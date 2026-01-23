Новини
Проф. Емилия Друмева: Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва

23 Януари, 2026 15:57 635 5

  • професор емилия друмева-
  • илияна йотова-
  • клетва-
  • президент

"Полагане на клетва би нарушило непрекъсваемостта и би нарушило Конституцията. И самото Конституция не предвижда участие на Народното събрание, пред което да се полага клетва, в тази хипотеза. Всичко се случва по силата на Конституцията", коментира бившият конституционен съдия

Проф. Емилия Друмева: Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва.

Това заяви пред БНР проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш правен секретар на президента Румен Радев, като подчерта, че водещото понятие, свързано с президентската институция, е непрекъсваемостта на функциите и на мандата на длъжността президент: "Нито миг без държавен глава"

"Полагане на клетва би нарушило непрекъсваемостта и би нарушило Конституцията. И самото Конституция не предвижда участие на Народното събрание, пред което да се полага клетва, в тази хипотеза. Всичко се случва по силата на Конституцията".

До края на мандата на Йотова България остава без вицепрезидент, уточни проф. Друмева.

Според нея още следващата седмица могат да започнат консултациите на президента за съставяне на служебно правителство.

В предаването "Хоризонт за вас" проф. Емилия Друмева коментира и казуса с подписания от премиера в оставка Росен Желязков документ за включване на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп:

"Това, което днес е заявено, за питане на КС дали сключването нарушава основни положения на Конституцията, е конструкция, изрично предвидена в нашата Конституция и в досегашната практика такива случаи е имало и КС се е произнасял. Това произнасяне трябва да се извърши преди ратификацията на документа в парламента. За такъв международен договор несъмнено ратификация е необходима, Конституцията го предвижда".

"Едва ли", отговори тя на въпрос дали ще бъде в проекта на Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва да положи клетва върху

    1 5 Отговор
    Поставената конституция
    Йотова се е заклела върху предишната конституция

    16:10 23.01.2026

  • 2 Трол

    1 5 Отговор
    Няма нужда да ходи и на работа.

    16:13 23.01.2026

  • 3 болшевишки

    0 2 Отговор
    номера

    16:27 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това , че Йотова

    1 1 Отговор
    коленичи и целуна ръката на чужд религиозен водач наруши клетвата й, дадена пред България.

    Никъде в Конституцията не пише, че подобно действие е допустимо.

    Клетката, която е дала , не нарушена.
    Ако войник коленичи пред чужд генерал, не е ли клетвопрестъпник? А пред чужд жрец? Под чуждо знаме?

    16:38 23.01.2026

Новини по градове:
