Новини
България »
“Да, България”: София ще купи 25 стари автобуса на 8 пъти по-висока цена

“Да, България”: София ще купи 25 стари автобуса на 8 пъти по-висока цена

19 Януари, 2026 17:42 1 307 14

  • автобуси-
  • втора ръка-
  • софия-
  • конкурс

Причината е скандален избор на “Столичен автотранспорт” и икономическото мнозинство в СОС

“Да, България”: София ще купи 25 стари автобуса на 8 пъти по-висока цена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Градският транспорт в София ще се сдобие с 25 автобуса на старо, като вместо реалната цена от 9900 евро за автобус, обществената поръчка предвижда да заплатим 94 800 евро за всяка от машините. Разкритието направиха Симеон Ставрев и Бойко Димитров - двама от представителите на “Да, България” в групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет. По думите им “новите” автобуси всъщност са правени още през 2008-а година и вече са изминали средно 700 000 километра. Ставрев уточни, че е установил истинските цени на автобусите, които се предлагат от германска автокъща, по номера на рамата на автобусите в офертата, избрана на първо място.

“Тези стари автобуси вече са амортизирани и софиянци не заслужават да пътуват с тях, но ако сега дружеството не ги купи, това също е проблем, защото градският транспорт на София има нужда от автобуси, а обявяването на нова поръчка ще отнеме около година", заяви председателят на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

Припомняме, че настоящето ръководство на “Столичен автотранспорт”, одобрило настоящата обществена поръчка, беше назначено с гласовете на икономическото мнозинство в СОС от ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО през лятото на 2024-а година.

Въпросната обществена поръчка е обявена на 28 август 2025-а г., а два дни преди Коледа “Столичен автотранспорт” се спира на офертата на фирма “Аварийни мобилни системи” ЕООД на Мустафа Мустафа - същият, чиито вертикални климатици се оказаха окачени на софийските трамваи 20 и 22.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧАЛГАР

    13 0 Отговор
    Ох лошо ми е , вече сме вън . А толкова много се навеждах ме. Защо бе баце , защо ни изхвърли

    Коментиран от #7

    17:46 19.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    КАТО ФЪРЧИЛАТА....

    17:48 19.01.2026

  • 3 Цедят

    14 0 Отговор
    България и българския народ като лимон ! Като за последно !

    17:50 19.01.2026

  • 4 Даниел

    8 0 Отговор
    Факти,запознайте обществеността с личността на Мустафа Мустафа ,всички ние трябва и имаме право да знаем кой прибира огромни обществени средства с очевидно неизгодни за всички нас условия?!

    Коментиран от #9, #10

    17:50 19.01.2026

  • 5 Значи

    7 2 Отговор
    Отново ПП са крадците!

    17:50 19.01.2026

  • 6 дала Вера

    6 2 Отговор
    Кмета Шивачевски не беше ли предложение на коалицията ПП/ДБ, нищо че е братовчедов внук на председателя на държавния съвет другаря Петър Младенов.

    17:50 19.01.2026

  • 7 После

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧАЛГАР":

    вътре , гледайки небето на решетки .

    17:51 19.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЗА ЗАТВОРА!А ТОЗИ МУСТАФА НА КВАДРАТ,КОЙ МУ Е МЕНТОРА?

    18:02 19.01.2026

  • 9 Заблудените

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Защо си мислиш, че Мустафа е сам? Обикновено те са ОПГ.

    18:03 19.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    ТОЗИ Е ВАШ КОРЕНЯК СОФИЯНЕЦ ОТ КЪРДЖАЛИ РАЙОНА!

    18:03 19.01.2026

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ех, едва вчера терзийски се хвалеше... сега ще кажете, че той само е знаел, иначе е невинен.

    18:04 19.01.2026

  • 12 Даа!

    4 0 Отговор
    Да не са,като няколкото броя по линия310. С размер на голям бус- дълга база.Сутрин и вечер" късметлиите" който го ползват,са като сардели в консерва .На два ката!

    18:04 19.01.2026

  • 13 Възраждане

    0 0 Отговор
    Чакайте бе? ДА БЪЛГАРИЯ не са ли тези измейяри от ОПГ "ПП-ДБ"??? Тези които издигнаха сина на ДС и племенник на Петър Младенов? ДБ не е ли тяхната абревиатура? Мирчев да се самосезира

    18:47 19.01.2026

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Смотаняците пак не разбрали ,че коалицията в СОС - ГЕРБ, БСП ,ИТН, ВМРО ще им купи стари автобуси на по 700 000 километра . Ей , много просто племе !

    18:58 19.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове