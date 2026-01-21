Новини
Как върви сметопочистването в София

Как върви сметопочистването в София

21 Януари, 2026 09:59 641 6

Голяма част от засметяванията в засегнатите райони вече са почистени

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община продължава усилената работа по сметоизвозване и почистване в най-засегнатите райони на града, с цел извозване на натрупаните отпадъци и нормализиране на услугата за гражданите.

Дейности, извършени на 20 януари 2026 г.

Район „Слатина“

На терен са работили 7 камиона, обслужвайки основните булеварди, карета и вътрешноквартални улици на районите: „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерство на външните работи, „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“, ул. „Гео Милев“, „Слатинска“, бл. 46 и паркинга на сладкарница „Неделя“, кв. „Христо Смирненски“, кв. „Редута“ (карета между улиците „Калиманци“, „Атанас Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“), ул. „Хемус“, „Калина Малина“, „Хосе Сан Мартин“, каре „Борис Христов“ – „Гео Милев“ – „Коста Лулчев“ – „Шипченски проход“, ул. „Виница“, „Христо Максимов“, „Плачковски манастир“, „Едисон“, „Манастирска“, „Голаш“, ул. „Марко Бочар“, „Иван Щерев“, „Атанас Узунов“, „Николай Коперник“, „Александър Жендов“, „Шипченски проход“, „Куклата“, каре между бул. „Александър Жендов“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Христо Чернопеев“ и бул. „Цариградско шосе“ с прилежащата зона около БАН.

Допълнително са работили 1 щипка и мултилифт, обслужващи кв. „Христо Ботев“.

Район „Подуяне“

В района са работили 5 камиона, обслужвайки карета и квартали: ул. „Сопот“ и ул. „Лясковец“, Сектор 2 – кв. „Хаджи Димитър“ (каре между ул. „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и „Владимир Вазов“), територията на военното летище, карета в кв. „Хаджи Димитър“ (Мост „Чавдар“ – ул. „Макгахан“ – ул. „Резбарска“), карета между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Левски В“, карета между бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ и ул. „Железни врата“, карета между ул. „Витиня“, бул. „Ботевградско шосе“ и Източната тангента.

В района е работила и една щипка.

От районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени над 120 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Район „Люлин“

В Люлин е извършено сметоизвозване по улици с обществено значение, улици с масов градски транспорт и вътрешно квартални улици във всички микрорайони и кв. „Филиповци“.

Планирана дейност за 21 януари 2026 г.

Район „Слатина“

На терен ще работят 8 камиона, обслужвайки кв. „Редута“ (карета и големи улици), бул. „Цариградско шосе“, бул. „Александър Жендов“, ул. „Христо Чернопеев“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Иван Димитров – Куклата“, ул. „Мирково“, ул. „Коста Лулчев“, ул. „Едисон“, кв. „Христо Смирненски“ (ул. „Корал“, ул. „Роглец“, ул. „Кривина“, бл. 9, 10 и 1А, ул. 590), както и жк. „Яворов“ и улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“, „Околчица“. На терен ще работят и една щипка.

Район „Подуяне“

В района ще работят 7 камиона, които ще обслужват карета и квартали: ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Хаджи Димитър“ (карета между ул. „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“, „Владимир Вазов“), кв. „Стефан Караджа“, карета Мост „Чавдар“ – ул. „Макгахан“ – ул. „Резбарска“, кв. „Левски В“, „Левски Г“, карета между бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ и ул. „Железни врата“, ул. „Теофил Ганев“ и прилежащите локални платна на бул. „Ботевградско шосе“. На терен ще работи една щипка.

Район „Люлин“


В Люлин ще работят 8 камиона и 1 щипка, обслужвайки микрорайоните 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, както и кв. „Филиповци“. Екипите ще почистват улици с масов градски транспорт, улици с обществено значение и вътрешно квартални улици.

По-голямата част от натрупаните отпадъци и засметявания в трите най-засегнати района – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“ вече са почистени, но усилената работа на екипите продължава до пълно нормализиране на сметоизвозването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    10 1 Отговор
    Оно така връви, че се не види накъде отива.

    10:07 21.01.2026

  • 2 терзийко партизанското внуче

    3 1 Отговор
    ко ме интересува оправяйте се

    10:11 21.01.2026

  • 3 Ватманяк

    4 0 Отговор
    Мъчат се, опитват се, да видим - напролет ще си проличи

    10:18 21.01.2026

  • 4 Браво

    1 1 Отговор
    С теб сме, кмете. Стискаме ти палци да се справиш. Единственият човек, който се осмели да се опълчи на мафията, която е завладяла държавата ни от 36 години.

    11:07 21.01.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да бяхте изредили и номерата на улиците, за да изглежда като още по-голям отчет. Кванотва наука го направихте това почистване...

    11:20 21.01.2026

  • 6 ХА!ХА!!!

    0 0 Отговор
    Как върви сметопочиствнето в София… добре е все пак в края на заглавието да има ? Освен това сметопочистването без съмнение върви зле след като се пишат подобни информации. Ако всичко с извозването на боклука беше О К просто подобни текстчета тук и там щяха да бъдат излишни!

    11:42 21.01.2026

