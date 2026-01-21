Новини
Васил Терзиев: Всеки човек или партия, който допринася за София, е добре дошъл

21 Януари, 2026 11:08

Според столичния кмет ще има раздвижване на политическия терен

Васил Терзиев: Всеки човек или партия, който допринася за София, е добре дошъл - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл", коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев за оставката на президента Румен Радев.

Според Терзиев ще има раздвижване на политическия терен.

Най-много се вълнувам кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно, каза той. Според него тепърва трябва да се види каква ще бъде програмата, в какъв формат Радев би се явил на избори, геополитическа ориентация и приоритети.

„Да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града", допълни столичният кмет.

На 19 януари в специално обръщение към нацията Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд.

Конституционният съд във вторник образува дело по повод постъпилата оставка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    6 3 Отговор
    А бе, този Радев казвал ли е, че ще прави партия и влиза в политиката!?

    Коментиран от #3, #10

    11:12 21.01.2026

  • 2 Възраждане

    10 5 Отговор
    Кефя се на шопите, дето още търпят сина на ДС и племенник на Петър Младенов да ги унищожава малко по малко. София не е България! Март месец ще си върнем България!

    Коментиран от #5

    11:15 21.01.2026

  • 3 Разбирач

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пенчо":

    Е то ти трябва само малко сиво вещество и ще се сетиш. Партията се казва 3-ти Март, точно за времето на изборите

    Коментиран от #7

    11:17 21.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    9 1 Отговор
    Софето мяза на постсъвеЦка панелна кочинка!

    11:19 21.01.2026

  • 5 Стига сте ръфали като невежи

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Петър Младенов беше най- умния външен министър на България.

    Коментиран от #9, #16

    11:19 21.01.2026

  • 6 Трол

    6 0 Отговор
    Значи трябва да продължим да чистим доброволно София съботите и неделите, както досега.

    11:20 21.01.2026

  • 7 Митрофанова

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разбирач":

    Каун, партията ще се казва Да си Върнем България

    11:20 21.01.2026

  • 8 Абе

    6 0 Отговор
    Бегай бе пдал.

    Коментиран от #12

    11:20 21.01.2026

  • 9 Продължаваме Промяната

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте ръфали като невежи":

    Всъщност той беше партиен секретар и президент на България. Той каза репликата: "Нека дойдат танковете", само дето не разбра, че не е Тодор Живков

    11:21 21.01.2026

  • 10 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пенчо":

    Той няма да прави партия. МЕЧ, Величие и Възраждане ще се обединяват в общ проект Единая Болгария и Румбата ще е лидерът, както 2001г Вова му дадоха готова партия от обединение на 3 движения.

    11:21 21.01.2026

  • 11 Трябва повече контейнери за

    3 4 Отговор
    Разделно събиране и софиянци да се научат да разделят боклука в домовете си докато гледат шоу програми по телевизията

    11:22 21.01.2026

  • 12 Психопат

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    За кой говориш? Те всички от ПП-ДБ са такива, както и избирателите им

    11:22 21.01.2026

  • 13 Ал Бънди

    3 3 Отговор
    Събирам всички фуражки, фигуранти, фурнаджийски лопати и ДС-та в бъдещия си политически проект. Бареков и Доган вече обявиха подкрепа за мен. Всеки с диплома 3,00 от минимум спортно училище е добре дошъл при мен. Нека да направим България една по-добра държава за нас и нашите деца.

    Коментиран от #17

    11:23 21.01.2026

  • 14 Васко ДС-то

    7 3 Отговор
    Но ти не си добре дошъл и скоро трябва да напускаш общината!

    11:25 21.01.2026

  • 15 Софиян

    5 1 Отговор
    Струваш по малко от една чистака на улицата.

    11:25 21.01.2026

  • 16 Една пияница

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте ръфали като невежи":

    Беше! Виж, Иван Башев, бе много по-добър! Дори, за шеф, на ООН , го гласяха! Загина на Витоша ! Майго убиха!

    11:29 21.01.2026

  • 17 симптоматично

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ал Бънди":

    Не вярвам, че някой, който 35 години я е правил по-лоша, ще дойде при вас и ще я направи по-добра.

    11:29 21.01.2026

  • 18 Шило

    4 1 Отговор
    Дебелаците Борисов и Пеевски отдавна са преяли с власт, а сега след преяждането са в тоалетната

    11:32 21.01.2026

  • 19 Доволен

    1 6 Отговор
    Всеки ден, в който кмет на София не е Бойко или Фандъкова, е облекчение и радост за софиянци.

    11:35 21.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това кметове ли са

    4 0 Отговор
    Сополанковци израснали на филии с лютеница, и като се видяли в малко повече пари не знаят на кой свет са. Подиграват се с квартала и строят за още сеяни. Никога нема да им го простя това!

    11:44 21.01.2026

  • 22 Кметицата младост

    1 0 Отговор
    Няма прокуратура.Онищожиха я дружно олигарсите.Чудно че народа участваше в омаскаряване на закона.Крадете смело.

    11:46 21.01.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    0 0 Отговор
    Добре дошла Лена,да забършеш парапета!🤗💋🤣🖕

    11:53 21.01.2026

  • 24 Аайде

    2 0 Отговор
    Разкарайте го вече тоя боклук !

    11:56 21.01.2026

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не разбрах за кое не е бил получил пари, че пак мрънка. Първо мрънкаше, че държавния бюджет изплати заплатите на работниците в общинските предприятия, сега пак иска още държавни субсидии. Ще се превърне в топлофикация - безкрайна дупка за пари.

    11:57 21.01.2026

  • 26 Ако обичате

    2 0 Отговор
    Не му слагайте такива големи снимки, че може да ми пострада екранът !

    11:58 21.01.2026

