Волгин в ЕП: За русофобията на евролидерите плащат обикновените украинци

„Четири години продължава войната в Украйна. Също толкова време продължава и неадекватното поведение на ръководителите на Европейския съюз. Най-напред решиха, че тази война ще доведе до изпълнение на старата им мечта за разрушаването на Русия и категорично забраниха на управляващите в Киев да преговарят за мир. После си повярваха, че ядрените санкции ще направят това, което украинското оръжие не успя, т.е. ще свалят Путин от власт. И май все още вярват на тази глупост.“ С тези думи българският депутат от „Възраждане“ Петър Волгин започна своето критично изказване в Европейския парламент в дебати, свързани с войната в Украйна. Евродепутатите обсъждаха европейския отговор на руските атаки срещу украинската енергийна система, които причиняват хуманитарна криза.
„Сега предстои 20-тият пакет санкции. Тези хора се държат като човек, който 19 пъти си удря главата в стената, все не успява да я пробие, но не се отказва от този налуден план и се засилва за двайсети път“ – продължи Волгин своя ред на мисли, визирайки ръководителите на европейските структури в Брюксел.
Той посочи още, че междувременно брюкселските бюрократи не спират да плашат европейските граждани с измислените от тях руски дронове, които според тях атакуват цяла Европа. Преди време беше много модерно да ти се привиждат летящи чинии. Явно днес се смята за модерно да ти се привиждат дронове, каза иронично Волгин.
„А най-трагичното е, че за русофобията на евролидерите плащат обикновените украинци. Докато ръководителите на САЩ и на Русия се опитват да сложат край на войната, Евросъюзът прави всичко възможно тази война да не спира. Лидерите на ЕС не спират да уверяват Киев, че дори и американците да намалят помощта си, Европа щяла да праща още пари и още оръжия. Това са неизпълними обещания, защото Евросъюзът няма нито парите, нито оръжията, които сега така на щедро обещава.“
Българският евродепутат, който е представител в ЕП на групата „Европа на суверенните нации“, обърна внимание, че вместо да лъжат украинския народ, евроначалниците трябва да кажат истината: „А тя е, че само когато Украйна бъде неутрална държава, а не русофобска марионетка, задвижвана от Брюксел, оръжията ще замлъкнат.“
Противно на мнението на Волгин обаче, мнозинството, съставено от ЕНП, „Обнови Европа“, „Зелените“, „Левицата“, социалистите и др. даде оценка, че Русия извършва геноцид и престъпление срещу човечеството, че създава хуманитарна криза и че ЕС се е провалил, защото не е предоставил достатъчно ресурс за защита на Украйна. Според тяхната гледна точка Тръмп изнудва Украйна да приеме едно позорно споразумение. „Виждаме терор, всеки ден се бомбардират училища, болници, жилища. Но украинците няма да се подчинят. Нашата задача е да стоим зад тях“ – заявиха от мнозинството в ЕП.
16:10 10.02.2026
16:11 10.02.2026
16:12 10.02.2026
16:12 10.02.2026
16:12 10.02.2026
16:12 10.02.2026
До коментар #1 от "Дааааа, и още":Най-тънко и без заеми щяха да минат, ако на третия ден бяха дали Киев.
Ама НЕ ! Горд народ.
16:13 10.02.2026
16:13 10.02.2026
16:13 10.02.2026
До коментар #1 от "Дааааа, и още":Волгин получи заслужено най много преференции в изборите за европейския тоталитарен и колониален парламент... Отново бих гласувал за него.......
16:15 10.02.2026
11 Макс
16:15 10.02.2026
12 Но на равно
До коментар #3 от "Заради такива":с богатите ще плащаме техните дългове натрупани преди да влезем в еврозоната..... нали овчи.
Коментиран от #29
16:16 10.02.2026
До коментар #6 от "Глупости!":Ба в Украйна. Да ходи в Русия.
16:17 10.02.2026
16:17 10.02.2026
16:17 10.02.2026
16:19 10.02.2026
18 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Към края на ВСВ Хитлер воюва САМ срещу целия свят.Така ще стане и с любимия на рашафилите УБИЕЦ на деца и старци иZpoда Путлер.
Той си мисли, че ще остане в историята. Останаха ли в историята Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, диктаторите ,които намериха кучешка смъpт?
Всеки незначителен кървав диктатор си мисли, че е велик, докато не умре като кyче в бункера си !
16:19 10.02.2026
16:20 10.02.2026
16:21 10.02.2026
16:21 10.02.2026
Ако не бяха подсокоросвали българите да се бунтуват срещу турския султан от туркофобия. Българите нямаше така да страдат и да бъдат изселени от две трети от земите си. Султанът 500 години ги пазеше и българите се множаха и разселваха из империята, а туркофобите ги докараха до национална катастрофа.
16:21 10.02.2026
16:21 10.02.2026
Както казва yxoто на cKoпейкин в ЕС: "В ЕС е цензура, а в Русия свобода". 🤪
16:22 10.02.2026
16:22 10.02.2026
16:23 10.02.2026
16:24 10.02.2026
До коментар #12 от "Но на равно":безвъзмездни евро пари и доста хора станаха миилионери, добре ли беше?
Ти не си бил от тях. Мъка, а?
16:25 10.02.2026
30 Путин ЛЕЕ СЛАВЯНСКА КРЪВ
16:26 10.02.2026
Според волгин, ние трябва да се предадем на Русия, за да спасим останалите.
16:27 10.02.2026
16:27 10.02.2026
34 Волгине
16:30 10.02.2026
35 Възpожденец 🇧🇬
16:31 10.02.2026
До коментар #18 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":По-спокойно бре османофил, че ще спукаш някоя аневризма, както братушките спукват бандерите фашистки ежедневно.
16:31 10.02.2026
16:32 10.02.2026
39 Истината
16:33 10.02.2026
40 Евроатлантически погром
До коментар #26 от "Волгине":Бандерите като трепаха осем години цивилни в Донбас и Луганск не рева тогава.
16:34 10.02.2026
42 Човека цитира Раковски
До коментар #36 от "Жълтопаветен канибал":Ти като патриот, чувал ли си за Раковски?
16:36 10.02.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Евроатлантически погром":Преди 2014 г никой никого не ТРЕПЕШЕ В ДОНБАС. После дойдоха паравоенните на Путин и патакламата стана.
16:36 10.02.2026
44 Жълтопаветен канибал
До коментар #42 от "Човека цитира Раковски":Много неща се приписват на възрожденците ни. Ти кажи откъде е тази любов към османската империя и омраза към освободителите ни?
16:38 10.02.2026
Не си струва да му се обръща внимание!
16:39 10.02.2026
Кръвният данък за Путин е безграничен.
16:39 10.02.2026
16:41 10.02.2026
16:42 10.02.2026
49 Евроатлантически погром
До коментар #43 от "Я пъ тоа":Две и четиринайста дойде Виктория Нюланд да раздава бисквитки на превратаджиите и заедно с Джефри Паят надзираваха и ръководиха преврата. Има ги записани как редят новия кабинет начело с Яци, Яценюк техния човек, който започна гражданска война срещу несъгласните с преврата.
16:43 10.02.2026
16:43 10.02.2026
16:44 10.02.2026
16:45 10.02.2026
16:48 10.02.2026
56 ЕС = заплаха за Европа
До коментар #29 от "ЕС като даваше":ЕС като даваше на Боко и Шиши натрупаха милиони да, пък и какви магистрали ни построиха, хем караш по път хем все едно си в лодка. Иначе как да има, че да върнат нагоре по веригата към Урсулите...
16:49 10.02.2026
16:49 10.02.2026
58 Руски разгром
До коментар #49 от "Евроатлантически погром":Що Путин не прати Соловьов и Захарова да раздават кафе и понички на Майдана....Ами се скри в дупката си. Майдана изгони Янукович, протежето на Путин, щото Украйна не иска да става руска губерния.
16:49 10.02.2026
До коментар #56 от "ЕС = заплаха за Европа":Ние укрдохме и приватизирахме цяла държава, тоя ми говори за Боко и Лоши
16:51 10.02.2026
16:52 10.02.2026
16:52 10.02.2026
62 Любов и омраза...
До коментар #44 от "Жълтопаветен канибал":Айде без силни думи.
Искали сме да се освободим от Османска власт. Факт.
Както е факт и, че руснаците са си водили поредната война срещу Турция и ние сме се случили на пътя им. И хоп - освобождение. Само след това, трябваше като истински освободители, да не ни се бъркат във вътрешните работи.
16:54 10.02.2026
63 Волгин...с руско потекло
16:58 10.02.2026
64 Волгине
16:59 10.02.2026
17:00 10.02.2026
66 Шушумиго
До коментар #63 от "Волгин...с руско потекло":Кои са "славянските"народи?
17:07 10.02.2026
17:09 10.02.2026
68 Малоумник
До коментар #62 от "Любов и омраза...":Съвсем случайно хиляди руснаци са се записали доброволци в Освободителната война,за да освободят народ от дебили,като теб?!?
17:10 10.02.2026
17:13 10.02.2026
70 Я пъ тоа
До коментар #66 от "Шушумиго":Руснаци, украинци......взаимно са избиват.....заради болните амбиции на кремълския сатрап.
17:13 10.02.2026
71 Чети историята
До коментар #68 от "Малоумник":Многоумнико.
С готови клишета не минаваш.
17:14 10.02.2026
72 Пишеш глупости,
До коментар #11 от "Макс":заради такива кото тебе плащаме златните кенефи на корумпираните украински фашисти.
17:14 10.02.2026
17:14 10.02.2026
74 Евроатлантически погром
До коментар #58 от "Руски разгром":Имали са си хабер майданжиите фашистки. Ясно беше още тогава, че укристан го готвят за война. Може да видиш тези клипове и да си направиш една справка " Америка създаде проблема Украйна, за да може да взриви Русия ", " Целта е Украйна да се превърне в плацдарм за обкръжаване на Русия ", " Тръмп срещу Байдън? Ето кой ще ПОБЕДИ! ", " Тръмп, Байдан, САЩ 06.10.2020 ".
17:15 10.02.2026
75 Радко
17:15 10.02.2026
76 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Пишеш глупости,":Ние българите нищо не плащаме. Трупаме дебели пачки от износа на оръжия за Украйна. С него трепат масово путинисти.
17:16 10.02.2026
77 истината
17:16 10.02.2026
78 Чакаме Путин
До коментар #75 от "Радко":Да са тества с Румъния и България...две НАТОВСКИ ДЪРЖАВИ. Ако му стиска на кремълския сатрап.
17:17 10.02.2026
79 Доволен
17:18 10.02.2026
80 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #74 от "Евроатлантически погром":Путин се ПОДЧИНИ чинно н Байдън и започна войната....да не верваш.
17:19 10.02.2026
81 Жълтопаветен канибал
До коментар #62 от "Любов и омраза...":Доказваш само колко си неграмотен.
В манифеста с който Русия обявява война на Османската империя Александър II заявява, че след като всички мирни опити за решаване на Източния въпрос са изчерпани, Русия е принудена да премине към решителни действия, за да защити подвластните на Турция християнски народи.
Основна цел: Освобождаването на българите и другите балкански народи от османско робство.
А османофилите нека си плямпат турските опорки!
17:19 10.02.2026
82 Болен мозък
До коментар #79 от "Доволен":Дано ракети на Путин не избият семейството на Волгин....да видим тогава ква песен ша пее.
17:20 10.02.2026
17:20 10.02.2026
17:23 10.02.2026
85 отговор на 81
До коментар #81 от "Жълтопаветен канибал":Доколкото си спомням руският екземпляр на Санстефанския договор никога не е показван, що ли!? Договора е прелиминарен, тоест предварителен и представлява СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ, който отгоре на всичко не обхваща всички земи. Русия(граф Игнатиев обещава на султана) и ще спази това свое обещание и така голяма част от Македония, Родопите, Тракия и Беломорието действително остават в пределите на Османската империя. В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Робът си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват робството си.
17:27 10.02.2026
86 истината
17:29 10.02.2026
87 истината
До коментар #81 от "Жълтопаветен канибал":На тези които казват ако не беше 3-ти март щеше ли да я има България ,ще кажа ДА щеше да я има много по напреднала ако я нямаше русия. Плановете на руския император не са включвали създаване на самостоятелна и независима българска държава. Русия постояно работи срещу революцоинерите и прави всичко възможно те да бъдат залавяни и преследвани. Тя има една цел-да ликвидира българското националноосвободително движение, За да ни завладеят те, (освободят сменят един поробител с друг). Затова граф Н. Игнатиев е бил много доволен да види Левски обесен.
С убийството на Левски граф Н. Игнатиев постига важна приоритетна цел на руската имперска политика на Балканите - възвръщане на контрола над българското освободително движение.
17:31 10.02.2026
17:33 10.02.2026
89 Жълтопаветен канибал
До коментар #86 от "истината":Продължаваш да затъваш в неграмотност и прстотия изкривявайки фактите по свое османофилско усмотрение. Забравяш ли за Берлинския конгрес свикан от Западните сили, който разкъсват територията ни? Руското виждане за българска държава се нарича Санстефанска България, западното виждане за България го виждаме на берлинския конгрес. Толкова е лесно да се разбият опорните ти, че AI-то го направи за две секунди. Искаш ли да видиш опорките си в калта?
17:38 10.02.2026
17:39 10.02.2026
17:44 10.02.2026
92 истината
До коментар #89 от "Жълтопаветен канибал":Санстефанския договор никога не е показван, що ли!? Договора е прелиминарен, тоест предварителен и представлява СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ, който отгоре на всичко не обхваща всички земи. Русия(граф Игнатиев обещава на султана) и ще спази това свое обещание и така голяма част от Македония, Родопите, Тракия и Беломорието действително остават в пределите на Османската империя. В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Робът си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват робството си.
17:45 10.02.2026
93 истината
До коментар #89 от "Жълтопаветен канибал":Всички Българи знаят че е пълна лъжа че русия ни освобождава два пъти.В своите записки Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград говори за българите като за “племе“той твърди че целите на империята е да държи в “нраствено подчинение България и да превърне българското население…. в послушно оръдие на руските интереси,политика“.Като главните интереси,историческата задача на русия са завладяване на проливите. След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд. Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Русия постояно работи срещу революцоинерите и прави всичко възможно те да бъдат залавяни и преследвани. Тя има една цел-да ликвидира българското националноосвободително движение, За да ни завладеят те, (освободят сменят един поробител с друг).
Коментиран от #97, #98
17:47 10.02.2026
17:49 10.02.2026
17:56 10.02.2026
97 Жълтопаветен канибал
До коментар #93 от "истината":Откъс от "История за Османофили в помощните училища" 🤣🤣 Кое НПО ви пише опорките глупави, от къде си го копирал това?
18:01 10.02.2026
98 Габровян
До коментар #93 от "истината":Напълно вярно. Но пу,тлераста и ко.мундела по душа са про.дажници а в главите им няма нищо.
18:02 10.02.2026
99 Кошокичев
До коментар #97 от "Жълтопаветен канибал":Бе,лене ,бен.з и кибрит за теб ,пу.тлерастка утайка.
18:03 10.02.2026
100 Бирминчов
До коментар #97 от "Жълтопаветен канибал":Опра,шваш ма.йка ти и се пра.зниш вътре ,а пу.тлераст.
18:05 10.02.2026
18:06 10.02.2026
18:12 10.02.2026
104 истината
До коментар #97 от "Жълтопаветен канибал":Василъ Лъвский:
"Байо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливия казашки бутуш в Булгарско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките!"
Василъ Лъвский
18:14 10.02.2026
105 и как мислиш това да стане
До коментар #3 от "Заради такива":с неграмотни като теб ли? нали точно вие унищожавате ес !
18:22 10.02.2026
106 ами като няма
До коментар #39 от "Истината":какво да ги споменава за милион и седемстотин бандери са умрели 300-400 наемника и то едва ли са руснаци … но как да се досетиш като няма никой горе дрънка на кухо…
18:28 10.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Жълтопаветен канибал
До коментар #104 от "истината":"Не вярвай на всичко, което четеш в интернет, само защото има снимка с цитат до нея" - Ейбрахам Линкълн.
18:52 10.02.2026
110 Волгине, никой не обича руснаците
"Байо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливия казашки бутуш в Булгарско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките!"
Василъ Лъвский
18:55 10.02.2026
111 Тихо Глу пи сла ве
До коментар #109 от "Жълтопаветен канибал":Някой неща ги знам още преди да се родиш.Лешоер не ме интересува ,че си съвременна интернет. чи ки я.
18:56 10.02.2026
112 Голем смех
До коментар #109 от "Жълтопаветен канибал":Дали по времето на Линкълн е имало....интернет.
19:05 10.02.2026
113 истината
Русофилките в България все още не могат да стоплят, че това в Украйна е сблъсък на цивилизации - поредния по това направление. Поредната орда хуни е тръгнала да завладява Европа. Нищо повече....
19:10 10.02.2026
114 истината
Разликата между цивилизация и диктатура е ясно осезаема в полуостров Корея.
В южната част се произвеждат едни от най-добрите бяла и черна техника, устройства за забавления, коли. Науката е в прогрес, изкуството – също.
Ежегодно умират много корейци опитващи се да стигнат от северна в южна.
Днес ако падне режинът на Ким и се отворят границите с юга, ще стане онова което стана в Източна Европа в края на ХХ век: всички корейци ще избягат в Южна, защото там се живее много по добре.
19:13 10.02.2026
До коментар #102 от "Жълтопаветен канибал":Веднага щом те зак.опам в окопа и чер,веи да ядат очите ти. В сибир екс,кр.емент разло,жен.
19:32 10.02.2026
20:16 10.02.2026
20:32 10.02.2026