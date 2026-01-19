Петко Петков, "Галъп": Румен Радев ще играе за президентска република

Ако Румен Радев се появи на политическата сцена, тогава ще измерим електоралния му потенциал. Едва тогава ще можем да анализираме и правим коментари, отколкото сега в този трепет и очакване.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS изпълнителният директор на "Галъп" Петко Петков, който коментира предстоящото обръщение на президента Румен Радев.

"Не смятам, че Радев си е взел пример от Георги Първанов. Според мен той ще излезе на политическия терен и ще разбере, че има разлика между рейтинга на президента и на политика. Българското общество не би дало еднолично властта на никой в момента, включително и на Радев. Той ще търси и ще играе за някакво преформатиране на системата от сорта на президентска република, което за мен е затворена страница. Изказванията на Радев ще бъдат и популистки от типа на - ето, идвам аз и ще преборя лошите политици. Това са все неща, които вече са изтъркани. Трябва да снижим страстите и да говорим малко по-реално", добави той.

"Функцията на служебното правителство е да организира честни избори. Не трябва да се вглеждаме толкова много във фигурите на министрите в служебния кабинет. За мен Илияна Йотова няма да подаде оставка, защото това ще доведе до трус и до избори 2 в 1 - парламентарни и президентски. Не мисля, че в момента сме готови за това. Оставката на Йотова е в сферата на хипотезите и за мен нещата ще се развият много по-спокойно и очаквано. Според мен имаме нужда от повече адекватни послания на политиците, за да може много повече да отидат до урните и да гласуват", завърши Петко Петков.