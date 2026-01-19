Очаквания: В сряда от Пловдив президентът ще обяви оставката си като държавен глава и влиза в битката за парламент

В сряда президентът Румен Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката, за да участва на предсрочните парламентарни избори.

Това са последните очаквания на политици от висшите етажи в София. Като според тях президентът ще обяви влизането си в политиката от Пловдив, където го очакват на 21 януари, сряда, прогнозира "24 часа".

Постът на държавен глава ще бъде поет от вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова. Това предвижда конституцията. А след като се закълне като президент пред Народното събрание, тя ще назначи и служебното правителство.

Според политици вече е договорено служебен премиер да стане подуправителят на БНБ Андрей Гюров, въпреки спорния му статус в домовата книга. Гюров е в дълъг отпуск от БНБ, след като срещу него започна разследване на антикорупционната комисия. Министър на вътрешните работи в служебния кабинет пък трябвало да стане Бойко Рашков.

Той вече заема този пост в кабинета на Стефан Янев, а след това и в този на Кирил Петков. Докато Рашков бе министър на вътрешните работи, МВР арестува Бойко Борисов. Впоследствие арестът бе обявен за незаконен.