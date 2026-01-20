Новини
Социолози за Румен Радев: Ще трябва да трансформира своя образ. Протестите не припознаха Радев! Ситуацията е различна

20 Януари, 2026 19:25 584 18

Големите изненади вероятно ще са около политическата формация на бившия президент

Социолози за Румен Радев: Ще трябва да трансформира своя образ. Протестите не припознаха Радев! Ситуацията е различна - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланията в обръщението на Румен Радев бяха в линиите на очакваното. Критиките бяха доста всеобхватни и в различни посоки, имаше определения за какъв е моделът за развитие на България и т.н. 2022 г. той заговори, че има свой проект на Конституция. Това са темели, които той е поставял през годините. Новото, което ми направи впечатление беше прошката, която той поиска, което не е обичайно за него. Това го постави по-близо до народа. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня” по БНТ.

Голяма част от критиките ние сме ги чували от него. Може би, част от хората останаха изненадани в критиките му по отношение на ПП-ДБ. Беше видно, че освен подаването на оставката, говорим и за започване на кампанията, каза социологът Евелина Славкова, цитирана от novini.bg.

Големите изненади вероятно ще са около неговия проект, добави тя.

Протестите не припознаха Радев като изразител. Ситуацията беше много различна от 2020 – 2021 г., когато Радев излезе с вдигнатия юмрук. Друго прави впечатление – словото от излизащия от президентството Радев бе много различно по характера си от протестите. Важното оттук-нататък е да се премине към следващата стъпка, за да не се разпилее тази енергия. Какви са принципните стъпки след това обаче не чухме. Има много важни неща, които трябва да излязат на преден план и да е ясно как вижда в основни направления на българския политически живот своите решения, посочи Димитрова.

Славкова допълни, че той ще трябва да трансформира своя образ, защото да критикуваш само е много удобно, но по-важно е какви отговори ще получим на наболелите въпроси. Образът на политик в законодателната власт ще е нов за Румен Радев и тук е много важно кои ще са хората около него. В своята реч той спомена за съдебната система и това ще е една от целите, която ще му намери и коалиционни партньори, смята тя.

Според Боряна Димитрова ракетите-носители вече не са във фокуса на общественото внимание. Няма да са в основата на общественото внимание партиите, които биха се избрали, по-скоро ще са две формации. Съществен знак ще е това към кое политическо семейство ще се ориентира Румен Радев. Прави впечатление, че по теми, по които е заемал доста противоречиви позиции по-близо до източния геополитически спектър, в това си обръщение беше доста по-обран, подчерта успехите за Шенген и влизането в еврозоната.

По думите ѝ Радев ще търси в позиционирането си по-скоро двусмисленост, сигнали и в лято и в дясно, така че да може да разшири своя спектър към центризъм. По принципни въпроси хората обаче ще искат да чуят отговори, смята тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Достоверен източник

    8 6 Отговор
    Радев ще се отрече от ПП и Урсулианците, и няма да партнира с тях!

    Коментиран от #13

    19:29 20.01.2026

  • 2 Хейт

    10 5 Отговор
    Гаси, колко ви е гадно! Направо ще се задавите :)

    19:29 20.01.2026

  • 3 Сатана Z

    10 8 Отговор
    Глупости.Продуктово позиционирани те социолози на ШИШИ и Тиквата друго не могат да измислят.
    Румбата печели със 121 места в НС

    19:30 20.01.2026

  • 4 Димо

    12 3 Отговор
    То едната е придворната социоложка на ГЕРБ. Квото и да каже, няма да е реалистично и против тях.

    19:30 20.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 9 Отговор
    Половината протест в София и всички в провинцията припознаха Радев.

    19:30 20.01.2026

  • 6 Лост

    11 8 Отговор
    Ако ппдб мислят,че протестиращите са припознали тях значи много се лъжат.

    19:31 20.01.2026

  • 7 Точно така

    7 6 Отговор
    Протестите припознаха ПП/ДБ. А и Тошко Йорданов от ИТН всеки ден смъква процентите на Радев и днес също.

    19:31 20.01.2026

  • 8 Славчо

    3 5 Отговор
    Жълтопаветното стадо желае ЛГБТ управление в коалиция с Анадолците на Шишко

    19:32 20.01.2026

  • 9 Коня Солтуклиева

    6 2 Отговор
    Освен Толупите
    И прилепените им социо-полито-антропо - лози
    Изпаднаха в дива паника
    И носят от 5 кладенеца вода
    Срещу Радев!....
    А тя се стича по собствените им мутри! :))

    19:32 20.01.2026

  • 10 и в лято и в дясно

    5 0 Отговор
    Да Ба неграмотната социоложка на повикване

    19:35 20.01.2026

  • 11 Протеста бе от стадо

    0 3 Отговор
    То припознава само лъжа и гега!

    19:37 20.01.2026

  • 12 Мда

    4 0 Отговор
    Боряна Димитрова, Евелина Славкова и онази Цветанка с начервените джуки са типични герб политолИзи. Очаква се да ги мятат по герб нн медиите през час.

    19:38 20.01.2026

  • 13 Той се отрече преди години

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Достоверен източник":

    ПП и ДБ са проект на мафията!

    19:38 20.01.2026

  • 14 Радев

    1 3 Отговор
    не се интересува от никого. "Избяга" преди изборите за президент, за да "замете" под депунатския имунитет гафовете. Не е само Боташ.

    19:39 20.01.2026

  • 15 Хаха, колко купена статия

    3 0 Отговор
    Кочината се страхува явно

    19:39 20.01.2026

  • 16 Станев

    0 0 Отговор
    Старо неписано правило за напористия комунист явяващ се на партийно събрание. 30% критика на работата на хората , 10 % самокритика , 40 % хвалене на партийни постижения и ръководителите . Останалото- демагогия за трупане на лични капитали и облаги. Основно правило е и това ,че никой не може да ти вземе безплатните екскурзии, командировачните и това което си изял и изпил - шампанско ,торти ,черен хайвер и подобни. Не може да ти отнемат и нощните дейности със секретарката или колежка от съседна партийна организация . Води се обмяна на опит и сближаване на колективите.

    19:40 20.01.2026

  • 17 Шлифер

    0 0 Отговор
    В студиото сигурно е доста студено щом и двете социопатки стоят с шлиферите

    19:43 20.01.2026

  • 18 Георгиев

    1 0 Отговор
    Що ни занимавате с протежетата на Борисов? Вие негов сайт ли сте? Ще се реже до дъно, но постепенно, до изчистване на гнилото. Нищо не трябва да трансформира. Той е генерал, летец, евроатлантик, родолюбец, БЪЛГАРИН! Иска цветуща България. Ще му помогнем!
    Бог да пази България!

    19:43 20.01.2026

