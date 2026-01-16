Новини
България »
София »
Заделени пари за нови машини за гласуване – няма

Заделени пари за нови машини за гласуване – няма

16 Януари, 2026 20:12 596 18

  • парламент-
  • томислав дончев-
  • избори-
  • парламентарни избори-
  • надежда йорданова

Държавата няма бюджет, каза вицепремиерът в оставка Томислав Дончев

Заделени пари за нови машини за гласуване – няма - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък по време на блицконтрола в парламента опозицията попита какви пари са предвидени за машини за гласуване, а властта отговори – заделени пари няма.

„Държавата няма бюджет, имаме доразходни тавани предишната година или 1/12. Там няма заделени инвестиционни разходи“, каза вицепремиерът в оставка Томислав Дончев.

Припомняме, че в момента тече политически дебат за промени в Изборния кодекс. Една от идеите е да се въведат нови сканиращи устройства за предсрочните парламентарни избори.

„Няма осигурени средства за закупуване на нови машини. Предупреждаваме българските граждани – това, което се готви не е защита на техните изборни права, а един пълен саботаж на изборния процес“, посочи Надежда Йорданова от ПП-ДБ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъв

    6 0 Отговор
    Избори всяка година, а живота става все по,-труден

    20:15 16.01.2026

  • 2 И пари ич няма.

    9 0 Отговор
    Инспектор Дюдю - Паричките са потънали в Зайчарника.

    20:15 16.01.2026

  • 3 Ако някой българин с пита защо е беден

    6 1 Отговор
    Да пита тиквата и прасето.

    20:15 16.01.2026

  • 4 Електронно правителство

    5 1 Отговор
    Томее,егахте м@мата на България за 18 години.

    20:18 16.01.2026

  • 5 Гост

    4 1 Отговор
    Свинете ще изкарат от некъде, само и само да е с техните машини

    20:20 16.01.2026

  • 6 Трактор

    4 0 Отговор
    Пълни малоумници.
    Ама нали не вадят парите от техния джоб.
    Нови машини…
    А у веки един от тях, телевизора на 20 години.
    Лицемери и кожодери!

    20:20 16.01.2026

  • 7 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Параграф 22. Няма пари щото няма бюджет.За да има бюджет трябва да има правителство,което няма как да бъде избрано щото няма пари за машини без бюджет.

    20:21 16.01.2026

  • 8 надке,

    3 4 Отговор
    нали вие скачахте да няма бюджет и удължителния закон не е проблем, сега какви пари търсите?!?

    20:21 16.01.2026

  • 9 Гост

    3 1 Отговор
    Парата вече е пеефски, тоя миризляк е готов за изборите

    20:27 16.01.2026

  • 10 Ами

    2 0 Отговор
    На мен пък ми е чудно как ще правим избори при положение,
    че американското посолство е с временно изпълняващ длъжността :)

    20:27 16.01.2026

  • 11 Няма

    2 3 Отговор
    Бюджет защото имбецилите от ПП бутнаха правителството! А бутнаха правителството, защото са имбецили и си повярваха, че народа е на протест заради тях! Параграф 22 ! Онзи ден след като на протест събраха всичките си 14 привърженици, са твърдо решени да пробутат отново измамите с машините!

    20:31 16.01.2026

  • 12 Ненормалници

    2 0 Отговор
    си искат ненормалниците да ги управляват

    20:41 16.01.2026

  • 13 ?????

    2 0 Отговор
    Саамо да попитам.
    Има ли заделени пари за покупка на старите машинки?

    20:52 16.01.2026

  • 14 кое не е така

    3 1 Отговор
    40 мин. преди извънредната комисия, боклуците от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН публикуват доклад за промени по изборния кодекс, който никой освен тях не е виждал .
    И там пише, че машинното гласуване“ се заменят с „оптичните устройства за сканиране на бюлетини“.
    Т.е. махат машините🤬🤬

    20:59 16.01.2026

  • 15 Парички

    2 0 Отговор
    Заделени пари за нови машини за гласуване – няма
    Е как ще има, не виждате ли, че горе на снимката столовете са празни,
    понеже парламентажистите са обрали всичките пари и сега лежат в дома си с пачки!

    21:01 16.01.2026

  • 16 Ахах

    4 0 Отговор
    На тия само държавни поръчки са им в главата. Пари, пари, пари, пари, пари, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми.. И после кюнци

    21:03 16.01.2026

  • 17 оня с големия

    1 0 Отговор
    Ако ще се фалшифицират изборите като последните пъти , то няма никакъв смисъл да се гласува въобще . Или машини или пълен бойкот . Със всеки избор те стават все по-добри в манипулациите

    21:08 16.01.2026

  • 18 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Каква е разликата между машините за гласуване и машините за сканиране?
    Все са машини, работят със софтуер, който брои и отчита гласовете...
    ...и защо мафията толкова много държи на машините за сканиране?

    21:15 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове