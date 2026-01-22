Протест пред ВСС срещу Борислав Сарафов

Граждани, организирани от инициативата „Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет в столицата.
Основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година.
Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов", и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.
Събралите се скандираха "Сарафов вън" и "Не искам ВСС да служи на прасе".
В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4
10:13 22.01.2026
2 Всичко в името на човека
10:14 22.01.2026
3 УМНОКРАСИВИТЕ
10:17 22.01.2026
4 Слабо
До коментар #1 от "Вашето мнение":За олигофренска пропаганда минус 10 рубли от надницата.
Коментиран от #6
10:24 22.01.2026
5 Буден
Коментиран от #7, #8, #9
10:25 22.01.2026
6 Вашето мнение
До коментар #4 от "Слабо":А где ристю?
10:28 22.01.2026
7 Съдебна реформа
До коментар #5 от "Буден":" Стани, за да седна " - това искат ППДБ.
10:28 22.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #5 от "Буден":Ти ли ша ми я правиш тая съдебна реформа? Къде ша я правиш, пак в скута на шиши? Мерси.
10:29 22.01.2026
9 Вашето мнение
До коментар #5 от "Буден":Вчера канадския ви каза, какво не сте разбрали? Новия световен ред е същия като стария, тръмп само премахна лицемерието. Западна европа дълго време грабеше и убиваше цели нации под прикритието на световния ред, докато беше ортак със сащ. Сега ортака го няма, а западна европа е нищожна вече да прилага този ред. За каква демокрация ми говориш, пфу.
10:33 22.01.2026
10 Петър
10:48 22.01.2026