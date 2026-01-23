Новини
Народните представители приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация (ОБНОВЕНА)

23 Януари, 2026 10:10 1 146 24

Следващото редовно пленарно заседание ще се проведе на 28 януари

Народните представители приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация, съобщават от novini.bg.В началото на петъчното заседание се регистрираха само 117 народни представители. Председателстващият парламента Костадин Ангелов обяви, че следващия опит за регистрация ще бъде в 9.30 часа.
Малко след 9.30 часа народните представители направиха втори опит за кворум, който отново бе неуспешен. Въпреки пълната пленарна зала - се регистрираха само 119 депутата.

Третият, и последен, опит се проведе в 10.00 часа, като отново се регистрираха само 119 народни представители. Следващото редовно пленарно заседание ще се проведе на 28 януари.

Припомняме, че днес депутатите трябваше да направят втори опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс.


  • 1 Дориана

    20 3 Отговор
    Гласуване със сканиращи устройства за бюлетините означава безсилие и ще доведе до манипулации на изборите. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов да направят брифинг и да кажат на целия български народ , защо толкова много се страхуват от вота на избирателите , та се хванаха като удавници за сламка за хартиените бюлетини за да откраднат и фалшифицират изборите. Чрез неистовото съпротивление от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов срещу машинното гласуване и неистовото им желание да фалшифицират и откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини тримата тотално се изложиха и провалиха пред цяла България , че са наясно за това, че губят властта и само чрез фалшифициране и кражби на гласове могат да вкарат свои нелегитимни депутати. Все едно казват на висок глас- Ние губим изборите, ако те са честни !

    Коментиран от #14

    10:12 23.01.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    24 1 Отговор
    СЪБАРЯЙ!

    10:13 23.01.2026

  • 3 тошко йорданоф мънкиту

    23 0 Отговор
    ауу свърши ми парламентарният живот..... само момчето джаба може да ми помогне

    10:13 23.01.2026

  • 4 Той и

    21 0 Отговор
    третия се провали, все пак е хубаво уйкенда да започне по от рано че път ни чака. Преуморихме се.

    10:14 23.01.2026

  • 5 ТАКА Е НАЙ ДОБРЕ

    15 0 Отговор
    АКО ВЗЕМАТ ДА РАБОТЯТ ПРАВЯТ САМО ГЛУПОСТИ.ПРИМЕР СА ЗА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА , ВСИЧКИ СА СПРЕЛИ ДА РАБОТЯТ , ДАЖЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ !

    10:16 23.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Да заключват вратите и докато не излезе бял дим от комина, да не ги пускат.
    Промените трябва да са факт !

    10:16 23.01.2026

  • 7 на 28 е добре

    4 2 Отговор
    напоследък правят нещо . и после го променят заради недомислие, недоговаряне, спорове . това е характерно и в радата и в турския парламент . не поканиха тръмпи . а той ги покани .

    10:18 23.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    16 2 Отговор
    На Тошко ще са му кошмарни почивните дни. Вече нямат мнозинство за промени в кодекса. Очаквам поредна порция плюене през следващите дни от чалгаря. Срещу ППДБ.

    10:19 23.01.2026

  • 9 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Личи си как се съботират честните избори

    10:20 23.01.2026

  • 10 Политкоректен расист

    12 0 Отговор
    ДО СТЕНАТА !!!
    ВСИЧКИТЕ ❗

    10:21 23.01.2026

  • 11 Пак от същото

    7 4 Отговор
    Изборите са безмислени!

    10:23 23.01.2026

  • 12 ккк

    8 2 Отговор
    просто Боката и Д-то избягват последиците от пратения от тях Хаяши дето подписа онова нещо а инак уж са с Европата

    10:24 23.01.2026

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 0 Отговор
    НЯМА НУЖДА ОТ ТАЗИ НЕРАБОТЕЩА СБИРЩИНА.
    240 ×15 000 ЛВ НА МЕСЕЦ ЗАПЛАТА= 3,6 МЛН.ЛВ.

    10:25 23.01.2026

  • 14 Има ни пак

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    В закона пише, че ако не се приемат новите устройства, остават старите правила за гласуване. Демек смесен вот. На хартия и с машини. Други е въпроса дали старите машини ще могат да се сертифицират за малкото време, което остава.

    10:25 23.01.2026

  • 15 Дориана

    8 2 Отговор
    Провала и политическото унищожение на Борисов и Пеевски им е заложен. Те сами с арогантността е жаждата за власт да подчинят цял един народ чрез диктатура и мафиотско управление си го причиниха. Получават си заслуженото. А, Слави Трифонов, който предаде избирателите си и стана най- дебелата патерица на Пеевски и Борисов , дори му се прииска да въведе диктатура в България срещу свободното слово, защото хората го мразели с него и противната му бездарна партия ИТН вече е свършено падат на 1 % дори и субсидията отпада.

    10:27 23.01.2026

  • 16 Ощертава се

    6 2 Отговор
    добър сезон за гъбата!

    10:29 23.01.2026

  • 17 Уфтсъ

    2 0 Отговор
    Искам да си гласувам!

    10:32 23.01.2026

  • 18 Ура,,Ура

    4 1 Отговор
    Вижте им физиономиите на Тошко и Балабанов при журналистите след пленарния ден.

    10:35 23.01.2026

  • 19 Парламент

    4 0 Отговор
    който не може да излъчи правителство трябва да се разпусне. Да се свиква само при извънредни обстоятелства. Иначе работи като предизборно шоу.

    10:39 23.01.2026

  • 20 Само 119 гуведа - Бравус

    2 1 Отговор
    По-добре да не работят , Че като заработят само в губещ сделки ни вкарват ! И с ЕВРУТУ е така ! Излиза , че "глупавия и некомпетрентен " според 240-те гуведа български народ , на който му отнеха ПРАВОТО да си каже мнението , дали иска или не ЕВРУТУ е много МЪДЪР ! Но не му стига сила , за да си наложи ВОЛЯТА ! Сега внимавайте за кой ще гласувате , дали пак ще си дадете вота за тези 4 партии , които ни лишиха от РЕФЕРЕНДУМ , били сме "НЕКОМПЕТЕНТНИ " !

    10:43 23.01.2026

  • 21 Даа!

    1 1 Отговор
    Целенасочено някои бламират заседанието.С един тънък замисъл: Да поставят в патова ситуация ЦИК( вмениха им да отговарят за годността на машините) но и народа.Целта е поради недостиг на технологично време, да отпаднат изобщо не само скенерите,но и старите машини.Защото пак заради липса на време,няма да успеят ,да се отпечатат бюлетини за тях,както и за гласуване с хартия - смесено гласуване.Което автоматично ще ни наложи единственият възможен сценарий: Гласуване изцяло с хартиена бюлетина.Случи ли се,ще има такива невиждани шашмалогии в малките населени места,че накрая ще излязат отново първи! Става въпрос за няколко хиляди секции.По сто гласа от секция отиваш на 120-150 хиляди гласа от въздуха.Защо не актуализираха изб.списъци,по данните от последното преброяване на населението? И от там 200-300 хиляди несъществуващи също ще " гласуват" Ето ви половин милион,с едно драскане върху протоколите.

    Коментиран от #23

    10:58 23.01.2026

  • 22 Промяна

    2 0 Отговор
    Да се махат всичките продажници саботьори Като се започне от пепейците измамниците назначени с политическото КС да рушат и свършиха работа Геловете божкови и онези догановите дерибеи ВЪН ПРОДАЖНИЦИ

    10:58 23.01.2026

  • 23 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Даа!":

    21ШАШМИТЕ СИ ПРОДЪЛЖАВАТ ОТ САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО 5 ГОДИНИ УСПЕШНО РУШАТ ВСИЧКО ТУК И ЕТО СЕГА Е ВАШИЯТ МЕСИЯ СПОКОЙНО 21 ЩЕ ТЕ СПАСИ ЛИЧНО ТЕБ ТВОЯТ МЕСИЯ Е ТУК

    11:00 23.01.2026

  • 24 тцъ тцъ

    0 0 Отговор
    това "Мамник" много голям Тъпеч

    11:01 23.01.2026

