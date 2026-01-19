“Да, България”: София ще купи 25 стари автобуса на 8 пъти по-висока цена

Градският транспорт в София ще се сдобие с 25 автобуса на старо, като вместо реалната цена от 9900 евро за автобус, обществената поръчка предвижда да заплатим 94 800 евро за всяка от машините. Разкритието направиха Симеон Ставрев и Бойко Димитров - двама от представителите на “Да, България” в групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет. По думите им “новите” автобуси всъщност са правени още през 2008-а година и вече са изминали средно 700 000 километра. Ставрев уточни, че е установил истинските цени на автобусите, които се предлагат от германска автокъща, по номера на рамата на автобусите в офертата, избрана на първо място.

“Тези стари автобуси вече са амортизирани и софиянци не заслужават да пътуват с тях, но ако сега дружеството не ги купи, това също е проблем, защото градският транспорт на София има нужда от автобуси, а обявяването на нова поръчка ще отнеме около година", заяви председателят на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

Припомняме, че настоящето ръководство на “Столичен автотранспорт”, одобрило настоящата обществена поръчка, беше назначено с гласовете на икономическото мнозинство в СОС от ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО през лятото на 2024-а година.

Въпросната обществена поръчка е обявена на 28 август 2025-а г., а два дни преди Коледа “Столичен автотранспорт” се спира на офертата на фирма “Аварийни мобилни системи” ЕООД на Мустафа Мустафа - същият, чиито вертикални климатици се оказаха окачени на софийските трамваи 20 и 22.