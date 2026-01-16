Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви, предаде NOVA, позовавайки се на МВР.
Един човек е настанен в болница с изгаряния.
Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете ѝ дъщери.
Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена.
Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12 Спрете
Коментиран от #13, #18
06:53 16.01.2026
13 Шуменец
До коментар #12 от "Спрете":Пише, че пожара е възникнал от зарядно устройство.
06:56 16.01.2026
14 Изкукуригал
06:59 16.01.2026
19 Артилерист
07:11 16.01.2026
21 Емил
Коментиран от #25, #26
07:16 16.01.2026
22 Стига деьинформация
07:53 16.01.2026
23 Панов
08:02 16.01.2026
25 От Връбница
До коментар #21 от "Емил":Свобода през 90те му казвахме, малкото чайна таун, има много китайци. Не са били роми. В Хаджи Димитър вчера бях , ето за там може да предположим, че са роми или Факултета и Красна поляна.
Коментиран от #27
08:03 16.01.2026
26 Ко речи ?
До коментар #21 от "Емил":Моля ?
Ама какви ромове, големи, малки и от ямайка ли ?
Чувал съм, че най-хубавият ром го правят там.
08:04 16.01.2026
27 Ейййй...
До коментар #25 от "От Връбница":Голяма политкоректност ви тресе бе.
Браво, от посолството ще бъдат доволни !
08:06 16.01.2026
28 Стоев
08:15 16.01.2026
29 така, така
Шапка свалям, на онези, които действително се хвърлят в огъня, за да спасят едно куче или котка, да не говорим за човек. Но такива хора стават все по-малко и по-малко.
В този инцидент имаме завършени егоисти, започвайки от иди.ота, от чийто апартамент е започнал пожара. Как пък един не се сети да тропа по вратите на своите съседи (ако не са работили звънците) и да събуди всички поне на етажа си, та да се спасят??? Как тоя красавец, напуснал апартамента си пръв, не е вдигнал шум, та да събуди всички. На съвестта на тоя лежи смъртта на трите жени, починали от обгазяването, което красавецът е причинил, оставяйки вратата на апартамента си отворена при собственото си бягство.
Няма да се учудя, ако се окаже, че друг съсед е подал сигнала на 112.
Нормално е в такава ситуация да ни хване страх, дори да се панираме, но как пък никой да не се сети да тропне на вратата на тия женички!
Тяхната смърт е сигнал за нашата адекватност като микро общество в един вход и за съжаление, изводите не са много хубави.
Коментиран от #30
08:23 16.01.2026
31 ЧИЧИ
08:33 16.01.2026