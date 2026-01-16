Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Новини
16 Януари, 2026

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на Министерския съвет е да осигури логистична подкрепа за изборите, с водеща роля на Централната избирателна комисия (ЦИК), като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборната технология не бива да подменя политическия дебат и сблъсъка на идеи, каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка, по време на днешния парламентарен блицконтрол и в отговор на въпрос от парламентарната група на „ПП-ДБ“, свързан с готовността на правителството в оставка да закупи нови изборни устройства за предстоящите през пролетта предсрочни избори в България.

Въпросът беше насочен към Дончев заради отсъствието на премиера в оставка Росен Желязков поради служебни задължения.

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на Министерския съвет е да осигури логистична подкрепа за изборите, с водеща роля на Централната избирателна комисия (ЦИК), като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона.

На въпрос дали има заделен бюджет Дончев посочи, че държавата няма бюджет. „Има разходни тавани от предходната година и няма заделени инвестиционни разходи“, уточни той и добави от лично име, че практика от предходни избори е била промяната на изборния процес в последния възможен момент.

В днешния блицконтрол участва още и Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията в оставка.


  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Не е важно как се гласува а хората в избирателните комисии.Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    11:42 16.01.2026

  • 2 Ъкъли от хранилкаджии.

    17 1 Отговор
    Нищоправещи. Не щем. Народен Съд.

    11:42 16.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 2 Отговор
    Какви ДЕБАТИ, €бати,
    кога някой е виждал ДВЕТЕ прасенца на дебат с когото и да било, където и да било🤔‼️

    11:44 16.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Както в казал Сталин" Не е важно кой за кого гласува, важно е кой брои гласовете" Затова ме ни баламосвате с идеи и обещания. Всички ги интересува единствено, как ще се броят гласовете и борбите са мазни.

    Коментиран от #7

    11:45 16.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    13 1 Отговор
    Къв дебат бе мой? Ти си дори по смешен от бащицата, защото се мъчиш интелектуалец да се докараш.

    Коментиран от #12, #20

    11:49 16.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Аз като председател на избирателна комисия сам си пиша протокола и мога да пиша каквото си искам.Останслите в комисията не ги интересува.Бързат да си ходят.

    Коментиран от #11

    11:49 16.01.2026

  • 8 Дориана

    13 1 Отговор
    Борисов и Пеевски и техните партии много се притесниха, че ако не могат да фалшифицират и откраднат изборите се сриват надолу. Треска ги тресе от машините. Разчитат да хартиените бюлетини да драскат по тях срещу опонентите си. Разчитат и на купения вот . Купуват цели секции, Обаче този път народа ще ги измете.

    11:49 16.01.2026

  • 9 едни се съревновават с други

    4 0 Отговор
    едни проценти . едни промени . то няма нови и модерни партии .

    11:50 16.01.2026

  • 10 Габровското Гьоте

    10 1 Отговор
    Всичките сте корумпирани крадливи пo ми я ри.

    11:52 16.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Помня участието си в първите демократични избори след 10-ти ноември. Чакахме с торбите с бюлетини до Александър Невски. Към 2 часа но казаха да ги нахвърляме на една камара и да си ходим. Един Господ знае , кво стана.

    Коментиран от #13, #14, #16

    11:53 16.01.2026

  • 12 Затова народа ги изгони

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Самонастанили се на власт с измами и гешефти. И крадат.

    11:55 16.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Важен е протокола.Чувалите с бюлетини ги хвърлят в едно мазе.

    Коментиран от #23, #33

    11:55 16.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Помним и ЧЕТИРИСТОТИН ХИЛЯДИ редовни бюлетини ЗАЛОВЕНИ в печатницата под контрола на Сламен ЖелязкОФ❗
    400 000 НАДПЕЧАТАНИ, но заловени
    от кой знае колко общо НАДПЕЧАТАНИ❗
    400 000 останали при "внезапната" проверка на прокуратурата,
    направена ДВА дни след като гръмна скандала❗

    12:01 16.01.2026

  • 15 Дървото на свободата

    5 1 Отговор
    На Сегашния политически апарат
    му е нужен само блъсък,без дебат

    12:02 16.01.2026

  • 16 Нищо старо не е забравено

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Конкретно тогава на първите фалшиви избори "спечелиха" БСП/БКП. На следващите фалшифицирани избори "спечелиха" СДС/БКП... и така до ден днешен, когато "печелят" ГЕРБ-СДС/БКП, а последно се канят да "спечелят и ДПС-НН-/БКП.

    12:02 16.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пери

    6 1 Отговор
    Какви дебати, бре Томиславе? Вече каквото и да кажете, каквото и да обещаете, все едно, само развижвате леко въздуха пред носовете си.
    Няма смисъл и от предизборни кампании, от толкоз извънредни избори, вече всички сме наясно за кого да гласуваме и без "идеите" ви, дебатите и безсмислените клетви и обещания.

    12:09 16.01.2026

  • 19 Край

    5 0 Отговор
    Цялата тази политическа тиня от вождове послушниците им и олигарсите зад тях отвратиха хората от демокрация и избори. Всички тях ги е страх само от едно нещо МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ в 2 тура. Проста и ефикасна избирателна система с която се е зародила демокрацията и без нея е невъзможна. В техните телевиззии от техните слуги - социолози, политолози, подлози и ... е забранена даже за споменаване думата "мажоритарни".

    12:09 16.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Що не се застреляш бе ид И от?!

    12:15 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дядо

    3 0 Отговор
    Градска девойка за пръв път от години на гости на баба си.
    - Бабо, а къде може тука да се ходи нощно време?
    - Е в тая кофа...
    - Бабо, колко струва едно изхождане?
    - Безплатно е изхожадането в кофата!
    - Бабо, е как така? Ние в Софието плащаме за срансрането по заповед на партията с портомонето!

    12:18 16.01.2026

  • 25 Само две коалиции трябва

    2 2 Отговор
    Да има на изборите. На престъпните атлантици и на нормалните хора. Всичко друго е измама и хибридна подлост и статукво. Атлантизма е еманацията на нацизма...Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. България НЕ само има нужда от бързи избори, но и да приключим веднъж за винаги с тази престъпна вредна и опасна идеология наречена "Атлантизъм" ...

    12:18 16.01.2026

  • 26 Психодинспансер

    5 1 Отговор
    Кривоустият пръска акъл!

    12:20 16.01.2026

  • 27 Истината е че

    5 1 Отговор
    Атлантик стана синоним на фек.отпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността. Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    12:20 16.01.2026

  • 28 ккк

    4 1 Отговор
    е да де нали сега си правите закона да ви е угоден да си фалшифицирате пак изборите

    12:20 16.01.2026

  • 29 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 1 Отговор
    Изборната технология не трябва да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат.... !

    12:21 16.01.2026

  • 30 Етъра-Габрово

    2 0 Отговор
    Абе Томиславе.....от един Град сме.....знаем се Кой Кой е.....знаем кои са родителите ти,знаем какъв натегач беше в у-ще,знаем къде служи и кой те уреди,знаем се бе селски!Знаем колко струваш!Това,че си хванал Б@клука Боко за шлифера-индулогенции пред Габровлии-никога няма да имаш!Срам ме е,че "Габровец" е един от най-мразените хора в БГ!Ама ти си си такъв!От калъп за цигла-тухла не ще направиш.....казват Троянци!Прави са!Ти си една карикатура!Знаем те.....колко струваш!

    12:24 16.01.2026

  • 31 При реален

    3 0 Отговор
    сблъсък на политическите идеи и дебат Дончев, всички до една атлантически партии ще сте на боклука на историята и прекрасно го знаеш подлецо ! .... нито дебати искате нито демокрация и стотици пъти сте го доказвали

    12:25 16.01.2026

  • 32 Парите от бюджета се източват в момента

    2 0 Отговор
    Към офшорките на двете прасета от Банкя и хотел Берлин ..всичко от всички министерства , милиарди левове се източват в момента по офшорките на тия мегапрестъпници в чужбина ...Мадуро е невинна девица пред тия двама мега- корумпирани неконтролирани от никой крадци ...

    12:26 16.01.2026

  • 33 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Не ми ползвай ник-а бе кебапчия!

    12:27 16.01.2026

  • 34 Олееее майко ....доживяхме го и това

    3 0 Отговор
    Атлантик да иска "сблъсък на политическите идеи и дебат" ..... Дончев направо изкърти миФката с подлостта си . А за Еврозоната искахте ли дебати? А за НАТО и прочие тъпни ... А? Имаше ли дебати ? А когато Македония за държава атлантиците признаха? Имаше ли бре мурджо да те питам?

    12:30 16.01.2026

  • 35 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Тоя е Меглена Кунева в мъжки вариант! ПредаТел и б@клуК!

    12:31 16.01.2026

  • 36 Дядо

    0 0 Отговор
    Томислав Дончев утрепал рибата с парите
    и ги заврял в банка при пчелите.
    Изкачил горе в канарите и ревнал:
    „Щом изям един Домат, Аз готов съм за Дебат,
    шом изям един Картов, Аз за Битка съм готов.”
    Настана Мyтpенска война,
    стогодишна ръкопашна борба
    докато не се изтепаха в ръковините
    кой да заеме место на изполините,
    Там без образование се стига,
    само да има кой да ти намига.,

    Но не Щеш ли...нови избори дошли
    И отново онaнистичен цикъл се завихри
    Със лозунг профилактичен.

    “Слава, Ци ци, Мeч и Кpъв
    си протегнали ръце.
    Прах и въздух на Земята
    започнали да сеят те.”

    Славата им се струвала малка
    та повикали Хитpината....
    с хитрина да побеждават
    и безкръвно да обезболяват

    Тез мъже дет Мeч не хващали
    Слава им се дощяло...
    Та седнали на рулeтка,
    с една мaнгалcка кoкетка.
    Играли, играли цяла нощ играли,
    докато държавата Българска не проиграли
    От днеска ..... Циганчe се наричам
    и Мaнгалиcтан аз обичам

    12:31 16.01.2026

  • 37 С Атлантиците НЕ дебат вече е нужен

    0 0 Отговор
    НЕ дебат.... а Народен съд !

    12:33 16.01.2026

  • 38 Томо

    0 0 Отговор
    Тотално купен човечец!!! Без нищо българско, без грам родолюбивост и някакви качества освен на безусловно подчинение !!!Тежко на майка България с такива граждани !!!

    12:34 16.01.2026

