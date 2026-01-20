Промени: Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица"

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица", съобщават от БНР.

След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.