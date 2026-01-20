Новини
МТСП затяга контрола срещу нелегалните социални услуги

20 Януари, 2026 15:58 480 1

  • мтсп-
  • нелегални социални услуги-
  • деменция

За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги

МТСП затяга контрола срещу нелегалните социални услуги - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) ще може да проверява и социални услуги, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен. Така Агенцията ще може да проследява дали не се предоставят социални услуги въпреки липсата на лиценз. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага и които вече са публикувани за обществено обсъждане.

Действията на министъра започнаха с масирани проверки, които разкриха десетки нелегални домове. В тях хората бяха държани при лоши условия.

С предлаганите сега промени ще се реши констатиран тогава проблем – пълният отказ на собствениците на обекти с отнет лиценз да допуснат проверяващи от АКСУ. Ако текстовете бъдат приети, ще се повиши и ефективността на контрола. Измененията целят да подпомогнат и прилагането на промените в Наказателния кодекс, с които предоставянето на социални услуги без лиценз беше инкриминирано, както и на тези в Закона за социалните услуги, с които са увеличени в пъти санкциите.

С предложенията за промени в Наредбата се предлагат и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората. За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия, до излизането на решение на ТЕЛК.


  • 1 Социални услуги

    0 0 Отговор
    За домовете, за стари хора ли става дума или за т.н. "хосписи"?

    16:30 20.01.2026

