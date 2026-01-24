Илиян Йончев: Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор

„През последната година Българската социалистическа партия беше социалният вектор в управлението и отстоя последователни политики в интерес на българските граждани. Това заяви народният представител от БСП-Обединена Левица Илиян Йончев пред Дарик радио, като подчерта, че левицата е защитила ключови социални приоритети, сред които запазването на швейцарското правило за пенсиите и увеличаването на минималната работна заплата.
По думите му са постигнати редица значими резултати, които предстои да бъдат разяснени по региони в рамките на предизборната кампания. „БСП винаги е поставяла интересите на България над тяснопартийните си сметки“, подчерта Йончев.
Сред конкретните постижения той открои изобличаването на т.нар. „домове на ужасите“ - незаконни хосписи, както и стартирането на множество общински проекти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Йончев коментира и ситуацията около „Лукойл“, като отбеляза, че въпреки мрачните прогнози, рафинерията работи в пълен синхрон, а България остава страната с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз.
Като важни национални успехи той посочи присъединяването към еврозоната, пълноправното членство на България в Шенген и отпадането на мониторинга върху страната ни от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
По темата за изборните правила Илиян Йончев заяви: „Позицията на БСП е ясна - генерални промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“ не бива да се правят. Подкрепяме въвеждането на сканиращи устройства, но това трябва да стане от 1 януари 2027 г.“, уточни той. Народният представител допълни, че на предстоящите избори гласуването вероятно ще се проведе по досегашния ред – с хартия и с машини.
Йончев коментира и излизането на президента Румен Радев на политическия терен, като даде положителна оценка и изрази очакване това да повиши избирателната активност.
„Сега очакваме да чуем каква ще бъде неговата платформа, какви идеи ще предложи и какъв екип ще представи. Възприемаме Румен Радев като потенциален партньор“, каза народният представител.
Относно вътрешнопартийния дневен ред Илиян Йончев посочи, че не е необходимо БСП да свиква Конгрес преди изборите, при положение че Националният съвет е дал положителна оценка на участието на левицата в управлението.
„Най-важното е да излезем обединени преди предстоящия вот. Конгрес ще има – въпросът е кога. Окончателното решение трябва да вземе Националният съвет на партията“, заключи Йончев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4
15:29 24.01.2026
2 Мадуро
15:32 24.01.2026
3 Ооооо
15:32 24.01.2026
4 Гечев
До коментар #1 от "Вашето мнение":Цялото БСП,се прехвърля към него!
Коментиран от #13
15:33 24.01.2026
5 Може ли
Коментиран от #7
15:35 24.01.2026
6 здраво надрусване
15:36 24.01.2026
7 Зафиров
До коментар #5 от "Може ли":Срещу мен в партията няма никакъв шанс.Там правят квото им кажа....
15:38 24.01.2026
8 Събира
Коментиран от #9
15:40 24.01.2026
9 Сила
До коментар #8 от "Събира":Блъсканица и бутаница като пред вратата на мезонета на д-р Хасърджиев ....същия контингент !!!!
15:47 24.01.2026
10 Факт
15:48 24.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Екваторът е дълъг 40 000 км.
А БайрЯМ БайрЯМ се е возил 60 000 км
в депутатски лимузини
само за 2025-та година
в която едва ли е имал и 100 работни дни❗
15:49 24.01.2026
12 Абе илиянчо,
15:50 24.01.2026
