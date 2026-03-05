Новини
Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от конфликта в Близкия изток

5 Март, 2026 15:31 565 21

Имаме способности, с които да защитим нашата държава, заяви премиерът

Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от конфликта в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Pаниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след провеждането на Съвет по сигурността. Българските граждани трябва да знаят, че България не е застрашена и тя не е страна в конфликта, не участва в операциите, заяви още.

Както чухме и от военния секретар на НАТО, че също не участват в тези военни действия, допълни той.

"Трябва да се помни, че за сигурността на гражданите се грижи не само българската държава, но и Северноатлантическия алианс", заяви още.

"Ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Подчертавам, че ситуацията още не е стигннала до тази критична точка, но ако това се случи, можем да се защитим и имаме ясна стратегия как това да се случи, каза Гюров.

Той увери, че противоракетната отбрана на НАТО е направена така, че да може да отрази атаки от Иран. „Както видяхме, в случая с Турция тя сработи безотказно”, добави Гюров. По думите му България може да е спокойна и също да разчита на тази ПВО.

Дал съм указания на министрите, които отговарят за сигурността, да говорят ясно и открито. Българските граждани трябва да са спокойни, те не трябва да се поддават на дезинформация. Полагаме усилия, че дезинформацията няма да повлияе на изборния процес на 19 април, разясни премиерът.

Нашите сънародници, които са били в региона на конфликта, продължават да се прибира, каза Гюров.
По думите му паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда
България не е застрашена директно от военните действия в Близкия изток. Тя не е страна в конфликта и не участва в операциите. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след провеждането на Съвет по сигурността. По думите му паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда.

„И в рамките на НАТО, и на национално ниво ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Ситуацията още не е стигнала до критична точка, но ако това се случи – можем да се защитим и имаме ясна стратегия как това да стане”, посочи министър-председателят.

Той увери, че противоракетната отбрана на НАТО е направена така, че да може да отрази атаки от Иран. „Както видяхме, в случая с Турция тя сработи безотказно”, добави Гюров. По думите му България може да е спокойна и също да разчита на тази ПВО.

Премиерът апелира гражданите да се информират от официалните органи, а не от думите на политически партии, които, по думите му, са в предизборна кампания. „Дезинформацията цели само да обърка и да уплаши българите”, подчерта Гюров.

Той коментира и срещата на военния министър с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: „Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата, която имаме за осигуряване на спокойствието на българските граждани”.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че днешната му среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е проведена, тъй като за него е важно да продължи подкрепата на ГЕРБ за това решение. „Не разглеждам разговора си с Борисов като партийно посещение, а като такова при политическа сила, която също носи отговорност за взетото през февруари решение. Ситуацията в момента изисква да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в НС”, каза още служебният министър.

Запрянов коментира и решението за разполагане на американски самолети на летището в София. „То беше взето на 17-18 февруари, в мандата на кабинета „Желязков”. Аз го подписах и уведомих тогавашния премиер”, увери той. Министърът на отбраната подчерта, че ПВО на страната ни е усилена чрез задействане на сили и средства. „Поддържаме контакт с НАТО. В петък ще има и Северноатлантически съвет на НАТО, на който също ще се обсъжда тази тема. Ще отправим искане за допълнително усилване на нашето ПВО, ако Главното командване сметне, че има нужда", каза още Запрянов.

„Изтеглянето на българите от района на конфликта продължава. На този етап евакуацията тече организирано”, заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя посочи, че на българските граждани в чужбина е предоставена сигурност от страна на консулите и посланиците. В целия Персийски залив посолствата са в контакт с българите.

От Ирак са изтеглени всички българи. В Йордания е оказано съдействие на 130 души. Трудно е изтеглянето на българските граждани от Иран, те са общо 10. Причината – иранските власти са спрели на границата с Азербайджан не само българи, но и други европейски граждани. Водят се разговори с двете страни.

МВнР се стреми да окаже първо помощ на тези, които са в риск. На другите места, които са извън зоната на конфликт, като например Малдивите, посолствата помагат да се намерят самолетни билети, за да се приберат в страната ни. Нейнски посочи, че има авиокомпании, които са заявили, че искат да съдействат за изтеглянето на нашите сънародници. Министерството на външните работи осъществява контакта между тях.

Служебният външен министър заяви, че към момента няма риск от мигрантски поток.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 7 Отговор
    Украйна да ни върне ракетите.

    Коментиран от #4, #8, #16

    15:33 05.03.2026

  • 2 хехе

    19 2 Отговор
    Гюров като едни Гюро Михайлов е готов да изгори, но да не каже истината лъже и маже на поразия.

    15:34 05.03.2026

  • 3 СЕБЕ СИ ЛИ ЛЪЖИТЕ БЕ

    19 2 Отговор
    Дали някой ви вярва???
    То и след Чернобил нямаше радиация...
    И след натикването ни в евротинята нищо нямаше да поскъпва...
    БОК,,ЛУ, ,ЦИ.

    15:36 05.03.2026

  • 4 И да си прибира

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    украинците

    15:37 05.03.2026

  • 5 Дориана

    6 6 Отговор
    Разбира се , че България остава в периферията на войната за нея ще има икономически последици. Борисов и компания, които вкараха България в НАТО, който е военен съюз не само за отбрана , но и за нападение трябва да си носят всички последствия от един такъв съюз, а не да всяват паника и страх в обществото с политически предизборни цели.

    15:38 05.03.2026

  • 6 Горски

    11 0 Отговор
    Всеки нормален военен ще работи в пълна секретност , а не да ви пуска информация кога и къде ще си праща самолетите , ракетите или летящите чиний . Ако това е война , значи ви правят на маймуни , при това ненормални. Това е шоу за публиката. Иран кое време предупреди, че всеки който помага на щатите, е негова мишена. Какво значи не участва, когато щатските самолети са ти накацали, пардон паркирали на гражданското летище, та и си излитат и кацат в американски бази на други места. В момента се оказа, по всички бази се водело учение и нямало да го прекъсват по никакви причини. Дали сами си вярват тия хора, като Запрянов, на простотиите, дето ги ръсят. Ционистките Господари на света избиват иранския народ - както неудобния палестински народ. Целта е Иран да се разпадне, да бъде разграбен и да няма кой да пречи на ционистите. Днешната Евротеритория “България”, като част от съучастника ЕС, подпомага ционистите в осъществяването на техните планове.

    15:38 05.03.2026

  • 7 честен ционист

    2 8 Отговор
    Защото С-400 ни пази. Целувайте левата ръка на Падишаха.

    Коментиран от #10

    15:42 05.03.2026

  • 8 честен ционист

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фишеците изпушиха още на гарата.

    15:43 05.03.2026

  • 9 БОРИСОВ

    8 1 Отговор
    Е за БЕСИЛКАТА.

    15:45 05.03.2026

  • 10 Ганчо

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Целувай на бай Дончо члена, щото без него ще ви издавя5 в морето.

    15:45 05.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТЕЗИ ТРИМЦАТА,АХ ТЕЗИ ТРИМЦАТА......

    15:45 05.03.2026

  • 12 СфМЛ

    10 0 Отговор
    ППДБ, ГЕРБ, БСП и ИТН подариха на Украйна 90 милиарда лева , когато бяха в престъпната си и вредна сглобка. Бягат после от отговорност. Сега вече никой нищо не може да гарантира, защото се провалиха всички вкупом. Лъжат цялата общественост и замислят нова сглобка след изборите.

    15:46 05.03.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    От комфликта България не е застрашена.
    Но, в огромно количество е застрашена от ШАРЛАТАНИТЕ и от поредният БИВШ на ОБЩАТА

    15:46 05.03.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Мръсница Нада говори глупост след глупост!
    А в подобни ситуации разликата между глупост и малко разум е разлика между живот и смърт!

    15:46 05.03.2026

  • 15 Ще се окаже

    4 2 Отговор
    Че Хитлер е бил прав...

    15:47 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Истината

    6 0 Отговор
    Да прекъсват учението и да си обират самолетите американците... Това трябва да направят...
    Също изявление, че осъждат военната намеса в Иран....

    Коментиран от #19

    15:52 05.03.2026

  • 18 Зеления

    1 0 Отговор
    "Ще отправим искане за допълнително усилване на нашето ПВО, ако Главното командване сметне, че има нужда", каза още Запрянов."

    Но ако Главното командване на НАТО не сметне че има нужда няма да има допълнително ПВО - от наведени, към по-наведени, чак до лазещи са политиците от ГЕРБ и ППДБ. Изобщо не виждам смисъл държавата да им плаща заплати, изобщо няма смисъл от министерски съвет след като НАТО и ЕС и САЩ решават всичко в тази държава

    16:01 05.03.2026

  • 19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    НЯМА ОПАСТНОСТ БЕ >>>ХОРА ... ИРАНСКАТА РАКЕТА КОЯТО БАЛИСТИЧНА С РАДИУС 2500 КИЛОМЕТРА И НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ОТ ПЕЙТРИАТИ ДОСТИГА БЪЛГАРИЯ ЗА 7-8 МИНУТИ ...ЗА ТОВА ВРЕМЕ КЪДЕ ЧЕ СЕ КРИЕТЕ ШОПИ ??

    16:04 05.03.2026

  • 20 Нито дума

    1 0 Отговор
    Нито дума от Гюро Михайлов че трябва да се спре споразумението със САЩ и да се махнат техните самолети.
    Няма никаква разлика между ГЕРБ, които са подписали това споразумение и ППДБ които още го поддържат - еднакво вредни за България и двете партии.

    16:05 05.03.2026

  • 21 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор
    АЛООО ГЮРОВ ЧЕТ БЕ ....НЕЩАСТНИК
    Държавите членки на Европейския съюз "ще си платят рано или късно", ако продължават да мълчат за американско-израелската офанзива срещу Иран, смятана от Техеран за нарушение на международното право, заяви днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи пред испанската обществена телевизия ТВЕ, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

    16:09 05.03.2026

