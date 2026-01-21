Новини
Катастрофа с джип на Столична община в центъра на София

Катастрофа с джип на Столична община в центъра на София

21 Януари, 2026 09:37 836 9

  • катастрофа-
  • со-
  • център

Движението в района на „Моста на влюбените“ е затруднено

Катастрофа с джип на Столична община в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа в центъра на София. Служебен автомобил на Столична община и "Тойота" се сблъскаха челно на кръстовището под „Моста на влюбените“, съобщи бТВ.

Най-вероятната причина за инцидента е отнето предимство. Сблъсъкът е станал около 8 ч. сутринта. И двата автомобила са със смачкани брони.

Извършва се оглед и се изясняват причините за инцидента.

Движението в района е затруднено. На място има и екип на Спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали хора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ревизор

    4 0 Отговор
    В Испания катастрофи,тука катастрофи,хайде престанете вече! Спазвайте правилата и закона за движение!

    09:51 21.01.2026

  • 2 само брони ли ?

    8 0 Отговор
    виждам повече

    09:52 21.01.2026

  • 3 Зевс

    10 0 Отговор
    Ако снимката е актуална, джипа си е тоталка.

    09:54 21.01.2026

  • 4 Абе

    8 0 Отговор
    В таа община само некви извратеняци има.

    09:57 21.01.2026

  • 5 И тия със сини буркани

    11 0 Отговор
    В тая хочина всеки вече е ченге и баровец, нормални няма

    09:59 21.01.2026

  • 6 Трол

    0 5 Отговор
    Не е виновен общинарят, другата кола е била в нарушение.

    09:59 21.01.2026

  • 7 Тиквата от Банкя

    10 0 Отговор
    Тестът за дрога и алкохол на водача от СО, какво показа?

    09:59 21.01.2026

  • 8 Кой

    4 0 Отговор
    Е шофирал защото ОПолицаичета русенски са н-к-д-рни

    10:00 21.01.2026

  • 9 Абе не бе

    3 0 Отговор
    Няма данни за пострадали хора, защото тия са общинари.

    10:04 21.01.2026

