Пламен Киров: При връщането на последния проучвателен мандат вече няма срокове

При връщането на последния проучвателен мандат, след изменението на Конституцията, вече няма срокове. Президентът трябва да направи консултации с парламентарните групи, макар че вече е правил такива преди Нова година. Какво ще дискутира сега с тях? Кой ще избере за служебен премиер от „домовата книга” ли? Тук парламентарните групи нямат отношение. Румен Радев трябва да прегледа списъка с възможните варианти, за да стане ясно дали някои би се съгласил да стане министър-председател. След което трябва да направи консултации с хората, които могат да заемат този пост. След това, по предложение на новия служебен премиер, президентът да назначи служебно правителство. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той уточни, че Конституцията казва, че президентът първо назначава служебно правителство, след което назначава избори в двумесечен срок.
По думите на преподавателя в „домовата книга” има човек, който ще се съгласил да поеме поста служебен премиер, но подчерта, че не визира Димитър Главчев.
Киров коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс. Според него въвеждането на нов тип машини е „художествена самодейност”, каза той, визирайки сканиращите устройства.
Преподавателят посъветва да не се правят промени в Кодекса, защото има риск проблемите да станат по-големи. „Това са хора, които нямат капацитет да извършат наложителни и целесъобразни промени в изборния процес”, заяви той.
1 Последния Софиянец
12:12 16.01.2026
2 н ивето та демокрацията
12:12 16.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
1. Гласуват само грамотни❗
/ по закон образованието е задължително/
2. Пълно пренареждане по преференции❗
/да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
/ да управляваш камион с картофи-
редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
/сега няма начин избран да бъде отзован,
дори да напусне партията и да не ходи на работа/
5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
/сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
.......
Не на последно място- НОВ брой депутати-
в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗
12:15 16.01.2026
4 Защо
12:17 16.01.2026
5 Или
Коментиран от #6
12:19 16.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Или":Повече гласове за Бойко и Шиши.
12:25 16.01.2026
7 Мръсни антибългари
12:28 16.01.2026