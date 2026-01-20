Социолози за Румен Радев: Ще трябва да трансформира своя образ. Протестите не припознаха Радев! Ситуацията е различна

Посланията в обръщението на Румен Радев бяха в линиите на очакваното. Критиките бяха доста всеобхватни и в различни посоки, имаше определения за какъв е моделът за развитие на България и т.н. 2022 г. той заговори, че има свой проект на Конституция. Това са темели, които той е поставял през годините. Новото, което ми направи впечатление беше прошката, която той поиска, което не е обичайно за него. Това го постави по-близо до народа. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня” по БНТ.

Голяма част от критиките ние сме ги чували от него. Може би, част от хората останаха изненадани в критиките му по отношение на ПП-ДБ. Беше видно, че освен подаването на оставката, говорим и за започване на кампанията, каза социологът Евелина Славкова, цитирана от novini.bg.

Големите изненади вероятно ще са около неговия проект, добави тя.

Протестите не припознаха Радев като изразител. Ситуацията беше много различна от 2020 – 2021 г., когато Радев излезе с вдигнатия юмрук. Друго прави впечатление – словото от излизащия от президентството Радев бе много различно по характера си от протестите. Важното оттук-нататък е да се премине към следващата стъпка, за да не се разпилее тази енергия. Какви са принципните стъпки след това обаче не чухме. Има много важни неща, които трябва да излязат на преден план и да е ясно как вижда в основни направления на българския политически живот своите решения, посочи Димитрова.

Славкова допълни, че той ще трябва да трансформира своя образ, защото да критикуваш само е много удобно, но по-важно е какви отговори ще получим на наболелите въпроси. Образът на политик в законодателната власт ще е нов за Румен Радев и тук е много важно кои ще са хората около него. В своята реч той спомена за съдебната система и това ще е една от целите, която ще му намери и коалиционни партньори, смята тя.

Според Боряна Димитрова ракетите-носители вече не са във фокуса на общественото внимание. Няма да са в основата на общественото внимание партиите, които биха се избрали, по-скоро ще са две формации. Съществен знак ще е това към кое политическо семейство ще се ориентира Румен Радев. Прави впечатление, че по теми, по които е заемал доста противоречиви позиции по-близо до източния геополитически спектър, в това си обръщение беше доста по-обран, подчерта успехите за Шенген и влизането в еврозоната.

По думите ѝ Радев ще търси в позиционирането си по-скоро двусмисленост, сигнали и в лято и в дясно, така че да може да разшири своя спектър към центризъм. По принципни въпроси хората обаче ще искат да чуят отговори, смята тя.