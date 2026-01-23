Народните представители приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация (ОБНОВЕНА)

Депутатите приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация, съобщават от novini.bg.В началото на петъчното заседание се регистрираха само 117 народни представители. Председателстващият парламента Костадин Ангелов обяви, че следващия опит за регистрация ще бъде в 9.30 часа.

Малко след 9.30 часа народните представители направиха втори опит за кворум, който отново бе неуспешен. Въпреки пълната пленарна зала - се регистрираха само 119 депутата.

Третият, и последен, опит се проведе в 10.00 часа, като отново се регистрираха само 119 народни представители. Следващото редовно пленарно заседание ще се проведе на 28 януари.

Припомняме, че днес депутатите трябваше да направят втори опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс.