Тежка криза затваря ключов роден завод за акумулатори завинаги

Тежка криза затваря ключов роден завод за акумулатори завинаги

5 Март, 2026 12:40 2 571 43

Заводът "Елхим Искра" е създаден през 1960 година и десетилетия наред е най-голямото предприятие за производство на акумулатори на Балканския полуостров

Снимка: Фейсбук
Пазарджишкият производител на акумулатори "Елхим Искра" АД спира работа от 23 март 2026 година, като близо 200 работници ще бъдат съкратени. Причината за драстичната мярка е тежкото финансово и икономическо състояние на дружеството, съобщават от компанията в официално уведомление до Българската фондова борса (БФБ).

Според финансовите отчети, през миналата година "Елхим Искра" отчита спад на приходите със 7% до 15,4 милиона евро, приключвайки на загуба. Очакванията за първото тримесечие на 2026 година са били за приходи от 4,2 милиона евро, но само за януари компанията регистрира брутна загуба в размер на над 150 хиляди евро. Загубата на външни пазари в Европа, липсата на държавни компенсации за високите цени на индустриалния ток и сериозните оперативни разходи са принудили ръководството да предприеме крайната стъпка. Акциите на предприятието на БФБ губят значителна част от стойността си през последната година, като в момента се търгуват на нива около 0,33 лева за брой.

Решението на акумулаторния завод не е прецедент за българската индустрия през последните месеци. Въпреки че не може да се говори за масова вълна от фалити в национален мащаб, автомобилният сектор и свързаните с него производства търпят сериозни трусове. Само през февруари 2026 година германският производител на кабели "МД Електроник" обяви затварянето на завода си във Враца, оставяйки над 550 души без работа. Месеци по-рано "СЕ Борднетце" също стартира процедури по закриване на мощности у нас, а още през 2024 година германският гигант "Леони" затвори окончателно голямата си производствена база в Плевен.

Заводът "Елхим Искра" е създаден през 1960 година и десетилетия наред е най-голямото предприятие за производство на акумулатори на Балканския полуостров. Първият акумулатор с марка "Искра" слиза от поточните линии още в годината на основаването, а малко по-късно започва и производството на батерии за електрокари. След масовата приватизация през 90-те години, от 1998 година компанията става част от групата на "Стара планина холд" АД. Днес, 66 години след създаването си, заводът е принуден да преустанови своята дейност.


  • 1 Бойко Българоубиец

    63 9 Отговор
    Хихи за 17 години ви закрих икономиката 😉😘

    Коментиран от #20

    12:45 05.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    64 13 Отговор
    Масово заводи затварят заради високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #18

    12:45 05.03.2026

  • 3 койдазнай

    12 16 Отговор
    Като сравните параметрита на оловните и литиевите акумулатори, всичко става ясно.

    Коментиран от #12

    12:45 05.03.2026

  • 4 Гербер

    12 22 Отговор
    ГЕРБ ПОБЕДА!!!

    12:45 05.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    29 18 Отговор
    Дълги години приоритет им беше ниското качество и измамата. Инвестираха в технологии как заварка на олово да изкара точно 2 години вместо в качество. Даже много са задържаха тарикатите

    Коментиран от #15

    12:46 05.03.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    29 15 Отговор
    Ефектът от еврогейзоната

    Коментиран от #16

    12:47 05.03.2026

  • 7 Исторически парк

    41 12 Отговор
    Ей това са инвестициите, които ви обещаха герб и ппдебъ 😉

    12:47 05.03.2026

  • 8 ООрана държава

    37 8 Отговор
    Така става през гербарско управление, пак за бойко да гласувате

    12:48 05.03.2026

  • 9 Икономист

    25 9 Отговор
    Санкциите работят 😏😏😏😎

    12:49 05.03.2026

  • 10 Германец

    35 13 Отговор
    Продължавайте да дарявате ток на украйна, робии😆😆😆

    12:49 05.03.2026

  • 11 Жбръц

    26 8 Отговор
    Бананите и дивата лакомия на Ганъо,да му върнат на дедо нивата,дюкяна,и как той ще стане веднага,чифликчия,фабрикант, помогнаха на истинските тарикати,да унищожат държавата.Но след като си прибраха- приватизираха,концесионираха, най- апетитните и доходни парчета от Държавната баница.Сега,следва поредното, целенасочено унищожаване и на този отрасъл.Да няма и един акумулатор, държавно производство.Или ще го приватизират , задължително от чужденци,или някой от същите тарикати,но вече натрупали милиарди,ще го изкупи за нищожна сума.Натам е ясно.Търговски център,Молове,хотели. Или препродажба на някой щатски или европейски играч- Старт- ъп.

    Коментиран от #37

    12:51 05.03.2026

  • 12 Най

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Много ми е издържал точно акумулатор на "Искра"! Сега умират на място като простинали кози!

    Коментиран от #21

    12:51 05.03.2026

  • 13 Питане

    12 13 Отговор
    Това което произвежда КОНКУРЕТНО ЛИ Е, или износ само за СССР и местният пазар ???

    Коментиран от #28

    12:51 05.03.2026

  • 14 Бендида

    24 3 Отговор
    Пише,че след приватизацията става част от "Стара планина холд" АД. .... тоест на Васил Велев. Другият споменат завод, лично Борисов домъкна германците, като получиха и няколко милиона по програма ,,Региони в растеж".
    А сега какво? Имало да става....

    12:53 05.03.2026

  • 15 Сила

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Нищо не разбирам по темата , но познавайки българския манталитет и българските " бизнесмени " без да те познавам съм убеден , че си на 100 % прав и казваш истината !!!!

    Коментиран от #39

    12:53 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За мен беше чест

    12 8 Отговор
    Да ползвам акумулатор от "Елхим Искра" не по-малко от 8 години с допълнително дозареждане при необходимост с 12Vел.ток и дестилирана вода, няма как заводът да е конкурентен с цените на двугодишните гелосани еврокитайчета. Жалко за перфектното качество.

    12:54 05.03.2026

  • 18 Мнение

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Излиза, че времето за обяснения с думи и факти е към края си!
    А времето за масово въоръжаване на народа наближава!

    Всички тия дето ни уверяваха и се кълняха, че еврото няма да ни докара огромна инфлация, да бъдат строени по площадите! Заедно с мисирлъците дето им подгласяха и техните нпо началници!!!

    Нашият народ има 2 избора:

    1. Или ще се обедини масово и ще потърси сметка на поробителите си!
    2. Или ще изчезне безславно и безследно от картата на Европа!!!

    Коментиран от #26, #27

    12:54 05.03.2026

  • 19 Закс

    16 7 Отговор
    Закривай дръжавата направо !

    Коментиран от #22

    12:55 05.03.2026

  • 20 Хо-ха-ха

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":

    То не е само от Бойко. 35 годино се опитват да ни затрият.

    12:55 05.03.2026

  • 21 Тъжен спомен

    15 6 Отговор

    До коментар #12 от "Най":

    Аз с един ,,МонБат" мисля произведен във Враца...карах 9(девет) години...едно време...

    12:55 05.03.2026

  • 22 Мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Закс":

    Направо да докарваме ирански ракети и по съответните антибългарски обекти?!

    12:56 05.03.2026

  • 23 Ганя Путинофила

    8 11 Отговор
    Този завод беше създаден за руските танкове!
    Чудно как 35 години издържа!

    12:58 05.03.2026

  • 24 Отговора е

    5 2 Отговор
    Много явен и логичен 👋ще ви доставим😂и касае всичко в територията👋

    12:58 05.03.2026

  • 25 ДА ЧУХТЕ

    20 8 Отговор
    Някой от управленците да каза истината,че като ни набутат в евротинята ще затънем още повече???

    13:01 05.03.2026

  • 26 ои8уйхътгр

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Тъй като вие не сте народ, а МЪРШЪ явно изхода е само №2

    13:02 05.03.2026

  • 27 Първото

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Звучи по-добре.

    13:03 05.03.2026

  • 28 Лкйххфд

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Питане":

    И да се напъваш все още 75 процента от автомобилите са с оловни- никелови акумулатори

    13:11 05.03.2026

  • 29 Ганьо

    6 8 Отговор
    Заводите в територията работеха по времето на СССР и Югославия, всичко друго е лъжа просто не са конкурентоспособни ..

    13:12 05.03.2026

  • 30 ГЕРазрухаБ

    14 3 Отговор
    ГРОБ ръководен от лицето Буда унищожи всичко работещо и създадено с много труд!

    13:18 05.03.2026

  • 31 БоюЦиганина

    13 3 Отговор
    Текнаха! Нали ви казах, бе! ИНВЕСТИЦИИТЕ ТЕКНАХА!

    13:19 05.03.2026

  • 32 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 8 Отговор
    Браво, кошмарното замърсяване с олово ще спре...Много хора измряха млади от отровните условия...В производството вече работеха само лилави.

    13:20 05.03.2026

  • 33 Яяяяяяя

    8 2 Отговор
    Тогава бяхме държава, имахме нужда от и индустрия, сега сме територия няма нужда от заводи. Когато някой си направи държава на тази територия, ще има нови заводи

    13:29 05.03.2026

  • 34 икономист

    6 3 Отговор
    Понеже много политици имат фотоволтаици , ВЕЦ , фирми за търговия с ток ,ще има скъп ток на свободния пазар и всички фирми и заводи ще затворят , но политиците ще забогатеят . Гениално !

    13:32 05.03.2026

  • 35 социалист -анти капиталист

    10 4 Отговор
    Какво искате , нали ни оставиха мартениците , малко ли е ? Сега всички са доволни , защото навсякъде има изобилие от банани .

    13:35 05.03.2026

  • 36 Студопор

    4 3 Отговор
    Всичко разсипахте! Масова шриватизация, акционерно дружества.. На ви сега! Ако беше държавно предприятие, нямаше да е така.

    13:40 05.03.2026

  • 37 Оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Жбръц":

    Ще те доуточня:Земята ни бе отнета на 9 Септември с "Дива лакомия" от Властта,реституирахме си я пак с Дива лакомия.явно намаш и хал хабер колко рента снася обширната ми добруджанска земя,но аз за разлика от тебе ценя Парите...особено Немъчените!:)

    Коментиран от #41

    13:43 05.03.2026

  • 38 Българин

    5 6 Отговор
    "Стара планина холд" АД е на Василчо Велев, който е ДС ченге! Естествено, че ще фалира завода. Комунистите освен да крадат и смучат от народа нищо друго не могат! Извлачили са каквото могат от предприятието, не са инвестирали нито лев в оборудване, лъгали са хората, плащайки им жълти стотинки и крайният естествен резултат е налице!

    13:45 05.03.2026

  • 39 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    12 волтовият акумулатор е набор от 6 клетки, в които има оловни плочи запоени една за друга. Идеята е тази спойка, в случая заварка да изкара гаранцията и да се прекъсне механически. Предлагана им е алтернатива за доста качествена заварка ноооо бизнесмена настоява на точно 2 години издръжливост. И така 200 човека остранаха на улицата точно когато има бум на търсене на батерии

    13:56 05.03.2026

  • 40 криза, нееее колапс. Да живее

    1 0 Отговор
    ЕВРОТО!!! Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    -Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    -Пазарджишкият производител на акумулатори "Елхим Искра" АД спира работа от 23 март 2026 година - ниски доходи.

    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 хил. работника са избягали на Запад за две години.
    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.

    Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2027.

    Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд евро.

    Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. За две години спадът е 12 -15 %
    Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души.

    Пълен крах на икономиката ни. Да живее евроё!!!

    Нали еврото стимулира икономиката?

    Коментиран от #43

    14:13 05.03.2026

  • 41 Ммнее

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Оня с коня":

    А,, демократете" какво ни върнаха ? От 50 декара - 35 ,а останалите къде са? И видяхме ка земята не само се върти , но се и мести ! С километри

    14:14 05.03.2026

  • 42 Чакай, Чакай

    0 0 Отговор
    Вносът ни се увеличил с 5% (даже репичките са внос от Испания), а износът ни е намалял с 5%. Това ли е стимулът на еврото, бе лъжци , нац. предатели?. Чувствате ли ножицата минус 10%? Инфлация на услугите 6% за месец, общата само 0.6 - за месец уж де.

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. му преди на нарежете машините за левове.

    14:18 05.03.2026

  • 43 Булдог

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "криза, нееее колапс. Да живее":

    Така , така ! А къде се заровха Харпсцумян, Дацов и цялата Шайка евроглашатаи?

    14:18 05.03.2026

