Спират за половин година метрото между „Сливница“ и „Обеля“

16 Януари, 2026 21:04 718 3

Влаковете няма да се движат от 19.01.2026 г. до 18.07.2026 г.

Спират за половин година метрото между „Сливница“ и „Обеля“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно се спира движението на метровлаковете между метростанции „Сливница“ и „Обеля“, съобщиха от Столична община. Заради строителството на разширение на метрото в квартал „Обеля“ влаковете няма да се движат от 19.01.2026 г. до 18.07.2026 г.

За посочения период:

  • Метростанция „Сливница“ ще бъде крайна за метролинии № 1 и № 4;
  • Метростанция „Обеля“ ще бъде крайна за метролиния № 2.
  • Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“.

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки:

  • Новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 „МС Обеля“, разположени на бул. „Панчо Владигеров“ на около 25 м от пешеходната пътека в двете посоки;
  • Съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) „МС Сливница“;
  • Съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница“;
  • Двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 „МС Обеля“ в посока кв. Иваняне.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василка кметункова

    2 1 Отговор
    А през лятото що ги беха спрели?

    21:12 16.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айде метрото

    2 0 Отговор
    До Банкя ще ходи през факултета и Иваняне

    21:38 16.01.2026

