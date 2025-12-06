Новини
България »
Вигенин: Европа трябва да изгради обща стратегия за борба с деменцията

6 Декември, 2025 12:12 534

„Деменцията далеч не е само медицинско предизвикателство – тя засяга семейства, здравни системи, икономики и самата социална тъкан на нашите общества“, подчерта евродепутатът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа трябва да изгради обща стратегия за борба с деменцията. Имаме знанията и ресурсите да я направим истински политически приоритет. Нужно е само едно – решимост.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин на дискусия в Брюксел, посветена на бъдещето на изследванията и грижата за хората с деменция. Събитието беше организирано от Alzheimer Europe.

„Деменцията далеч не е само медицинско предизвикателство – тя засяга семейства, здравни системи, икономики и самата социална тъкан на нашите общества“, подчерта евродепутатът. Той акцентира върху основната роля на изкуствения интелект, големите масиви от данни и водещите европейски научни програми, които откриват нови възможности за ранна диагностика, по-добро разбиране на заболяването и персонализирана грижа.

„Европа се нуждае от дългосрочна стратегическа рамка, която да обедини усилията на държавите членки, научните мрежи и европейските фондове. Необходимо е повече доверие в начина, по който се събират и управляват данните, както и гаранции за равен достъп на пациентите до иновациите“, посочи той.

Вигенин акцентира и върху предизвикателствата пред страните от Централна и Източна Европа, където структурни различия – от недостига на кадри и ниската дигитализация, до липсата на национални стратегии – застрашават равнопоставеността на пациентите. „Ако не действаме решително, рискуваме да създадем Европа на две скорости и в грижата за хората с деменция“, предупреди той.

Евродепутатът подчерта значението на по-последователно и предвидимо финансиране в рамките на програмите EU4Health и Horizon Europe, тъй като научните изследвания и клиничните изпитвания изискват дългосрочна устойчивост, а не единични покани за проекти.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

