Пламен Киров: При връщането на последния проучвателен мандат вече няма срокове

16 Януари, 2026 12:09 669 7

Въвеждането на нов тип машини за изборите е художествена самодейност, каза преподавателят

При връщането на последния проучвателен мандат, след изменението на Конституцията, вече няма срокове. Президентът трябва да направи консултации с парламентарните групи, макар че вече е правил такива преди Нова година. Какво ще дискутира сега с тях? Кой ще избере за служебен премиер от „домовата книга” ли? Тук парламентарните групи нямат отношение. Румен Радев трябва да прегледа списъка с възможните варианти, за да стане ясно дали някои би се съгласил да стане министър-председател. След което трябва да направи консултации с хората, които могат да заемат този пост. След това, по предложение на новия служебен премиер, президентът да назначи служебно правителство. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той уточни, че Конституцията казва, че президентът първо назначава служебно правителство, след което назначава избори в двумесечен срок.

По думите на преподавателя в „домовата книга” има човек, който ще се съгласил да поеме поста служебен премиер, но подчерта, че не визира Димитър Главчев.

Киров коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс. Според него въвеждането на нов тип машини е „художествена самодейност”, каза той, визирайки сканиращите устройства.

Преподавателят посъветва да не се правят промени в Кодекса, защото има риск проблемите да станат по-големи. „Това са хора, които нямат капацитет да извършат наложителни и целесъобразни промени в изборния процес”, заяви той.


  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Всеки българин има машина за гласуване в джоба -нарича се смартфон.

    12:12 16.01.2026

  • 2 н ивето та демокрацията

    3 2 Отговор
    Никакви избори.Хаяшито ще управлява като Зеленски до края на живота си.

    12:12 16.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Абе толкоз много експерти, а що никой не предлага толкоз елементарни неща като :

    1. Гласуват само грамотни❗
    / по закон образованието е задължително/
    2. Пълно пренареждане по преференции❗
    /да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
    3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
    / да управляваш камион с картофи-
    редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
    4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
    /сега няма начин избран да бъде отзован,
    дори да напусне партията и да не ходи на работа/
    5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
    /сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
    .......
    Не на последно място- НОВ брой депутати-
    в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
    а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗

    12:15 16.01.2026

  • 4 Защо

    6 0 Отговор
    трябва да се изказват специалисти, след като никой от управляващите не спазва конституцията, която според мен вече е заприличала на булевардно четиво. Аплодисменти за Мравояда. Между другото, къде е Батко?

    12:17 16.01.2026

  • 5 Или

    3 1 Отговор
    Най- важното е да има много висока избирателна активност! Само така ще се минимилизира купен, манипулиран и фалшифициран вот от страна на ГЕРБ/ДПС!

    Коментиран от #6

    12:19 16.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Или":

    Повече гласове за Бойко и Шиши.

    12:25 16.01.2026

  • 7 Мръсни антибългари

    1 0 Отговор
    Много я разбирате тая конституция когато трябва да вредите на народа у държавата...да горите в ада, мръсни убийци

    12:28 16.01.2026

