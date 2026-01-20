Новини
Проф. Пламен Киров: Залогът на президентските избори ще е голям

20 Януари, 2026 08:32 716 11

Оставката на президента

Конституционният съд остава да се събере на заседание, да гласува решение за прекратяване мандата на президента въз основа на подадената оставка, това заяви в "Денят започва" бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на срока, за който са избрани.

"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха".

Няма да има кой знае какво забавяне за консултациите, смята проф. Киров, но следващата стъпка ще бъде консултации с хората от списъка.

Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа".

"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ".

На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори така: "Никой".

"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".

Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.

"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии... Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Костя президент, Цончо - вице.

    08:36 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бою циганина

    6 0 Отговор
    оххх повръщаам

    08:38 20.01.2026

  • 5 Фен

    3 8 Отговор
    Радев счупи държавата с юмручето си, а сега до натрошава отломките...

    08:39 20.01.2026

  • 6 Бай Георги

    6 3 Отговор
    Паца,първо да видим парламентарните избори,след това президентските.Успех на Радев.

    08:40 20.01.2026

  • 7 чикчирик

    2 1 Отговор
    "Залогът" едва ли е по- голям от ИНФЛАЦИЯТА, бомбите неа да спре.

    08:42 20.01.2026

  • 8 Радев,

    6 2 Отговор
    Размажи ги!

    08:43 20.01.2026

  • 9 ООрана държава

    9 2 Отговор
    Радев ще има 130 депутата, издига Иотова за президент, тя печели, бойко се пенсионира, шиши в затвора, зулуса отива в лудница, пигмея му в зоопарка, флинстоун обратно в пещерата и така държавата се оправя

    08:43 20.01.2026

  • 10 Чичо от село

    1 0 Отговор
    Защо в България прости неща ги усложняваме.Всяка седмица по два пъти хората чрез тотото гласуват със сканиращи устройства пускайки си тото фиш.Софтуера принципно е еднакъв.Явно вдигане на излишън шум има други цели.

    08:55 20.01.2026

  • 11 майтап във фермата

    1 0 Отговор
    Лудница. Драгият изчезващ народ ще трябва да плати сметката. Баба ви ще ви е главнокомандващ а главния икономист ще ви е генерал дядо Мраз ! Айде честито евро !

    08:55 20.01.2026

