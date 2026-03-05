Прокуратурата наруши закона и не разследва смъртта на двете кучета по делото "Петрохан"

Преди малко повече от месец подадохме сигнал до прокуратурата във връзка със смъртта на кучетата, открити в опожарената сграда в района на бившата хижа „Петрохан“.

По публично разпространени данни в медиите, при пожара там са загинали две кучета.

Това написаха във "Фейсбук" от неправителствената организация КАЖИ.

След подадения от КАЖИ сигнал Районна прокуратура – Монтана ни уведоми, че сигналът е изпратен по компетентност към Софийската окръжна прокуратура и е приобщен към воденото досъдебно производство по случая.

Това означава, че въпросът за смъртта на кучетата ще се разглежда в рамките на основното разследване по случая. Предимството е, че фактите се изследват в общия контекст на събитията, но съществува и риск темата за животните да остане на заден план сред останалите тежки престъпления.

За да се минимизира този риск, изпратихме проследяващо писмо до прокуратурата с конкретни въпроси – извършена ли е ветеринарно-медицинска експертиза, установена ли е причината за смъртта на кучетата и извършена ли е правна преценка за евентуално престъпление по чл. 325б от Наказателния кодекс (причиняване на смърт на животно при особена жестокост).

Престъпленията срещу животни са самостоятелен състав в Наказателния кодекс и следва да бъдат разследвани като такива.

Случаят „Петрохан“ предизвика силен обществен отзвук и продължава да поражда сериозни въпроси. Затова смятаме, че изясняването на всички обстоятелства – включително и по отношение на животните – е въпрос на законност и обществен интерес.

Ще продължим да следим развитието на случая.

Очакваме отговор от прокуратурата, посочват от КАЖИ.