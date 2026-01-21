Васил Терзиев: Всеки човек или партия, който допринася за София, е добре дошъл

"Всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл", коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев за оставката на президента Румен Радев.
Според Терзиев ще има раздвижване на политическия терен.
Най-много се вълнувам кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно, каза той. Според него тепърва трябва да се види каква ще бъде програмата, в какъв формат Радев би се явил на избори, геополитическа ориентация и приоритети.
„Да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града", допълни столичният кмет.
На 19 януари в специално обръщение към нацията Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд.
Конституционният съд във вторник образува дело по повод постъпилата оставка.
1 Пенчо
11:12 21.01.2026
2 Възраждане
11:15 21.01.2026
3 Разбирач
До коментар #1 от "Пенчо":Е то ти трябва само малко сиво вещество и ще се сетиш. Партията се казва 3-ти Март, точно за времето на изборите
11:17 21.01.2026
4 Ганя Путинофила
11:19 21.01.2026
5 Стига сте ръфали като невежи
До коментар #2 от "Възраждане":Петър Младенов беше най- умния външен министър на България.
11:19 21.01.2026
6 Трол
11:20 21.01.2026
7 Митрофанова
До коментар #3 от "Разбирач":Каун, партията ще се казва Да си Върнем България
11:20 21.01.2026
8 Абе
11:20 21.01.2026
9 Продължаваме Промяната
До коментар #5 от "Стига сте ръфали като невежи":Всъщност той беше партиен секретар и президент на България. Той каза репликата: "Нека дойдат танковете", само дето не разбра, че не е Тодор Живков
11:21 21.01.2026
10 честен ционист
До коментар #1 от "Пенчо":Той няма да прави партия. МЕЧ, Величие и Възраждане ще се обединяват в общ проект Единая Болгария и Румбата ще е лидерът, както 2001г Вова му дадоха готова партия от обединение на 3 движения.
11:21 21.01.2026
11 Трябва повече контейнери за
11:22 21.01.2026
12 Психопат
До коментар #8 от "Абе":За кой говориш? Те всички от ПП-ДБ са такива, както и избирателите им
11:22 21.01.2026
13 Ал Бънди
11:23 21.01.2026
14 Васко ДС-то
11:25 21.01.2026
15 Софиян
11:25 21.01.2026
16 Една пияница
До коментар #5 от "Стига сте ръфали като невежи":Беше! Виж, Иван Башев, бе много по-добър! Дори, за шеф, на ООН , го гласяха! Загина на Витоша ! Майго убиха!
11:29 21.01.2026
17 симптоматично
До коментар #13 от "Ал Бънди":Не вярвам, че някой, който 35 години я е правил по-лоша, ще дойде при вас и ще я направи по-добра.
11:29 21.01.2026
18 Шило
11:32 21.01.2026
19 Доволен
11:35 21.01.2026
21 Това кметове ли са
11:44 21.01.2026
22 Кметицата младост
11:46 21.01.2026
23 Мими Кучева🐕
11:53 21.01.2026
24 Аайде
11:56 21.01.2026
25 Анонимен
11:57 21.01.2026
26 Ако обичате
11:58 21.01.2026