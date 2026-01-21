Катастрофа с джип на Столична община в центъра на София

Тежка катастрофа в центъра на София. Служебен автомобил на Столична община и "Тойота" се сблъскаха челно на кръстовището под „Моста на влюбените“, съобщи бТВ.
Най-вероятната причина за инцидента е отнето предимство. Сблъсъкът е станал около 8 ч. сутринта. И двата автомобила са със смачкани брони.
Извършва се оглед и се изясняват причините за инцидента.
Движението в района е затруднено. На място има и екип на Спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали хора.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ревизор
09:51 21.01.2026
2 само брони ли ?
09:52 21.01.2026
3 Зевс
09:54 21.01.2026
4 Абе
09:57 21.01.2026
5 И тия със сини буркани
09:59 21.01.2026
6 Трол
09:59 21.01.2026
7 Тиквата от Банкя
09:59 21.01.2026
8 Кой
10:00 21.01.2026
9 Абе не бе
10:04 21.01.2026