Днес е шестото съдебно заседание по делото "Сияна"

В Плевен е насрочено шестото съдебно заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова, съобщават от БНР.

Близки и познати отново се събират на граждански протест в 9:30 ч. пред Съдебната палата с искане за справедливост.

Досега са проведени пет съдебни заседания, в които са разпитани 24 свидетели, между тях - и частните обвинители, както и вещите лица.

По искане на защитата е назначена нова допълнителна психолого-психиатрична експертиза на дядото на Сияна. На днешното заседание се очаква заключението.

Николай Попов, бащата на Сияна, коментира:

"Поредно заседание. Оказа се, че няма да бъде разпитван професор Карапетков, само съдебно-психиатричната експертиза на дядото на Сияна ще бъде гледана, дали може да участва в процеса. И ще има след това две заседания, на 16 и 17 февруари, когато се очаква да се изслуша автотехническата експертиза.

Мога само да добавя, че уволнените служители от Областно пътно управление-Плевен, по-точно една госпожа, ми е завела дело за клевета за моите твърдения, че са некачествени ремонтите.

В такава държава живеем – родителите на убитите деца стават подсъдими, когато искат справедливост. Това е действителността. Беше отложен и сега си е дал отвод."