Протест пред ВСС срещу Борислав Сарафов

Протест пред ВСС срещу Борислав Сарафов

22 Януари, 2026 10:11 549 10

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове

Граждани, организирани от инициативата „Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет в столицата.

Основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година.

Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов", и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.

Събралите се скандираха "Сарафов вън" и "Не искам ВСС да служи на прасе".

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    6 3 Отговор
    Паветните обожават протестите, нека си протестират докато ристю, главния перач на шайката си пие кафенцето в брюксел.

    Коментиран от #4

    10:13 22.01.2026

  • 2 Всичко в името на човека

    0 2 Отговор
    Всичко - за благото на човека... Аз го знам кой е този човек.. После в Белене

    10:14 22.01.2026

  • 3 УМНОКРАСИВИТЕ

    4 3 Отговор
    искат техният човек- Радев, да сложи техния човек - Гюров, за служебен премиер, той да сложи техния човек- Рашков, за министър на МВР, техен човек да стане главен прокурор, техният служебен кабинет да организира изборите с машинките на тяхната фирма - Сиела Норма, охрабата на машинките и подмяната на флашките в нощта преди изборите да бъде направена от техни хора и да няма виновни за поредните фалшиви избори, които Радевата партия ППДБ ще спечели.

    10:17 22.01.2026

  • 4 Слабо

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    За олигофренска пропаганда минус 10 рубли от надницата.

    Коментиран от #6

    10:24 22.01.2026

  • 5 Буден

    2 2 Отговор
    Без съдебна реформа България е обречена да крета след развитите демократични държави.

    Коментиран от #7, #8, #9

    10:25 22.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Слабо":

    А где ристю?

    10:28 22.01.2026

  • 7 Съдебна реформа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Буден":

    " Стани, за да седна " - това искат ППДБ.

    10:28 22.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Буден":

    Ти ли ша ми я правиш тая съдебна реформа? Къде ша я правиш, пак в скута на шиши? Мерси.

    10:29 22.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Буден":

    Вчера канадския ви каза, какво не сте разбрали? Новия световен ред е същия като стария, тръмп само премахна лицемерието. Западна европа дълго време грабеше и убиваше цели нации под прикритието на световния ред, докато беше ортак със сащ. Сега ортака го няма, а западна европа е нищожна вече да прилага този ред. За каква демокрация ми говориш, пфу.

    10:33 22.01.2026

  • 10 Петър

    1 0 Отговор
    Браво! Успяха да мобилизират 18 човека! Успех им желая!

    10:48 22.01.2026

