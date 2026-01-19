Новини
Очаквания: В сряда от Пловдив президентът ще обяви оставката си като държавен глава и влиза в битката за парламент

Очаквания: В сряда от Пловдив президентът ще обяви оставката си като държавен глава и влиза в битката за парламент

19 Януари, 2026 13:08

Андрей Гюров е гласен за служебен премиер, а Бойко Рашков се завръща в МВР

Очаквания: В сряда от Пловдив президентът ще обяви оставката си като държавен глава и влиза в битката за парламент - 1
Снимка: БГНЕС
В сряда президентът Румен Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката, за да участва на предсрочните парламентарни избори.

Това са последните очаквания на политици от висшите етажи в София. Като според тях президентът ще обяви влизането си в политиката от Пловдив, където го очакват на 21 януари, сряда, прогнозира "24 часа".

Постът на държавен глава ще бъде поет от вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова. Това предвижда конституцията. А след като се закълне като президент пред Народното събрание, тя ще назначи и служебното правителство.

Според политици вече е договорено служебен премиер да стане подуправителят на БНБ Андрей Гюров, въпреки спорния му статус в домовата книга. Гюров е в дълъг отпуск от БНБ, след като срещу него започна разследване на антикорупционната комисия. Министър на вътрешните работи в служебния кабинет пък трябвало да стане Бойко Рашков.

Той вече заема този пост в кабинета на Стефан Янев, а след това и в този на Кирил Петков. Докато Рашков бе министър на вътрешните работи, МВР арестува Бойко Борисов. Впоследствие арестът бе обявен за незаконен.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    75 26 Отговор
    Давай президенте с теб сме да свалим шайката на Боко Тиквата и Прасето е да ги тикнем в затвора където им е мястото 👍🏻

    13:09 19.01.2026

  • 2 Малее

    32 46 Отговор
    и тоя вампир иска да краде повече

    Коментиран от #60

    13:10 19.01.2026

  • 3 Българин

    55 13 Отговор
    двете прасета заминават за затвора

    Коментиран от #55

    13:11 19.01.2026

  • 4 БоюЦиганина и ДидиШопара

    49 5 Отговор
    Лошо ни е!

    Коментиран от #36

    13:11 19.01.2026

  • 5 А дано

    48 24 Отговор
    Най накрая някой за когото да гласувам! Радев има 4 гласа от семейството ми.

    Коментиран от #17

    13:11 19.01.2026

  • 6 Мизерия

    43 4 Отговор
    Поредните глупости, генерирани от българските "експерти"!
    За това сме на тоя хал, експерт много, крадец много - нема кой да копа!

    13:12 19.01.2026

  • 7 Ще видим...

    27 7 Отговор
    Нищо не налага това бързане.

    Коментиран от #73

    13:13 19.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    32 10 Отговор
    Тая работа ако стане пожелаваме на двете прасета спокойно да спят и да си вземат подходящи успокоителни.

    Коментиран от #12, #31

    13:13 19.01.2026

  • 9 Очаквайте

    12 14 Отговор
    Киро сяда в скута на Шиши, Асен в скута на ББ и правят коалиция срещу президента.

    13:14 19.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 20 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #53

    13:14 19.01.2026

  • 11 хехе

    23 4 Отговор
    нали днеска щеше да я обявява сега пък в сряда, а после в шестък и т.н.

    13:14 19.01.2026

  • 12 Има ни пак

    23 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ура,,Ура":

    Няма начин мутрата да не вдигне кръвното отново.

    13:14 19.01.2026

  • 13 кой му дреме

    12 5 Отговор
    Пoвpьщане и Двуличие вече ко ше праят не зная

    13:15 19.01.2026

  • 14 Пръцкам

    8 3 Отговор
    Пръцццццц

    13:16 19.01.2026

  • 15 ДА ДА МОЖЕ БИ

    4 6 Отговор
    А МА НА ДАЛИ. ИИИИ ТИЯ ВАЩИ СМЕ ГИ СЛУШАЛИ ОТ ГОДИНИ. А ТИ ПРЕЗИДЕНТЕ НЕ СЕ КРИЙ И НЕ ДЕБНИ НАЙ УДОБНИЯТ МОМЕНТ. МОЖЕШЕ ДА ГО НАПРАВИШ И ПРЕДИ. ДА СИ НАПРАВЯТ ДАЛАВЕРИТЕ ИЗЧАКА ГИ. ЗАЩОТО НИЕ ТЕ ЧАКАХ МЕ С ГОДИНИ. И АКО И СЕГА НИ МЕТНЕШ НА ТЕЗГЯХА.. ИМАМ ЕДИН ЛАФ ОДИ БЕРИ ЛАЙКА.

    13:17 19.01.2026

  • 16 !!!?

    15 20 Отговор
    На колене - Пасиансът на Митрофанова !!!?

    Коментиран от #22

    13:17 19.01.2026

  • 17 Мисля,че

    19 15 Отговор

    До коментар #5 от "А дано":

    още днес можеш да му занесеш 1 милион,за да го плати на Боташ,нали си с него

    Коментиран от #21, #27, #76, #82

    13:18 19.01.2026

  • 18 121...

    14 8 Отговор
    шарлатаните идват...

    13:21 19.01.2026

  • 19 Анализатор

    17 16 Отговор
    Успех г-н Радев, надявам се след като вземете властта да тикнете Тиквоний и свинята магнитска в затвора!!!

    Коментиран от #45

    13:22 19.01.2026

  • 20 Окряквания

    8 0 Отговор
    за очаквания

    13:22 19.01.2026

  • 21 123

    17 15 Отговор

    До коментар #17 от "Мисля,че":

    Веднага му давам милиона, но първо ти и идолите ти ББ, Шиши и Кирчо върнете да държавата 70 милиарда евро, които окрадохте от заеми и американска скрап, наречена Ф16!

    Коментиран от #35

    13:23 19.01.2026

  • 22 Време е

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    за Алтернатива за България !!!!

    Коментиран от #28

    13:25 19.01.2026

  • 23 Перо

    10 7 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил!

    13:25 19.01.2026

  • 24 ООрана държава

    5 8 Отговор
    Много сте тъ5и, президента няма да участва на избори с тия хартиики бе, това ще е най манипулираният вот в историта

    13:26 19.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 провинциалист

    10 1 Отговор
    Идеално! Като спечели и оправи държавата, ще гласувам за него!

    13:26 19.01.2026

  • 27 хахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мисля,че":

    1 милион:)))) Само неработещите ефки на евроатлантиците са 8 милиарда, нашия за един милион са притеснил:))) Асенка пък само за три дни изтегли и "похарчи" 10 милиарда заем.

    13:26 19.01.2026

  • 28 Избирателите

    8 11 Отговор

    До коментар #22 от "Време е":

    Време е за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !!!!

    13:27 19.01.2026

  • 29 Номер 15

    9 1 Отговор
    А той знае ли?

    13:27 19.01.2026

  • 30 Сусу Манарата

    16 1 Отговор
    Както винаги, подвеждащо заглавие, което може да се окаже кьорфишек.

    13:27 19.01.2026

  • 31 Не бързай

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ура,,Ура":

    Не бързай да се радваш.То така се радвахте и за шарлатаните,но какво стана? ГЕРБ и ДПС НН си имат структури по места,имат си лоялни избиратели,а вие ,които все се лутате,внимавайте да не стане "От трън на глог,че и на по-висок".

    13:27 19.01.2026

  • 32 Евала

    4 8 Отговор
    Рашков

    Коментиран от #40

    13:28 19.01.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Ще бъда много изненадан, ако това се случи - да видим.
    Не вярвам включването му да повлияе с много на резултатите на ГЕРБ и ДПС, и не виждам как би направил правителство и с кого.

    13:29 19.01.2026

  • 34 да Ви е честит новия спасител

    12 7 Отговор
    Най-големия мошеник от новата история на България. Дякона - Гумен

    13:30 19.01.2026

  • 35 Чувал ли си

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "123":

    За задължително въоръжаване,за да си в съответствие.Самолетите ги има,за разлика от въздуха по тръбите.

    Коментиран от #75

    13:31 19.01.2026

  • 36 Моряка

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "БоюЦиганина и ДидиШопара":

    Айде сега - Дидко Шопар?Ами че той отдавна порасна и се утвърди като Нерез.Не го ли усещане по миризмата?

    13:32 19.01.2026

  • 37 Перо

    6 4 Отговор
    Мунчо да си изпълни служебните задължения, друго не ме интересува

    13:32 19.01.2026

  • 38 Айдеее

    6 2 Отговор
    Коцето отече, барабар с другите палячовски партии като МЕЧ, Величие. ИТН и БСП са под чертата, а за разни непокорни и тем подобни отлюспени няма смисъл да се коментира.

    13:33 19.01.2026

  • 39 Бобов

    7 0 Отговор
    На аржентинска соя ли хвърляхте ,та знаете ? Не изглеждате на "Изненадани " . Не вярваме докато не го каже той лично. Може да ви се искат много неща ,но друг решава. И изобщо не ми пука дали и кога . Той или някой друг да се е заинтересувал от мен и обкръжението как оцеляваме и въобще живи ли сме ? Само дали сме оскубани с данъците и цените . Матреал за стригане ни смятат всичките с пет цифрените заплати от скъсан народ . И те не ме интересуват изобщо. Лъжат ,мажат ,скубят и крадат както е и доказано ,че иначе готини хора стават изроди на втория месец след влизането си в групата на мафиите в парламента. Там има някакво вредно извънземно излъчване което ги прави морални уроди и вдигат тлъсти килограми.

    13:35 19.01.2026

  • 40 Пак

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Евала":

    Толупа 🎃 в пандиза !

    Коментиран от #57

    13:36 19.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мдаа

    4 3 Отговор
    Президентът няма да излезе на тези избори. Който е гледал внимателно консултациите, би трябвало да го е разбрал. С тази реторика на пришпорване да направи партия, мафията иска да му навреди в стил видиш ли той нищо не направи ".

    Коментиран от #51

    13:36 19.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 На кого са тия очаквания

    5 1 Отговор
    Мен не ми се вярва да се случи това. Точно пък в сряда. Ми той КС като знаем с каква скорост действа може да не се произнесе до следващите президентски избори. Пък и КС защо да бърза като заплащането им върви и са си от добре по добре горките те.

    13:39 19.01.2026

  • 45 Докато

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Анализатор":

    Докато хората подхождат със злоба и желание за "изчегъртване",нещата в България ще циклят. Сега,да предположим,че всички служби са на Пеевски и Борисов,както ни убеждават от опозицията от сутрин до вечер,та да питам,семействата на тези служби,ще гласуват ли против своите интереси,знаейки,че който и друг да дойде на власт,ще ги замени със свои хора за нула време.

    Коментиран от #56

    13:39 19.01.2026

  • 46 Анджо

    8 8 Отговор
    Тоя много отдавна трябваше да го махнем . Имали някой да повярва ,че тоя може да свърши някаква работа, за последните пет години го видяхме какво прави със служебните правителства. Тоя ако го изберът тогава ще се убедя ,че Българина е с много нисък интелект.👎🙈🙊🥱

    Коментиран от #63

    13:40 19.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    " Може" и "Неможе" са двама братя... 24 чаши! :))

    13:41 19.01.2026

  • 50 Тома

    4 6 Отговор
    Аз съм съгласен Рашков дамаджаната да се върне в мвр но само с пудела който му носи пачките

    13:41 19.01.2026

  • 51 Точно така е

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мдаа":

    Но разбира се никога нищо не се знае.

    13:41 19.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Майора

    5 4 Отговор
    Ало Хахс , толкова ли ср развали за човека , чийто кабинет подписа”Боташ” и страната всеки ден плаща 500 000 евро за тоя дето духа! А да не говорим че защитава Путин и Русия и като президент е канен само в страни от третия свят! А какво още да кажем за мистър Кеш , подкрепен от олигарсите Бобокови , Прокопиев , Черепа и останалите и оска България извън ЕС и в Евразия!

    13:44 19.01.2026

  • 55 Мдада...

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    А дано, ама надали... Този филм сме го гледали, то даже сериал стана.

    13:44 19.01.2026

  • 56 Да де ама те не са

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Докато":

    Единствените гласоподаватели. Като цяло няма разлика с комунизма. И тогава беше така.

    13:45 19.01.2026

  • 57 Анджо

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Пак":

    А радев не е ли за пандиза кадето подписа абсолютен незаконен договор с БОТАШ. КЕШ БОТАШОВ е дърта комунистическа пропаднала копейка.

    13:45 19.01.2026

  • 58 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Ще им се. Ще ви изчака добре да се накиснета. Догодина по това време. Тъкмо тиква и прасе ще ги въртят на бавен огън заради инфлация, спиране на работа на Лукойл и либерализиране пазара на ел енергия. Добре ще ви запържи преди да ви сготви, и без друго сами си го надробихте

    13:46 19.01.2026

  • 59 И утре

    2 1 Отговор
    ще излезе и ще каже, че не е вярно, че поетесата и с топ немой я изкара от лукса 😂

    13:46 19.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мухаа ха!

    3 1 Отговор
    Хвърляне на боб,кристални топки, карти.Избор богат! Много им се иска на сглобката,и извън нея,Радев да се подхлъзне, точно сега.Идеално действащ капан.Със сигурност,ще получи мощна подкрепа,но бочко и делянчо,имат мощна мрежа в провинцията.Факт неоспорим! Което ще го принуди да състави коалиционен кабинет, защото няма да постигне 121 депутати.А това е сложен казус.Това е скритата им цел.Първо ,заради коалицията,без значение с кого/ кои, веднага ще започне медийна кампания срещу него .Второ: Негово правителство,ще отнесе всички негативи ,предизвикани от еврозоната.А те са неизбежни.Още от лятото,цените ще започнат да галопират,и никой няма силата да ги контролира.Което ще доведе до масови протести.Идеален повод, точно онези,който ни вкараха в капана на еврозоната,да го атакуват: Ето,колко може управлението на Радев! Ако бяхме ние на власт,нямаше да го допуснем!" Ще бъде фатална грешка,ако се подаде на тези" подкани". Идеален вариант е,просто да изчака! Вторият кабинет,след тези избори,ще бъде почти в същата конфигурация.Тоест: обречен на кратко съществуване.Поради причините по горе.Ценови шок,инфлация, рязко обедняване на стотици хиляди домакинства.Със сигурност,ще имаме втори избори през късна есен.Или две в едно,с президентските,или поотделно.Тогава трябва да излезе на терена.

    13:48 19.01.2026

  • 63 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Анджо":

    И Бойко ще се окаже прав ,че матеряла е калпав.

    13:49 19.01.2026

  • 64 абе..

    3 1 Отговор
    На дали.Не вярвам.Не вярвям Деситу да остави вила Калина и да се върне у дома да готви и пере чорапи.

    13:49 19.01.2026

  • 65 нннн

    1 1 Отговор
    Врачките по добре да чакат Годо! Ще дойде, преди президентът да обяви, че се отказва от поста и влиза в калните борби на пpacетата.

    13:49 19.01.2026

  • 66 Кабакрадев

    2 1 Отговор
    Докато Радев се чуди,ние от ГЕПИ подготвяме фалши...фикацията на избор..ите,както винаги сме го правили .....парите за ор..дите ман...га..ли са готови,комисиите с наши хора също.......пей сърце....впрочем ,така сме печелили и местни...те избори......и имаме самочуствие на легитимни управ...ници....пази боже.

    13:50 19.01.2026

  • 67 Продължаваме Промяната

    1 3 Отговор
    Време е да си върнем България! Чрез Гюров и Рашков, най-накрая ще имаме цялата власт в България

    13:50 19.01.2026

  • 68 Ганя Балкански

    3 1 Отговор
    Чакам поредния "месия "юруш към зеления чорап.
    Доказано военен, пожарникар, ченге в политиката става по зле .
    До сега ни управлявана пожарникар и ченгета от БКП

    13:51 19.01.2026

  • 69 Нехиa

    4 4 Отговор
    Щом Рашков Дамаджаната ще е министър, да очакваме да има НАШЕТО МВР и ала-бала с машините.
    Държавата не отива на добре.
    Ще има нови кражби, нови кредити и може би - нови Боташи.....

    13:51 19.01.2026

  • 70 Гал Гадот

    4 1 Отговор
    Само ме притеснява да не открадне гласове от ПП-ДБ, че тогава няма да влязат в парламента

    13:52 19.01.2026

  • 71 Експерт

    3 0 Отговор
    Президента убеден ли е,че изборите са честни?Беше заявил ,в далавери да не участва!

    13:52 19.01.2026

  • 72 Чичак

    4 0 Отговор
    Всичките му хора са дърти ченгета комуняри, номенклатури и цял живот хрантутници за наша сметка

    13:53 19.01.2026

  • 73 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ще видим...":

    Моето скромно мнение е да остави политиците да си направят тези ,,избори" да се ,,пробват" да съставят правителство и наесен ,след наложителните следващи предсрочни избори да се включи.
    Може даже да си добута мандата и да ги остави тези ,,хубостници" да се ,,пържат" в притеснение.
    Някой беше казал , че заплахата е по-голямо наказание от самото наказание.

    13:53 19.01.2026

  • 74 Магазини ОриБебе

    1 0 Отговор
    еее супер ще има за кого да гласуваме :)

    13:54 19.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Браво и да добавя

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мисля,че":

    че този шапкар иска да се намърда за да не го подпукат него за боташ. Прави си чадър пилотчето.А наивниците ще ходят да гласуват за него с 2 ръце тъп е народа и това е, няма управия затова аз ще ходя за гъби който иска да идва с мен ще си направим и едно чеверме и ще има хапка, пйка, музика и готини моми и още нещо!😀😀😀

    13:55 19.01.2026

  • 77 Промяна

    1 0 Отговор
    2-те пра...сета...при бай-Ставри във Вип кил...ия.

    13:55 19.01.2026

  • 78 000

    0 0 Отговор
    Това ли е човекът на господин путин и господин тръмп?

    13:57 19.01.2026

  • 79 Чия е

    1 0 Отговор
    Гренландия?

    13:57 19.01.2026

  • 80 митко-$€ кр€ тар ка

    1 0 Отговор
    а$ $ъм мит ко-$М$ъ, ХАПВАМ ЗДРАВО НА ДЪРЖАВНАТА ТРАП€Зъ!
    ни€ $ р€зид€нтъ и $ другари Щ€ УЧР€ДИМ "II-ри Ф€ВРУАРИ", Партия за Ч€РВ€НИ . У р в и И п€ д . л и!
    $ р"ум€н" ОЩ€ във ВВ$€то $и БЪР . АХМ€ В Д . П€ ТО, НАЛИ $м€ $и ОТ нато-БКПто!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРАААААААА, ОХ, ДА , ОХ ДА , БЪРЗО МУШ НИ ми ГО В Г . ЗАААА!

    13:58 19.01.2026

  • 81 митко-$€ кр€ тар ка

    1 0 Отговор
    а$ щ€ водя ли$тата НА "II-ри Ф€ВРУАРИ" в хА$КОВ$КА ОБЛА$Т, А р"ум€н" в ПЛОВДИВ -МАЙНА!
    ГЛА$УВАЙТ€, ГЛА$УВАЙТ€ ДРУГАРИ(А Б Д.ЛИ) И В$ИТ€ .У Р В И и П € Д . Л И!

    13:59 19.01.2026

  • 82 Славаукраинист

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мисля,че":

    Аз започнах трета работа за да мога да изпращам по три заплати месечно за Украйна за да може Зеленски да си купува още златни тоалетни!

    13:59 19.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

