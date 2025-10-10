Новини
България »
Илия Проданов: Това е четвърти земеделски министър, на когото искаме оставката

10 Октомври, 2025 11:24 551 7

Криза в сектор зърнопроизводство има и тя е много голяма

Илия Проданов: Това е четвърти земеделски министър, на когото искаме оставката - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Това е четвъртият министър, на когото като асоциация се е налагало да искаме оставката. Всеки път реакцията е една и съща - асоциации, които работят в голяма близост с министъра, публикуват декларации в подкрепа, десетина минути след нашата."

Това заяви пред БНР Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Криза в сектор зърнопроизводство има и тя е много голяма. В последната година няма никакво движение на законодателството, за което НАЗ настоява, подчерта той и обясни:

"Обемът на сектора е толкова голям, че няма как да разчитаме на помощи от държавния бюджет, държавният ни бюджет не е в цветущо състояние. За да не потънем в дългове, трябва да има добра законодателна рамка."

Поземлените отношения са абсолютно хаотични. Работи се с краткосрочни договори и няма сигурност. Няма как да инвестираш в напояване, като не знаеш догодина ще обработваш ли тази земя, коментира Проданов в предаването "Преди всички".

В момента у нас няма правна рамка за създаване на кооперативи. Има нужда и от Закон за браншовите организации, за да няма 40-50 организации, които излизат и пускат безсмислени декларации, несъгласувани със земеделските производители, даде примери за липсващо законодателство той. Като друг акцент председателят на НАЗ отбеляза необходимите промени в Закона за водите, които да улеснят достъпа до вода от източници на земеделските производители и изграждането на напоителни системи.

Дали оставката на министъра ще отпуши нещо или не, ще зависи от това кой ще заеме неговото място. Очакваме среща с министър-председателя, към момента нямаме потвърден отговор, изтъкна Илия Проданов.

"Ако няма срещи, започваме директно организация за протести."

В ръководството на МЗХ и на Фонд "Земеделие" от НАЗ виждат липса на воля да се работи в интересите на бранша.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рентиер

    2 1 Отговор
    Май не им се плащат ренти

    11:38 10.10.2025

  • 2 Порно

    2 0 Отговор
    Целият проблем е, че на много арендатори им се виждат големи рентните плащания,остава само за Ферари , любовници и екзотични пътувания, няма за частен самолет

    11:50 10.10.2025

  • 3 Тарикат

    1 1 Отговор
    Министърчето му дреме, нали уреди топло местенце на любовницата!

    12:07 10.10.2025

  • 4 Селяния!

    1 0 Отговор
    И в Добруджа има една самоопределила се като земеделска асоциация в която членува само тя!
    Поне да се къпе по често и малко да чете, липсва и мозъка!

    12:12 10.10.2025

  • 5 Бясни за пари!

    2 0 Отговор
    Никаде по света зрънчовци не са толкова богати както в България!

    12:13 10.10.2025

  • 6 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    Само в Зърнопроизводството ли е Проблема? Какво е състоянието в Овощарството, Млекопроизводството, Пчеларството, Животновъдството, Ветеринарно Медицинското Обслужване, Селекционните Центрове, в Преработвателната Селскостопанска Промишленост, в Търговията с Български Селскостопански Продукти, с Конкурентно Способният Пазар. Всичко това е в Пряка и Непосредствена Зависимост от Земеделските Стопани, Собствениците на Земеделската Земя. В България има над 28 Асоциации в Сектор Селско Стопанство. С Ненужно Количество Администрация. Дават се Субсидии, но те не Решават Проблема. Няма Затворен Цикъл: Обработка на Земеделската Земя, Водо Мелиорация, Производство на Селскостопанска Суровина, Преработката на Суровината и Пласиране в Собствена Търговска Мрежа. Цялата тази Дейност Следва да бъде Извършвана от Сдружени в Кооперации Земеделски Стопани чрез Капиталови Вноски. Вместо това имаме Крупни Олигарси, псевдо Териториални Борси, Корупция и Подтискане на Дребните и Средни Земеделски Стопани. Пълен Олигархичен Хаос, "Усвояващ" не ефективно Огромно Количество Средства чрез Субсидии и Евро Фондове. Обезводняване, Пожари.

    12:18 10.10.2025

  • 7 преминаващ

    0 0 Отговор
    Когато е силна годината , зърнарите си купуват БЕНТЛИ , когато е слаба годината обаче , не продават Бентлито . Давайте достойни ренти на хората , не си правете оглушки .

    12:28 10.10.2025

