Заделени пари за нови машини за гласуване – няма

В петък по време на блицконтрола в парламента опозицията попита какви пари са предвидени за машини за гласуване, а властта отговори – заделени пари няма.
„Държавата няма бюджет, имаме доразходни тавани предишната година или 1/12. Там няма заделени инвестиционни разходи“, каза вицепремиерът в оставка Томислав Дончев.
Припомняме, че в момента тече политически дебат за промени в Изборния кодекс. Една от идеите е да се въведат нови сканиращи устройства за предсрочните парламентарни избори.
„Няма осигурени средства за закупуване на нови машини. Предупреждаваме българските граждани – това, което се готви не е защита на техните изборни права, а един пълен саботаж на изборния процес“, посочи Надежда Йорданова от ПП-ДБ.
1 Лъв
20:15 16.01.2026
2 И пари ич няма.
20:15 16.01.2026
3 Ако някой българин с пита защо е беден
20:15 16.01.2026
4 Електронно правителство
20:18 16.01.2026
5 Гост
20:20 16.01.2026
6 Трактор
Ама нали не вадят парите от техния джоб.
Нови машини…
А у веки един от тях, телевизора на 20 години.
Лицемери и кожодери!
20:20 16.01.2026
7 Сатана Z
20:21 16.01.2026
8 надке,
20:21 16.01.2026
9 Гост
20:27 16.01.2026
10 Ами
че американското посолство е с временно изпълняващ длъжността :)
20:27 16.01.2026
11 Няма
20:31 16.01.2026
12 Ненормалници
20:41 16.01.2026
13 ?????
Има ли заделени пари за покупка на старите машинки?
20:52 16.01.2026
14 кое не е така
И там пише, че машинното гласуване“ се заменят с „оптичните устройства за сканиране на бюлетини“.
Т.е. махат машините🤬🤬
20:59 16.01.2026
15 Парички
Е как ще има, не виждате ли, че горе на снимката столовете са празни,
понеже парламентажистите са обрали всичките пари и сега лежат в дома си с пачки!
21:01 16.01.2026
16 Ахах
21:03 16.01.2026
17 оня с големия
21:08 16.01.2026
18 Хохо Бохо
Все са машини, работят със софтуер, който брои и отчита гласовете...
...и защо мафията толкова много държи на машините за сканиране?
21:15 16.01.2026