Новини
България »
Всички градове »
Проф. Пламен Киров: Възможно е президентът изобщо да не слезе на политическия терен до края на мандата си

Проф. Пламен Киров: Възможно е президентът изобщо да не слезе на политическия терен до края на мандата си

19 Януари, 2026 10:17 1 331 37

  • пламен киров-
  • румен радев-
  • политически терен-
  • края на мандата

По темата за евентуална номинация на Андрей Гюров за служебен премиер, проф. Киров изрази скептицизъм. Според него активната политическа подкрепа от страна на партии е превърнала Гюров в ясно политическо лице, което противоречи на принципа за неутралност на служебния кабинет

Проф. Пламен Киров: Възможно е президентът изобщо да не слезе на политическия терен до края на мандата си - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След изявлението на президента Румен Радев, че страната отива към предсрочни избори, седмицата започва с ключов въпрос - ще направи ли държавният глава решаващата крачка към участие в политиката. Според бившия конституционен съдия проф. Пламен Киров, сценарият остава отворен, а спекулациите - повече от фактите.
В ефира на bTV той коментира появилите се през уикенда информации, че президентът всеки момент ще обяви напускане на „Дондуков“ 2 и ще се включи в предстоящите парламентарни избори. Такова изявление обаче не последва.

„Възможно е президентът изобщо да не слезе на политическия терен до края на мандата си. Ние от година и половина се занимаваме с въпроса кога ще го направи, а може изобщо да не го направи“, коментира проф. Киров.

По думите му ако Румен Радев реши да подаде оставка, тя трябва да бъде депозирана в Конституционния съд, който с решение прекратява мандата. В такъв случай функциите на държавен глава се поемат от вицепрезидента Илияна Йотова.

Ако и тя подаде оставка, Конституцията предвижда провеждане на предсрочни президентски избори в двумесечен срок, като дотогава председателят на Народното събрание изпълнява функциите на президент.

Проф. Киров обърна внимание и на усложнената процедура за назначаване на служебен министър-председател след промените в Конституцията от 2023 г. Той предупреди, че при откази от страна на всички потенциални кандидати, посочени в т.нар. „домова книга“, страната може да изпадне в институционален казус.

По темата за евентуална номинация на Андрей Гюров за служебен премиер, проф. Киров изрази скептицизъм. Според него активната политическа подкрепа от страна на партии е превърнала Гюров в ясно политическо лице, което противоречи на принципа за неутралност на служебния кабинет.
„Направиха му лоша услуга, като го издигнаха политически. Служебният министър-председател трябва да бъде фигура, равноотдалечена от партиите“, подчерта Киров.

Бившият конституционен съдия коментира и честите промени в Конституцията и Изборния кодекс, като предупреди, че „пипането на коляно“ в основния закон води до нарушаване на баланса между властите. Според него не е работа на Конституционния съд да дава насоки на законодателя как да променя изборните правила.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    13 7 Отговор
    Разбира се, Президента трябва да изчака да му изтече мандата и тогава да прави партия.

    10:20 19.01.2026

  • 2 хехе

    16 2 Отговор
    за чий му е на Радев да бърза както върви наесен ще има избори две в едно.

    10:20 19.01.2026

  • 3 поредния професор гадател

    23 5 Отговор
    с лопата да ги ринеш дърдорковци

    Коментиран от #33

    10:20 19.01.2026

  • 4 ЛОШО е

    12 3 Отговор
    че не знаете.....Естествено е, Радев е в политиката, за какъв зор ще влиза в нея...по никое време..

    10:22 19.01.2026

  • 5 Открил топлата вода

    13 0 Отговор
    Разбира се че президента няма да направи партия. Последния софиянец отказа да влезе в партията му, и той се отказа да продължи.

    10:22 19.01.2026

  • 6 Крум

    9 9 Отговор
    Абе ей,президента е избран пряко от народа и е с най висок рейтинг до момента. Какво ще или няма да прави си е негова работа брато. Гледай си розовите коледни образования и не се бъркай където не ти е работа.

    Коментиран от #11, #23

    10:23 19.01.2026

  • 7 Саша

    11 2 Отговор
    Поредната Пеевски-Борисова подлога

    10:23 19.01.2026

  • 8 03455

    8 11 Отговор
    Не е правилно сега да прави партия! Да изчака до края на мандата си! Дотогава ще сме се озъбили от мизерия и всички ще знаят кой направи това! Тогава всички масово ще го подкрепят с надеждата за по-добър живот! И при голямо мнозинство, и почти без опозиция може да поправи много зулуми направени от сегашните.

    10:25 19.01.2026

  • 9 50/50

    9 0 Отговор
    В очакване на Гудо! Болшой театр!

    10:27 19.01.2026

  • 10 то и тръмпи от месец го одумват

    5 0 Отговор
    щял ли да прави партия . какъв проект щял да прави . щял ли да оправи юса от бакиите в минеаполис и айс . как така щял да си вземел гренландия . а това е доста интересна занимавка . хем не го питат . хем говорят безсмислици . и от там се прехвърля у нас . ами народът - демек хората от митинга преди 1 месец . как ще са с нашия . дали той ще отиде при тях . ама сега с коя партия е . ами какъв е . някой знае ли . Интересно .

    10:27 19.01.2026

  • 11 1234567

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    Той отдавна е в политиката без никаква полза, върти и суче като всички властимащи, една позиция не изказа ясно, да не говорим за действия. Чакайте вие поредния, който ще ни оправя.

    Коментиран от #14

    10:28 19.01.2026

  • 12 Няма

    7 5 Отговор
    ...сега да излезе, ще е наесен .... след като ги остави следващите 5-6 месеца да се гърчат с това дето са надробели. Септември ще има нови избори и тогава преди да му свърши мандата ще се включи, сега само ще бъде пометен от идващите незгоди от цени и ифлация и отрезняването на населението, защо им е това евро

    10:30 19.01.2026

  • 13 Пеевски към Радев и АСП- горчиво!

    3 7 Отговор
    Радев ще се мъчи да управлява с ППДБ, АСП и ГЕРБ за пълнеж при гласуванията.

    Разните МЕЧ , ВЕЛИЧИЕ и т.н. ще подкрепят, ако влязат.

    Възраждане и ДПС ще бъдат опозиция.
    ИТН също. Ако влязат.

    Радев ще остане президент и ще управлява с Шайката си зад кулисите в президентството.

    ГЕРБ ще подкрепят Шайката. Борисов ще остане на трапезата.

    Борисов, Радев и Доган пак са се разбрали, както и на предишните избори.

    БОРИСОВ ПАК ИГРАЕ ДВОЙНА ИГРА.

    Коментиран от #18

    10:34 19.01.2026

  • 14 Крум

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "1234567":

    То това е ясно. Отдавна няма надежда за тази територия. Всички хубости вече са налице,банани има,ама има ровище по кофите,има вече и места които се избягват за минаване,сега като почнат да идват и ефектите от еврото само нз шоколад или баклава ще капе от небето.

    10:36 19.01.2026

  • 15 пресолена

    7 3 Отговор
    РР има партия. казва се единна русия.

    10:36 19.01.2026

  • 16 Стига бе

    11 1 Отговор
    Киров! Искам да попитам колко равнотдалечен е Главчев, който противоконституционно се върна в Сметната палата. Всички от домовата книга са партийно оцветени. Петър Чобанов, друг подуправител е от ДПС. И т.н.

    10:38 19.01.2026

  • 17 гост

    6 0 Отговор
    Всякакви шарлатани, врачове и врачки изкарват по телевизиите за да споделят какво са сънували, как хвърляли боб, гледали на пън и в кристалната топка за да кажат за президента. Сега остава да изкарат, котки, хамстери, папагали и костенурки и да им залагат въпроса за президента. Крайно време е комарджийниците от типа на ...ВЕТ да приемат залози!

    10:42 19.01.2026

  • 18 оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Пеевски към Радев и АСП- горчиво!":

    Завършваш с думите че Борисов ПАК играе Двойна игра,но не разбираш че всъщност тренира за Тройна,четворна и т.н.И питам аз- Може ли Нормален човек да не гласува за Борисов БАШ за тия му Качества и кой от останалите политици-самозванци го може това?

    Коментиран от #20, #25

    10:42 19.01.2026

  • 19 Досега жълтопаветниците

    6 2 Отговор
    ни убеждаваха , че машинките на Мадуро били " прости принтери " и за това нямало как да бъдат манипулирани, сега им предлагат скенери, които са прости принтери и те реват, че така изборите щели да бъдат манипулирани.

    Сами си противоречат, простите умнокрасавци!😁

    Коментиран от #27

    10:44 19.01.2026

  • 20 Въпрос на вкус.

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    на мен лично ми омръзнаха лупингите на Борисов. Политик без гръбнак.

    Ще подкрепя друг на изборите.

    Коментиран от #22

    10:46 19.01.2026

  • 21 Дедо

    2 4 Отговор
    Той ше ви оправи фатмака като дойде. Ше фърчи перушина та стой та гледай, от сега се одрискъхте от шубе, че идва.

    Коментиран от #26

    10:57 19.01.2026

  • 22 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Въпрос на вкус.":

    То меко казано омръзнал. Аз като го видя само и ми се разваля деня , да не кажа и следващия. А като го вида с ръцете у джебовете и да се прави на умен и направо отивам по голяма нужда.

    11:00 19.01.2026

  • 23 крумчо

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    Резидента Мунчо е "избран от народа" ама друг път! Пряко ни го натресе Решетникоф от мацква!!! Ще му видиш "рейтинга" като го излъжат да направи партия! Същия ще е е като на Гоце/геоЛги пъЛванов/...............

    11:11 19.01.2026

  • 24 Професора е

    3 0 Отговор
    Само две три години по голям от президента .

    11:11 19.01.2026

  • 25 По гъ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    ..вкава е са твоята изгора, знам го от опит🤣🤣😋

    11:12 19.01.2026

  • 26 Дедовия

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо":

    Поредния по..ерко руски! Т.па подлога.................

    11:13 19.01.2026

  • 27 Евтино

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Досега жълтопаветниците":

    Пак заблуждавате, ала книжната коалиция! Няма време за нови устройства. Прозира и желанието за далавера на чалгарите(да се облажат финансово) и въобще опорките на статуквото са много прозрачни - естествено желание за манипулации, които винаги са правели!

    Коментиран от #29

    11:37 19.01.2026

  • 28 нннн

    4 0 Отговор
    Радев няма да си зареже президентството и да се втурне в кални борби с пpaceтата за депутатско място...Не ми прилича на луд.
    А конституционистите, като професора, отдавна трябваше да разпердушинят ,,Домовата книга"!

    11:43 19.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Народа ясно каза на протестите и

    0 1 Отговор
    Президента го формулира след консултациите с партиите че народа иска изцяло машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките.

    Коментиран от #34

    11:45 19.01.2026

  • 31 тодорке

    2 0 Отговор
    най добре е да си направи партийката при Бай Ставри! "Боташ–Айдуклук" ли ще се казва? Или 16 реСпублика сесесере????

    11:46 19.01.2026

  • 32 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ЩЕ СЛЕЗЕ КАТ СТАНИ ВИЦЕ НА КРАЯ НА ВТОРИ
    МАНДАТ ,ИМА ДА ЧЕКАТЕ ДА ПАДНАТ НА ОВЕНА..ТЕ

    11:48 19.01.2026

  • 33 Баш този ли

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "поредния професор гадател":

    Не само гадател, а откровено и политически зависим /най малко пристрастен/. Как така коментарите му обслужват силните на деня и манипулират общественото мнение. Не можел Гюров, бил политически обвързан. И как е обързан. А ГЛАВЧЕВ, който беше политически ЗАВЪРЗАН може. Ясно е как тия професори вземат решения в коституциония съд. Но чудно е как обучават студентите и те как си вземат изпитите. Явно трябва да гледат на къде се кланя професора. Жал ми е за тях. Това не са хора.

    11:51 19.01.2026

  • 34 ЧЕкай бе по.ерко!

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Народа ясно каза на протестите и":

    100тина хиляди недорасляци ли сте "народа"??? Трай да не разбереш какво ще ти каже БАШ" народа"! Управление от УЛИЧНИЦИ? Никога! За тая работа има избори! Анадънмо?

    11:51 19.01.2026

  • 35 Пламен

    5 1 Отговор
    Големи дъвки с тоя Резидент..отвсякъде се е обкръжил с дърти ченгета комуняри

    Коментиран от #36

    11:55 19.01.2026

  • 36 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пламен":

    Те са от една порода–комуняги руски подлоги! Най голямата напаст в света! Тях не майки а "червеното знаме ги ражда"!

    12:10 19.01.2026

  • 37 Айде

    0 0 Отговор
    Между властите няма баланс! Всички зависят от партийните вождове в парламента! Ако Радев напусне президентството преди да придобие имунитет като кандидат депутат, веднага ще стане клиент на прокуратурата. За това ще чака, за да не си изгуби имунитета.

    12:13 19.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол