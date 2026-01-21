Васил Терзиев: Всеки човек или партия, който допринася за София, е добре дошъл

"Всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл", коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев за оставката на президента Румен Радев.

Според Терзиев ще има раздвижване на политическия терен.

Най-много се вълнувам кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно, каза той. Според него тепърва трябва да се види каква ще бъде програмата, в какъв формат Радев би се явил на избори, геополитическа ориентация и приоритети.

„Да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града", допълни столичният кмет.

На 19 януари в специално обръщение към нацията Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд.

Конституционният съд във вторник образува дело по повод постъпилата оставка.