Васил Терзиев: В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“

16 Януари, 2026 20:25 894 11

В голяма част от „Люлин“, в “Младост” в центъра, в „Слатина“, „Изток“ и „Яворов“ стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима

Васил Терзиев: В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“. Единайсет.

В голяма част от „Люлин“, в “Младост” в центъра, в „Слатина“, „Изток“ и „Яворов“ стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима.

Това не е изолиран случай. Това припомни във "Фейсбук" столичният кмет Васил Терзиев.

Това е резултат от години отлагане, временни решения и липса на посока. Инфраструктурата се влошава, авариите зачестяват, а задлъжняването расте – днес дългът вече е над 1 милиард евро.

След всяка криза в София в Столичен общински съвет изведнъж се появява загриженост и се предлага „помощ“. Сега имаме реална криза и в „Топлофикация“. Надявам се този път това да се превърне в решения.

Затова внасям отново доклада, който беше отложен през декември. Той е първата необходима стъпка – независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ, който да даде ясна картина за състоянието на дружеството, нужните инвестиции и реалните възможности пред нас.

Многократно съм заявявал, че дългосрочното решение трябва да защитава интереса на общината и софиянци и да намира пресечна точка с държавата и инвеститорите. За това първо са нужни факти, а не догадки, и честен разговор с държавата за преструктуриране на дълга.

Целта е проста: да започне оздравителен процес и професионално управление на „Топлофикация“, без да създаваме нови енергийно бедни хора.

Надявам се този път докладът да мине през комисиите, да стигне до зала и да получи подкрепа с реални гласове – защото всяко ново отлагане означава още аварии и още несигурност за хората.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 4 Отговор
    В Киев също има аварии,ама кметът Кличко каза,че ще издържат без парно.

    20:28 16.01.2026

  • 2 А бе

    3 9 Отговор
    Дреме ми. Утре си отивам на вилата, паля си печката с дръвца-с водна риза е, ще си наточа винце и ракийка. Мезета бол. Да му мислят новите софиянци къде ще ходят.

    20:35 16.01.2026

  • 3 на територията

    10 0 Отговор
    няма тръба която да не е пробита, свръх некадърност

    20:36 16.01.2026

  • 4 Това меко ухо

    9 8 Отговор
    се взима за твърд член при положение че стрелката му сочи .....шест и половина . Ако се вдигнизира и разходи сред гражданите на София и разбере какво мислят за него ще подаде оставка но такива като него и кир и кокор и останалата трето полова пасмина нямат достойнство за да го направят.
    Живея на село но все пак се разхождам по софийските квартали и виждам какво представляват кофите и с удоволствие констатирам че не живея в панелка и Васко ушето не ме води към светли бъднини предначертани от неговите де се деди.

    20:39 16.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    11 4 Отговор
    Най-некадърният кмет в историята на София.

    Коментиран от #11

    20:55 16.01.2026

  • 6 на г-на Терзиева

    7 1 Отговор
    кметя на европската столица на Републиката. Верно е, че е синче на апаратчици, мамино глезено. Аджеба, как ще защитаваш европейските ценностти, кат не си възпитан на труд и работа в нормална среда и нормално семейство, дето е заработвало прехраната си с трудъ и отговорностъ към обществото? Не говоря за играчките от корекома и шоколадчетата тублерони и киндер яйцата.- за привилегированите отрочета на апаратчиците от СОЦА..... Ай право куме в очи..... Имаме пълното морално право да глаголим за тия отрочета на тоталитарния апарат. Имаме ги и в Еснафа, в който работя, няма да ги споменавам, щот се държа на висотата си, на редникъ от Вършавския договор, който честно си е служил службата, ама мърлячите са си мърлячи... Някой с прекомерен за службата си ръст, други синчета на шпиони забъркани в рим през стоудената война, аве общо взето сбърканяци........

    21:06 16.01.2026

  • 7 Васко ДСто

    7 2 Отговор
    ще орпави 30% от авариите - също като решенията на проблеми по сигнали.

    21:06 16.01.2026

  • 8 Василка Кметункова

    5 1 Отговор
    Оставка, кикитата един боклук не могат да събират държава искат да управляват

    21:09 16.01.2026

  • 9 Стефан

    1 0 Отговор
    Само така.

    21:14 16.01.2026

  • 10 Топлофикациите трябва да са държавни

    2 0 Отговор
    Защото са противопожарни инсталации и безопасни за живеещите в жилищата
    Питайте застрахователите и пожарникарите

    21:31 16.01.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Кметът в случая няма никаква вина...
    Трябва да се накаже ръководството на мрежата в тези ТР. Пълна липса на професионализъм и мърлящина!

    21:35 16.01.2026

