Крум Зарков: Добра новина ще е, ако Румен Радев обяви политически проект

Ако Румен Радев е решил да обяви политически проект, мисля, че това е добра новина по няколко причини. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” по "Нова телевизия" Крум Зарков, бивш правосъден министър и бивш юридически съветник на президента.
„Едно ново неизвестно, каквото е нова политическа партия в уравнението на парламентарния живот, би спомогнало най-накрая да намерим отговора на задачата, която вече години не можем да решим, а именно устойчиво и компетентно управление на нашата страна. В този ред на мисли нещо ново би било положително и ще повлияе и на другите политически сили”, смята Зарков.
Той допълни, че не се съмнява, че евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера. „И не на последно място за първи път в историята на страната ще имаме жена президент, което също само по себе си ми се струва добра новина. Трябва да бъде ясно, че не бива да очакваме, че Радев ще оправи всичко за всички”, поясни Зарков.
Според него е възможно да има проблем при избора на служебен премиер. „Назначаването на служебно правителство не е толкова ясно. Има ограничение в домовата книга, трябва да се проведат съответните консултации. Има няколко подводни камъка в тези необмислени поправки на Конституцията. Единият е, ако никой не се съгласи, а другият е ако не успяват да постигнат съгласие президент и кандидат министър-председател по отношение на състава на МС. Третият въпрос е относно насрочването на изборите”, заключи Зарков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенчо
Коментиран от #6
18:14 19.01.2026
2 Ето ,
18:15 19.01.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #9
18:15 19.01.2026
4 Най добрата новина ще бъде
18:15 19.01.2026
5 Вашето мнение
18:16 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 предизборната кампания
18:17 19.01.2026
8 На мама малкото Кацамунче
18:17 19.01.2026
9 Ще те допълня
До коментар #3 от "Красимир Петров":И сега огромните кредити от милиарди евра изтеглени от правителството на Пеевски и Борисов ще влязат в действие. Започва купуването на гласове, с парите които нашите деца ще връщат.
18:17 19.01.2026
10 звездите ми говорят
Ще снеме отговорността от президентската институция за служебното правителство с обявеното изявление.
18:18 19.01.2026
11 Добра новина
18:20 19.01.2026
12 Вашето мнение
Коментиран от #15
18:20 19.01.2026
13 мунчо е
18:20 19.01.2026
14 Хаха
18:23 19.01.2026
15 нелогично
До коментар #12 от "Вашето мнение":Тогава плювай и ти срещу него, та да дадеш своя лоялен принос за избора му.
18:24 19.01.2026
16 Газ
Коментиран от #18, #20, #21
18:24 19.01.2026
17 Хмм
18:26 19.01.2026
18 Ами
До коментар #16 от "Газ":защо да няма, Възраждане и МЕЧ заявиха, че Президентът Радев им е партньор и това след заиграването с Доган
Коментиран от #22
18:28 19.01.2026
19 освен боташ
Коментиран от #23
18:28 19.01.2026
20 Хипотетично
До коментар #16 от "Газ":Колаборацията на проект Радев е възможна с Възраждане по посоката на източния вятър.
18:28 19.01.2026
21 Хмм
До коментар #16 от "Газ":партията на пудела, цитирате пеевски като ленин
18:31 19.01.2026
22 мунчо копейкин и гела
До коментар #18 от "Ами":тримата г.......ци....
Коментиран от #24
18:31 19.01.2026
23 Ами
До коментар #19 от "освен боташ":служебните му правителства не са теглили заеми по 20 млрд., не са увеличили дълга, не са вдигали правителствения самолет за разходка до Варна или с 4 души на борда до Узбекистан или с "колежката" до Солун, министрите му не правеха околосветски пътешествия
18:34 19.01.2026
24 Хмм
До коментар #22 от "мунчо копейкин и гела":цигганин завършил право в Софийския университет?
18:36 19.01.2026
25 Ами
18:39 19.01.2026
26 Хмм
18:41 19.01.2026
27 Анджо
18:47 19.01.2026
28 А най-важния въпрос
18:47 19.01.2026