Промени: Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица"

20 Януари, 2026 13:19

След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".

Промени: Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица" - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица", съобщават от БНР.

След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.


  • 1 Чичо Али Хаменей

    37 1 Отговор
    Тез им съ б@ майгъдъ

    Коментиран от #37

    13:35 20.01.2026

  • 2 Останаха ли и 2% избиратели?

    62 4 Отговор
    На БСП.

    13:36 20.01.2026

  • 3 разместванията

    86 2 Отговор
    отиват при Радев :) айде почнаха да се преориентират старите хиени към Радев - Единна България

    Коментиран от #53

    13:37 20.01.2026

  • 4 прокопи

    54 3 Отговор
    И сега гуш - под радево крилце.

    13:37 20.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    43 3 Отговор
    Отиват при Радев.

    Коментиран от #43

    13:38 20.01.2026

  • 6 Иванов

    63 5 Отговор
    Плъховете напускат потъващия кораб. Радев ще стане за резил ако ги приюти

    13:39 20.01.2026

  • 7 Дхкл

    30 23 Отговор
    Напред към СССР!
    Икам рубли!
    Москва ни обича!
    Сибир наш.

    Коментиран от #31, #38

    13:40 20.01.2026

  • 8 Иван Грозни

    44 1 Отговор
    Това е добра новина.Плъховете напускат потъващия кораб.В новия парламент дано да са по-малко предателите.

    Коментиран от #42

    13:43 20.01.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    22 19 Отговор
    Плъхове ли, предатели ли пу....ки ли...
    Всичкото им отива ! Сега ще видим предателя кРадев ще приема ли предатели..
    Жаждата за власт и пари връща човека към животното...

    Коментиран от #25

    13:43 20.01.2026

  • 10 Лост

    44 1 Отговор
    И сега новото име е БСП -разиденена левица.

    13:44 20.01.2026

  • 11 Дааа

    28 1 Отговор
    И тези напускат Обедняла Левица и поемат по източния вятър на Радев

    13:45 20.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    33 1 Отговор
    Семейни партии. По един файтон хора.

    13:45 20.01.2026

  • 13 Показаха си рогата

    17 0 Отговор
    Видя се какви са, бягат, та се късат, но иначе брави на сегашните бесепари, така трябва

    13:47 20.01.2026

  • 14 Напускат

    20 4 Отговор
    мушмороците и отиват в коалиция Ботащ

    13:48 20.01.2026

  • 15 Това

    16 2 Отговор
    Ваганин не се спре да бляботи. За него не се коментира. Близалка противна!

    13:52 20.01.2026

  • 16 Е,бравос

    13 0 Отговор
    Мишоците...както е казал класика Христо Стоичков

    13:55 20.01.2026

  • 17 Мдаа

    22 0 Отговор
    Вчера гледах интервю с Майчето в което се хвалеше, че някакъв нейн закон приели на първо четене. По-важното е, че твърдеше как няма нищо общо с БСП-ОЛ. Сестра Галева прическата си мени, но нравът не.

    13:57 20.01.2026

  • 18 Майтапев

    16 0 Отговор
    Остана Дончева и Калинката Мая да седят още с мафията от АБВ. Много ясно ,че ще си търсят ново местенце. И няма да са само те, но все пак нека изчакаме и видим физиономиите им само след един месец. Радев много ще внимава на каква цена ще се събира и допуска в партията всеки от тези старите крадци от комунисти и ДС родове. Няма да рискува да бъде и той отсвирен още до началото на 2027 година. Народа няма вече търпимост към никакви мутри, олигархи и политически мошеници за едните субсидии . Или те или народ да остане в България. Няма кой да крадете повече и кой да изработи краденото от политиците. Терминалите обслужиха много хора , но и още много могат. Тези ще се избиват сами по между си за пари скоро.

    13:57 20.01.2026

  • 19 Питане

    16 6 Отговор
    А крушовската биволицата кога ще застане в поза "партер" ?

    Коментиран от #40

    14:01 20.01.2026

  • 20 няма отказване

    22 0 Отговор
    Търсят нов гостоприемник.

    14:01 20.01.2026

  • 21 Зафиров

    13 1 Отговор
    Който не ще с Бойко и Пеевски да се маха от партията.Айде ше ви и...

    14:02 20.01.2026

  • 22 бкп ОЛ инклузив

    15 0 Отговор
    Потъва. Мишоците себспасяват, който продавал на Едрото момче, продавал.

    14:02 20.01.2026

  • 23 венсаремос капитализъм

    5 1 Отговор
    Вечна слава на ултра дясната БСП!

    14:04 20.01.2026

  • 24 Нов вятър

    13 1 Отговор
    Лешоядите и използвачите рипнаха през глава към новия месия. Само от БСП ли?

    14:04 20.01.2026

  • 25 То ти

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    си си такова по рождение...и най вече на акъл.

    14:05 20.01.2026

  • 26 гаргата:

    10 0 Отговор
    Майчето като кукувицата намери къде да се мушне

    14:08 20.01.2026

  • 27 нннн

    16 0 Отговор
    И БСП напусна, но Зафиров и Гуцанов още не знаят.

    Коментиран от #50

    14:08 20.01.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Мшките напускат кораба 😏

    Коментиран от #32

    14:08 20.01.2026

  • 29 Четирите партии

    7 0 Отговор
    Отиваме при Радко .

    14:10 20.01.2026

  • 30 Тити на Кака

    10 0 Отговор
    Познайте от три пъти в коя посока са се отправили напусналите!

    😂😂😂

    14:12 20.01.2026

  • 31 Неее, само напред към Киев

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дхкл":

    там е хубаво - има ток и вода колкото си искаш , свободно е, и има гривни, много гривни за всички!

    14:12 20.01.2026

  • 32 ще връщаш ли мангизите на хората

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ивелин Михайлов":

    О гуро как е психарията.Кълват ли кълват ли сектантите?

    14:12 20.01.2026

  • 33 Партиите кърлежи

    10 0 Отговор
    Търсим ново куче

    14:13 20.01.2026

  • 34 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    Убедено можем да твърдим, че БСП напусна БСП и се отправи към БСП Ново Начало 😉

    14:13 20.01.2026

  • 35 Совите...?

    7 1 Отговор
    Много гаден номер за четирите партии.
    Хайде сега да предоставите данни кога тези партии са подали заявленията за напускане на коалицията.
    И защо точно сега цика ги заличава и публично обявява заличаването?
    Дончева и Енчев през цялото управление тайни коалиционери ли били?

    14:13 20.01.2026

  • 36 Така се

    6 0 Отговор
    Прави ,напуска се коалицията и после пазарлъци за новата

    14:13 20.01.2026

  • 37 Ненормалник

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Али Хаменей":

    И се записват при кауня,хаха,егати бояджиите.

    Коментиран от #56

    14:14 20.01.2026

  • 38 Да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дхкл":

    Не брато,окопите са ваши.До Сибир няма да стигнеш.

    14:16 20.01.2026

  • 39 А ДО СЕГА ЩО ДИРИХТЕ

    3 0 Отговор
    ТАМ?!?)$($) ОЯДЕНИ И НЕПОПРАВИМИ. ТЪРСИТЕ МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО НА РАДЕВ. ДАНО ДА НЕ ВИ ОГРЕЕ.

    14:16 20.01.2026

  • 40 Тя е

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Питане":

    НепоКОРНА...влашка католичка...

    14:17 20.01.2026

  • 41 Нов бардак

    4 1 Отговор
    Със стари к.....

    14:17 20.01.2026

  • 42 Зъл пес

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    Ами не позна, Мунчо ще ги набута в парламента,и ще настане цирк дьо солей

    14:17 20.01.2026

  • 43 Големдебил

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Мдаааа,кърлежи и паразити се насочиха към новата цицка хахаха,много ми е гот.

    14:21 20.01.2026

  • 44 Нова телевизия тъкмо направи

    4 0 Отговор
    Ново лого с буквите ОЛ
    Тия взеха че излязоха от коалицията

    14:21 20.01.2026

  • 45 ЯСНО!

    7 0 Отговор
    Тия искат да се присламчат към Радев,като се надяват,да ги изведе,в орбита,като ракета-носител...!
    Както всъщност Борисов се яви,като ракета-носител за единственият член на СДС-Румбата Христов...!

    14:21 20.01.2026

  • 46 123456

    5 0 Отговор
    БСП - честито ! Сега е време да говорим наистина за политика , а вие да слушкате , от публиката !

    14:23 20.01.2026

  • 47 Кака Пена

    3 2 Отговор
    Браво! Чудесни новини! Сега Тулупчо, Шиши и БОТАШчо да се гушнат с АПС, МЕЧ, ИТН, БСП, Величие и Възраждане. Та те са си от една майка-хранилница. Да остане в тази държава настрани само народът.

    14:24 20.01.2026

  • 48 Минаваща

    7 0 Отговор
    Четирите партийки сигурно се канят да се присламчат към Радев.,,😁😁😁

    Коментиран от #49, #51

    14:25 20.01.2026

  • 49 Че то това ясно ...

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Минаваща":

    ...,дори и за...- Не Минаващите...?!

    14:28 20.01.2026

  • 50 НННН

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "нннн":

    На Гуцанов,наистина ще му...
    ...заГуцне...!

    Коментиран от #54

    14:30 20.01.2026

  • 51 Що ве?!

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Минаваща":

    Може пък да се присламчат към ИТН-
    Има Такива Негодници...!

    14:32 20.01.2026

  • 52 Бивш,отвратен от БСП отдавна

    2 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха...
    А дано и НЕПОКОРНАТА да хване под 0,5%...

    14:34 20.01.2026

  • 53 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "разместванията":

    СЪБЕРЕ ЛИ СЕ С ТЕЗИ ЛЕКИ ,, КОЗИ,, ТОЙ ГУБИ!

    14:42 20.01.2026

  • 54 Измекярска работа

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "НННН":

    Тъкмо се беше развихрил гуцо.... и сега опала, пак трябва да търси първоприемник.

    14:42 20.01.2026

  • 55 Даунфол

    0 0 Отговор
    Нормално са ги напуснали въпроса е какво са правили там досега?Май и те гледат да се въртят покрай софрата и това че досега не са забелязвали недъзите на БСП говори много лошо за тях.

    14:47 20.01.2026

  • 56 Това, че

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ненормалник":

    не са съглани с Мазното Гуци, и Мазния Фритюрник, както, и с Киро Гаргамела,Драго Кикемека, не ги прави пребоядисани.

    14:52 20.01.2026

  • 57 Червен ла -йно -мет РРадев

    1 1 Отговор
    Всички застават под юмрука на Ким Чен Рум! След Промяната дойде време за Генералната Промяна..... хи хи хи

    Коментиран от #59

    14:56 20.01.2026

  • 58 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Това, че. партии ги напускат е бял кахър,
    Лошото е, че членовете ги напускат
    И ще останат само п. те!

    15:00 20.01.2026

  • 59 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    ".. Если туп как дерево
    Родишся баобабам,
    И будеш баобаба
    Тъйсчу лет... "

    15:02 20.01.2026

  • 60 Роко

    0 0 Отговор
    Голяма работа да се махат колко процента имат тея партиики

    15:03 20.01.2026

  • 61 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    СЕГА НА ИЗБОРИТЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ ИЗЕДНИЦИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ КАМШИК И СА ГИ НЯМА ПОВЕЧЕ ЧЕ ....

    15:03 20.01.2026

  • 62 ТИР

    0 0 Отговор
    Успеха на нови политически проекти се дължи на това че народа бива успиван с тъпи реалита чалга , новини за кучета ,котки , папагали ,,,,

    15:05 20.01.2026

