Вигенин: Защитата на пчелите и модерното земеделие трябва да са в синхрон

29 Август, 2025 12:55 388

„Като български представител в ЕП ще продължа да следя как тези мерки ще се прилагат на практика.", заяви Вигенин

Божидара Дончева Божидара Дончева

Защитата на пчелите е жизненоважна кауза в подкрепа на българските производители, фермери и потребители. В същото време се създават изкуствено предпоставки за противоречия, доколкото пчеларите настояват за по-строги мерки за опазване на опрашителите, докато земеделците твърдят, че някои забранени препарати, включително неоникотиноидите, са най-ефективни за защитата на реколтата от вредители.

В отговор на въпрос на Кристиан Вигенин за мерките, предприети от Европейската комисия, еврокомисарят за здравеопазване и хуманно отношение към животните Оливер Вархеи потвърди, че в ЕС вече работят 4 референтни лаборатории, в подкрепа на националните лаборатории, които разработват аналитични методи и подпомагат контрола на остатъците от пестициди, включително чрез програмата Insignia. От отговора става ясно, че повечето неоникотиноиди вече са ограничени, а с Регламент (ЕС) 2023/334 е забранен вносът на продукти с клотианидин и тиаметоксам. Комисар Вархеи уверява, че до 2026 г. ще бъде финализирана актуализираната оценка по новото Ръководство за пчелите на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). По линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) се подпомагат като биологични 6 % от земеделските площи в ЕС, а практиките за устойчиво използване на пестициди обхващат 30%. Инвестира се в изследвания за намаляване на употребата на пестициди и за земеделие, което благоприятства биологичното разнообразие.

„Като български представител в ЕП ще продължа да следя как тези мерки ще се прилагат на практика, така че едновременно да защитим пчелите и биоразнообразието, да осигурим ефективни инструменти за земеделците и да дадем увереност и гаранции на потребителите, че храната е качествена и безопасна. В същото време прилагането на част от мерките в практически план зависят от националните власти и стриктното спазването на правилата от страна на земеделците ще отслаби натиска за нови забрани и ограничения“, коментира Вигенин и допълни, че защитата на пчелите всъщност е подкрепа и за по-високи добиви в земеделието, а модерното и щадящо биоразнообразието земеделие подпомага запазването на пчелите.

Въпроси на Кристиан Вигенин: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002020_BG.html

Отговори от ЕК: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002020-ASW_BG.html

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

