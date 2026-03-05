Новини
Прокуратурата наруши закона и не разследва смъртта на двете кучета по делото "Петрохан"

5 Март, 2026 15:11 1 157 20

  • кучета-
  • петрохан-
  • убийство-
  • дело-
  • прокуратура

Престъпленията срещу животни са самостоятелен състав в Наказателния кодекс и следва да бъдат разследвани като такива, припомнят от КАЖИ

Прокуратурата наруши закона и не разследва смъртта на двете кучета по делото "Петрохан" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди малко повече от месец подадохме сигнал до прокуратурата във връзка със смъртта на кучетата, открити в опожарената сграда в района на бившата хижа „Петрохан“.

По публично разпространени данни в медиите, при пожара там са загинали две кучета.

Това написаха във "Фейсбук" от неправителствената организация КАЖИ.

След подадения от КАЖИ сигнал Районна прокуратура – Монтана ни уведоми, че сигналът е изпратен по компетентност към Софийската окръжна прокуратура и е приобщен към воденото досъдебно производство по случая.

Това означава, че въпросът за смъртта на кучетата ще се разглежда в рамките на основното разследване по случая. Предимството е, че фактите се изследват в общия контекст на събитията, но съществува и риск темата за животните да остане на заден план сред останалите тежки престъпления.

За да се минимизира този риск, изпратихме проследяващо писмо до прокуратурата с конкретни въпроси – извършена ли е ветеринарно-медицинска експертиза, установена ли е причината за смъртта на кучетата и извършена ли е правна преценка за евентуално престъпление по чл. 325б от Наказателния кодекс (причиняване на смърт на животно при особена жестокост).

Престъпленията срещу животни са самостоятелен състав в Наказателния кодекс и следва да бъдат разследвани като такива.

Случаят „Петрохан“ предизвика силен обществен отзвук и продължава да поражда сериозни въпроси. Затова смятаме, че изясняването на всички обстоятелства – включително и по отношение на животните – е въпрос на законност и обществен интерес.

Ще продължим да следим развитието на случая.

Очакваме отговор от прокуратурата, посочват от КАЖИ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитлер

    19 4 Отговор
    "Колкото повече научавам за хората, толкова повече заобичвам кучетата"!

    Коментиран от #12

    15:12 05.03.2026

  • 2 Даааа

    16 1 Отговор
    и оглушително мълчание по случая.

    Коментиран от #17

    15:13 05.03.2026

  • 3 Сила

    17 0 Отговор
    Защо и кой уби кучетата , при положение , че на записите от камерите се виждаше колко бяха привързани към тях ...???!

    15:13 05.03.2026

  • 4 Нали вече

    20 0 Отговор
    Стана ясно,че и кучетата са се самоубили.
    Случаят е разрешен.
    Браво на родната милиция.

    15:14 05.03.2026

  • 5 МВР

    14 0 Отговор
    Кучетата са се самозавързали и самоубили.

    Коментиран от #8

    15:16 05.03.2026

  • 6 Поредното "студено досие"

    12 1 Отговор
    След 100 години може да се разбере истината, макар че и сега "отбрани" хора я знаят, ама не им отърва да я кажат!

    15:16 05.03.2026

  • 7 Гост

    7 0 Отговор
    Оказва се че кучетата са се самоубили ...

    15:17 05.03.2026

  • 8 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "МВР":

    От мъка по стопаните си

    15:17 05.03.2026

  • 9 Не са само двете кучета

    2 0 Отговор
    И котка имало....

    Коментиран от #10

    15:19 05.03.2026

  • 10 И тя ли е

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не са само двете кучета":

    От самоубитите?

    15:22 05.03.2026

  • 11 Ми и те са се самоубили

    5 1 Отговор
    Какъв е проблема. И те са свидетели.

    15:22 05.03.2026

  • 12 Европеец

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлер":

    Е какво да каже човек след това "умно" заглавие.... Петрохан ми стана безинтересен, който иска да чете....

    15:25 05.03.2026

  • 13 Да и друго

    1 0 Отговор
    На заден план е кучетата, педофилията, голите снимки, тежкото въоръжение. Затова се фокусират на убийства и самоубийства. Най тежкото престъпление. И сектантството също е забранено. А може да е било само вяра в будизма. Но е така. Лошо нещо.

    15:35 05.03.2026

  • 14 Емигрант

    6 1 Отговор
    От първия ден на това убийство на пет мъже и едно дете ви говоря тук, че жестокото умъртвяване на кучетата доказва, че не става дума за самоубийство, а за УБИЙСТВО и прокуратурата не е нарушила закон, тя просто е изпълнявала заповеди за покриване на убийството, прокуратурата не е независима, тя е ЗАВИСИМА от дуото Борисов/Пеевски чрез ПОСЛУШНИКЪТ Сарафов ! Кучетата различават над 3000 миризми, те са имали контакт с убийците, затова са ликвидирани по особенно жесток и мъчителен начин не от стопаните си, а от убийците за сигурност, че никога няма да бъдат "надушени" и разпознати от животните ! Наследници на милиционери от УБО управляват ДАНС и ГДБОП днес и комсомолци-мутри от 90-те ! 36-годишното затъване се дължи на тези зли червени душмани днес парадиращи, че са демократи !

    Коментиран от #18

    15:37 05.03.2026

  • 15 Георгиев

    4 1 Отговор
    Тук се пише да се търси отговорност на този, който е затворил умишлено двете кучета в зоната на пожара е предизвикал смъртта им. Това деяние също е улика. Защо не се разследва? А и да им се направи аутопсия - били ли са отровени, приспани, гладни или сити? Всичко се замита.

    15:39 05.03.2026

  • 16 Забелязах те ли,

    3 1 Отговор
    Че когато случаят "Петрохан" вече не е новина номер 1,
    двата шопара изпълзяха от укритията си.

    15:42 05.03.2026

  • 17 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа":

    Тя не разследва и насилникът Крум Зарков, за малтретираната котка!

    15:46 05.03.2026

  • 18 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Казаното от теб в първата част е вярно. Във втората, политиканстване и стрела във въздуха, издишаш. Да се намерят убийците и тогава ще стане ясно кой какъв е.
    Моето мнение е: хижата е на трасето на канал. За нещо - не знаем какво е. На това нещо е важно, защото групата има и сателитен телефон - за сигурна връзка с някого.
    Цел на групата - сигурно трасе; участие в пренасянето (хора, наркотици, други важни стоки, злато и др.). Няма яснота групата от Околчица знаела ли е за смъртта на тримата до хижата, къде са спали една седмица, какво са яли и пили, какво да правили през тия дни? Имат ли убежище в някоя пещера в района? И други въпроси. Всичко се замита!

    15:54 05.03.2026

  • 19 Абе

    0 0 Отговор
    Не разбрахте ли че кучетата са се самоубили Ритуално !? Какво има да се разследва ПП са чисти !

    15:57 05.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

