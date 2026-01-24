Новини
България »
Илиян Йончев: Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор

Илиян Йончев: Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор

24 Януари, 2026 15:26 561 13

  • илиян йончев-
  • избори-
  • румен радев

Най-важното е да излезем обединени преди предстоящия вот. Конгрес ще има – въпросът е кога. Окончателното решение трябва да вземе Националният съвет на партията

Илиян Йончев: Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„През последната година Българската социалистическа партия беше социалният вектор в управлението и отстоя последователни политики в интерес на българските граждани. Това заяви народният представител от БСП-Обединена Левица Илиян Йончев пред Дарик радио, като подчерта, че левицата е защитила ключови социални приоритети, сред които запазването на швейцарското правило за пенсиите и увеличаването на минималната работна заплата.

По думите му са постигнати редица значими резултати, които предстои да бъдат разяснени по региони в рамките на предизборната кампания. „БСП винаги е поставяла интересите на България над тяснопартийните си сметки“, подчерта Йончев.

Сред конкретните постижения той открои изобличаването на т.нар. „домове на ужасите“ - незаконни хосписи, както и стартирането на множество общински проекти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Йончев коментира и ситуацията около „Лукойл“, като отбеляза, че въпреки мрачните прогнози, рафинерията работи в пълен синхрон, а България остава страната с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз.

Като важни национални успехи той посочи присъединяването към еврозоната, пълноправното членство на България в Шенген и отпадането на мониторинга върху страната ни от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

По темата за изборните правила Илиян Йончев заяви: „Позицията на БСП е ясна - генерални промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“ не бива да се правят. Подкрепяме въвеждането на сканиращи устройства, но това трябва да стане от 1 януари 2027 г.“, уточни той. Народният представител допълни, че на предстоящите избори гласуването вероятно ще се проведе по досегашния ред – с хартия и с машини.

Йончев коментира и излизането на президента Румен Радев на политическия терен, като даде положителна оценка и изрази очакване това да повиши избирателната активност.

„Сега очакваме да чуем каква ще бъде неговата платформа, какви идеи ще предложи и какъв екип ще представи. Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор“, каза народният представител.

Относно вътрешнопартийния дневен ред Илиян Йончев посочи, че не е необходимо БСП да свиква Конгрес преди изборите, при положение че Националният съвет е дал положителна оценка на участието на левицата в управлението.

„Най-важното е да излезем обединени преди предстоящия вот. Конгрес ще има – въпросът е кога. Окончателното решение трябва да вземе Националният съвет на партията“, заключи Йончев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    6 2 Отговор
    НИКОГА ВЕЧЕ БСП.Вие предатели си заминавате завинаги. Румен Радев ще измете всичкия боклук от страната.

    Коментиран от #4

    15:29 24.01.2026

  • 2 Мадуро

    4 3 Отговор
    Възприемам Радев,като партньор!

    15:32 24.01.2026

  • 3 Ооооо

    7 1 Отговор
    Кака Кури, ще ви обясни, как точно стоят нещата.

    15:32 24.01.2026

  • 4 Гечев

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Цялото БСП,се прехвърля към него!

    Коментиран от #13

    15:33 24.01.2026

  • 5 Може ли

    1 2 Отговор
    да изберете Радев на конгреса,да не се мъчи с нова партия?

    Коментиран от #7

    15:35 24.01.2026

  • 6 здраво надрусване

    5 1 Отговор
    В коалицията им беше враг.Сега вече е дори партньор.Яко спасяване на келепира.

    15:36 24.01.2026

  • 7 Зафиров

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Може ли":

    Срещу мен в партията няма никакъв шанс.Там правят квото им кажа....

    15:38 24.01.2026

  • 8 Събира

    4 0 Отговор
    като прахосмукачка боклуците. Няма принципи, няма нищо освен юруш на маслините

    Коментиран от #9

    15:40 24.01.2026

  • 9 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Събира":

    Блъсканица и бутаница като пред вратата на мезонета на д-р Хасърджиев ....същия контингент !!!!

    15:47 24.01.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор
    Аферата „Боташ“ струва на България по 1 млн. лева на ден, които се плащат за капацитет, дори когато не се внася никакъв газ. Общата финансова тежест до 2036 г. се оценява на близо 4 – 5 милиарда лева, поставяйки държавния доставчик „Булгаргаз“ на ръба на фалита. Договорът на практика е неизгоден „капан“, тъй като липсват клаузи за прекратяване, а таксите за пренос са в пъти над пазарните.

    15:48 24.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Здравейте, "мръшляци"❗
    Екваторът е дълъг 40 000 км.
    А БайрЯМ БайрЯМ се е возил 60 000 км
    в депутатски лимузини
    само за 2025-та година
    в която едва ли е имал и 100 работни дни❗

    15:49 24.01.2026

  • 12 Абе илиянчо,

    2 0 Отговор
    вие сте изчезващи! Политически трупове не му трябват на Радев!

    15:50 24.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове