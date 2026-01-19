Новини
Петко Петков, "Галъп": Румен Радев ще играе за президентска република

19 Януари, 2026 18:36

Функцията на служебното правителство е да организира честни избори

Петко Петков, "Галъп": Румен Радев ще играе за президентска република - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ако Румен Радев се появи на политическата сцена, тогава ще измерим електоралния му потенциал. Едва тогава ще можем да анализираме и правим коментари, отколкото сега в този трепет и очакване.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS изпълнителният директор на "Галъп" Петко Петков, който коментира предстоящото обръщение на президента Румен Радев.

"Не смятам, че Радев си е взел пример от Георги Първанов. Според мен той ще излезе на политическия терен и ще разбере, че има разлика между рейтинга на президента и на политика. Българското общество не би дало еднолично властта на никой в момента, включително и на Радев. Той ще търси и ще играе за някакво преформатиране на системата от сорта на президентска република, което за мен е затворена страница. Изказванията на Радев ще бъдат и популистки от типа на - ето, идвам аз и ще преборя лошите политици. Това са все неща, които вече са изтъркани. Трябва да снижим страстите и да говорим малко по-реално", добави той.

"Функцията на служебното правителство е да организира честни избори. Не трябва да се вглеждаме толкова много във фигурите на министрите в служебния кабинет. За мен Илияна Йотова няма да подаде оставка, защото това ще доведе до трус и до избори 2 в 1 - парламентарни и президентски. Не мисля, че в момента сме готови за това. Оставката на Йотова е в сферата на хипотезите и за мен нещата ще се развият много по-спокойно и очаквано. Според мен имаме нужда от повече адекватни послания на политиците, за да може много повече да отидат до урните и да гласуват", завърши Петко Петков.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    6 5 Отговор
    Румен Радев ще играе само за руснаците

    18:38 19.01.2026

  • 2 чорапа е

    5 6 Отговор
    същата измет като боко шиши шака зулу и останалите копейки в политиката в България...

    Коментиран от #8

    18:38 19.01.2026

  • 3 Прасето и Тиквата

    7 3 Отговор
    пуснаха всичките си смрадливи пресститутки и прасститутки да храчат по Радев. Страх тресе cвинарникa!

    18:38 19.01.2026

  • 4 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Честни избори на хартия, няма. Видяхме на камерите мангоджери ала бала с бюлетините

    18:38 19.01.2026

  • 5 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Румбата знае за какво се бори.Ще играе за Купата на Съветската армия,будала.

    18:39 19.01.2026

  • 6 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Народният съд може да разпусне КС,нали?

    18:40 19.01.2026

  • 7 пешо

    1 1 Отговор
    още един да обяснява колко ни е добре и как при радев ще ни е много зле

    18:40 19.01.2026

  • 8 пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "чорапа е":

    той може да е чорап но ти със сигурност си цървул

    18:42 19.01.2026

  • 9 СМЕХОРИИ

    1 0 Отговор
    АМА ВИ Е СТРАХ, НАЛИ
    а, гълъб-кокошка, нищо не познават

    18:44 19.01.2026

