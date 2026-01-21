Илхан Кючюк от ЕП: Международното право систематично ерозира

„Международното право, гръбнакът на следвоенния световен ред, е подложено на систематична ерозия. Светът не се разпада заради липса на правила, а заради липса на воля те да бъдат защитени.“. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк по време на дебат в Страсбург, посветен на правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз.

В изказването си Кючюк ясно заяви, че Докладът за правата на човека и демокрацията ясно назовава проблемите: безнаказаност, двойни стандарти и избирателно прилагане на международните норми.

„Последиците са видими навсякъде – в Газа цивилните плащат цената на провалената международна защита, в Украйна суверенитетът е брутално погазен, във Венецуела демокрацията е задушена, а в Иран репресиите са превърнати в държавна политика. Това не са отделни кризи. Това е една и съща криза – криза на съвременния световен ред.“, заяви евродепутатът.

Според него без последователна защита на международното право и без отказ от двойните стандарти, глобалната система за сигурност, човешки права и демокрация ще продължи да се разпада.