Народните представители приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация (ОБНОВЕНА)

Депутатите приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация, съобщават от novini.bg.В началото на петъчното заседание се регистрираха само 117 народни представители. Председателстващият парламента Костадин Ангелов обяви, че следващия опит за регистрация ще бъде в 9.30 часа.
Малко след 9.30 часа народните представители направиха втори опит за кворум, който отново бе неуспешен. Въпреки пълната пленарна зала - се регистрираха само 119 депутата.
Третият, и последен, опит се проведе в 10.00 часа, като отново се регистрираха само 119 народни представители. Следващото редовно пленарно заседание ще се проведе на 28 януари.
Припомняме, че днес депутатите трябваше да направят втори опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #14
10:12 23.01.2026
2 Ивелин Михайлов
10:13 23.01.2026
3 тошко йорданоф мънкиту
10:13 23.01.2026
4 Той и
10:14 23.01.2026
5 ТАКА Е НАЙ ДОБРЕ
10:16 23.01.2026
6 Последния Софиянец
Промените трябва да са факт !
10:16 23.01.2026
7 на 28 е добре
10:18 23.01.2026
8 Ура,,Ура
10:19 23.01.2026
9 ООрана държава
10:20 23.01.2026
10 Политкоректен расист
ВСИЧКИТЕ ❗
10:21 23.01.2026
11 Пак от същото
10:23 23.01.2026
12 ккк
10:24 23.01.2026
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
240 ×15 000 ЛВ НА МЕСЕЦ ЗАПЛАТА= 3,6 МЛН.ЛВ.
10:25 23.01.2026
14 Има ни пак
До коментар #1 от "Дориана":В закона пише, че ако не се приемат новите устройства, остават старите правила за гласуване. Демек смесен вот. На хартия и с машини. Други е въпроса дали старите машини ще могат да се сертифицират за малкото време, което остава.
10:25 23.01.2026
15 Дориана
10:27 23.01.2026
16 Ощертава се
10:29 23.01.2026
17 Уфтсъ
10:32 23.01.2026
18 Ура,,Ура
10:35 23.01.2026
19 Парламент
10:39 23.01.2026
20 Само 119 гуведа - Бравус
10:43 23.01.2026
21 Даа!
Коментиран от #23
10:58 23.01.2026
22 Промяна
10:58 23.01.2026
23 Промяна
До коментар #21 от "Даа!":21ШАШМИТЕ СИ ПРОДЪЛЖАВАТ ОТ САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО 5 ГОДИНИ УСПЕШНО РУШАТ ВСИЧКО ТУК И ЕТО СЕГА Е ВАШИЯТ МЕСИЯ СПОКОЙНО 21 ЩЕ ТЕ СПАСИ ЛИЧНО ТЕБ ТВОЯТ МЕСИЯ Е ТУК
11:00 23.01.2026
24 тцъ тцъ
11:01 23.01.2026