Проф. Пламен Киров: Възможно е президентът изобщо да не слезе на политическия терен до края на мандата си

След изявлението на президента Румен Радев, че страната отива към предсрочни избори, седмицата започва с ключов въпрос - ще направи ли държавният глава решаващата крачка към участие в политиката. Според бившия конституционен съдия проф. Пламен Киров, сценарият остава отворен, а спекулациите - повече от фактите.
В ефира на bTV той коментира появилите се през уикенда информации, че президентът всеки момент ще обяви напускане на „Дондуков“ 2 и ще се включи в предстоящите парламентарни избори. Такова изявление обаче не последва.
„Възможно е президентът изобщо да не слезе на политическия терен до края на мандата си. Ние от година и половина се занимаваме с въпроса кога ще го направи, а може изобщо да не го направи“, коментира проф. Киров.
По думите му ако Румен Радев реши да подаде оставка, тя трябва да бъде депозирана в Конституционния съд, който с решение прекратява мандата. В такъв случай функциите на държавен глава се поемат от вицепрезидента Илияна Йотова.
Ако и тя подаде оставка, Конституцията предвижда провеждане на предсрочни президентски избори в двумесечен срок, като дотогава председателят на Народното събрание изпълнява функциите на президент.
Проф. Киров обърна внимание и на усложнената процедура за назначаване на служебен министър-председател след промените в Конституцията от 2023 г. Той предупреди, че при откази от страна на всички потенциални кандидати, посочени в т.нар. „домова книга“, страната може да изпадне в институционален казус.
По темата за евентуална номинация на Андрей Гюров за служебен премиер, проф. Киров изрази скептицизъм. Според него активната политическа подкрепа от страна на партии е превърнала Гюров в ясно политическо лице, което противоречи на принципа за неутралност на служебния кабинет.
„Направиха му лоша услуга, като го издигнаха политически. Служебният министър-председател трябва да бъде фигура, равноотдалечена от партиите“, подчерта Киров.
Бившият конституционен съдия коментира и честите промени в Конституцията и Изборния кодекс, като предупреди, че „пипането на коляно“ в основния закон води до нарушаване на баланса между властите. Според него не е работа на Конституционния съд да дава насоки на законодателя как да променя изборните правила.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
10:20 19.01.2026
2 хехе
10:20 19.01.2026
3 поредния професор гадател
Коментиран от #33
10:20 19.01.2026
4 ЛОШО е
10:22 19.01.2026
5 Открил топлата вода
10:22 19.01.2026
6 Крум
Коментиран от #11, #23
10:23 19.01.2026
7 Саша
10:23 19.01.2026
8 03455
10:25 19.01.2026
9 50/50
10:27 19.01.2026
10 то и тръмпи от месец го одумват
10:27 19.01.2026
11 1234567
До коментар #6 от "Крум":Той отдавна е в политиката без никаква полза, върти и суче като всички властимащи, една позиция не изказа ясно, да не говорим за действия. Чакайте вие поредния, който ще ни оправя.
Коментиран от #14
10:28 19.01.2026
12 Няма
10:30 19.01.2026
13 Пеевски към Радев и АСП- горчиво!
Разните МЕЧ , ВЕЛИЧИЕ и т.н. ще подкрепят, ако влязат.
Възраждане и ДПС ще бъдат опозиция.
ИТН също. Ако влязат.
Радев ще остане президент и ще управлява с Шайката си зад кулисите в президентството.
ГЕРБ ще подкрепят Шайката. Борисов ще остане на трапезата.
Борисов, Радев и Доган пак са се разбрали, както и на предишните избори.
БОРИСОВ ПАК ИГРАЕ ДВОЙНА ИГРА.
Коментиран от #18
10:34 19.01.2026
14 Крум
До коментар #11 от "1234567":То това е ясно. Отдавна няма надежда за тази територия. Всички хубости вече са налице,банани има,ама има ровище по кофите,има вече и места които се избягват за минаване,сега като почнат да идват и ефектите от еврото само нз шоколад или баклава ще капе от небето.
10:36 19.01.2026
15 пресолена
10:36 19.01.2026
16 Стига бе
10:38 19.01.2026
17 гост
10:42 19.01.2026
18 оня с коня
До коментар #13 от "Пеевски към Радев и АСП- горчиво!":Завършваш с думите че Борисов ПАК играе Двойна игра,но не разбираш че всъщност тренира за Тройна,четворна и т.н.И питам аз- Може ли Нормален човек да не гласува за Борисов БАШ за тия му Качества и кой от останалите политици-самозванци го може това?
Коментиран от #20, #25
10:42 19.01.2026
19 Досега жълтопаветниците
Сами си противоречат, простите умнокрасавци!😁
Коментиран от #27
10:44 19.01.2026
20 Въпрос на вкус.
До коментар #18 от "оня с коня":на мен лично ми омръзнаха лупингите на Борисов. Политик без гръбнак.
Ще подкрепя друг на изборите.
Коментиран от #22
10:46 19.01.2026
21 Дедо
Коментиран от #26
10:57 19.01.2026
22 Гост
До коментар #20 от "Въпрос на вкус.":То меко казано омръзнал. Аз като го видя само и ми се разваля деня , да не кажа и следващия. А като го вида с ръцете у джебовете и да се прави на умен и направо отивам по голяма нужда.
11:00 19.01.2026
23 крумчо
До коментар #6 от "Крум":Резидента Мунчо е "избран от народа" ама друг път! Пряко ни го натресе Решетникоф от мацква!!! Ще му видиш "рейтинга" като го излъжат да направи партия! Същия ще е е като на Гоце/геоЛги пъЛванов/...............
11:11 19.01.2026
24 Професора е
11:11 19.01.2026
25 По гъ
До коментар #18 от "оня с коня":..вкава е са твоята изгора, знам го от опит🤣🤣😋
11:12 19.01.2026
26 Дедовия
До коментар #21 от "Дедо":Поредния по..ерко руски! Т.па подлога.................
11:13 19.01.2026
27 Евтино
До коментар #19 от "Досега жълтопаветниците":Пак заблуждавате, ала книжната коалиция! Няма време за нови устройства. Прозира и желанието за далавера на чалгарите(да се облажат финансово) и въобще опорките на статуквото са много прозрачни - естествено желание за манипулации, които винаги са правели!
Коментиран от #29
11:37 19.01.2026
28 нннн
А конституционистите, като професора, отдавна трябваше да разпердушинят ,,Домовата книга"!
11:43 19.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Народа ясно каза на протестите и
Коментиран от #34
11:45 19.01.2026
31 тодорке
11:46 19.01.2026
32 СЛОНА
МАНДАТ ,ИМА ДА ЧЕКАТЕ ДА ПАДНАТ НА ОВЕНА..ТЕ
11:48 19.01.2026
33 Баш този ли
До коментар #3 от "поредния професор гадател":Не само гадател, а откровено и политически зависим /най малко пристрастен/. Как така коментарите му обслужват силните на деня и манипулират общественото мнение. Не можел Гюров, бил политически обвързан. И как е обързан. А ГЛАВЧЕВ, който беше политически ЗАВЪРЗАН може. Ясно е как тия професори вземат решения в коституциония съд. Но чудно е как обучават студентите и те как си вземат изпитите. Явно трябва да гледат на къде се кланя професора. Жал ми е за тях. Това не са хора.
11:51 19.01.2026
34 ЧЕкай бе по.ерко!
До коментар #30 от "Народа ясно каза на протестите и":100тина хиляди недорасляци ли сте "народа"??? Трай да не разбереш какво ще ти каже БАШ" народа"! Управление от УЛИЧНИЦИ? Никога! За тая работа има избори! Анадънмо?
11:51 19.01.2026
35 Пламен
Коментиран от #36
11:55 19.01.2026
36 Така е!
До коментар #35 от "Пламен":Те са от една порода–комуняги руски подлоги! Най голямата напаст в света! Тях не майки а "червеното знаме ги ражда"!
12:10 19.01.2026
37 Айде
12:13 19.01.2026