Български фермери ще протестират в Страсбург

20 Януари, 2026 03:54, обновена 20 Януари, 2026 02:57 505 5

Земеделските ни производители са против сделката с Меркосур

Български фермери ще протестират в Страсбург - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Български фермери ще се включат в общоевропейския протест днес в Страсбург срещу мащабната сделка за безмитна търговия със страните от Меркосур в Латинска Америка.

Няколко наши организации като Асоциацията на зърнопроизводителите, Фермерския съюз, Обединени животновъди се обявиха срещу търговското споразумение.

Опасенията са, че то ще доведе до внос на евтини земеделски продукти в Европа, които ще подбият местното производство.

Евгени Харамлийски над 30 години произвежда и изнася вина за международните пазари, предимно европейския.

30% от продукцията са за износ, останалите - за вътрешния пазар.

Смята, че безмитният внос на вино, най -вече от Аржентина, ще залее европейския пазар.

Евгений Харамлийски, производител и търговец на вино: Със сигурност представлява заплаха за това в Европа да навлязат изключително евтини аржентински вина, които съответно ще застрашат нашият износ. Търговията между България и страните от Меркосур по отношение на виното е изключително слаба, така че това в момента за нашия пазар не смятам, че е някаква заплаха. Но застрашава нашия износ за Европа.

Според председателя на браншовата камера на зърнопроизводителите, които участват в протеста утре, споразумението с Меркосур не е за свободна търговия, а за нелоялна конкуренция.

Илия Проданов, председател на НАЗ:
Защото европейските производители произвеждаме нашата продукция при съвсем друга себестойност, заради съвсем други изисквания - и екологични, и административни, и социални, и условия на труд. Условията на труд в Европа, знаете, са много завишени, екологичните изисквания в Европа са много завишени, продуктите за растителна защита, които ние имаме право да използваме, са силно ограничени.

Опасенията на зърнопроизводителите са, че не само евтина пшеница, царевица и соя, но и други свързани с тях продукти като пилешко, говеждо месо ще залеят европейските пазари.

Предстои споразумението Меркосур да бъде гласувано от Европейския парламент, а след това и от парламентите на съответните държави.


