Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика за над €780 млрд.

19 Януари, 2026 22:33 620 15

Регламентът е част от мащабния пакет за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз

Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика за над €780 млрд. - 1
Снимка: ЕП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Андрей Новаков е сред тримата докладчици на Европейския парламент по новия регламент за Европейския фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028–2034 г.

На 19-и януари 2026 г., понеделник, в ЕП в Страсбург, евродепутатите ще обсъдят предложенията за обединяване на регионалните, земеделските и други фондове в национални „пакети“, обединени в т.нар. национални и регионални партньорски планове, с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито (Кохезия и реформи) и комисарите Пиотр Серафин (Бюджет) и Кристоф Хансен (Земеделие).

Предложението, внесено от Комисията на 16 юли 2025 г. като част от Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г., е съвместна отговорност на комисиите по бюджети, земеделие и регионално развитие. Докладчиците, които водят работата на Европейския парламент по предложението, са Карло Реслер (ЕПП, Хърватия – BUDG), Андрей Новаков (ЕПП, България – REGI) и Елси Катайнен (Renew, Финландия – AGRI).

Регламентът е част от мащабния пакет за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и ще определи правилата за разпределянето на над 780 милиарда евро европейски средства за всички държави членки след 2027 г.

Фактът, че българин е избран за докладчик по един от ключовите финансови инструменти на ЕС, е ясен знак за високото доверие, което Андрей Новаков е изградил в Европейския парламент, както и за активната роля на България в оформянето на бъдещата кохезионна и регионална политика на Съюза.

Като активен член на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, Андрей Новаков последователно работи по темите, свързани с кохезионната политика и развитието на регионите. По думите му в новия модел, що се отнася до България, се предвижда значително по-силна роля за регионите и общините, така че проектите да отразяват реалните нужди на хората на терен. Обсъжда се и по-голям дял от средствата да бъде насочен към селските райони – особено важно за България с оглед на предизвикателствата, свързани с обезлюдяването.

„Средствата ще бъдат насочени към повишаване на стандарта на живот, достъпа до здравеопазване и по-добрата свързаност между градовете и селата. Все по-често виждаме семейства, които избират да живеят в по-малки населени места, затова е важно развитието на градските и селските райони да се разглежда като взаимно свързано“, посочва Новаков.

Той подчертава и ролята на кметовете и местните власти, както и значението да разполагат с ясна информация за общия бюджет от 22,3 млрд. евро, от които:

19,5 млрд. евро са предвидени за селскостопанска политика, развитие на селските райони, кохезионна политика, мерки за миграция, сигурност и граничен контрол;

над 8 млрд. евро – за по-слабо развитите региони;

почти 2 млрд. евро – за Социалния климатичен фонд;

близо 1 млрд. евро – за миграция, сигурност и вътрешни работи;

около 733 млн. евро – за трансгранично сътрудничество.

В предстоящата работа по новия модел на финансиране ключовата разлика е, че в изготвянето на доклада ще участват не само членовете на Комисията по регионално развитие, но и представители на комисиите по бюджети и по земеделие, което ще позволи по-цялостен и координиран подход към бъдещото европейско финансиране.

Ролята на докладчиците е ключова – те водят преговорите от името на Европейския парламент, подготвят доклада по законодателното предложение и защитават интересите на регионите, местните общности и държавите членки в процеса на договаряне на новия европейски бюджет и в преговорите със Съвета на Европейския съюз.

Очаква се новият модел на финансиране да постави силен акцент върху запазването на целевото финансиране за селските и най-нуждаещите се региони, както и върху ефективния контрол върху разходването на средствата, така че те да носят реална европейска добавена стойност.

Работата по регламента ще продължи през 2026 г. и 2027 г., като Европейският парламент подготвя и междинен доклад по преговорите за многогодишния бюджет, който се очаква да бъде гласуван през май 2026 г.


  • 1 Мда

    6 2 Отговор
    Това няма абсолютно никакво значение. Празни думи...

    22:35 19.01.2026

  • 2 Като гледаме плана

    6 2 Отговор
    На тоя гербаджия са му дали 10 милиарда евро от 780 милиарда евро. Със сигурност са ги прежалили.

    22:37 19.01.2026

  • 3 още един

    6 2 Отговор
    кандидат за СЦ3

    22:38 19.01.2026

  • 4 Варна

    9 3 Отговор
    Тоя недорасляк няма един работен ден в която и де е професионална област. - Пробутаха го директно от скамейката в Европарламента. - Нелепо е!

    Коментиран от #14

    22:38 19.01.2026

  • 5 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Абсолютно безмислено пасквил с продуктово позиционирания евродепутат.

    22:40 19.01.2026

  • 6 Кой плува отгоре

    3 2 Отговор
    60 милиарда за нещо за нещо и 730 милиарда за "разпределяне" и отгоре плува "преговарящ".

    22:41 19.01.2026

  • 7 Спецназ

    7 2 Отговор
    Докладчик е едно, а гласуваните в последствие пари са съвсем друго!

    Нашия може да докладва нещо за България,

    от опит глава не боли, ама

    НАКРАЯ почти всички пари ще отидат в Гърция, Италия, Испания и Франция!

    ДЕ-ЖА-ВЮ!
    Тоя филм го гледам всека година, Баце!

    Коментиран от #11

    22:41 19.01.2026

  • 8 хаха

    2 4 Отговор
    Изказванията на Тръмп за Гренландия подновяват дебата за ЕС в Исландия
    Преди 3 дни — За контекст, Исландия кандидатства за членство в ЕС през 2009 г., но оттегли кандидатурата си през 2015 г., оставайки част от Европейското икономическо пространство и Шенген.

    Исландия планира референдум за преговорите за присъединяване към ЕС до 2027 г.


    Тоест да се вземат в ръце ЕС и да изхвърлят непотребната плява - Б@нтускотия, Унгария и Словакия.
    После да приемат Исландия и Молдова.

    22:46 19.01.2026

  • 9 Хавзи

    2 1 Отговор
    Ние колко ще дължим от всичките тези милиарди ? За сега само НЕ вземаме докато няма никакви реформи.

    22:51 19.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Манев

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    И в Румъния. Там нещо се задейства пак прокуратура ,комисии и съдии та прибраха разни политици на различни нива. Със все имота на родата им. Работят ,реформират ,сменят и затварят корупционали и получават. Тук няма такова нещо. Всеки кмет и на най-малките села е пожизнен семеен партиен феодал, станал милионер в имоти и пари пръснати във фамилията му . Кметчета и подлоги на Герб или НН което си е едно и също - милионери от кметски заплати. Оземлени, бизнеси и пари. Имоти- имения . Няма нужда да им дават повече и най-вече на съдебна курумпирана и зависима система служеща на партии освен огромните им заплати. Краде се на 80 % от поръчки и данъци . Какво и къде да им наливат още. Нямат нужда. Ако им се прибере накраденото и България няма да има външен дълг.

    22:59 19.01.2026

  • 12 Мисира

    1 1 Отговор
    Дребен,насаден,политически, гербав, нищожен.

    23:04 19.01.2026

  • 13 Тома

    1 1 Отговор
    Забавни умствени упражнения на гениите-почитатели на ПП и ДС под това инфо!
    Те тайно мечтаеха докладчик по плана да е Ицо Хазарта...Уви, оказва се, че в европарламента български език, освен българските депутати, не знае никой. А Ицко е истински патриот и говори само български.
    Голямо разочарование за почитателите на този панелен гений...

    23:08 19.01.2026

  • 14 Мисира

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варна":

    Шумен е с вас!Аман от мамини лигльовци за пачка.

    23:10 19.01.2026

  • 15 Ще падне здрава кражба

    3 0 Отговор
    Герберски пропаднал мафиот

    23:18 19.01.2026

