Катастрофа с джип на Столична община в центъра на София

Тежка катастрофа в центъра на София. Служебен автомобил на Столична община и "Тойота" се сблъскаха челно на кръстовището под „Моста на влюбените“, съобщи бТВ.

Най-вероятната причина за инцидента е отнето предимство. Сблъсъкът е станал около 8 ч. сутринта. И двата автомобила са със смачкани брони.

Извършва се оглед и се изясняват причините за инцидента.

Движението в района е затруднено. На място има и екип на Спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали хора.