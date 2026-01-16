В петък внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов, известен в цяла България като Гери Ченчаджията.

По-рано по време на работа в бетоновия възел му прилошало и близките му подали сигнал на тел. 112, разкри БулНюз.

Пристигналата линейка заварила Гери Ченчаджията обилно да кърви. Мъжът незабавно бил качен и транспортиран към болницата, но по пътя починал от остра кръвозагуба.

По неофициална информация причината за смъртта е чернодробна цироза, при която в крайния си стадий болните внезапно губят много кръв, пише БулНюз.

Гери Ченчаджията е един от първите бизнесмени във Враца.

В първите години на демокрацията започна да се занимава с обмен на валута, откъдето идва и прякорът му. По-късно създаде и други бизнеси, като най-успешният от тях е бетоновият възел.

Приживе Веско Каменов бе един от най-известните врачани, с много приятели в цялата страна.

Само преди броени дни той навърши 65 години.