Министрите Гроздан Караджов и Георг Георгиев ще посетят ГКПП „Рудозем-Ксанти“

20 Януари, 2026 07:56 804 10

  • рудозем-ксанти-
  • гкпп „рудозем-ксанти“-
  • гроздан караджов-
  • георг георгиев

Официалните лица ще обсъдят подобряването на транспортната свързаност между България и Гърция, както и плановете за използването, и функционирането на граничния преход

Министрите Гроздан Караджов и Георг Георгиев ще посетят ГКПП „Рудозем-Ксанти“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, и министърът на външните работи Георг Георгиев ще посетят на 20 януари, вторник, ГКПП „Рудозем – Ксанти“ по покана на министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас и областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия - Христодулос Топсидис, изброи dariknews.bg.

Гръцката страна ще пусне в експлоатация последната отсечка от пътя от Димарио до границата с България, която осигурява необходимата транспортна свързаност между двата региона. В събитието ще участват и генералният секретар по инфраструктурата на Гърция Димитрис Анагнополус, областният управител на област Смолян Захари Сираков и кметове на общини от областта.

Официалните лица ще обсъдят подобряването на транспортната свързаност между България и Гърция, както и плановете за използването и функционирането на граничния преход.

Събитието ще се проведе утре (вторник) от 10:45 ч. на ГКПП „Рудозем – Ксанти“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 граница

    2 2 Отговор
    на България с България

    07:57 20.01.2026

  • 2 ИТН

    0 2 Отговор
    Гроздан да се подготви и в служебното правителство остава на същият пост!

    08:00 20.01.2026

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Нещо ако има далавера да го посещават

    08:05 20.01.2026

  • 4 Лост

    5 0 Отговор
    Двама туристи.А Дани де Вито къде е ?

    08:06 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Правителство в оставка харчи народна пара за личен ПР и предизборна кампания...

    08:12 20.01.2026

  • 7 кофти е вашият

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    циганско-кюрдско-арабски кръвосмесен ген

    08:14 20.01.2026

  • 8 Селянин

    2 0 Отговор
    Отиват да се разберат за схемите. Кой на кого и за какво ще плаща. Какви да са прожентите, колко да е таксата спокойствие и какъв е плана за чекмеджето. Дац ит.

    08:19 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даниел

    1 0 Отговор
    Какво ГКПП нали там реално граница вече няма?

    08:28 20.01.2026

