В петък внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов, известен в цяла България като Гери Ченчаджията.
По-рано по време на работа в бетоновия възел му прилошало и близките му подали сигнал на тел. 112, разкри БулНюз.
Пристигналата линейка заварила Гери Ченчаджията обилно да кърви. Мъжът незабавно бил качен и транспортиран към болницата, но по пътя починал от остра кръвозагуба.
По неофициална информация причината за смъртта е чернодробна цироза, при която в крайния си стадий болните внезапно губят много кръв, пише БулНюз.
Гери Ченчаджията е един от първите бизнесмени във Враца.
В първите години на демокрацията започна да се занимава с обмен на валута, откъдето идва и прякорът му. По-късно създаде и други бизнеси, като най-успешният от тях е бетоновият възел.
Приживе Веско Каменов бе един от най-известните врачани, с много приятели в цялата страна.
Само преди броени дни той навърши 65 години.
