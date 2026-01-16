Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“

Главен редактор във Fakti.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви, предаде NOVA, позовавайки се на МВР.

Един човек е настанен в болница с изгаряния.

Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете ѝ дъщери.

Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена.

Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.