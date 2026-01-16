РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука

На 14 януари Районната здравна инспекция (РЗИ) на София е издала акт за установяване на административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев, съобщи вицепремиерът Гроздан Караджов в парламента. Причината е неизпълнено предписание на инспекцията във връзка с кризата с боклука.
Караджов говори по темата след питания от страна на депутати от "ДПС Ново начало". Преди няколко дни парламентарната група на Делян Пеевски атакува кмета със сигнали до редица институции, в които поиска "строги санкции" за Терзиев заради нерешения проблем, пише "Сега".
Вицепремиерът разказа, че в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани, заради което инспекцията е пратила няколко писма до общината, в които предупредила, че дори краткотрайно спиране на събирането и извозването на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. След това РЗИ е издала четири предписания на общината, а на 14 януари е последвала споменатата санкция, защото не е изпълнено първото предписание. На 20 януари изтича следващо предписание и тогава ще бъде направена здравна проверка в редица столични райони. Ако няма промяна, Терзиев може да получи още един акт.
По въпроса говори и другият вицепремиер – Томислав Дончев. Той припомни, че министър-председателят Росен Желязков е предложил помощ на Васил Терзиев, който е преценил, че ще се справи със собствени сили. Друга комуникация по темата между кмета и правителството според Дончев няма.
"Навремето, когато бях малък, имам възможността да се похваля с около две години кметски опит. Добрият модел е общината да има общинско дружество или предприятие, което да реагира в кризисни ситуации и да не позволява общината да бъде изнудвана", каза Дончев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
14:33 16.01.2026
2 честен ционист
14:34 16.01.2026
3 Възраждане
Коментиран от #7
14:35 16.01.2026
4 Продължаваме Промяната
14:37 16.01.2026
5 Браво
14:40 16.01.2026
6 оня с питон.я
Коментиран от #9
14:42 16.01.2026
7 Като цяло
До коментар #3 от "Възраждане":Само софийските шопи правят големите протести и свалят правителства. Докато вие със специалния ген само се дивите по селата.
14:42 16.01.2026
8 Град Симитли
Е предизвиквал 2 пъти кризи с боклука
И то не на отделни райони.
А на целия град!
... Къде ли беше тогава РЗИ?!
Коментиран от #11
14:44 16.01.2026
9 Само софиянци
До коментар #6 от "оня с питон.я":са политически грамотни. Ако не бяха те, досега да сте свалили потурите пред Путин.
Коментиран от #22
14:44 16.01.2026
10 Ъхъ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато не го плати, би трябвало да не може да напуска страната!
14:45 16.01.2026
11 Тогава РЗИ
До коментар #8 от "Град Симитли":не беше Боково.
14:46 16.01.2026
12 Трол
14:48 16.01.2026
13 Тома
14:48 16.01.2026
14 Васко ДС-то
14:52 16.01.2026
15 ТОШКО АФРИКАНСКИ
Коментиран от #18
14:55 16.01.2026
16 Няма проблем
14:56 16.01.2026
17 Селянин
14:56 16.01.2026
18 итн
До коментар #15 от "ТОШКО АФРИКАНСКИ":Са също мафия начело с Учиндолския папуняк.
14:57 16.01.2026
19 пресолена
15:18 16.01.2026
20 ТО ГОЛЯМА ГОРДОС РЗИ
15:28 16.01.2026
21 Те тия от РЗИ не си мият ръцете
Уж контролират
И те назначат какво
Няма го она директор Петров който не им даваше да кривнат или да напълнят чантите
Няма контрол
Няма ефект
В случая е поръчано
Те нямат познания
За тях няма критерии
Няма показатели
Няма ефективен контрол
15:30 16.01.2026
22 оня с питон.я
До коментар #9 от "Само софиянци":Затова пък вие свалихте потурите пред Султана. Радев връчи третия мандат на етническата партия. Вече сте сложили фесовете и скимтите около краката на падишаха.
15:35 16.01.2026