Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Изборната технология не бива да подменя политическия дебат и сблъсъка на идеи, каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка, по време на днешния парламентарен блицконтрол и в отговор на въпрос от парламентарната група на „ПП-ДБ“, свързан с готовността на правителството в оставка да закупи нови изборни устройства за предстоящите през пролетта предсрочни избори в България.
Въпросът беше насочен към Дончев заради отсъствието на премиера в оставка Росен Желязков поради служебни задължения.
Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на Министерския съвет е да осигури логистична подкрепа за изборите, с водеща роля на Централната избирателна комисия (ЦИК), като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона.
На въпрос дали има заделен бюджет Дончев посочи, че държавата няма бюджет. „Има разходни тавани от предходната година и няма заделени инвестиционни разходи“, уточни той и добави от лично име, че практика от предходни избори е била промяната на изборния процес в последния възможен момент.
В днешния блицконтрол участва още и Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията в оставка.
1 Последния Софиянец
11:42 16.01.2026
2 Ъкъли от хранилкаджии.
11:42 16.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
кога някой е виждал ДВЕТЕ прасенца на дебат с когото и да било, където и да било🤔‼️
11:44 16.01.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7
11:45 16.01.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #12, #20
11:49 16.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Аз като председател на избирателна комисия сам си пиша протокола и мога да пиша каквото си искам.Останслите в комисията не ги интересува.Бързат да си ходят.
Коментиран от #11
11:49 16.01.2026
8 Дориана
11:49 16.01.2026
9 едни се съревновават с други
11:50 16.01.2026
10 Габровското Гьоте
11:52 16.01.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Помня участието си в първите демократични избори след 10-ти ноември. Чакахме с торбите с бюлетини до Александър Невски. Към 2 часа но казаха да ги нахвърляме на една камара и да си ходим. Един Господ знае , кво стана.
Коментиран от #13, #14, #16
11:53 16.01.2026
12 Затова народа ги изгони
До коментар #6 от "Вашето мнение":Самонастанили се на власт с измами и гешефти. И крадат.
11:55 16.01.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Важен е протокола.Чувалите с бюлетини ги хвърлят в едно мазе.
Коментиран от #23, #33
11:55 16.01.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Помним и ЧЕТИРИСТОТИН ХИЛЯДИ редовни бюлетини ЗАЛОВЕНИ в печатницата под контрола на Сламен ЖелязкОФ❗
400 000 НАДПЕЧАТАНИ, но заловени
от кой знае колко общо НАДПЕЧАТАНИ❗
400 000 останали при "внезапната" проверка на прокуратурата,
направена ДВА дни след като гръмна скандала❗
12:01 16.01.2026
15 Дървото на свободата
му е нужен само блъсък,без дебат
12:02 16.01.2026
16 Нищо старо не е забравено
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Конкретно тогава на първите фалшиви избори "спечелиха" БСП/БКП. На следващите фалшифицирани избори "спечелиха" СДС/БКП... и така до ден днешен, когато "печелят" ГЕРБ-СДС/БКП, а последно се канят да "спечелят и ДПС-НН-/БКП.
12:02 16.01.2026
18 пери
Няма смисъл и от предизборни кампании, от толкоз извънредни избори, вече всички сме наясно за кого да гласуваме и без "идеите" ви, дебатите и безсмислените клетви и обещания.
12:09 16.01.2026
19 Край
12:09 16.01.2026
22 Последния Софиянец
12:15 16.01.2026
24 Дядо
- Бабо, а къде може тука да се ходи нощно време?
- Е в тая кофа...
- Бабо, колко струва едно изхождане?
- Безплатно е изхожадането в кофата!
- Бабо, е как така? Ние в Софието плащаме за срансрането по заповед на партията с портомонето!
12:18 16.01.2026
25 Само две коалиции трябва
12:18 16.01.2026
26 Психодинспансер
12:20 16.01.2026
27 Истината е че
12:20 16.01.2026
28 ккк
12:20 16.01.2026
29 Атлантизма е еманацията на нацизма...
12:21 16.01.2026
30 Етъра-Габрово
12:24 16.01.2026
31 При реален
12:25 16.01.2026
32 Парите от бюджета се източват в момента
12:26 16.01.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Не ми ползвай ник-а бе кебапчия!
12:27 16.01.2026
34 Олееее майко ....доживяхме го и това
12:30 16.01.2026
35 Боруна Лом
12:31 16.01.2026
36 Дядо
и ги заврял в банка при пчелите.
Изкачил горе в канарите и ревнал:
„Щом изям един Домат, Аз готов съм за Дебат,
шом изям един Картов, Аз за Битка съм готов.”
Настана Мyтpенска война,
стогодишна ръкопашна борба
докато не се изтепаха в ръковините
кой да заеме место на изполините,
Там без образование се стига,
само да има кой да ти намига.,
Но не Щеш ли...нови избори дошли
И отново онaнистичен цикъл се завихри
Със лозунг профилактичен.
“Слава, Ци ци, Мeч и Кpъв
си протегнали ръце.
Прах и въздух на Земята
започнали да сеят те.”
Славата им се струвала малка
та повикали Хитpината....
с хитрина да побеждават
и безкръвно да обезболяват
Тез мъже дет Мeч не хващали
Слава им се дощяло...
Та седнали на рулeтка,
с една мaнгалcка кoкетка.
Играли, играли цяла нощ играли,
докато държавата Българска не проиграли
От днеска ..... Циганчe се наричам
и Мaнгалиcтан аз обичам
12:31 16.01.2026
37 С Атлантиците НЕ дебат вече е нужен
12:33 16.01.2026
38 Томо
12:34 16.01.2026