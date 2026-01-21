Илхан Кючюк от ЕП: Международното право систематично ерозира

„Международното право, гръбнакът на следвоенния световен ред, е подложено на систематична ерозия. Светът не се разпада заради липса на правила, а заради липса на воля те да бъдат защитени.“. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк по време на дебат в Страсбург, посветен на правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз.
В изказването си Кючюк ясно заяви, че Докладът за правата на човека и демокрацията ясно назовава проблемите: безнаказаност, двойни стандарти и избирателно прилагане на международните норми.
„Последиците са видими навсякъде – в Газа цивилните плащат цената на провалената международна защита, в Украйна суверенитетът е брутално погазен, във Венецуела демокрацията е задушена, а в Иран репресиите са превърнати в държавна политика. Това не са отделни кризи. Това е една и съща криза – криза на съвременния световен ред.“, заяви евродепутатът.
Според него без последователна защита на международното право и без отказ от двойните стандарти, глобалната система за сигурност, човешки права и демокрация ще продължи да се разпада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:14 21.01.2026
2 Трол
Коментиран от #6
10:16 21.01.2026
3 Българин
Който има ядрени ракети, той диктува условията. Всички изпълняват, а който дразни великите сили, бива унищожаван.
Това е нормалният международен ред и така ще бъде идните столетия!
10:17 21.01.2026
4 С коса
10:21 21.01.2026
5 Тоя деребей на Доган
Изглежда със смяната на караула и признаването на Доган за партньор на Радев все повече ще гледаме деребеите и други прясно изпрани личности по медиите. Очакваме и самия Доган да изръси мъдрост.
10:23 21.01.2026
6 Фон дер Миндер
До коментар #2 от "Трол":Тоест е последното йозово пони... Ми не е лошо да го поставят зад витрина и да се показва като краен продукт на либералната диктатура
10:24 21.01.2026
7 българина
10:25 21.01.2026
8 Ах Ох
10:26 21.01.2026
9 вен серемос
10:33 21.01.2026