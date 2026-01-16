150 евро глоба за шофьор, показал среден пръст на полицаи в Пловдив

150 евро ще брои водач на лекотоварен автомобил заради проява на дребно хулиганство към служители на реда на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив.
На 21 октомври м.г. полицаи от Първо районно управление извършвали пътен контрол на движението на участъка от 14 до 17 часа. Час преди да приключат покрай тях минало "Рено Канго".
Служителите на реда забелязали, че шофира младо момче, а до него на пасажерското място бил друг младеж. Изведнъж водачът натиснал продължително клаксона, без да има нужда за това, двамата вдигнали високо ръка през прозореца, насочили я към служителите на реда и им показали среден пръст.
Впоследствие автомобилът бил спрян за проверка и полицаите установили извършителя на хулиганството, пише "24 часа".
Изправен пред Районния съд в Пловдив, младежът признал вината си, а магистратите взели предвид добрите му характеристични данни. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство и глоба в размер на 150 евро.
2 МПС
Коментиран от #10
21:15 16.01.2026
3 Жителите на минеаполис
21:18 16.01.2026
4 Си Дзин
21:19 16.01.2026
5 народа мрази палицията
21:19 16.01.2026
6 Гошо
21:21 16.01.2026
7 ОК!
21:21 16.01.2026
8 ДрайвингПлежър
А милицията е само дребната бухалка на диктата!
Може да отнемеш предимство, да превишиш скорост или каквото и да е опасно нещо което може да отнеме живот и да те глобят 50 евро - обаче за среден пръст на МИЛИЦИЯТА - това бацета е недопустимо!
Ясно ли ви е вече, че не може да се е-таковате с биячите на властта
21:22 16.01.2026
9 крадейки парите на народа
21:22 16.01.2026
10 Внимавай, че ще те осъдят
До коментар #2 от "МПС":К —————У —————Р. и от мен ама дебел за минцефайките.
21:22 16.01.2026
11 В момента
21:26 16.01.2026
12 Гошо
21:30 16.01.2026
13 Лазар
То много често самите полицаи заслужават повече от среден пръст.
21:30 16.01.2026
14 Много са обидчиви
21:37 16.01.2026
15 абе
21:43 16.01.2026
16 Ако бяхме
21:49 16.01.2026