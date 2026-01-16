Новини
България »
Доц. Ангел Кунчев: Тази година грипният вирус претърпя 6 големи мутации

16 Януари, 2026 08:51 527 7

  • доц. ангел кунчев-
  • грип-
  • вирус

Само антивирусните препарати влияят на вируса, не просто на симптомите - те блокират репликацията на вируса в тялото. Не може обаче те да заместят ваксината

Доц. Ангел Кунчев: Тази година грипният вирус претърпя 6 големи мутации - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От следващата седмица ще започне нормализацията с грипа във Варна - това се очаква. Възможно е в някои области междусрочната ваканция да помогне за заболеваемостта. Но се действа на локален принцип - регионалните управления за образованието и регионалните здравни инспекции. Грипна епидемия на национално ниво едва ли ще има - защото нещата вървят различно в различните области. Това заяви доц. Ангел Кунчев в ефира на БНТ.

Кунчев припомни, че тази година грипният вирус е претърпял 6 големи мутации и това го е отдалечило от вариантите, предвидени в сезонните ваксини. Ако ще говорим за обществен имунитет, трябва покритие с ваксини над 75%, за много болести над 90%.

На въпрос за назалните противогрипни ваксини специално за деца, инспекторът каза, че 2025 година е увеличен вносът с 50%, но явно и това не е било достатъчно - съответно той се надява догодина да бъде различно, да е взета поука.

Само антивирусните препарати влияят на вируса, не просто на симптомите - те блокират репликацията на вируса в тялото. Не може обаче те да заместят ваксината, не може да се вземат и много дълго, не може да се вземат профилактично, уточни за пореден път доц. Кунчев.

Що се отнася до това дали може да се разболееш пак от грип "в един сезон", държавният здравен инспектор каза, че не е възможно да се разболееш от същия щам, само от друг. Но в един сезон един щам доминира като цяло, чак към края на сезона се появяват повече други щамове.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 др Гей Билтс

    4 2 Отговор
    Мутациите са само в лъжите.

    08:52 16.01.2026

  • 2 хахаха

    4 1 Отговор
    Пак ли яко ще мрем бе Кунчев:)

    08:54 16.01.2026

  • 3 Трол

    3 1 Отговор
    Значи е имало шест големи транша по банкови сметки.

    08:58 16.01.2026

  • 4 Ъхъ

    0 1 Отговор
    Кунчев е мутант!☹️

    Коментиран от #6

    09:04 16.01.2026

  • 5 само 10% ваксинирани

    1 1 Отговор
    Този бустер Кунчо не разбра ли, че още 2021г българинът би шута на всякакви ваксини и залъгалки?

    09:07 16.01.2026

  • 6 Леди Альсина Димитреску

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    По-скоро масон.

    09:08 16.01.2026

  • 7 Имунолог

    0 0 Отговор
    Еврото убива вирОса

    09:16 16.01.2026

