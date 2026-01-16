Тома Биков: Правителството на Росен Желязков вкара България в еврозоната

Ние сме системна формация и участваме на избори, за да ги спечелим. През годините сме показвали, че можем да сме ефективни и в управлението, и в опозиция, но това което не сме променяли е да уважаваме вота на българските граждани и да се борим за него и да се опитаме да формулираме нови цели пред българското общество и да формираме ново самочувствие за тях. През последната една година постигнахме това в своите цели. Ние отиваме на нови избори , като формация, която е постигнала основната си цел – пълната интеграция на България в рамките на ЕС. Това заяви Тома Биков от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ.

Това не означава край на историята, а ново предизвикателство. Означава да положим усилия не само да поставим нови цели пред българското общество, а да се опитаме да убедим дори нашите опоненти, в това че тези цели са реалистични и са за доброто на България, посочи той.

За закриването на антикорупционната комисия ние направихме анонс още преди няколко месеца. Това е институция, която няма никакъв смисъл. Там бяха вкарани разследващи функции. Тази институция се превърна основно в проблем, а от нея няма голям смисъл. Разследващите ѝ функции бяха грешка. Ние трябва да се върнем към официалната рамка на Българската конституция – да използваме институциите, които тя предвижда, да имаме правова система, която е нормална. Естествено, има нужда от промени и това е много сериозен проблем, припомни депутатът от ГЕРБ.

Моето мнение е, че колкото по-малко промени се правят в Изборния кодекс преди избори, би било далеч по-лесно и за изборната администрация, и за българските граждани. Ако в следващия парламент имаме волята всички, че изборни промени може да се правят, но те влизат в сила не от следващите, а на по-следващите избори, тогава ще можем да мислим по тези теми по-свободно, обяви Тома Биков.

Според него голяма грешка е, че изборната технология в определени случаи се превръща в идеология. Резултатът е ниско доверие в българския изборен процес и институциите, независимо кой ги оглавява.

Правителството подаде оставка по волята на ГЕРБ, след като видяхме многолюдните протести и направихме своите изводи. Не всички бяха съгласни, но това беше волята на ГЕРБ. С ДПС имаме доста различия. Благодарим за подкрепата, която приехме в името на това България да стане член на еврозоната. За съжаление не получихме подкрепа по тази тема от ПП-ДБ, подчерта той.

Оставяме страната с над 3% икономически растеж, на пето място в ЕС, оставяме я с 14 млрд. повече събрани приходи, оставяме я с по-ниска безработица, с по-висока заетост. Изпълнихме достойно нашия ангажимент и постигнахме нашата историческа цел и това българските граждани тепърва ще го оценяват, смята Биков.