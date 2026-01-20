Новини
Защо българите спряха да купуват мед от магазина?

20 Януари, 2026

През зимния сезон търсенето традиционно скача, водено от вярването в лечебните свойства на меда

Защо българите спряха да купуват мед от магазина? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според данните от последните мащабни проверки в ЕС, 46% от изследваните проби показват несъответствия – евфемизъм за индустриално производство на глюкозо-фруктозни сиропи, маскирани като пчелен продукт.

"Най-обезпокоителното е, че такъв продукт успява да стигне до магазинната мрежа, въпреки строгите европейски правила", заяви Рашев, цитиран от националното радио.

Този провал на институционалния контрол води до структурен срив в поведението на купувачите. Наблюдава се масова миграция на потребители от супермаркетите към т.нар. „директен канал“ – покупка на място от пчелина. Макар това да гарантира оцеляването на дребните производители, то връща икономиката на сектора десетилетия назад – към неформални отношения без данъчна отчетност и без сертифициран лабораторен контрол за всяка партида.

Въпреки инфлационните процеси в страната, цените на истинския мед остават потиснати от евтиния внос.

Масов мед: Около 10 лв. (5 евро) за килограм.

Специфични видове: Между 14 и 16 лв. (7-8 евро).

Рашев предупреждава, че дъмпингът от трети страни (основно Украйна и Китай) и липсата на директни държавни помощи поставят сектора пред фалит. "Ако производството стане икономически невъзможно, това ще се отрази не само на пчеларите, но и на опрашването, биоразнообразието и земеделието като цяло", подчертава той.

През зимния сезон търсенето традиционно скача, водено от вярването в лечебните свойства на меда. Иронията на ситуацията е, че ако потребителят закупи фалшифициран продукт от магазина (шансът за което е почти 50 на 50), той консумира просто скъпа захар, лишена от ензимите и антибактериалните свойства на оригинала. Пчеларите се опитват да капитализират този страх, промотирайки и странични продукти като пчелно млечице и прашец – ниши, които все още са трудни за индустриална имитация.




  • 1 Защото меда в

    32 1 Отговор
    магазина е съставен от аромати и фруктозо-глюкозен сироп...

    Коментиран от #8, #13

    22:48 20.01.2026

  • 2 Защото

    31 2 Отговор
    в бг всичко е фалшиво

    Коментиран от #10

    22:49 20.01.2026

  • 3 Въпрос

    18 2 Отговор
    Цитат: "заяви Рашев, цитиран от националното радио"
    Кой е този Рашев? Липсва каквато и да е информация за него в статията.

    Коментиран от #11

    22:51 20.01.2026

  • 4 Кой

    19 3 Отговор
    Ни искал боклуците от магазина?! Това е като секс с презерватив! Без презерватив се прави само на която имаш доверие, а на магазина - нямаме!

    Коментиран от #9, #17

    22:54 20.01.2026

  • 5 Защото Тръмп го прави като

    8 3 Отговор
    @к@ в буркан, и никой не иска краварски мед.

    22:55 20.01.2026

  • 6 мдаааа

    0 13 Отговор
    Все едно да питате , защо българите спряха да купуват с рубли ... Защото е на привършване .

    22:56 20.01.2026

  • 7 Гергов

    17 0 Отговор
    От БАБХ нищо не става в контрола,освен добрите доходи в техните сметки !

    22:56 20.01.2026

  • 8 Софийски селянин,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защото меда в":

    Много си бърз,със кекса как си..

    22:57 20.01.2026

  • 9 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кой":

    Най-добре да имате доверие само на групичката по интереси!

    Коментиран от #12

    22:57 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Или

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Това означава , че не трябва да имам доверие в тебе , а в тези които ти набиват тезиси в главата! Мислиш ли?

    Коментиран от #14

    23:01 20.01.2026

  • 13 Ще има и още

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защото меда в":

    Така си е !!! Мой познат от бранша навремето ми е споделял, че на едно място може да има максимум до 200 кошера. За да захраниш с нужните количества мед която и да е било търговска верига или трябва да имаш на много места по 200 кошера, или ...... фруктоза, глюкоза и яко химия. Еле пък ако "меда" идва от Китай. Та така ....

    23:03 20.01.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Или":

    Тезиси?

    Коментиран от #15

    23:08 20.01.2026

  • 15 Тезисите

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Са леко и неусетно промиване на мозъка, но постоянно и продължително. Докато не приемеш чуждата лъжа за своя истина. Накрая се получава нещо като в Северна Корея на което не може да предиставиш аргументи. По добре е да се мълчи, но губиш във всички развития на ситуацията. За себе си говоря, не за тебе!

    23:16 20.01.2026

  • 16 Студопор

    9 0 Отговор
    Мед си купувам от производителите. И хич не ме е за Кауфланд, Лидъл и прочее. А пчеларството запада, заради пръскането с пестициди и избиването на цели колонии в резултат на което.

    23:16 20.01.2026

  • 17 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой":

    А Ние имаме!

    Коментиран от #18, #19

    23:18 20.01.2026

  • 18 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Приятни сънища!

    23:20 20.01.2026

  • 19 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Браво! Радвайте му се! Доверието е благосия!

    23:21 20.01.2026

  • 20 Отец Петка

    2 0 Отговор
    А кой ще опрашва ....

    23:25 20.01.2026

  • 21 хаха

    8 0 Отговор
    "това ще се отрази не само на пчеларите, но и на опрашването, биоразнообразието и земеделието като цяло"

    Ама кого лъжеш ти бе ориенталски лешпер?
    Вие освен пшеница друго не произвеждате ... ХАХАХА
    Прясното ви мляко е от полско сухо мляко. ХАХАХА!

    23:26 20.01.2026

  • 22 Скорчев

    2 1 Отговор
    Ментета са и тези по паркинги и места из планините от които преди се купуваше ходейки на екскурзии. Еднакви опаковки с милиони бройки , еднакви етикети и никакво качество освен сладкия вкус . Особено Манов мед извън Страндажа . Че и по-скъп . А сладката- желиран сироп с някакви парченца плодчета за красота. Скъпо и менте.

    23:29 20.01.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Щото в магазина има всичко друго, но не и мед 😉

    23:39 20.01.2026

  • 24 Лекар

    4 0 Отговор
    Къв мед бе това е сгъстен глюкозо-фруктозен сироп от гмо царевица 😅🤣😂😂😂

    23:39 20.01.2026

  • 25 Програмист

    0 5 Отговор
    Аз си купувам мед от манука от Нова Зеландия 600лв малкото бурканче😏

    Коментиран от #27

    23:41 20.01.2026

  • 26 Мразя

    0 3 Отговор
    Мед!

    23:41 20.01.2026

  • 27 Жена

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Програмист":

    Малките бурканчета не ме интересуват! Яж си го сам!

    23:43 20.01.2026

  • 28 Истината

    2 0 Отговор
    България е много богата страна. Изхранваме най-много политици формирани в клики на глава от населението. Също така - адвокати, съдебна система ,полиция и всичко за вътрешен контрол на населението ,но не и за външен като войска примерно. Администрация свръх развита и раздута. Всякаква-общинска ,кметска ,държавна и частна като застрахователи и банки. Освен вътрешното изхранване ,ние от години изхранваме онези вземащи много по-големи субсидии така наречени западни или европейски производители от Полша -ябълки,картофи и много други . Същото е и за Унгария , Словения , Словакия , Турция и прословутата Украйна която дори във война ни захранва със яца -0,30 евроцента ,брашно ,слънчоглед и т.н. Защо е така - там е по-евтино отколкото тук нашите все нещо е виновно да вдигат цените си . Техните "производители " не карат Бентли и подобни ,те са с груби ръце и вечно заети ,но не за да разглеждат коя дестинация е добра за почивка -Гърция или далечни острови,Дубай и т.н. Там можеш да си купиш от маса пред двора без присъствие на човека защото той е на работа . Вземаш и си оставяш парите в кутийка. Доверие и разбиране на труда . Тук само мерки как да ти вземе данъци,кантари,счетоводител, и въобще да си ограбен от държавата.

    23:43 20.01.2026

  • 29 Оги

    0 1 Отговор
    Медът се състои от 80% захар и 20% вода. Има някакво микроелементи но в пренебрежимо малки количества. Напълно вреден е, заради захарта.

    23:55 20.01.2026

  • 30 Лазар

    1 0 Отговор
    В Брюксел фалшив е не само меда, фалшив е
    живота, храната и занаята!

    00:07 21.01.2026

  • 31 Йес Акинг

    1 0 Отговор
    оти
    и производителите даже не го КОНсумират

    00:09 21.01.2026

  • 32 вижте как е в ЕС...

    1 0 Отговор
    Така пишете като фалшив мед да се продава само в България........В ЕС официално като си купите от гастроном и прочетете ще видите с малки букви ,че истинския мед е 15% ,а останалото .......ще го четете!Преди 15г бях смятал тогава можех да продавам мед на малка печалба при цена 15лева......истински 99,99%!Никога не са ни трябвали пари от мед и никога не сме продавали.Същото е и с оцет.Имам оцет над 26г много по качествен от балсамико ,абсолютен елексир.Дори се пробвах пред тези с храните и те като ми дадоха ...........едни изисквания и проста се отказах!Затова ,като не си произвеждате ще купувате това дето ви го дадат другите маймунки от маймунярника на земята!

    00:10 21.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

