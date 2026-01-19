“Да, България”: София ще купи 25 стари автобуса на 8 пъти по-висока цена

Градският транспорт в София ще се сдобие с 25 автобуса на старо, като вместо реалната цена от 9900 евро за автобус, обществената поръчка предвижда да заплатим 94 800 евро за всяка от машините. Разкритието направиха Симеон Ставрев и Бойко Димитров - двама от представителите на “Да, България” в групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет. По думите им “новите” автобуси всъщност са правени още през 2008-а година и вече са изминали средно 700 000 километра. Ставрев уточни, че е установил истинските цени на автобусите, които се предлагат от германска автокъща, по номера на рамата на автобусите в офертата, избрана на първо място.
“Тези стари автобуси вече са амортизирани и софиянци не заслужават да пътуват с тях, но ако сега дружеството не ги купи, това също е проблем, защото градският транспорт на София има нужда от автобуси, а обявяването на нова поръчка ще отнеме около година", заяви председателят на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.
Припомняме, че настоящето ръководство на “Столичен автотранспорт”, одобрило настоящата обществена поръчка, беше назначено с гласовете на икономическото мнозинство в СОС от ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО през лятото на 2024-а година.
Въпросната обществена поръчка е обявена на 28 август 2025-а г., а два дни преди Коледа “Столичен автотранспорт” се спира на офертата на фирма “Аварийни мобилни системи” ЕООД на Мустафа Мустафа - същият, чиито вертикални климатици се оказаха окачени на софийските трамваи 20 и 22.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧАЛГАР
Коментиран от #7
17:46 19.01.2026
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:48 19.01.2026
3 Цедят
17:50 19.01.2026
4 Даниел
Коментиран от #9, #10
17:50 19.01.2026
5 Значи
17:50 19.01.2026
6 дала Вера
17:50 19.01.2026
7 После
До коментар #1 от "ЧАЛГАР":вътре , гледайки небето на решетки .
17:51 19.01.2026
8 Боруна Лом
18:02 19.01.2026
9 Заблудените
До коментар #4 от "Даниел":Защо си мислиш, че Мустафа е сам? Обикновено те са ОПГ.
18:03 19.01.2026
10 Боруна Лом
До коментар #4 от "Даниел":ТОЗИ Е ВАШ КОРЕНЯК СОФИЯНЕЦ ОТ КЪРДЖАЛИ РАЙОНА!
18:03 19.01.2026
11 Анонимен
18:04 19.01.2026
12 Даа!
18:04 19.01.2026
13 Възраждане
18:47 19.01.2026
14 Никой
18:58 19.01.2026