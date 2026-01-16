Новини
България »
София »
Тома Биков: Правителството на Росен Желязков вкара България в еврозоната

16 Януари, 2026 21:34 455 23

  • тома биков-
  • герб-
  • евро-
  • еврозоната-
  • избори-
  • парламент

Ние сме системна формация и участваме на избори, за да ги спечелим, посочи депутатът от ГЕРБ

Тома Биков: Правителството на Росен Желязков вкара България в еврозоната - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние сме системна формация и участваме на избори, за да ги спечелим. През годините сме показвали, че можем да сме ефективни и в управлението, и в опозиция, но това което не сме променяли е да уважаваме вота на българските граждани и да се борим за него и да се опитаме да формулираме нови цели пред българското общество и да формираме ново самочувствие за тях. През последната една година постигнахме това в своите цели. Ние отиваме на нови избори , като формация, която е постигнала основната си цел – пълната интеграция на България в рамките на ЕС. Това заяви Тома Биков от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ.

Това не означава край на историята, а ново предизвикателство. Означава да положим усилия не само да поставим нови цели пред българското общество, а да се опитаме да убедим дори нашите опоненти, в това че тези цели са реалистични и са за доброто на България, посочи той.

За закриването на антикорупционната комисия ние направихме анонс още преди няколко месеца. Това е институция, която няма никакъв смисъл. Там бяха вкарани разследващи функции. Тази институция се превърна основно в проблем, а от нея няма голям смисъл. Разследващите ѝ функции бяха грешка. Ние трябва да се върнем към официалната рамка на Българската конституция – да използваме институциите, които тя предвижда, да имаме правова система, която е нормална. Естествено, има нужда от промени и това е много сериозен проблем, припомни депутатът от ГЕРБ.

Моето мнение е, че колкото по-малко промени се правят в Изборния кодекс преди избори, би било далеч по-лесно и за изборната администрация, и за българските граждани. Ако в следващия парламент имаме волята всички, че изборни промени може да се правят, но те влизат в сила не от следващите, а на по-следващите избори, тогава ще можем да мислим по тези теми по-свободно, обяви Тома Биков.

Според него голяма грешка е, че изборната технология в определени случаи се превръща в идеология. Резултатът е ниско доверие в българския изборен процес и институциите, независимо кой ги оглавява.

Правителството подаде оставка по волята на ГЕРБ, след като видяхме многолюдните протести и направихме своите изводи. Не всички бяха съгласни, но това беше волята на ГЕРБ. С ДПС имаме доста различия. Благодарим за подкрепата, която приехме в името на това България да стане член на еврозоната. За съжаление не получихме подкрепа по тази тема от ПП-ДБ, подчерта той.

Оставяме страната с над 3% икономически растеж, на пето място в ЕС, оставяме я с 14 млрд. повече събрани приходи, оставяме я с по-ниска безработица, с по-висока заетост. Изпълнихме достойно нашия ангажимент и постигнахме нашата историческа цел и това българските граждани тепърва ще го оценяват, смята Биков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    17 1 Отговор
    Желязков вкара самолета в свредел и мисли, че това е фигура от висшият пилотаж.

    21:36 16.01.2026

  • 2 Кандидат депутат

    17 1 Отговор
    Томе то правителството май не беше на Росенчо

    21:36 16.01.2026

  • 3 Мутрите Закопаха България

    14 1 Отговор
    А тенекията закопа българския лев!

    21:37 16.01.2026

  • 4 Има много основания

    14 0 Отговор
    Желязков да висне пред Хаяши!
    Доброволно и без чужда помощ!

    21:38 16.01.2026

  • 5 Съвестта

    12 1 Отговор
    Банда предатели!

    21:39 16.01.2026

  • 6 Тома Неверни

    14 0 Отговор
    След интервюто в Панорама, Тома Биков грабна вазелинчето и отиде гордо към Банкя

    Коментиран от #11

    21:39 16.01.2026

  • 7 Правителството на Росен Желязков

    14 1 Отговор
    закопа България.

    21:39 16.01.2026

  • 8 Преди мутрите

    9 0 Отговор
    Имаше шанс за оправяне, след тях останаха само гробищата!

    21:40 16.01.2026

  • 9 Гробар

    8 0 Отговор
    Точно затова ще отидат при червеите заедно с всички подлоги от гербппдбдпсбспитн.

    21:40 16.01.2026

  • 10 Тома Биков :

    12 0 Отговор
    ,,Борисов не само Диктатор!
    Той е И Карикатура на Диктатор...!"
    P.S. No comment...!

    Коментиран от #22

    21:40 16.01.2026

  • 11 Ти пък...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тома Неверни":

    Сефте...?!?!

    21:41 16.01.2026

  • 12 Желязков има само собствено ЕГН

    7 1 Отговор
    Другото Пеевски му диктува в слушалката на ухото!
    По- жалък премиер не е имало! През цялото време беше на дишане уста в уста с агата!

    21:42 16.01.2026

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Е, и? Ти разбираш ли с какво се хвалиш? IQ 15, or something closer?

    Коментиран от #16

    21:42 16.01.2026

  • 14 Фронт за лева

    4 1 Отговор
    Аз съм много разочарован от това насилствено действие, без допитване.

    21:42 16.01.2026

  • 15 Тити

    6 0 Отговор
    България влезе в Еврозоната не по заслуги и показатели а под натиск и показване на фалшиви показатели за БВП

    21:43 16.01.2026

  • 16 Нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    На биковете повече не им и трябва, макар имам съмнение, че този е вол, но това не променя същността.

    21:44 16.01.2026

  • 17 Народен съд за еничарите

    3 1 Отговор
    Тези които вкараха България в еврозоната здрача против волята на българите ще понесат наказателна отговорност!

    21:44 16.01.2026

  • 18 Чичо

    3 0 Отговор
    Скъпо Желязков скъпо .Вампири мръсни.

    21:45 16.01.2026

  • 19 Наталия Киселова не допусна

    3 0 Отговор
    Дебати в пленарна зала за референдума за отлагане за влизане в еврозоната
    Сега ще бягат от отговорност кой ни вкара в еврозоната

    21:45 16.01.2026

  • 20 Тома

    2 0 Отговор
    Биче къде да ги търсим тези от правителството като скоро вземем сопите

    21:46 16.01.2026

  • 21 Пешо z

    1 0 Отговор
    Вкара България в диктатурата на ЕС.

    21:47 16.01.2026

  • 22 Ройтерс

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тома Биков :":

    Виж го тогава как изглеждаше,
    погледни го сега на кво мяза!

    21:47 16.01.2026

  • 23 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ОТ ТОВА НИЩО ДОБРО ЗА МНОЗОНСТВОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.
    ХОРАТА РАБОТЯТ И ЖИВЕЯТ ОТ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ КОЙТО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОБЕСЦЕНЯВАТ. ФАКТИ

    21:47 16.01.2026

