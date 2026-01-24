Новини
България »
Александър Томов: Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен

Александър Томов: Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен

24 Януари, 2026 18:47, обновена 24 Януари, 2026 18:51 422 10

  • александър томов-
  • евролевица-
  • парламент-
  • избори

Радев ще сформира свой центристки блок в Народното събрание, смята лидерът на "Българска социалдемокрация-Евролевица"

Александър Томов: Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Лидерът на "Българска социалдемокрация-Евролевица" Александър Томов, част от коалицията "БСП-Обединена Левица", вижда бъдещият политически проект на президента Румен Радев като национален центристки, с който обединеното "ляво" трябва да си партнира в бъдещия парламент:

"В предстоящите избори Радев ще формира свой блок, който по всичко изглежда ще бъде центристки, широкопрофилен, широконационален. Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен. Точно тук искаме ние – разширяващата се Евролевица, плюс БСП, плюс другите коалиционни партньори, да направим ляво-центристки блок, който в утрешния парламент, ще направи следизборна проправителствена или друга коалиция с Радев. Това не изключва, разбира се, да има партньорство с други партии в следващия парламент".

Достатъчно голямо мнозинство около президента Радев и обединената българска левица в бъдещото Народно събрание е стратегическата цел, определена от Националния съвет на "Българска социалдемокрация-Евролевица", проведен днес.

В следващите дни, платформата ще бъде предложена за разглеждане на БСП и коалиционните партньори, каза пред БНР Александър Томов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амиии

    3 0 Отговор
    всички са на левоя бряг.....

    Коментиран от #4

    18:53 24.01.2026

  • 2 Пенчо

    4 0 Отговор
    И тоя изпълзя!

    18:53 24.01.2026

  • 3 Ааайдеее

    3 0 Отговор
    Дрътата менажерия се активизира,щом и Лупи се появи на терена...

    Коментиран от #9

    18:54 24.01.2026

  • 4 Да де, ама

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Амиии":

    когато се коалираш с пеевско-герберските крадци, няма вече спасителен бряг за теб.

    18:55 24.01.2026

  • 5 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Зад Румбата стоят Американските интереси на Балканите и ще изкара два мандата с мнозинство в НС с правителство на Отечествения фронт като след при септември 1944.Много народ ще търка пейките в новия Народен съд.Ако не го направи Румбата това,за България няма спасение.

    18:55 24.01.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Българите не заслужават лява партия. Хората им казват програмата си, но народът не слуша. Казват им, че ще увеличат пенсиите, ще вземат данъци от богатите и ще дадат на бедните, но не щат. Българите гласуват на инат. Този харесвам, този не харесвам. В Швеция десетки години социалистите бяха на власт и хората бяха доволни от живота си. Тук гласуват за десни партии, които защитават едрия капитал и се чудят после що за обикновения човек няма пари.

    18:58 24.01.2026

  • 7 бат лупи

    3 0 Отговор
    тоз честен човечец дет гледа така
    що ни го кордисвате

    19:02 24.01.2026

  • 8 Оффф ,

    1 0 Отговор
    ето го и Сашко омазан в далавери целия селяндур !

    19:06 24.01.2026

  • 9 Факти :

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ааайдеее":

    ашо Апашо е идеалният образ на НОМЕНКЛАТУРНИЯТ КОМСОМОЛЕЦ-КАРИЕРИСТ !Такива като него ги подготвяха да заместят на високите им постове старите партийни кадри. Луканов го направи вицепремиер преди да е навършил 40 г. и оттогава няма отърване от този неуморим патологичен лъжец...

    19:13 24.01.2026

  • 10 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор
    Левите сегменти винаги са слаби и незащитени👨🏻‍🤝‍👨🏽🤣

    19:16 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове