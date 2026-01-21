Новини
Днес е шестото съдебно заседание по делото "Сияна"

21 Януари, 2026 08:20 557 7

  • делото сияна-
  • шесто съдебно заседание

Досега са проведени пет съдебни заседания, в които са разпитани 24 свидетели, между тях - и частните обвинители, както и вещите лица

Днес е шестото съдебно заседание по делото "Сияна" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев

В Плевен е насрочено шестото съдебно заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова, съобщават от БНР.

Близки и познати отново се събират на граждански протест в 9:30 ч. пред Съдебната палата с искане за справедливост.

Досега са проведени пет съдебни заседания, в които са разпитани 24 свидетели, между тях - и частните обвинители, както и вещите лица.

По искане на защитата е назначена нова допълнителна психолого-психиатрична експертиза на дядото на Сияна. На днешното заседание се очаква заключението.

Николай Попов, бащата на Сияна, коментира:

"Поредно заседание. Оказа се, че няма да бъде разпитван професор Карапетков, само съдебно-психиатричната експертиза на дядото на Сияна ще бъде гледана, дали може да участва в процеса. И ще има след това две заседания, на 16 и 17 февруари, когато се очаква да се изслуша автотехническата експертиза.

Мога само да добавя, че уволнените служители от Областно пътно управление-Плевен, по-точно една госпожа, ми е завела дело за клевета за моите твърдения, че са некачествени ремонтите.

В такава държава живеем – родителите на убитите деца стават подсъдими, когато искат справедливост. Това е действителността. Беше отложен и сега си е дал отвод."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съдебно- психиатрична експертиза

    9 1 Отговор
    Трябва да бъдеьназначена и на бащата.
    Пуснаха ли шофьора от ареста?

    Коментиран от #6

    08:29 21.01.2026

  • 2 дядото

    2 9 Отговор
    на едно ангелче бе отнет живота.да е. а това за власт и правораздавателната система,които месеци отказват на накажат виновните.пфу.

    08:39 21.01.2026

  • 3 МПС

    4 1 Отговор
    Аман вече от тоя

    09:11 21.01.2026

  • 4 щом потулват нещата не е на добре

    0 2 Отговор
    а този тип катастрофи са доста чести . загубил контрол тир . завърта се или се преобръща и помита всичко на пътя . в тази по чудо дядото пожарникара е жив и здрав . но не е реагирал адекватно . няма подготовка . от ескортите се въртят на 180 градуса . блъскат се в тирове челно . нарочно карат в насрещното срещу водачите . минават на червено . тук ако е с 30 км и навлезе в ливадата ще размине идващия срещу него товар . или както в самолетите при предстоящ сблъсък се навежда главата върху колената и се притискат бедрата надолу . просто е .

    09:12 21.01.2026

  • 5 Сила

    4 2 Отговор
    "Бащата " от рано сутринта обикаля козметичните студия и бръснарниците ....

    09:29 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

