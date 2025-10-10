Илия Проданов: Това е четвърти земеделски министър, на когото искаме оставката

"Това е четвъртият министър, на когото като асоциация се е налагало да искаме оставката. Всеки път реакцията е една и съща - асоциации, които работят в голяма близост с министъра, публикуват декларации в подкрепа, десетина минути след нашата."
Това заяви пред БНР Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
Криза в сектор зърнопроизводство има и тя е много голяма. В последната година няма никакво движение на законодателството, за което НАЗ настоява, подчерта той и обясни:
"Обемът на сектора е толкова голям, че няма как да разчитаме на помощи от държавния бюджет, държавният ни бюджет не е в цветущо състояние. За да не потънем в дългове, трябва да има добра законодателна рамка."
Поземлените отношения са абсолютно хаотични. Работи се с краткосрочни договори и няма сигурност. Няма как да инвестираш в напояване, като не знаеш догодина ще обработваш ли тази земя, коментира Проданов в предаването "Преди всички".
В момента у нас няма правна рамка за създаване на кооперативи. Има нужда и от Закон за браншовите организации, за да няма 40-50 организации, които излизат и пускат безсмислени декларации, несъгласувани със земеделските производители, даде примери за липсващо законодателство той. Като друг акцент председателят на НАЗ отбеляза необходимите промени в Закона за водите, които да улеснят достъпа до вода от източници на земеделските производители и изграждането на напоителни системи.
Дали оставката на министъра ще отпуши нещо или не, ще зависи от това кой ще заеме неговото място. Очакваме среща с министър-председателя, към момента нямаме потвърден отговор, изтъкна Илия Проданов.
"Ако няма срещи, започваме директно организация за протести."
В ръководството на МЗХ и на Фонд "Земеделие" от НАЗ виждат липса на воля да се работи в интересите на бранша.
