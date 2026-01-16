Заделени пари за нови машини за гласуване – няма

В петък по време на блицконтрола в парламента опозицията попита какви пари са предвидени за машини за гласуване, а властта отговори – заделени пари няма.

„Държавата няма бюджет, имаме доразходни тавани предишната година или 1/12. Там няма заделени инвестиционни разходи“, каза вицепремиерът в оставка Томислав Дончев.

Припомняме, че в момента тече политически дебат за промени в Изборния кодекс. Една от идеите е да се въведат нови сканиращи устройства за предсрочните парламентарни избори.

„Няма осигурени средства за закупуване на нови машини. Предупреждаваме българските граждани – това, което се готви не е защита на техните изборни права, а един пълен саботаж на изборния процес“, посочи Надежда Йорданова от ПП-ДБ.