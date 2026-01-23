Българският мед изчезва от пазара

Близо 46% от проверения в рамките на ЕС пчелен мед се е оказал фалшив или извън критериите за истински. За миналата година страната ни е произвела около 10 000 тона, като ние сме потребили едва една трета от тях и изнесли останалото. Същевременно пчелните семейства намаляват с всяка следваща година заради промени в климата, пестициди и третирани на културите с различни химикали.
„Последните повече от 10 години отглеждането на пчели става проблемно. Освен тези фактори, има и неглижирани проблеми от страна на отговорни фактори в държавата. Има много проблеми, които не могат да се решат бързо”, заяви в предаването „Социална мрежа” председателят на сдружение „Обединен български пчеларски съюз” инж. Михаил Михайлов.
Той допълни, че от сдружението имат изготвена стратегия за развитие на българското пчеларство, която от няколко години отлежава в Министерството на земеделието. „Ние предлагаме да се създаде звено към дирекция „Животновъдство", което да отговаря пряко за пчелите и за съответните програми за подпомагане на пчеларите”, каза Михайлов.
Отдава това на ниската доходност от пчелните продукти, която годишно е от порядъка на 50 до 100 милиона евро. „Но се пренебрегва фактът, че пчелите не са само източник на мед и пчелни продукти – те опрашват. А опрашителната дейност, в стойностно изражение, е между 1 и 2 милиарда евро годишно за страна като България”, каза Михайлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:59 23.01.2026
2 Мхм
22:01 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
22:10 23.01.2026
5 Спецназ
ЧЕРНОБИЛ- ЯДЕШ И СВЕТИШ, Баце!
22:12 23.01.2026
6 Пчела
22:13 23.01.2026
7 Любопитен
Коментиран от #21
22:13 23.01.2026
8 Е верно
22:14 23.01.2026
9 КЗББ и ДП
22:20 23.01.2026
10 Мите
22:30 23.01.2026
11 Т.КОЛЕВ
22:31 23.01.2026
12 Полезните качества
22:32 23.01.2026
13 Фют
22:33 23.01.2026
14 Не е вярно
22:33 23.01.2026
15 Който иска 13 евро
22:35 23.01.2026
16 Повечето п4лари
22:37 23.01.2026
17 Търтей
22:38 23.01.2026
18 Украинец
22:45 23.01.2026
19 Деций
22:56 23.01.2026
20 Дреме ми
22:58 23.01.2026
21 Деций
До коментар #7 от "Любопитен":Глупости на търкала от хора които не са отваряли кошер нямат хабер.Пчелите може да се захранят със захарен сироп един ,два, три пъти,но като започне цъфтежа и има паша никой не храни.
23:01 23.01.2026
22 ?????
Хранете пчелите със захар па после ми разправяйте че тва е мед.
А иначе сечете горите па чакайте мед.
23:08 23.01.2026