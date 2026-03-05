Тежка криза затваря ключов роден завод за акумулатори завинаги

Пазарджишкият производител на акумулатори "Елхим Искра" АД спира работа от 23 март 2026 година, като близо 200 работници ще бъдат съкратени. Причината за драстичната мярка е тежкото финансово и икономическо състояние на дружеството, съобщават от компанията в официално уведомление до Българската фондова борса (БФБ).
Според финансовите отчети, през миналата година "Елхим Искра" отчита спад на приходите със 7% до 15,4 милиона евро, приключвайки на загуба. Очакванията за първото тримесечие на 2026 година са били за приходи от 4,2 милиона евро, но само за януари компанията регистрира брутна загуба в размер на над 150 хиляди евро. Загубата на външни пазари в Европа, липсата на държавни компенсации за високите цени на индустриалния ток и сериозните оперативни разходи са принудили ръководството да предприеме крайната стъпка. Акциите на предприятието на БФБ губят значителна част от стойността си през последната година, като в момента се търгуват на нива около 0,33 лева за брой.
Решението на акумулаторния завод не е прецедент за българската индустрия през последните месеци. Въпреки че не може да се говори за масова вълна от фалити в национален мащаб, автомобилният сектор и свързаните с него производства търпят сериозни трусове. Само през февруари 2026 година германският производител на кабели "МД Електроник" обяви затварянето на завода си във Враца, оставяйки над 550 души без работа. Месеци по-рано "СЕ Борднетце" също стартира процедури по закриване на мощности у нас, а още през 2024 година германският гигант "Леони" затвори окончателно голямата си производствена база в Плевен.
Заводът "Елхим Искра" е създаден през 1960 година и десетилетия наред е най-голямото предприятие за производство на акумулатори на Балканския полуостров. Първият акумулатор с марка "Искра" слиза от поточните линии още в годината на основаването, а малко по-късно започва и производството на батерии за електрокари. След масовата приватизация през 90-те години, от 1998 година компанията става част от групата на "Стара планина холд" АД. Днес, 66 години след създаването си, заводът е принуден да преустанови своята дейност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Българоубиец
Коментиран от #20
12:45 05.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #18
12:45 05.03.2026
3 койдазнай
Коментиран от #12
12:45 05.03.2026
4 Гербер
12:45 05.03.2026
5 Хохо Бохо
Коментиран от #15
12:46 05.03.2026
6 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16
12:47 05.03.2026
7 Исторически парк
12:47 05.03.2026
8 ООрана държава
12:48 05.03.2026
9 Икономист
12:49 05.03.2026
10 Германец
12:49 05.03.2026
11 Жбръц
Коментиран от #37
12:51 05.03.2026
12 Най
До коментар #3 от "койдазнай":Много ми е издържал точно акумулатор на "Искра"! Сега умират на място като простинали кози!
Коментиран от #21
12:51 05.03.2026
13 Питане
Коментиран от #28
12:51 05.03.2026
14 Бендида
А сега какво? Имало да става....
12:53 05.03.2026
15 Сила
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Нищо не разбирам по темата , но познавайки българския манталитет и българските " бизнесмени " без да те познавам съм убеден , че си на 100 % прав и казваш истината !!!!
Коментиран от #39
12:53 05.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 За мен беше чест
12:54 05.03.2026
18 Мнение
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Излиза, че времето за обяснения с думи и факти е към края си!
А времето за масово въоръжаване на народа наближава!
Всички тия дето ни уверяваха и се кълняха, че еврото няма да ни докара огромна инфлация, да бъдат строени по площадите! Заедно с мисирлъците дето им подгласяха и техните нпо началници!!!
Нашият народ има 2 избора:
1. Или ще се обедини масово и ще потърси сметка на поробителите си!
2. Или ще изчезне безславно и безследно от картата на Европа!!!
Коментиран от #26, #27
12:54 05.03.2026
19 Закс
Коментиран от #22
12:55 05.03.2026
20 Хо-ха-ха
До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":То не е само от Бойко. 35 годино се опитват да ни затрият.
12:55 05.03.2026
21 Тъжен спомен
До коментар #12 от "Най":Аз с един ,,МонБат" мисля произведен във Враца...карах 9(девет) години...едно време...
12:55 05.03.2026
22 Мнение
До коментар #19 от "Закс":Направо да докарваме ирански ракети и по съответните антибългарски обекти?!
12:56 05.03.2026
23 Ганя Путинофила
Чудно как 35 години издържа!
12:58 05.03.2026
24 Отговора е
12:58 05.03.2026
25 ДА ЧУХТЕ
13:01 05.03.2026
26 ои8уйхътгр
До коментар #18 от "Мнение":Тъй като вие не сте народ, а МЪРШЪ явно изхода е само №2
13:02 05.03.2026
27 Първото
До коментар #18 от "Мнение":Звучи по-добре.
13:03 05.03.2026
28 Лкйххфд
До коментар #13 от "Питане":И да се напъваш все още 75 процента от автомобилите са с оловни- никелови акумулатори
13:11 05.03.2026
29 Ганьо
13:12 05.03.2026
30 ГЕРазрухаБ
13:18 05.03.2026
31 БоюЦиганина
13:19 05.03.2026
32 ИМПЕРИАЛИСТ
13:20 05.03.2026
33 Яяяяяяя
13:29 05.03.2026
34 икономист
13:32 05.03.2026
35 социалист -анти капиталист
13:35 05.03.2026
36 Студопор
13:40 05.03.2026
37 Оня с коня
До коментар #11 от "Жбръц":Ще те доуточня:Земята ни бе отнета на 9 Септември с "Дива лакомия" от Властта,реституирахме си я пак с Дива лакомия.явно намаш и хал хабер колко рента снася обширната ми добруджанска земя,но аз за разлика от тебе ценя Парите...особено Немъчените!:)
Коментиран от #41
13:43 05.03.2026
38 Българин
13:45 05.03.2026
39 Хохо Бохо
До коментар #15 от "Сила":12 волтовият акумулатор е набор от 6 клетки, в които има оловни плочи запоени една за друга. Идеята е тази спойка, в случая заварка да изкара гаранцията и да се прекъсне механически. Предлагана им е алтернатива за доста качествена заварка ноооо бизнесмена настоява на точно 2 години издръжливост. И така 200 човека остранаха на улицата точно когато има бум на търсене на батерии
13:56 05.03.2026
40 криза, нееее колапс. Да живее
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
-Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
-Пазарджишкият производител на акумулатори "Елхим Искра" АД спира работа от 23 март 2026 година - ниски доходи.
Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
150 хил. работника са избягали на Запад за две години.
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2027.
Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд евро.
Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. За две години спадът е 12 -15 %
Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души.
Пълен крах на икономиката ни. Да живее евроё!!!
Нали еврото стимулира икономиката?
Коментиран от #43
14:13 05.03.2026
41 Ммнее
До коментар #37 от "Оня с коня":А,, демократете" какво ни върнаха ? От 50 декара - 35 ,а останалите къде са? И видяхме ка земята не само се върти , но се и мести ! С километри
14:14 05.03.2026
42 Чакай, Чакай
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. му преди на нарежете машините за левове.
14:18 05.03.2026
43 Булдог
До коментар #40 от "криза, нееее колапс. Да живее":Така , така ! А къде се заровха Харпсцумян, Дацов и цялата Шайка евроглашатаи?
14:18 05.03.2026