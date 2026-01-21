Новини
България »
Илхан Кючюк от ЕП: Международното право систематично ерозира

Илхан Кючюк от ЕП: Международното право систематично ерозира

21 Януари, 2026 10:10 591 9

  • илхан кючюк-
  • еп-
  • страсбург

Според него без последователна защита на международното право и без отказ от двойните стандарти, глобалната система за сигурност, човешки права и демокрация ще продължи да се разпада

Илхан Кючюк от ЕП: Международното право систематично ерозира - 1
Снимка: ilhankyuchyuk.eu
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Международното право, гръбнакът на следвоенния световен ред, е подложено на систематична ерозия. Светът не се разпада заради липса на правила, а заради липса на воля те да бъдат защитени.“. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк по време на дебат в Страсбург, посветен на правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз.

В изказването си Кючюк ясно заяви, че Докладът за правата на човека и демокрацията ясно назовава проблемите: безнаказаност, двойни стандарти и избирателно прилагане на международните норми.

„Последиците са видими навсякъде – в Газа цивилните плащат цената на провалената международна защита, в Украйна суверенитетът е брутално погазен, във Венецуела демокрацията е задушена, а в Иран репресиите са превърнати в държавна политика. Това не са отделни кризи. Това е една и съща криза – криза на съвременния световен ред.“, заяви евродепутатът.

Според него без последователна защита на международното право и без отказ от двойните стандарти, глобалната система за сигурност, човешки права и демокрация ще продължи да се разпада.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    14 1 Отговор
    ПАРОДИЯ ...ТОТАЛНА ПАРОДИЯ , САМО ГО ВИЖТЕ ТОВА НЕЩО !!! И говори за международно право , тоя , дето е разследван за корупция от Европейската прокуратура ....!!?

    10:14 21.01.2026

  • 2 Трол

    2 10 Отговор
    ЕС остана последният действащ стожер на международното право.

    Коментиран от #6

    10:16 21.01.2026

  • 3 Българин

    9 0 Отговор
    Международното право е много просто и ясно!
    Който има ядрени ракети, той диктува условията. Всички изпълняват, а който дразни великите сили, бива унищожаван.
    Това е нормалният международен ред и така ще бъде идните столетия!

    10:17 21.01.2026

  • 4 С коса

    6 1 Отговор
    А в Европата ко стаа плешив

    10:21 21.01.2026

  • 5 Тоя деребей на Доган

    6 1 Отговор
    да говори за право и справедливост е низост.
    Изглежда със смяната на караула и признаването на Доган за партньор на Радев все повече ще гледаме деребеите и други прясно изпрани личности по медиите. Очакваме и самия Доган да изръси мъдрост.

    10:23 21.01.2026

  • 6 Фон дер Миндер

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Тоест е последното йозово пони... Ми не е лошо да го поставят зад витрина и да се показва като краен продукт на либералната диктатура

    10:24 21.01.2026

  • 7 българина

    4 0 Отговор
    ама кой я ерозира? стратегическия ти паррньор не е ли? съшия който има достъп до ЕП ЕК И ЕЦБ и има 150 бази само в европа?

    10:25 21.01.2026

  • 8 Ах Ох

    3 1 Отговор
    Боцан Кючек, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    10:26 21.01.2026

  • 9 вен серемос

    2 1 Отговор
    Този PEDERASTли намерихте да интервюирате??? Позор!!! Това розова бузесто пони ,е пе-.;ди.женен за мъж от еничерската партия на Доган!!! ПОЗОР български медии-БНР и БНТ!!!Закривай!!!

    10:33 21.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове