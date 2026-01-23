Новини
Българският мед изчезва от пазара

23 Януари, 2026 21:58 866 22

Има много проблеми, които не могат да се решат бързо, заяви председателят на сдружение „Обединен български пчеларски съюз”

Българският мед изчезва от пазара - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 46% от проверения в рамките на ЕС пчелен мед се е оказал фалшив или извън критериите за истински. За миналата година страната ни е произвела около 10 000 тона, като ние сме потребили едва една трета от тях и изнесли останалото. Същевременно пчелните семейства намаляват с всяка следваща година заради промени в климата, пестициди и третирани на културите с различни химикали.

„Последните повече от 10 години отглеждането на пчели става проблемно. Освен тези фактори, има и неглижирани проблеми от страна на отговорни фактори в държавата. Има много проблеми, които не могат да се решат бързо”, заяви в предаването „Социална мрежа” председателят на сдружение „Обединен български пчеларски съюз” инж. Михаил Михайлов.

Той допълни, че от сдружението имат изготвена стратегия за развитие на българското пчеларство, която от няколко години отлежава в Министерството на земеделието. „Ние предлагаме да се създаде звено към дирекция „Животновъдство", което да отговаря пряко за пчелите и за съответните програми за подпомагане на пчеларите”, каза Михайлов.

Отдава това на ниската доходност от пчелните продукти, която годишно е от порядъка на 50 до 100 милиона евро. „Но се пренебрегва фактът, че пчелите не са само източник на мед и пчелни продукти – те опрашват. А опрашителната дейност, в стойностно изражение, е между 1 и 2 милиарда евро годишно за страна като България”, каза Михайлов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Внасяме украински мед по едно евро килограм.

    21:59 23.01.2026

  • 2 Мхм

    16 4 Отговор
    Няма земеделие, няма пчели, няма мед. Благодарение на "мъдрата" политика на сдс, после ндсв и сега герб. Унищожиха каквото можаха, но най- големият унищожител на България е иван костов. Толкоз.

    22:01 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    Да наказват злоупотреба с химикали и пестициди и да сеят устойчиви сортове.

    22:10 23.01.2026

  • 5 Спецназ

    9 2 Отговор
    30-40% е Украинския мед, една част от него са от регионите ОКОЛО

    ЧЕРНОБИЛ- ЯДЕШ И СВЕТИШ, Баце!

    22:12 23.01.2026

  • 6 Пчела

    9 0 Отговор
    Кралете нашият мед, който не сте правили. За пари и от алчност.

    22:13 23.01.2026

  • 7 Любопитен

    13 2 Отговор
    Българският мед изчезва защото е изключително скъп, а качеството му е същото на украинския, а пчелите се хранят с вода и захар за да излезе меда повече по стара българска традиция...

    Коментиран от #21

    22:13 23.01.2026

  • 8 Е верно

    2 1 Отговор
    Тоя канцеларски , плъх незнае за какво получава заплата 😂👋

    22:14 23.01.2026

  • 9 КЗББ и ДП

    4 1 Отговор
    То,България изчезва,ти за меда

    22:20 23.01.2026

  • 10 Мите

    1 0 Отговор
    Нема значение!....Урсулианците ще ви вкарат о от МерКУРсур и ще го...ще сте добре!. ..

    22:30 23.01.2026

  • 11 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ПРОВЕРЯВАЩИТЕ.ОТ АБХ СА КОРУМПЕТА ГЮТЕРЕНИ.НА.ДЪРЖАВНА.И РУШВЕТНЯ ИЗДРЪЖКА ПЪЛНА ОТ ДО.КАКТО ОБЩИНАРИТЕ ПО СЕЛЦА СЕЛА ГРАДОВЕ ГРАДЧЕТА ИМА ТАКИВА КОЙТО БЩИНИ НЕНУЖНИ И БЕЗПОЛЕЗНИ НИКОМУ И АПСПЛЮТНО НИЩО НЕ РАБОТЯТ ДРЕМАТ ПО ЦЯЛ ДЕН НА ТОПЛО ДАНАКОЗАПЛАТИ И ТОПЛО ОТ ГЪРБА НА ДРУГИТЕ РСБОТЕЩИ.ОБЩИНИ ПОЧИВНИ СТАНЦИЙ

    22:31 23.01.2026

  • 12 Полезните качества

    2 2 Отговор
    на меда са силно преувеличени.

    22:32 23.01.2026

  • 13 Фют

    2 0 Отговор
    Не е вярно. Пълно е с български мед.

    22:33 23.01.2026

  • 14 Не е вярно

    5 0 Отговор
    Купувам си Манов мед на 6 Евро, доказан, от познат производител.. Хубав мед. А мошеници те хем искат много пари, хем боклук ПРОДАВАТ-ВАЖЕН Е ОБОРОТА...

    22:33 23.01.2026

  • 15 Който иска 13 евро

    3 0 Отговор
    13 цирея да му излязат под мишниците и на гъ зъ

    22:35 23.01.2026

  • 16 Повечето п4лари

    0 2 Отговор
    Са мошеници

    22:37 23.01.2026

  • 17 Търтей

    2 0 Отговор
    Голда гобарате

    22:38 23.01.2026

  • 18 Украинец

    2 0 Отговор
    Макак така бе-у нашия има и кръвни телца-от фронта, по-Fкусен е..

    22:45 23.01.2026

  • 19 Деций

    0 0 Отговор
    Значи мед с купува от приятел пчелар ,от известен район със слаби текезесари.А от магазини и пазари купуват най големите балами.Събирате се няколко човека,правите си сметка ма кой колко му трябва като количество и купувате на тенекия,една,две колкото ви трябва.

    22:56 23.01.2026

  • 20 Дреме ми

    1 0 Отговор
    И без мед се живее. Има захар. Едно и също е.

    22:58 23.01.2026

  • 21 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    Глупости на търкала от хора които не са отваряли кошер нямат хабер.Пчелите може да се захранят със захарен сироп един ,два, три пъти,но като започне цъфтежа и има паша никой не храни.

    23:01 23.01.2026

  • 22 ?????

    0 0 Отговор
    Ха ха.
    Хранете пчелите със захар па после ми разправяйте че тва е мед.
    А иначе сечете горите па чакайте мед.

    23:08 23.01.2026

