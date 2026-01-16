Новини
16 Януари, 2026 15:35

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов, известен в цяла България като Гери Ченчаджията.

По-рано по време на работа в бетоновия възел му прилошало и близките му подали сигнал на тел. 112, разкри БулНюз.

Пристигналата линейка заварила Гери Ченчаджията обилно да кърви. Мъжът незабавно бил качен и транспортиран към болницата, но по пътя починал от остра кръвозагуба.

По неофициална информация причината за смъртта е чернодробна цироза, при която в крайния си стадий болните внезапно губят много кръв, пише БулНюз.

Гери Ченчаджията е един от първите бизнесмени във Враца.

В първите години на демокрацията започна да се занимава с обмен на валута, откъдето идва и прякорът му. По-късно създаде и други бизнеси, като най-успешният от тях е бетоновият възел.

Приживе Веско Каменов бе един от най-известните врачани, с много приятели в цялата страна.

Само преди броени дни той навърши 65 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТ ГЕРБ

    15 0 Отговор
    Ли е бил???

    15:39 16.01.2026

  • 2 няма далавера

    16 0 Отговор
    еврото уби ченчаджията

    15:43 16.01.2026

  • 3 Ломския

    9 2 Отговор
    много изкара,чаках по рано тази новина,пиеше като смок само от скъпото уиски.КОЙТО РАКИЯ ПИЕ НЕ УМИРА.

    15:43 16.01.2026

  • 4 Питайте

    13 0 Отговор
    Двата толупа.може да знаят нещо

    15:43 16.01.2026

  • 5 Ура,,Ура

    12 1 Отговор
    Алкохолът и дрогата на никой не прощават. Независимо колко са богати.

    15:46 16.01.2026

  • 6 Пешо

    24 1 Отговор
    И защо това трябва да е новина? Много хора умират ежедневно. Този човек национален герой ли се явява?

    15:47 16.01.2026

  • 7 упадък

    18 1 Отговор
    срамно е да пишете за човек с прякор че е бизнесмен!!! бизнесмените не се кръщават с прякори и не са от простолюдието те са културни и възпитани хора а не картофа салама или чечнчаджията…

    Коментиран от #11

    15:55 16.01.2026

  • 8 Тик- Ток

    13 1 Отговор
    Не е загуба ,един бандит от Гроб по малко

    15:59 16.01.2026

  • 9 Голям Пепеец

    7 1 Отговор
    Щяха евродепутат да го
    правят като Хазарта

    16:02 16.01.2026

  • 10 Приятел

    8 0 Отговор
    Взел ли е парите със себе си?…

    16:07 16.01.2026

  • 11 Кирил

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "упадък":

    Явно е онождал Мърая фафторката от фафли мидия

    16:07 16.01.2026

  • 12 ЧААААК ПЪК В ЦЯААЛААА ЗАСПАЛА

    3 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ.....

    16:18 16.01.2026

  • 13 Питане

    3 1 Отговор
    "Белата якичка" ще му я сложат ли за изпрводяк ?

    16:18 16.01.2026

  • 14 оня с коня

    1 1 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя кофтти ГЕНбългарски

    16:41 16.01.2026

