Илиян Йончев: Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор

„През последната година Българската социалистическа партия беше социалният вектор в управлението и отстоя последователни политики в интерес на българските граждани. Това заяви народният представител от БСП-Обединена Левица Илиян Йончев пред Дарик радио, като подчерта, че левицата е защитила ключови социални приоритети, сред които запазването на швейцарското правило за пенсиите и увеличаването на минималната работна заплата.

По думите му са постигнати редица значими резултати, които предстои да бъдат разяснени по региони в рамките на предизборната кампания. „БСП винаги е поставяла интересите на България над тяснопартийните си сметки“, подчерта Йончев.

Сред конкретните постижения той открои изобличаването на т.нар. „домове на ужасите“ - незаконни хосписи, както и стартирането на множество общински проекти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Йончев коментира и ситуацията около „Лукойл“, като отбеляза, че въпреки мрачните прогнози, рафинерията работи в пълен синхрон, а България остава страната с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз.

Като важни национални успехи той посочи присъединяването към еврозоната, пълноправното членство на България в Шенген и отпадането на мониторинга върху страната ни от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

По темата за изборните правила Илиян Йончев заяви: „Позицията на БСП е ясна - генерални промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“ не бива да се правят. Подкрепяме въвеждането на сканиращи устройства, но това трябва да стане от 1 януари 2027 г.“, уточни той. Народният представител допълни, че на предстоящите избори гласуването вероятно ще се проведе по досегашния ред – с хартия и с машини.

Йончев коментира и излизането на президента Румен Радев на политическия терен, като даде положителна оценка и изрази очакване това да повиши избирателната активност.

„Сега очакваме да чуем каква ще бъде неговата платформа, какви идеи ще предложи и какъв екип ще представи. Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор“, каза народният представител.

Относно вътрешнопартийния дневен ред Илиян Йончев посочи, че не е необходимо БСП да свиква Конгрес преди изборите, при положение че Националният съвет е дал положителна оценка на участието на левицата в управлението.

„Най-важното е да излезем обединени преди предстоящия вот. Конгрес ще има – въпросът е кога. Окончателното решение трябва да вземе Националният съвет на партията“, заключи Йончев.