Новини
България »
София »
Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“

Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“

16 Януари, 2026 07:29, обновена 16 Януари, 2026 09:31 3 070 31

  • пожар-
  • софия-
  • загинали

Един човек е настанен в болница с изгаряния

Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“ - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви, предаде NOVA, позовавайки се на МВР.

Един човек е настанен в болница с изгаряния.

Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете ѝ дъщери.

Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена.

Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спрете

    4 28 Отговор
    да се топлите с дърва и въглища като в 19 век!

    Коментиран от #13, #18

    06:53 16.01.2026

  • 13 Шуменец

    23 2 Отговор

    До коментар #12 от "Спрете":

    Пише, че пожара е възникнал от зарядно устройство.

    06:56 16.01.2026

  • 14 Изкукуригал

    11 2 Отговор
    Малииииии аз печката на дърва с нафта не мога да я запаля а тия с зарядно за телефон . Какво слагат тия китайци в тия зарядни тротил ли?

    06:59 16.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Артилерист

    19 1 Отговор
    Не вървят на добре нещата в татковината. Като се насложат и съпровождащите материали по темата излиза, че цари разруха, смърт и безвремие. Без да добавяме нещастниците, до които Бърза помощ не стига и те наистина стават набожни, молейки се за помощ само от Господа.

    07:11 16.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емил

    3 9 Отговор
    Ромове

    Коментиран от #25, #26

    07:16 16.01.2026

  • 22 Стига деьинформация

    9 1 Отговор
    Оказа се че стаята е напълно изгоряла и дори шефът на пристигналия екип пожарникари не знае причината за възникването на пожара, обаче миССирките знаят.

    07:53 16.01.2026

  • 23 Панов

    2 1 Отговор
    По-коректното заглавие е "Две възрастни жени и майка им ...."

    08:02 16.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От Връбница

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Емил":

    Свобода през 90те му казвахме, малкото чайна таун, има много китайци. Не са били роми. В Хаджи Димитър вчера бях , ето за там може да предположим, че са роми или Факултета и Красна поляна.

    Коментиран от #27

    08:03 16.01.2026

  • 26 Ко речи ?

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Емил":

    Моля ?
    Ама какви ромове, големи, малки и от ямайка ли ?
    Чувал съм, че най-хубавият ром го правят там.

    08:04 16.01.2026

  • 27 Ейййй...

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "От Връбница":

    Голяма политкоректност ви тресе бе.
    Браво, от посолството ще бъдат доволни !

    08:06 16.01.2026

  • 28 Стоев

    11 1 Отговор
    Интересно коя миССирка пусна "новината" за зарядното устройство, след като дори шефът на пожарния екип, пристигнал на място още не знае причината за възникването му.

    08:15 16.01.2026

  • 29 така, така

    9 0 Отговор
    Този инцидент показва за пореден път колко всъщност сме отговорни един към друг - важно е да спасим собствения си зад..ник, за другите - не ни дреме. Пожар, възникнал на 2 етаж е затрил цяло семейство на 4 етаж - просто никой не е събудил жените.
    Шапка свалям, на онези, които действително се хвърлят в огъня, за да спасят едно куче или котка, да не говорим за човек. Но такива хора стават все по-малко и по-малко.
    В този инцидент имаме завършени егоисти, започвайки от иди.ота, от чийто апартамент е започнал пожара. Как пък един не се сети да тропа по вратите на своите съседи (ако не са работили звънците) и да събуди всички поне на етажа си, та да се спасят??? Как тоя красавец, напуснал апартамента си пръв, не е вдигнал шум, та да събуди всички. На съвестта на тоя лежи смъртта на трите жени, починали от обгазяването, което красавецът е причинил, оставяйки вратата на апартамента си отворена при собственото си бягство.
    Няма да се учудя, ако се окаже, че друг съсед е подал сигнала на 112.
    Нормално е в такава ситуация да ни хване страх, дори да се панираме, но как пък никой да не се сети да тропне на вратата на тия женички!
    Тяхната смърт е сигнал за нашата адекватност като микро общество в един вход и за съжаление, изводите не са много хубави.

    Коментиран от #30

    08:23 16.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЧИЧИ

    12 1 Отговор
    Има ли значение, какви са! Каква е тая злоба! Това е голяма трагедия, а някои идиоти злодеят, роми ли били или китайци. На никого не го пожелавам.

    08:33 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове