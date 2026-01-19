Новини
Крум Зарков: Добра новина ще е, ако Румен Радев обяви политически проект

Крум Зарков: Добра новина ще е, ако Румен Радев обяви политически проект

19 Януари, 2026

Президентът ще направи обръщение към българския народ

Крум Зарков: Добра новина ще е, ако Румен Радев обяви политически проект - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Ако Румен Радев е решил да обяви политически проект, мисля, че това е добра новина по няколко причини. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” по "Нова телевизия" Крум Зарков, бивш правосъден министър и бивш юридически съветник на президента.

„Едно ново неизвестно, каквото е нова политическа партия в уравнението на парламентарния живот, би спомогнало най-накрая да намерим отговора на задачата, която вече години не можем да решим, а именно устойчиво и компетентно управление на нашата страна. В този ред на мисли нещо ново би било положително и ще повлияе и на другите политически сили”, смята Зарков.

Той допълни, че не се съмнява, че евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера. „И не на последно място за първи път в историята на страната ще имаме жена президент, което също само по себе си ми се струва добра новина. Трябва да бъде ясно, че не бива да очакваме, че Радев ще оправи всичко за всички”, поясни Зарков.

Според него е възможно да има проблем при избора на служебен премиер. „Назначаването на служебно правителство не е толкова ясно. Има ограничение в домовата книга, трябва да се проведат съответните консултации. Има няколко подводни камъка в тези необмислени поправки на Конституцията. Единият е, ако никой не се съгласи, а другият е ако не успяват да постигнат съгласие президент и кандидат министър-председател по отношение на състава на МС. Третият въпрос е относно насрочването на изборите”, заключи Зарков.


София / България
  • 1 Пенчо

    5 3 Отговор
    Ако...ако...ако...! Стига вече логорея!

    Коментиран от #6

    18:14 19.01.2026

  • 2 Ето ,

    8 5 Отговор
    че и Кацамунски се яви !

    18:15 19.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    13 4 Отговор
    Радев ще обяви ,че влиза в политиката.Страх тресе кочината,слагачи ще има много.

    Коментиран от #9

    18:15 19.01.2026

  • 4 Най добрата новина ще бъде

    14 7 Отговор
    Румен Радев е гордост за всеки нормален човек. Простотията, кражбите и далаверите на Пеевски и Борисов ни втръснаха.

    18:15 19.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    11 4 Отговор
    Помним, че ти мишко беше против референдума. Нямаш място в проекта на Радев.

    18:16 19.01.2026

  • 7 предизборната кампания

    5 6 Отговор
    на рундьо ще е българи за още боташ!

    18:17 19.01.2026

  • 8 На мама малкото Кацамунче

    7 2 Отговор
    Не думай ве сороcкомекeрeнце!

    18:17 19.01.2026

  • 9 Ще те допълня

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    И сега огромните кредити от милиарди евра изтеглени от правителството на Пеевски и Борисов ще влязат в действие. Започва купуването на гласове, с парите които нашите деца ще връщат.

    18:17 19.01.2026

  • 10 звездите ми говорят

    1 1 Отговор
    ✔️възможно да има проблем при избора на служебен премиер.✔️
    Ще снеме отговорността от президентската институция за служебното правителство с обявеното изявление.

    18:18 19.01.2026

  • 11 Добра новина

    3 2 Отговор
    ще е ако Зарков стане председател на БСП. От РР - нищо!

    18:20 19.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    3 7 Отговор
    Нека оплюването на Радев започне сега. Помнете нищожества, че колкото повече храчите против Радев толкова повече ще настроите хората да гласуват за него.

    Коментиран от #15

    18:20 19.01.2026

  • 13 мунчо е

    4 2 Отговор
    поредния "спасител" на България както царя и другите утайки назначени от раша да цапзаросват и безчинстват...

    18:20 19.01.2026

  • 14 Хаха

    2 0 Отговор
    Тоя много добре знае, че Радев ще прави партия и се прави на луд в момента.

    18:23 19.01.2026

  • 15 нелогично

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Тогава плювай и ти срещу него, та да дадеш своя лоялен принос за избора му.

    18:24 19.01.2026

  • 16 Газ

    3 4 Отговор
    Радев няма с кой да се коалира. Единствено с Доган, но той няма да влезе в парламента. Но нищо чудно партията на пудела да се съгласи само и само да са на софрата.

    Коментиран от #18, #20, #21

    18:24 19.01.2026

  • 17 Хмм

    2 2 Отговор
    какво компетентно управление, партия без структури по места, ще се съберат от кол и въже и ще го предадат при първия удобен случай, дори при служебните правителства, само последното на не го предаде, и янев, и "шарлатаните" не само го предадоха, но поведоха борба с него като се съюзиха с най-мразените в страната - пеевски и борисов

    18:26 19.01.2026

  • 18 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Газ":

    защо да няма, Възраждане и МЕЧ заявиха, че Президентът Радев им е партньор и това след заиграването с Доган

    Коментиран от #22

    18:28 19.01.2026

  • 19 освен боташ

    3 4 Отговор
    какво друго е постигнал чорапулята?

    Коментиран от #23

    18:28 19.01.2026

  • 20 Хипотетично

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Газ":

    Колаборацията на проект Радев е възможна с Възраждане по посоката на източния вятър.

    18:28 19.01.2026

  • 21 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Газ":

    партията на пудела, цитирате пеевски като ленин

    18:31 19.01.2026

  • 22 мунчо копейкин и гела

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    тримата г.......ци....

    Коментиран от #24

    18:31 19.01.2026

  • 23 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "освен боташ":

    служебните му правителства не са теглили заеми по 20 млрд., не са увеличили дълга, не са вдигали правителствения самолет за разходка до Варна или с 4 души на борда до Узбекистан или с "колежката" до Солун, министрите му не правеха околосветски пътешествия

    18:34 19.01.2026

  • 24 Хмм

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "мунчо копейкин и гела":

    цигганин завършил право в Софийския университет?

    18:36 19.01.2026

  • 25 Ами

    1 0 Отговор
    след половин час ще разберем, аз лично ще изчакам статията във Факти, не ми се слушат политици, дори да е Президентът, само Радостин Василев ми е интересен

    18:39 19.01.2026

  • 26 Хмм

    2 0 Отговор
    Зарков също го предаде

    18:41 19.01.2026

  • 27 Анджо

    1 1 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ е уникален и никой със служебни правителства не е правил толкова бели колкото тоя български предател. Кажете вие едно хубаво нещо да е направил за десет години, освен да защитава режима на путин нищо съществено и градивно. Имаше власт и се провали на пълно , а вие искате тоя да ни ръководи държавата. Всички които се правят на месий се провалиха. Да не говорим какви некадърници вкара в политиката.

    18:47 19.01.2026

  • 28 А най-важния въпрос

    1 0 Отговор
    Радев проект на американците ли е, губи се силата и цялостта в управлението в полза на САЩ. Почнат ли боричкания американците може да изпуснат държавата.

    18:47 19.01.2026

