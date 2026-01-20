Министрите Гроздан Караджов и Георг Георгиев ще посетят ГКПП „Рудозем-Ксанти“

Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, и министърът на външните работи Георг Георгиев ще посетят на 20 януари, вторник, ГКПП „Рудозем – Ксанти“ по покана на министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас и областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия - Христодулос Топсидис, изброи dariknews.bg.
Гръцката страна ще пусне в експлоатация последната отсечка от пътя от Димарио до границата с България, която осигурява необходимата транспортна свързаност между двата региона. В събитието ще участват и генералният секретар по инфраструктурата на Гърция Димитрис Анагнополус, областният управител на област Смолян Захари Сираков и кметове на общини от областта.
Официалните лица ще обсъдят подобряването на транспортната свързаност между България и Гърция, както и плановете за използването и функционирането на граничния преход.
Събитието ще се проведе утре (вторник) от 10:45 ч. на ГКПП „Рудозем – Ксанти“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 граница
07:57 20.01.2026
2 ИТН
08:00 20.01.2026
3 Гост
08:05 20.01.2026
4 Лост
08:06 20.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
08:12 20.01.2026
7 кофти е вашият
До коментар #5 от "оня с коня":циганско-кюрдско-арабски кръвосмесен ген
08:14 20.01.2026
8 Селянин
08:19 20.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Даниел
08:28 20.01.2026