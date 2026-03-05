Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от конфликта в Близкия изток

Pаниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след провеждането на Съвет по сигурността. Българските граждани трябва да знаят, че България не е застрашена и тя не е страна в конфликта, не участва в операциите, заяви още.

Както чухме и от военния секретар на НАТО, че също не участват в тези военни действия, допълни той.

"Трябва да се помни, че за сигурността на гражданите се грижи не само българската държава, но и Северноатлантическия алианс", заяви още.

"Ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Подчертавам, че ситуацията още не е стигннала до тази критична точка, но ако това се случи, можем да се защитим и имаме ясна стратегия как това да се случи, каза Гюров.

Той увери, че противоракетната отбрана на НАТО е направена така, че да може да отрази атаки от Иран. „Както видяхме, в случая с Турция тя сработи безотказно”, добави Гюров. По думите му България може да е спокойна и също да разчита на тази ПВО.

Дал съм указания на министрите, които отговарят за сигурността, да говорят ясно и открито. Българските граждани трябва да са спокойни, те не трябва да се поддават на дезинформация. Полагаме усилия, че дезинформацията няма да повлияе на изборния процес на 19 април, разясни премиерът.

Нашите сънародници, които са били в региона на конфликта, продължават да се прибира, каза Гюров.

По думите му паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда

България не е застрашена директно от военните действия в Близкия изток. Тя не е страна в конфликта и не участва в операциите. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след провеждането на Съвет по сигурността. По думите му паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда.

„И в рамките на НАТО, и на национално ниво ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Ситуацията още не е стигнала до критична точка, но ако това се случи – можем да се защитим и имаме ясна стратегия как това да стане”, посочи министър-председателят.

Той увери, че противоракетната отбрана на НАТО е направена така, че да може да отрази атаки от Иран. „Както видяхме, в случая с Турция тя сработи безотказно”, добави Гюров. По думите му България може да е спокойна и също да разчита на тази ПВО.

Премиерът апелира гражданите да се информират от официалните органи, а не от думите на политически партии, които, по думите му, са в предизборна кампания. „Дезинформацията цели само да обърка и да уплаши българите”, подчерта Гюров.

Той коментира и срещата на военния министър с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: „Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата, която имаме за осигуряване на спокойствието на българските граждани”.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че днешната му среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е проведена, тъй като за него е важно да продължи подкрепата на ГЕРБ за това решение. „Не разглеждам разговора си с Борисов като партийно посещение, а като такова при политическа сила, която също носи отговорност за взетото през февруари решение. Ситуацията в момента изисква да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в НС”, каза още служебният министър.

Запрянов коментира и решението за разполагане на американски самолети на летището в София. „То беше взето на 17-18 февруари, в мандата на кабинета „Желязков”. Аз го подписах и уведомих тогавашния премиер”, увери той. Министърът на отбраната подчерта, че ПВО на страната ни е усилена чрез задействане на сили и средства. „Поддържаме контакт с НАТО. В петък ще има и Северноатлантически съвет на НАТО, на който също ще се обсъжда тази тема. Ще отправим искане за допълнително усилване на нашето ПВО, ако Главното командване сметне, че има нужда", каза още Запрянов.

„Изтеглянето на българите от района на конфликта продължава. На този етап евакуацията тече организирано”, заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя посочи, че на българските граждани в чужбина е предоставена сигурност от страна на консулите и посланиците. В целия Персийски залив посолствата са в контакт с българите.

От Ирак са изтеглени всички българи. В Йордания е оказано съдействие на 130 души. Трудно е изтеглянето на българските граждани от Иран, те са общо 10. Причината – иранските власти са спрели на границата с Азербайджан не само българи, но и други европейски граждани. Водят се разговори с двете страни.

МВнР се стреми да окаже първо помощ на тези, които са в риск. На другите места, които са извън зоната на конфликт, като например Малдивите, посолствата помагат да се намерят самолетни билети, за да се приберат в страната ни. Нейнски посочи, че има авиокомпании, които са заявили, че искат да съдействат за изтеглянето на нашите сънародници. Министерството на външните работи осъществява контакта между тях.

Служебният външен министър заяви, че към момента няма риск от мигрантски поток.