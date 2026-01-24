Александър Томов: Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен

Лидерът на "Българска социалдемокрация-Евролевица" Александър Томов, част от коалицията "БСП-Обединена Левица", вижда бъдещият политически проект на президента Румен Радев като национален центристки, с който обединеното "ляво" трябва да си партнира в бъдещия парламент:
"В предстоящите избори Радев ще формира свой блок, който по всичко изглежда ще бъде центристки, широкопрофилен, широконационален. Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен. Точно тук искаме ние – разширяващата се Евролевица, плюс БСП, плюс другите коалиционни партньори, да направим ляво-центристки блок, който в утрешния парламент, ще направи следизборна проправителствена или друга коалиция с Радев. Това не изключва, разбира се, да има партньорство с други партии в следващия парламент".
Достатъчно голямо мнозинство около президента Радев и обединената българска левица в бъдещото Народно събрание е стратегическата цел, определена от Националния съвет на "Българска социалдемокрация-Евролевица", проведен днес.
В следващите дни, платформата ще бъде предложена за разглеждане на БСП и коалиционните партньори, каза пред БНР Александър Томов.
Амиии
Коментиран от #4
18:53 24.01.2026
Пенчо
18:53 24.01.2026
Ааайдеее
Коментиран от #9
18:54 24.01.2026
Да де, ама
До коментар #1 от "Амиии":когато се коалираш с пеевско-герберските крадци, няма вече спасителен бряг за теб.
18:55 24.01.2026
Сатана Z
18:55 24.01.2026
РЕАЛИСТ
18:58 24.01.2026
бат лупи
що ни го кордисвате
19:02 24.01.2026
Оффф ,
19:06 24.01.2026
Факти :
До коментар #3 от "Ааайдеее":ашо Апашо е идеалният образ на НОМЕНКЛАТУРНИЯТ КОМСОМОЛЕЦ-КАРИЕРИСТ !Такива като него ги подготвяха да заместят на високите им постове старите партийни кадри. Луканов го направи вицепремиер преди да е навършил 40 г. и оттогава няма отърване от този неуморим патологичен лъжец...
19:13 24.01.2026
Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
19:16 24.01.2026