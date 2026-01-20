Промени: Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица"

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица", съобщават от БНР.
След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".
Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 45 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Али Хаменей
Коментиран от #37
13:35 20.01.2026
2 Останаха ли и 2% избиратели?
13:36 20.01.2026
3 разместванията
Коментиран от #53
13:37 20.01.2026
4 прокопи
13:37 20.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #43
13:38 20.01.2026
6 Иванов
13:39 20.01.2026
7 Дхкл
Икам рубли!
Москва ни обича!
Сибир наш.
Коментиран от #31, #38
13:40 20.01.2026
8 Иван Грозни
Коментиран от #42
13:43 20.01.2026
9 АГАТ а Кристи
Всичкото им отива ! Сега ще видим предателя кРадев ще приема ли предатели..
Жаждата за власт и пари връща човека към животното...
Коментиран от #25
13:43 20.01.2026
10 Лост
13:44 20.01.2026
11 Дааа
13:45 20.01.2026
12 Хасковски каунь
13:45 20.01.2026
13 Показаха си рогата
13:47 20.01.2026
14 Напускат
13:48 20.01.2026
15 Това
13:52 20.01.2026
16 Е,бравос
13:55 20.01.2026
17 Мдаа
13:57 20.01.2026
18 Майтапев
13:57 20.01.2026
19 Питане
Коментиран от #40
14:01 20.01.2026
20 няма отказване
14:01 20.01.2026
21 Зафиров
14:02 20.01.2026
22 бкп ОЛ инклузив
14:02 20.01.2026
23 венсаремос капитализъм
14:04 20.01.2026
24 Нов вятър
14:04 20.01.2026
25 То ти
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":си си такова по рождение...и най вече на акъл.
14:05 20.01.2026
26 гаргата:
14:08 20.01.2026
27 нннн
Коментиран от #50
14:08 20.01.2026
28 Ивелин Михайлов
Коментиран от #32
14:08 20.01.2026
29 Четирите партии
14:10 20.01.2026
30 Тити на Кака
😂😂😂
14:12 20.01.2026
31 Неее, само напред към Киев
До коментар #7 от "Дхкл":там е хубаво - има ток и вода колкото си искаш , свободно е, и има гривни, много гривни за всички!
14:12 20.01.2026
32 ще връщаш ли мангизите на хората
До коментар #28 от "Ивелин Михайлов":О гуро как е психарията.Кълват ли кълват ли сектантите?
14:12 20.01.2026
33 Партиите кърлежи
14:13 20.01.2026
34 Тити на Кака
14:13 20.01.2026
35 Совите...?
Хайде сега да предоставите данни кога тези партии са подали заявленията за напускане на коалицията.
И защо точно сега цика ги заличава и публично обявява заличаването?
Дончева и Енчев през цялото управление тайни коалиционери ли били?
14:13 20.01.2026
36 Така се
14:13 20.01.2026
37 Ненормалник
До коментар #1 от "Чичо Али Хаменей":И се записват при кауня,хаха,егати бояджиите.
Коментиран от #56
14:14 20.01.2026
38 Да бе да
До коментар #7 от "Дхкл":Не брато,окопите са ваши.До Сибир няма да стигнеш.
14:16 20.01.2026
39 А ДО СЕГА ЩО ДИРИХТЕ
14:16 20.01.2026
40 Тя е
До коментар #19 от "Питане":НепоКОРНА...влашка католичка...
14:17 20.01.2026
41 Нов бардак
14:17 20.01.2026
42 Зъл пес
До коментар #8 от "Иван Грозни":Ами не позна, Мунчо ще ги набута в парламента,и ще настане цирк дьо солей
14:17 20.01.2026
43 Големдебил
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Мдаааа,кърлежи и паразити се насочиха към новата цицка хахаха,много ми е гот.
14:21 20.01.2026
44 Нова телевизия тъкмо направи
Тия взеха че излязоха от коалицията
14:21 20.01.2026
45 ЯСНО!
Както всъщност Борисов се яви,като ракета-носител за единственият член на СДС-Румбата Христов...!
14:21 20.01.2026
46 123456
14:23 20.01.2026
47 Кака Пена
14:24 20.01.2026
48 Минаваща
Коментиран от #49, #51
14:25 20.01.2026
49 Че то това ясно ...
До коментар #48 от "Минаваща":...,дори и за...- Не Минаващите...?!
14:28 20.01.2026
50 НННН
До коментар #27 от "нннн":На Гуцанов,наистина ще му...
...заГуцне...!
Коментиран от #54
14:30 20.01.2026
51 Що ве?!
До коментар #48 от "Минаваща":Може пък да се присламчат към ИТН-
Има Такива Негодници...!
14:32 20.01.2026
52 Бивш,отвратен от БСП отдавна
А дано и НЕПОКОРНАТА да хване под 0,5%...
14:34 20.01.2026
53 Боруна Лом
До коментар #3 от "разместванията":СЪБЕРЕ ЛИ СЕ С ТЕЗИ ЛЕКИ ,, КОЗИ,, ТОЙ ГУБИ!
14:42 20.01.2026
54 Измекярска работа
До коментар #50 от "НННН":Тъкмо се беше развихрил гуцо.... и сега опала, пак трябва да търси първоприемник.
14:42 20.01.2026
55 Даунфол
14:47 20.01.2026
56 Това, че
До коментар #37 от "Ненормалник":не са съглани с Мазното Гуци, и Мазния Фритюрник, както, и с Киро Гаргамела,Драго Кикемека, не ги прави пребоядисани.
14:52 20.01.2026
57 Червен ла -йно -мет РРадев
Коментиран от #59
14:56 20.01.2026
58 Град Симитли
Лошото е, че членовете ги напускат
И ще останат само п. те!
15:00 20.01.2026
59 Коня Солтуклиева
До коментар #57 от "Червен ла -йно -мет РРадев":".. Если туп как дерево
Родишся баобабам,
И будеш баобаба
Тъйсчу лет... "
15:02 20.01.2026
60 Роко
15:03 20.01.2026
61 Т.КОЛЕВ
15:03 20.01.2026
62 ТИР
15:05 20.01.2026