Очаквания: В сряда от Пловдив президентът ще обяви оставката си като държавен глава и влиза в битката за парламент

В сряда президентът Румен Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката, за да участва на предсрочните парламентарни избори.
Това са последните очаквания на политици от висшите етажи в София. Като според тях президентът ще обяви влизането си в политиката от Пловдив, където го очакват на 21 януари, сряда, прогнозира "24 часа".
Постът на държавен глава ще бъде поет от вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова. Това предвижда конституцията. А след като се закълне като президент пред Народното събрание, тя ще назначи и служебното правителство.
Според политици вече е договорено служебен премиер да стане подуправителят на БНБ Андрей Гюров, въпреки спорния му статус в домовата книга. Гюров е в дълъг отпуск от БНБ, след като срещу него започна разследване на антикорупционната комисия. Министър на вътрешните работи в служебния кабинет пък трябвало да стане Бойко Рашков.
Той вече заема този пост в кабинета на Стефан Янев, а след това и в този на Кирил Петков. Докато Рашков бе министър на вътрешните работи, МВР арестува Бойко Борисов. Впоследствие арестът бе обявен за незаконен.
13:09 19.01.2026
6 Мизерия
За това сме на тоя хал, експерт много, крадец много - нема кой да копа!
13:12 19.01.2026
12 Има ни пак
До коментар #8 от "Ура,,Ура":Няма начин мутрата да не вдигне кръвното отново.
13:14 19.01.2026
17 Мисля,че
До коментар #5 от "А дано":още днес можеш да му занесеш 1 милион,за да го плати на Боташ,нали си с него
Коментиран от #21, #27, #76, #82
13:18 19.01.2026
19 Анализатор
Коментиран от #45
13:22 19.01.2026
123
До коментар #17 от "Мисля,че":Веднага му давам милиона, но първо ти и идолите ти ББ, Шиши и Кирчо върнете да държавата 70 милиарда евро, които окрадохте от заеми и американска скрап, наречена Ф16!
Коментиран от #35
13:23 19.01.2026
Коментиран от #28
13:25 19.01.2026
13:25 19.01.2026
26 провинциалист
хахаха
До коментар #17 от "Мисля,че":1 милион:)))) Само неработещите ефки на евроатлантиците са 8 милиарда, нашия за един милион са притеснил:))) Асенка пък само за три дни изтегли и "похарчи" 10 милиарда заем.
13:27 19.01.2026
13:27 19.01.2026
31 Не бързай
До коментар #8 от "Ура,,Ура":Не бързай да се радваш.То така се радвахте и за шарлатаните,но какво стана? ГЕРБ и ДПС НН си имат структури по места,имат си лоялни избиратели,а вие ,които все се лутате,внимавайте да не стане "От трън на глог,че и на по-висок".
13:27 19.01.2026
33 ДрайвингПлежър
Не вярвам включването му да повлияе с много на резултатите на ГЕРБ и ДПС, и не виждам как би направил правителство и с кого.
13:29 19.01.2026
35 Чувал ли си
До коментар #21 от "123":За задължително въоръжаване,за да си в съответствие.Самолетите ги има,за разлика от въздуха по тръбите.
Коментиран от #75
13:31 19.01.2026
36 Моряка
До коментар #4 от "БоюЦиганина и ДидиШопара":Айде сега - Дидко Шопар?Ами че той отдавна порасна и се утвърди като Нерез.Не го ли усещане по миризмата?
13:32 19.01.2026
40 Пак
До коментар #32 от "Евала":Толупа 🎃 в пандиза !
Коментиран от #57
13:36 19.01.2026
45 Докато
До коментар #19 от "Анализатор":Докато хората подхождат със злоба и желание за "изчегъртване",нещата в България ще циклят. Сега,да предположим,че всички служби са на Пеевски и Борисов,както ни убеждават от опозицията от сутрин до вечер,та да питам,семействата на тези служби,ще гласуват ли против своите интереси,знаейки,че който и друг да дойде на власт,ще ги замени със свои хора за нула време.
Коментиран от #56
13:39 19.01.2026
51 Точно така е
До коментар #42 от "Мдаа":Но разбира се никога нищо не се знае.
13:41 19.01.2026
55 Мдада...
До коментар #3 от "Българин":А дано, ама надали... Този филм сме го гледали, то даже сериал стана.
13:44 19.01.2026
56 Да де ама те не са
До коментар #45 от "Докато":Единствените гласоподаватели. Като цяло няма разлика с комунизма. И тогава беше така.
13:45 19.01.2026
57 Анджо
До коментар #40 от "Пак":А радев не е ли за пандиза кадето подписа абсолютен незаконен договор с БОТАШ. КЕШ БОТАШОВ е дърта комунистическа пропаднала копейка.
13:45 19.01.2026
63 Анджо
До коментар #46 от "Анджо":И Бойко ще се окаже прав ,че матеряла е калпав.
13:49 19.01.2026
68 Ганя Балкански
Доказано военен, пожарникар, ченге в политиката става по зле .
До сега ни управлявана пожарникар и ченгета от БКП
13:51 19.01.2026
69 Нехиa
Държавата не отива на добре.
Ще има нови кражби, нови кредити и може би - нови Боташи.....
13:51 19.01.2026
73 Дядо Гъдю
До коментар #7 от "Ще видим...":Моето скромно мнение е да остави политиците да си направят тези ,,избори" да се ,,пробват" да съставят правителство и наесен ,след наложителните следващи предсрочни избори да се включи.
Може даже да си добута мандата и да ги остави тези ,,хубостници" да се ,,пържат" в притеснение.
Някой беше казал , че заплахата е по-голямо наказание от самото наказание.
13:53 19.01.2026
76 Браво и да добавя
До коментар #17 от "Мисля,че":че този шапкар иска да се намърда за да не го подпукат него за боташ. Прави си чадър пилотчето.А наивниците ще ходят да гласуват за него с 2 ръце тъп е народа и това е, няма управия затова аз ще ходя за гъби който иска да идва с мен ще си направим и едно чеверме и ще има хапка, пйка, музика и готини моми и още нещо!😀😀😀
13:55 19.01.2026
82 Славаукраинист
До коментар #17 от "Мисля,че":Аз започнах трета работа за да мога да изпращам по три заплати месечно за Украйна за да може Зеленски да си купува още златни тоалетни!
13:59 19.01.2026
