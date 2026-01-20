Новини
България »
Иво Христов: Румен Радев иска да спечели абсолютно мнозинство

Иво Христов: Румен Радев иска да спечели абсолютно мнозинство

20 Януари, 2026 09:32 1 691 47

  • иво христов-
  • президент-
  • оставка-
  • парламент

Апелът на обществото е ясен още от 2020 година

Иво Христов: Румен Радев иска да спечели абсолютно мнозинство - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Апелът към президента да се включи в политиката идва тъкмо от отчаянието от сегашната политическа сергия. Хората вдигнаха ръце от това, което има. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.

"Апелът на обществото е ясен още от 2020 г. и буквално при всяко ръкостискане на президента с хората, които го посрещаха из страната, доколкото съм пътувал с него, въпросът беше един и същ. Това искане се ускори с времето, напоследък се говори само и единствено за това."

Според Христов напрежение се е нагнетявало в обществото не от президента, а от политиците.

"Не мисля, че някой е търсил да нагнети напрежение. Правиха го често политическите опоненти. Дори на консултациите при президента, те казваха - "Елате, слезте на политическия терен."

На въпрос "Нашата България" ли ще е името на политическия проект на Румен Радев, Иво Христов отговори:

"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина."

"Политическата класа побърза да подпечата и сертифицира президента Радев като единствена алтернатива. Тъй като за моя изненада в единен фронт застанаха и Костадин Костадинов, и генерал Атанасов, и разните интелектуалци от десните подписки, които се отчетоха с вътрешнозаводски хумор, някакви опити за ирония. Общият знаменател покри всички съществуващи партии, което показва, че няма друга алтернатива на сегашния модел."

Относно определенията, които Радев индиректно даде за ПП-ДБ в обръщението си към нацията, Христов коментира:

"Радев следва линията да изрича истината - ПП-ДБ влезе във властта със заявка за борба с корупцията, състави сглобката и се зае с изпирането на своите опоненти. Това е резюмето на действията на ПП-ДБ във властта, пътьом успяха да съсипят и Конституцията и сега професор Киров и други конституционалисти се чудят как да обяснят лабиринтите на новата Конституция."

Бившият съветник на президента подчерта, че не се наблюдава промяна в поведението на ПП-ДБ.

"Всеки има право да еволюира, но не се забелязва покаяние, напротив, те упорстват."

Иво Христов посочи, че стремежът на Радев ще бъде за постигане на абсолютно мнозинство.

" Моето мнение е, че или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство и това може да стане само с масивно гласуване на хората, или в краен случай може да се сключи програмно правителство с много къс хоризонт от няколко месеца, ясна дата за следващи избори. И това програмно правителство да свърши някои належащи неща, като да речем промени в съдебната система, която вече оспорва собствената си легитимност. Те сами не знаят кой е легитимен и кой не е."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    13 16 Отговор
    Деса Генерала-сивия кардинал !!!

    09:33 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 15 Отговор
    Вече половината ГЕРБ е при Радев.

    Коментиран от #9

    09:34 20.01.2026

  • 3 Реалностите

    9 15 Отговор
    Вече, ще е трудно, защото много боклyк гласуващ за тикви, пpасета и понита се навъди😐
    Закъсня доста, а и натрупа негативи, но все пак успех, каквото и да е, ще им обърка плановете!

    09:34 20.01.2026

  • 4 Българин

    9 20 Отговор
    Абе за мнозинство не знам, ама дано влезе в парламнета.

    09:35 20.01.2026

  • 5 Българин

    27 13 Отговор
    доживяхме края на ГЕРБ и голямото Д

    Коментиран от #11, #23

    09:35 20.01.2026

  • 6 ООрана държава

    19 10 Отговор
    И ще успее, 130 депутата ще има. Славе ще търка черджето пред парламента с апс меч бсп и величие

    09:36 20.01.2026

  • 7 Ура,,Ура

    19 9 Отговор
    Ако Радев има пълно мнозинство, ще се избере нов ВСС и прокурор и на много хора държавата ще им се види тясна.

    09:36 20.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    МАМИНИ, МНОГО ВЗЕХТЕ ДА СЕ ЛЕПИТЕ, ДА НЕ СЕ СКЪРШИ КЛОНА?

    09:37 20.01.2026

  • 9 Минск-16

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тамън данчо ментата, христо бисеров и дани митев ще увлекът масите и ще доведат до изборна победа!

    09:37 20.01.2026

  • 10 А ГА Ю

    6 3 Отговор
    Ще спечели абсолютно малцинство,като си ходи по хавата. От ония малцинственните, от маалите.

    09:38 20.01.2026

  • 11 Ура,,Ура

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Не бързай! Тепърва мафията ще започне с мръсните си номера. Но шанса за края на прасетата е много голям.

    09:39 20.01.2026

  • 12 Весел Патиланец

    10 8 Отговор
    УФ... Сичкото копеек, и отпадъците от БКП - не е истина!
    Усетиха, че демократичните сили ще издърпат килимчето на ДС агентурата ББ, ДП, и.т.н. и веднага активираха Румен Боташ-кРадев!

    09:39 20.01.2026

  • 13 Банцко

    9 2 Отговор
    Колко и да плюете трябва да се пробва нещо ново 30 години от живота на българския народ мина с лъжци като джобния генерал Атанас Атанасов Христо Иванов Тиквата от Банкя Ахмед Доган и Пеевски

    09:41 20.01.2026

  • 14 Ранко

    8 6 Отговор
    За да засечеш рибата, пръчката трябва хубаво да наведе, плувката да потъне. Радев тръгна да засича още с "кълването", абсолютното мнозинство може само да го сънува. Да се готви за правилните компромиси, с правилните хора.

    09:43 20.01.2026

  • 15 В.В.П

    10 2 Отговор
    Скоро Маркет Линкс даде на Възраждане 9% а Алфа Рисърч 11%. С партията на Радев 2/3 от гласувалите за Възраждане отиват при него и не е вече сигурно че и Възраждане ще мине 4-те%

    09:43 20.01.2026

  • 16 Джулия

    15 2 Отговор
    Колко бе хубаво на Атанас Атанасов и Христо Иванов в скута на Шишо

    09:43 20.01.2026

  • 17 Хмм

    8 2 Отговор
    и аз така мисля, не издържа на натиска, защото в него хората виждат единствената надежда за справедливост, но случаят с третия мандат на Доган, пак ли "раздаване на порции", сараи, даване на областни управи там където не могат да спечелят кметски места

    09:44 20.01.2026

  • 18 бхаха

    9 6 Отговор
    Той и Слави искаше абцалютно мнозинство. Кики и Ники пък бяха убедени че ще го спечелят.....

    09:45 20.01.2026

  • 19 Тоя

    9 1 Отговор
    Серсемин бивш правосъден министър на Тиквата и променил Конституцията Христо Иванов къде изчезна

    09:46 20.01.2026

  • 20 сара

    12 7 Отговор
    Твърде е егоцентричен, за да е харизматичен. Няма да има мнозинство и ще е за един мандат.

    09:46 20.01.2026

  • 21 Само да кажа

    8 2 Отговор
    Цяла сутрин в телевизиите журналисти от Капитал плюват срещу Радев

    09:49 20.01.2026

  • 22 ТОЗИ КОМУНЯГА

    15 4 Отговор
    ПОДЦЕНИ БЪЛГАРИТЕ,НИЕ НЕ СМЕ ЧАК ТОЛКОВА ТЪПИ.

    09:51 20.01.2026

  • 23 Моряка

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Считам,че по скоро са две големи Д..Тиква някак си простее,все пак човекът е завършил Симеоново,въпреки,че единият му дядо бил такъв,а другият- онакъв.Най добре оттук нататък да ги наричаме двете Д -та.Защото най удобно и да ритнеш някого по Д- то.Меко е,не те боли кракът след това.А ритници оттук нататък ще има доста,защото Д.тата се навъдиха много..И в ПП ДБ,и в Новото начало.Най добре е Радев да рита с военните си кубинки.Задниците заслужават.

    09:51 20.01.2026

  • 24 Казуар

    10 7 Отговор
    Клакьорите на Румен Радев да внимават, да се приземят защото изглеждат смешни. Слави Василев като разбра, че Радев подава оставка щеше да се напишка.

    09:53 20.01.2026

  • 25 хайде сега

    7 1 Отговор
    те много мнозинства ще станат ПП/ДБ казаха 121+, Възраждане казаха 121+, сега Радев каза 121+ ... най-добре да вдигнат депутатие до 500 и всички да имат по 121 :)

    09:54 20.01.2026

  • 26 Стефко

    7 1 Отговор
    Нагледахме се и направихме се от Месии. Да видим и тук, какво ще стане, защото в политиката е различно от президенството. Тук хората ще оценяват по посланията и последващи действия, много важно и по субектите, които ще влязат в листите.

    09:56 20.01.2026

  • 27 Голем смех

    7 1 Отговор
    Той и Костя иска, ма кво от тва ? :) хахахахахахахахахаа

    09:57 20.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 додо

    6 2 Отговор
    С кого ще спечели чувате ли се като говорите или проветрявате устата си ще събере утайката от НС и ще спечели -пълни глупости от пишман политолози!!!!

    10:05 20.01.2026

  • 30 Сияна

    7 3 Отговор
    А кой ни натресе ПП, които щяха да преборят корупцията, да махнат Борисов, и да е само цветя и рози? Същия този лицемер, който декламира едно, а върши съвсем друго. Благодарение на него Борисов се върна на бял кон и продължи с безобразията си. Сега вече Радев иска цялата власт. На какво отгоре? Няма кураж за пет пари. Като вдигна юмрука "Мутри вън", защо веднага го скри и се сниши, а не подаде тогава оставка и да поведе народа? Много повече щяха да му вярват и да гласуват за него тогава, отколкото сега.

    10:06 20.01.2026

  • 31 Безпристрастен

    2 1 Отговор
    Всичко ще зависи не от Радев,а от нас- народа.Не от бизнес средите,не от разни чантаджии,а от обикновените хора.Ако не осъзнаем,че това ще бъдат наистина решаващите избори , равни по значение на онези пред 1989-90 г,ако пак ги проспим,с неучастие в изборите, онези срещу който повежда битка президент Радев,ще реанимират досегашното статукво.Безприципни коалиции, в името на частни,лобистки интереси, окончателно концесиониране на все още останалите държавни структури.Масово гласуване,каквото не е имало от 30 г насам.Това е спасението.Само по този начин,може да стопим купения и корпоративен вот .А той не е за подценяване.Радев не само че трябва да бъде първа политическа сила,но задължително трябва ние- народа ,да му осигурим спокойно управление.Как? Да постигнем минимум 130 депутатски места.Което ще му подсигури спокойно управление,и възможност за кардинални промени в съд.система,органи за сигурност, включително на Конституцията,с това недноносче,което нарочно сътвориха от сглобките до момента.Ако го постигнем и му дадем пълен картбланш, едновременно ще го лишим от възможността за оправдание с коалиционен партньор/ партнъори,което вече сме го гледали много пъти.Разберете българи,роми, турци! Масово гласуване ще преобърне системата.В противен случай,ще получим пак от досегашното.

    10:07 20.01.2026

  • 32 Казуар

    2 1 Отговор
    Румен Радев има гарез срещу ППДБ защото изгониха 70 руски шпиони.

    Коментиран от #36

    10:08 20.01.2026

  • 33 Радев ще спечели абсолютно мнозинство

    4 6 Отговор
    Нямам никакво съмнение в това. Той си има електорат. Няма да взема ничий електорат. Електората на Радев са негласуващите хора. Но ако има желаещи може да направи ОФ.

    10:09 20.01.2026

  • 34 Благодарим ти, др. Борисов,

    1 3 Отговор
    че навремето направи Радев президент, а днес го направи премиер!

    На изборите да накажем Борисов и ГЕРБ!😠

    10:12 20.01.2026

  • 35 оня с коня

    4 2 Отговор
    НИКОГА подобни Съветници бивши и настоящи не казват най-важните неща и обичат просто да бъдат оставени да си изприказват никому ненужната Приказка.А е много важно да се обяви Официално и Предварително:ЩЕ КУПУВА ЛИ Радев Гласове из Махалите като Бял и Културен човек със СОБСТВЕНИ ПАРИ,или ще краде като Джебчия Чужд Електорат за по-евтино без да му мигне окото?!

    10:13 20.01.2026

  • 36 Служители от посолства и консулства

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Казуар":

    Защо само руснаците да са шпиони. Англичаните и турците не са ли шпиони. Турските "дипломати" ходят на збирките на депесе и никой нищо.

    Коментиран от #43

    10:13 20.01.2026

  • 37 Трети март

    3 2 Отговор
    Всичко е на обратно в нашата България. Евроатлантите гонят руската посланичка а в същото време турския на збирките на депесе. Това е такова родоотстъпничество ...

    10:17 20.01.2026

  • 38 И ще го спечели това Абсолютно

    2 4 Отговор
    Мнозинство! На народа отдавна му писна от Тиква и Прасета, патерици и подобни мекерета!

    10:19 20.01.2026

  • 39 От къде

    0 0 Отговор
    121 нешарлатани ?

    10:22 20.01.2026

  • 40 Престъпници не си тръгват от парламента

    1 2 Отговор
    Президента Радев обаче с чест и достойнство си тръгва от обезсмисленото президенство за да събера хора и да ги изгони от там. Няма да е лесно но ще стане.

    10:24 20.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Избирател

    0 0 Отговор
    Вече не искам никой да ме оправя!

    10:25 20.01.2026

  • 43 Казуар

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Служители от посолства и консулства":

    В България има хора и партии които на национално ниво правят руска пропаганда.

    10:26 20.01.2026

  • 44 Да си внесем

    0 0 Отговор
    качествен матреал от Русия и С Корея !

    10:27 20.01.2026

  • 45 въпрос към 40 - и

    1 0 Отговор
    Като президенствето е "обезмислено, селяндуринът от Славяноов какво парвеше 9 години там?! нали е "родолюбец" и "патриот"?! Вземаше огромната си заплата и разхождаше на наши разноски Диса на екскурзии по севта! Хайде стего с този радев, стига! Двуличен наглец, като всички комунисти!

    10:28 20.01.2026

  • 46 Гошо

    0 0 Отговор
    За 4 години вдигна един юмрук и до там,не го припознавам за политик!

    10:29 20.01.2026

  • 47 Христов

    0 0 Отговор
    а ты КУДА?

    10:29 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове