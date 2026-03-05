Новини
БКДМП: Дървопреработвателният сектор у нас е в тотален колапс

5 Март, 2026 12:16 578 5

  • бкдмп-
  • дървопреработване-
  • гори

Швеция пък е една от най-залесените държави в Европа, като почти 70% от територията е покрита с гори

БКДМП: Дървопреработвателният сектор у нас е в тотален колапс - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България продължава да губи гори от природни бедствия и застаряващи насаждения, а дървопреработвателният сектор у нас е в тотален колапс. Какъв е примерът на държава като Швеция, председател на Forest Europe, в която гората се приема като стратегически ресурс за устойчивост, част е от стратегия за подобряване на климатичните въздействия, и също така не е пренебрегнато развитието на дървопреработването и създаването на работни места и стабилен растеж на местната икономика. Горският сектор в страната представлява приблизително 10% от общия износ на стоки на Швеция. Там реализират националната програма "Гората – зеленото злато – допринася за работни места и устойчив растеж в цялата страна, както и за развитието на биоикономиката" , която е основен стълб за прилагането на политиката за горите.

Политика

Швеция е една от най-залесените държави в Европа, като почти 70% от територията е покрита с гори. Страната е приела политика, според която собствениците на гори поемат лична отговорност и управляват горите по начин, който гарантира висококачествено производство на дървен материал, като същевременно запазва биоразнообразието. Основата на тази стратегия е, че поставя като еднакво важни цели иоколната среда, и производството. Шведската агенция по горите, която работи независимо под шапката на съответното министерство, играе централна роля в улесняването на диалога между заинтересованите страни, като в същото време гарантира, че политика и управление на горите отразяват широк спектър от интереси и експертиза.

Активно стопанисване

Горите в Швеция се управляват основно чрез добри практики за изсичане на горите, при които около 1% се добива ежегодно, а повторното залесяване е задължително според закона. Запасът на горската биомаса в там, както и в много други европейски страни, се е увеличава стабилно през последните десетилетия със среден годишен растеж от 121 млн. горски кубични метра между 2015 и 2023 г. Прирастът в горите продължава да надвишава нивата на сеч, а добитата дървесина се използва за дървесни продукти, енергия и биоматериали.

Шведското горско стопанство има ключова роля за смекчаването на климатичните промени, защото осигурява възобновяеми продукти от дървесина и биоенергия, които заменят изкопаемите алтернативи, отделно от това горите, почвите и дървесните продукти поглъщат въглерод. Кръговото използване на материалите от дървесина също така е плюс.

Съхранение на въглерод

Само през 2023 г. горите в Швеция и дървесни продукти са ликвидирали 36,7 млн. тона еквиваленти на CO₂. За да подсигури ползи и за бъдещето, Швеция инвестира в развитието на здрави гори и устойчива кръгова биоикономика. По-голямото използване на горски материали като изолация и фиброкартон например подпомага съхранението на въглерод и широко приложение на възобновяеми конструкции.

Дървесината като основен материал

Строителството, в което се използва дървесина, намалява зависимостта от материали, за които са нужни изкопаеми горива, и позволява нисковъглеродни индустриализирани процеси, като същевременно осигурява съхранение въглерод с течение на времето.

Швеция е сред водещата в строителството с дървен материал: около 90% от еднофамилните къщи са построени от дървесина, а делът на новите многофамилни сгради с дървени рамки се е удвоил между 2015 и 2021 г., достигайки вече 14–18% от новото жилищно строителство.

България

За шведското правителство устойчивата биоикономика, дългосрочното увеличаване на достъпността на устойчива биомаса, кръговата икономика и климатичната адаптация са ключови елементи за ефективни климатични действия, които трябва да бъдат насърчавани национално, в рамките на ЕС и международно. Възможно ли е това да се случи и в България и страната ни да създаде активна политика за горите и да ги припознае като стратегически ресурс? Ние имаме достатъчно природни дадености, които да стопанисваме активно, като подобрим климата и икономиката си. Да не забравяме, че близо 39% от територията на страната е покрита с гори. През последните 100 години площта на горите у нас се е увеличила близо два пъти, а общият запас от дървесина е нараснал 3 пъти за периода 1960–2020 г. А липсата на грижи води до здравословни проблеми в гората – пожари, ветроломи, нападения от наскоми. Стопанисваните гори са здрави гори, осигуряващи работни места и препитание!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    7 1 Отговор
    Който иска да сече гора първо да засажда 2 пъти по-голяма площ!

    12:18 05.03.2026

  • 2 Някой

    5 1 Отговор
    Браво! Чудесна новина е, че дървопреработвателния бранш е в колапс. Изсякоха горите безогледно под благия поглед на държавата. Сега остава да се сложи и един мораториум на износа на дървесина, за да се спре напълно незаконната сеч. Все пак, искаме да останат поне малко гори в тази държава.

    12:20 05.03.2026

  • 3 Дио)

    2 3 Отговор
    През турско сме обезлесени. Фердинант се постарава много за залесяването. Царството го свалят шумкарите!
    Сега гора има, а няма ни щумкари ни мераклии да бъхтат в дърводобива!

    12:22 05.03.2026

  • 4 Сила

    6 0 Отговор
    ДПС умре , та затова ....нема кой да краде дърва !!! А за друго немат акъл ...само това можеха !!!

    12:24 05.03.2026

  • 5 Хихи

    3 0 Отговор
    то нещо в България,има ли да не е в колапс, след 30 години вещо ръководство на българските задноблизци ?!

    12:33 05.03.2026

