Иво Христов: Румен Радев иска да спечели абсолютно мнозинство

Апелът към президента да се включи в политиката идва тъкмо от отчаянието от сегашната политическа сергия. Хората вдигнаха ръце от това, което има. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.
"Апелът на обществото е ясен още от 2020 г. и буквално при всяко ръкостискане на президента с хората, които го посрещаха из страната, доколкото съм пътувал с него, въпросът беше един и същ. Това искане се ускори с времето, напоследък се говори само и единствено за това."
Според Христов напрежение се е нагнетявало в обществото не от президента, а от политиците.
"Не мисля, че някой е търсил да нагнети напрежение. Правиха го често политическите опоненти. Дори на консултациите при президента, те казваха - "Елате, слезте на политическия терен."
На въпрос "Нашата България" ли ще е името на политическия проект на Румен Радев, Иво Христов отговори:
"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина."
"Политическата класа побърза да подпечата и сертифицира президента Радев като единствена алтернатива. Тъй като за моя изненада в единен фронт застанаха и Костадин Костадинов, и генерал Атанасов, и разните интелектуалци от десните подписки, които се отчетоха с вътрешнозаводски хумор, някакви опити за ирония. Общият знаменател покри всички съществуващи партии, което показва, че няма друга алтернатива на сегашния модел."
Относно определенията, които Радев индиректно даде за ПП-ДБ в обръщението си към нацията, Христов коментира:
"Радев следва линията да изрича истината - ПП-ДБ влезе във властта със заявка за борба с корупцията, състави сглобката и се зае с изпирането на своите опоненти. Това е резюмето на действията на ПП-ДБ във властта, пътьом успяха да съсипят и Конституцията и сега професор Киров и други конституционалисти се чудят как да обяснят лабиринтите на новата Конституция."
Бившият съветник на президента подчерта, че не се наблюдава промяна в поведението на ПП-ДБ.
"Всеки има право да еволюира, но не се забелязва покаяние, напротив, те упорстват."
Иво Христов посочи, че стремежът на Радев ще бъде за постигане на абсолютно мнозинство.
" Моето мнение е, че или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство и това може да стане само с масивно гласуване на хората, или в краен случай може да се сключи програмно правителство с много къс хоризонт от няколко месеца, ясна дата за следващи избори. И това програмно правителство да свърши някои належащи неща, като да речем промени в съдебната система, която вече оспорва собствената си легитимност. Те сами не знаят кой е легитимен и кой не е."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
09:33 20.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
09:34 20.01.2026
3 Реалностите
Закъсня доста, а и натрупа негативи, но все пак успех, каквото и да е, ще им обърка плановете!
09:34 20.01.2026
4 Българин
09:35 20.01.2026
5 Българин
Коментиран от #11, #23
09:35 20.01.2026
6 ООрана държава
09:36 20.01.2026
7 Ура,,Ура
09:36 20.01.2026
8 Боруна Лом
09:37 20.01.2026
9 Минск-16
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тамън данчо ментата, христо бисеров и дани митев ще увлекът масите и ще доведат до изборна победа!
09:37 20.01.2026
10 А ГА Ю
09:38 20.01.2026
11 Ура,,Ура
До коментар #5 от "Българин":Не бързай! Тепърва мафията ще започне с мръсните си номера. Но шанса за края на прасетата е много голям.
09:39 20.01.2026
12 Весел Патиланец
Усетиха, че демократичните сили ще издърпат килимчето на ДС агентурата ББ, ДП, и.т.н. и веднага активираха Румен Боташ-кРадев!
09:39 20.01.2026
13 Банцко
09:41 20.01.2026
14 Ранко
09:43 20.01.2026
15 В.В.П
09:43 20.01.2026
16 Джулия
09:43 20.01.2026
17 Хмм
09:44 20.01.2026
18 бхаха
09:45 20.01.2026
19 Тоя
09:46 20.01.2026
20 сара
09:46 20.01.2026
21 Само да кажа
09:49 20.01.2026
22 ТОЗИ КОМУНЯГА
09:51 20.01.2026
23 Моряка
До коментар #5 от "Българин":Считам,че по скоро са две големи Д..Тиква някак си простее,все пак човекът е завършил Симеоново,въпреки,че единият му дядо бил такъв,а другият- онакъв.Най добре оттук нататък да ги наричаме двете Д -та.Защото най удобно и да ритнеш някого по Д- то.Меко е,не те боли кракът след това.А ритници оттук нататък ще има доста,защото Д.тата се навъдиха много..И в ПП ДБ,и в Новото начало.Най добре е Радев да рита с военните си кубинки.Задниците заслужават.
09:51 20.01.2026
24 Казуар
09:53 20.01.2026
25 хайде сега
09:54 20.01.2026
26 Стефко
09:56 20.01.2026
27 Голем смех
09:57 20.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 додо
10:05 20.01.2026
30 Сияна
10:06 20.01.2026
31 Безпристрастен
10:07 20.01.2026
32 Казуар
Коментиран от #36
10:08 20.01.2026
33 Радев ще спечели абсолютно мнозинство
10:09 20.01.2026
34 Благодарим ти, др. Борисов,
На изборите да накажем Борисов и ГЕРБ!😠
10:12 20.01.2026
35 оня с коня
10:13 20.01.2026
36 Служители от посолства и консулства
До коментар #32 от "Казуар":Защо само руснаците да са шпиони. Англичаните и турците не са ли шпиони. Турските "дипломати" ходят на збирките на депесе и никой нищо.
Коментиран от #43
10:13 20.01.2026
37 Трети март
10:17 20.01.2026
38 И ще го спечели това Абсолютно
10:19 20.01.2026
39 От къде
10:22 20.01.2026
40 Престъпници не си тръгват от парламента
10:24 20.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Избирател
10:25 20.01.2026
43 Казуар
До коментар #36 от "Служители от посолства и консулства":В България има хора и партии които на национално ниво правят руска пропаганда.
10:26 20.01.2026
44 Да си внесем
10:27 20.01.2026
45 въпрос към 40 - и
10:28 20.01.2026
46 Гошо
10:29 20.01.2026
47 Христов
10:29 20.01.2026