Новини
България »
РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука

РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука

16 Януари, 2026 14:31 833 22

  • рзи-софия-
  • глоба-
  • васил терзиев-
  • боклук

Вицепремиерът разказа, че в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани, заради което инспекцията е пратила няколко писма до общината, в които предупредила, че дори краткотрайно спиране на събирането и извозването на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани

РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 14 януари Районната здравна инспекция (РЗИ) на София е издала акт за установяване на административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев, съобщи вицепремиерът Гроздан Караджов в парламента. Причината е неизпълнено предписание на инспекцията във връзка с кризата с боклука.

Караджов говори по темата след питания от страна на депутати от "ДПС Ново начало". Преди няколко дни парламентарната група на Делян Пеевски атакува кмета със сигнали до редица институции, в които поиска "строги санкции" за Терзиев заради нерешения проблем, пише "Сега".

Вицепремиерът разказа, че в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани, заради което инспекцията е пратила няколко писма до общината, в които предупредила, че дори краткотрайно спиране на събирането и извозването на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. След това РЗИ е издала четири предписания на общината, а на 14 януари е последвала споменатата санкция, защото не е изпълнено първото предписание. На 20 януари изтича следващо предписание и тогава ще бъде направена здравна проверка в редица столични райони. Ако няма промяна, Терзиев може да получи още един акт.

По въпроса говори и другият вицепремиер – Томислав Дончев. Той припомни, че министър-председателят Росен Желязков е предложил помощ на Васил Терзиев, който е преценил, че ще се справи със собствени сили. Друга комуникация по темата между кмета и правителството според Дончев няма.

"Навремето, когато бях малък, имам възможността да се похваля с около две години кметски опит. Добрият модел е общината да има общинско дружество или предприятие, което да реагира в кризисни ситуации и да не позволява общината да бъде изнудвана", каза Дончев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Да му го удържат от заплатата.

    Коментиран от #10

    14:33 16.01.2026

  • 2 честен ционист

    11 2 Отговор
    Васко сигурно се надаше да валне повече снежец като в Самара и Саратов, та да скрие поне зимата планините от боклук.

    14:34 16.01.2026

  • 3 Възраждане

    11 2 Отговор
    Дреме му на сина на ДС и племенник на Петър Младенов. Шопите дето да го избрали да ги унищожи са богати. Ще плати акта за тяхна сметка

    Коментиран от #7

    14:35 16.01.2026

  • 4 Продължаваме Промяната

    5 10 Отговор
    Шеф на РЗИ не беше ли оня гербераст с физиономиите по време на Ковида?

    14:37 16.01.2026

  • 5 Браво

    13 2 Отговор
    Жалкото е че ще го платиме НИЕ ГРАЖДАНИТЕ а не тоя 🤡

    14:40 16.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    13 1 Отговор
    Защо да си дава зор Василката? В София е достатъчно да говориш срещу Бойко и Шиши и Русия и те избират. Друго не е нужно.

    Коментиран от #9

    14:42 16.01.2026

  • 7 Като цяло

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Само софийските шопи правят големите протести и свалят правителства. Докато вие със специалния ген само се дивите по селата.

    14:42 16.01.2026

  • 8 Град Симитли

    6 5 Отговор
    Боко Тиквата
    Е предизвиквал 2 пъти кризи с боклука
    И то не на отделни райони.
    А на целия град!
    ... Къде ли беше тогава РЗИ?!

    Коментиран от #11

    14:44 16.01.2026

  • 9 Само софиянци

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с питон.я":

    са политически грамотни. Ако не бяха те, досега да сте свалили потурите пред Путин.

    Коментиран от #22

    14:44 16.01.2026

  • 10 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато не го плати, би трябвало да не може да напуска страната!

    14:45 16.01.2026

  • 11 Тогава РЗИ

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Град Симитли":

    не беше Боково.

    14:46 16.01.2026

  • 12 Трол

    5 5 Отговор
    Мафията се опитва да се отърве от г-н Терзиев.

    14:48 16.01.2026

  • 13 Тома

    9 0 Отговор
    Казва се от единия държавен джоб в другия.Губи само мучо който плаща данаци

    14:48 16.01.2026

  • 14 Васко ДС-то

    5 3 Отговор
    Васко ушето уволнен си!

    14:52 16.01.2026

  • 15 ТОШКО АФРИКАНСКИ

    4 2 Отговор
    СИНЪТ МУ ВЛИЗА В ЕНЕРГИЙНИЯ БИЗНЕС С 70% ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В НОВА ФИРМА -- АЗУР ЕНЕРДЖИ -- ООД, КОЯТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА НА 20.01. В КЕВР. ЕТО ЗАЩО ТОШКО Е ЗАВИСИМ ОТ ШИШИ...

    Коментиран от #18

    14:55 16.01.2026

  • 16 Няма проблем

    1 2 Отговор
    Столичани в повече ще му го платят.

    14:56 16.01.2026

  • 17 Селянин

    3 3 Отговор
    Не РЗИ изобщо не е бухалка на Пеевски, Таки и Вълка. Изобщо. Само че чудя как не съставиха един акт на Лукоил, ТЕЦа на Ковашки и Кроношпан, дето тровят Бургас и Велико Търново и Гълъбово всеки ден и маса народ умира от рак там. СлОчаеност....?

    14:56 16.01.2026

  • 18 итн

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "ТОШКО АФРИКАНСКИ":

    Са също мафия начело с Учиндолския папуняк.

    14:57 16.01.2026

  • 19 пресолена

    0 1 Отговор
    ако не беше от нашите. медиите да го бяха разкъсали многократно. на това му казват свобода на словото.

    15:18 16.01.2026

  • 20 ТО ГОЛЯМА ГОРДОС РЗИ

    3 0 Отговор
    ЗНАЧИ ТЕРЗИЕВ КМЕТА ДА УСТАВИ МАФИЯТА ДА СМУЧИ ПАРИ. ТО ГОЛЕМИ СОФИАНЦИ ОТ СЕЛО АМА СОФИАНЦИ ГЕРБАДЖИЙСКА ПАСМИНА

    15:28 16.01.2026

  • 21 Те тия от РЗИ не си мият ръцете

    2 0 Отговор
    Само щъкат по коридорите
    Уж контролират
    И те назначат какво
    Няма го она директор Петров който не им даваше да кривнат или да напълнят чантите
    Няма контрол
    Няма ефект
    В случая е поръчано
    Те нямат познания
    За тях няма критерии
    Няма показатели
    Няма ефективен контрол

    15:30 16.01.2026

  • 22 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само софиянци":

    Затова пък вие свалихте потурите пред Султана. Радев връчи третия мандат на етническата партия. Вече сте сложили фесовете и скимтите около краката на падишаха.

    15:35 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове