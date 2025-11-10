Новини
50% спад на регистрираните пчелари, ще поскъпне ли медът?

10 Ноември, 2025

Опасенията са, че сериозно количество мед без доказан произход ще залее пазара

Сериозен спад на регистрираните пчелари, които произвеждат български мед. Това показва справка на Сдружението на производителите на мед в Югозападна България, поискана от Министерството на земеделието. Според бранша статистиката се дължи на това, че все повече производители отиват в сивия сектор. Как това ще повлияе на цените и на качеството на меда?

Опасенията са, че сериозно количество мед без доказан произход ще залее пазара, предупреди БНТ.

Ралица Петкова - Сдружение на пчеларите в Благоевград: "Притеснително е, че към 1.10.2025 г. регистрираните пчелари са 5900 човека, което е изключително стряскаща цифра, при положение, че през 2020 г. са били около 12 000. Което означава, че за 4-5 години производителите са намалели с 50%."

От сдружението призовават за анализ на сектора и конкретни мерки. Прогнозата е, че сивият сектор ще се увеличи, предвид повишаването на осигуровките от догодина.

"Все повече земеделски стопани ще започнат да се отказват. Стимулира се едва ли не сивият сектор. Повишавайки разходите, ние трябва да вдигнем и цената на меда", каза Ралица Петкова.


  • 1 1488

    5 2 Отговор
    вие като нямате базови знания по икономика и нас да питате смисъл няма

    08:27 10.11.2025

  • 2 разбира се

    1 0 Отговор
    Поскъпне ли българският мед ще следва внос на китайски

    08:32 10.11.2025

  • 3 коментар

    6 0 Отговор
    Когато цъфтят кокичетага
    пчелите спят

    08:33 10.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ЗАЩО НИ Е НА НАС КАЧЕСТВЕН БЪЛГАРСКИ МЕД......
    КАТО МОЖЕМ ДА СИ ВНЕСЕМ РАДИАЦИОНЕН УКРАИНСКИ И МЕНТЕ КИТАЙСКИ....

    08:48 10.11.2025

  • 5 провинциалист

    2 0 Отговор
    Както се казва в текста на статията, но не и в заглавието, 50-процентният спад е за последните 4-5 години сумарно, не е сега от нищото изведнъж. Следователно, ако има поскъпване на меда, няма от какво друго да е освен от еврозоната.

    08:48 10.11.2025

  • 6 хаберих

    1 2 Отговор
    Че медът вече доста е поскъпнал. Вчера си купих малко бурканче с мед,около 200 грама за 6 лева. Големите буркани от по 800 грама и нещо си там,струват от 12 до 15 лева.Яж мед, да ти горчи в устата!

    08:51 10.11.2025

  • 7 препис

    0 0 Отговор
    Когато цъфтят кокичетата,пчелите спят гушнати по двойки в леглата си.

    08:53 10.11.2025

  • 8 Любопитен

    0 1 Отговор
    В Украйна има милиони тонове мед тонове продажба в Европа и в частност тук. Дори и да не остане нито един пчелар ще имаме предостатъчно мед и няма причина за повишения дори от 1 цент.

    08:58 10.11.2025

  • 9 БДС

    1 2 Отговор
    Докато не започнат да продават мед,ще фалират.Никой не им ще меда.Дори има тарикати които внасят мед от Украина.Тук го "кръщават" и го продават по улици и капанчета.От износа отдавна са изритани.Манипулациите със субсидиите са брутални.Качеството на меда-също брутално фалшиво.

    08:59 10.11.2025

  • 10 Изкукуригал

    2 0 Отговор
    С такова крадливо правителство не само пчеларите ще минават в сивия сектор а и много други за какво да плащат на тая държава като утре и пенсии няма да им даде

    09:15 10.11.2025

  • 11 Коко

    1 2 Отговор
    Най добре я закривайте тая държава и да спрат тия мъки.

    09:17 10.11.2025

