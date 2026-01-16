Васил Терзиев: В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“

В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“. Единайсет.
В голяма част от „Люлин“, в “Младост” в центъра, в „Слатина“, „Изток“ и „Яворов“ стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима.
Това не е изолиран случай. Това припомни във "Фейсбук" столичният кмет Васил Терзиев.
Това е резултат от години отлагане, временни решения и липса на посока. Инфраструктурата се влошава, авариите зачестяват, а задлъжняването расте – днес дългът вече е над 1 милиард евро.
След всяка криза в София в Столичен общински съвет изведнъж се появява загриженост и се предлага „помощ“. Сега имаме реална криза и в „Топлофикация“. Надявам се този път това да се превърне в решения.
Затова внасям отново доклада, който беше отложен през декември. Той е първата необходима стъпка – независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ, който да даде ясна картина за състоянието на дружеството, нужните инвестиции и реалните възможности пред нас.
Многократно съм заявявал, че дългосрочното решение трябва да защитава интереса на общината и софиянци и да намира пресечна точка с държавата и инвеститорите. За това първо са нужни факти, а не догадки, и честен разговор с държавата за преструктуриране на дълга.
Целта е проста: да започне оздравителен процес и професионално управление на „Топлофикация“, без да създаваме нови енергийно бедни хора.
Надявам се този път докладът да мине през комисиите, да стигне до зала и да получи подкрепа с реални гласове – защото всяко ново отлагане означава още аварии и още несигурност за хората.
1 Сатана Z
20:28 16.01.2026
2 А бе
20:35 16.01.2026
3 на територията
20:36 16.01.2026
4 Това меко ухо
Живея на село но все пак се разхождам по софийските квартали и виждам какво представляват кофите и с удоволствие констатирам че не живея в панелка и Васко ушето не ме води към светли бъднини предначертани от неговите де се деди.
20:39 16.01.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #11
20:55 16.01.2026
6 на г-на Терзиева
21:06 16.01.2026
7 Васко ДСто
21:06 16.01.2026
8 Василка Кметункова
21:09 16.01.2026
9 Стефан
21:14 16.01.2026
10 Топлофикациите трябва да са държавни
Питайте застрахователите и пожарникарите
21:31 16.01.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Красимир Петров":Кметът в случая няма никаква вина...
Трябва да се накаже ръководството на мрежата в тези ТР. Пълна липса на професионализъм и мърлящина!
21:35 16.01.2026