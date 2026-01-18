Тошко Йорданов: Слава богу, че се появяват нови политически лица

Гост в "Интервюто" с водещ Иво Никодимов бе председателят на ИТН Тошко Йорданов.

Разочаровахте ли се, че президентът връчи третия мандат на АПС, а не на Вас, както е постъпвал в друг случай?

Не, разбира се. Президентската институция е в правото си да връчи третия мандат, на който прецени. Мога да се пошегувам, че мандатът не беше връчен на паркинга на хранителна верига и да бъде белязан, но това е шега. Никоя партия вътре не е облагодетелствана в такава ситуация, така че това е една нормална процедура.

Има спекулации, че държавният глава може да излезе от президентството и да се включи в партийната битка на изборите, ако Румен Радев вземе такова решение, опонент или партньор виждате в негово лице?

Много зависи как ще се развият самите избори. Сега съществуват и много въпроси. Първо, как да кажа, от една страна всеки има право да участва в политическия живот. От друга страна като си бил избран за президент и си се заклел да бъдеш президент, едва ли са те избирали и си се заклел за президент, за да използваш президентската институция евентуално като трамплин към политическа кариера в парламента. Защото президентът Радев беше един от хората, които твърдяха, че кабинетът трябва да подаде оставка. И ако приемем, че това го е говорила президентската институция стояща отстрани е едно, но ако говорим, че го е говорил човек, който е искал да предизвика избори, за да може да се яви на тях, става малко... Как да се изразя по-меко? Не много феър плей. Всичко опира до морал. Всеки има право да постъпва, както иска. Аз не съдя хората. Специално в политиката последствия се носят, макар със закъснение, но си идват.

На изборите обаче би бил ваш конкурент, това как ще се отрази на ИТН?

На едни избори винаги се появяват нови хора или нови партии. Това не е проблем и не би трябвало да бъде проблем за нито една партия. В крайна сметка политическият живот не е статичен. Кога се движи напред, кога 26 крачки назад. Така, че появата на нови политически лица е нормален процес и слава Богу, че го има, защото иначе щяхме да сме в тежка тоталитарна държава, в която имаше една партия и нямаше никакъв политически живот на избори. Въпросът е кой как ще се представи.

И сега какво - ще изберем премиер служебен на шарлатаните? От този, който каза, че те са шарлатани.

Има ли според Вас човек, който е подходящ за премиер?

Това е най-отвратителното нещо, което направиха ПП-ДБ, пипайки Конституцията, защото всичко, което пипнаха 90% падна от него в КС. Последствията се стоварват сега на главата на всички, на цялото ни общество. "Домовата книга" е абсолютна глупост, защото в другия вариант, при който имахме нормална Конституция сега нямаше да имаме тази криза.

Всъщност така самообявилите се експерти направиха най-голямата юридическа тъпотия е точната дума в най-новата ни история, която влече последствия за цялото ни общество. И това е факт.

В общия законопроект за промени в ИК е заложена вашата идея за нови машини - сканиращи устройства за хартиени бюлетини, защо предлагате тази технология да замени сегашните машини?

Много говорят за това как това са промени в 12 без 5, 12 без 6, 12 без 10. Февруари е внесен, приет е на първо четене. Имаше работни групи. Имаше разговори с експерти. Каква е ползата от тях? На избори най-големите фалшификации, които БНТ извади между другото, се правят в секционните избирателни комисии, когато се пишат протоколите и се броят гласовете. Т.е. човешкият фактор е нещото, което опорочава изборите.

Къде е ползата? Първо елиминират човешкия фактор, защото секционната комисия не брои бюлетини и не пише протокол. Махате човешкия фактор - нямате броене на бюлетини и невалидни бюлетини.

Елиминирате 12 000 секции, в които може да се пипа и да се мажат изборите. Точно с тези машини не можете да имате невалидни бюлетини.

Кое обаче ще реши изборите - технологията или политическия дебат преди тях, ще разберат ли хората какво предлагате вие, политиците, за да се излезе от тази спирала на избори и кратки правителства?

Изборите се печелят от политическия дебат. Машините са нещото, което трябва да гарантира доверието в крайния резултат.

Проблемът през последните няколко години е изключителната омраза, която насадиха либералните формации ПП-ДБ, "Възраждане" на партиите една срещу друга.

Ядосахте ПП-ДБ с отказа да подкрепите промените в Закона за НСО, които отнемат охраната на депутати, защо не гласувахте "За" тези промени?

Вижте - много е просто. Къде бяха ПП-ДБ като бяха заедно с Пеевски и променяха Конституцията?

Да изнасилиш цяла зала само, защото си чистиш гузната съвест, затова, че една година си работил със същите хора, на които искаш да им вземеш охраната просто ей така, това е глупаво. Наистина.