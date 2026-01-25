Новини
Епицентър: Борисов изправя Кристалина Георгиева срещу Йотова в президентска битка

25 Януари, 2026 10:44

  • кристалина георгиева-
  • илияна йотова-
  • избори-
  • президент

Двубоят ще е на принципа "жена-жена"

Епицентър: Борисов изправя Кристалина Георгиева срещу Йотова в президентска битка - 1
Снимка: Анонс.бг
Епицентър Епицентър

Кристалина Георгиева, Николай Младенов, Димитър Радев - тези утвърдени личности са били обсъждани в тесния кръг около лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като евентуални кандидати за бъдещ президент, научи Епицентър. бг.

Изборът на Борисов паднал върху Кристалина Георгиева по една важна причина - да изправи жена срещу жена, като се има предвид, че почти сигурно е, че Илияна Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори за държавен глава през октомври т.г.

Кристалина Георгиев била най-вероятният кандидат на ГЕРБ, защото вече няма международни ангажименти - изтича последният ѝ мандат като шеф на МВФ.

Николай Младенов е сигурно, че ще откаже офертата на Борисов, защото в момента заема една от най-високопоставените международни позиции като върховен представител за Газа на президента Тръмп в неговия Съвет за мир.

А пък топбанкерът Димитър Радев едва ли ще напусне уважавания пост на управител на БНБ в една политическа битка, за която не е ясно, че ще има успех.

Илияна Йотова има всички шансове да спечели президентската битка, като предстоящата година ще даде възжвожност на хората да се убедят в нейните качества като държавен глава.

Шансовете на Кристалина Георгиева са далеч по-скромни, защото не е така разпознаваема в страната, освен ако Борисов не убеди и десния спектър от ПП-ДБ да я подкрепи. Тогава бихме наблюдавали истинско състезание на две високопоставени дами, с огромно влияние у нас и в чужбина за най-високия пост в държавата.

В тази интрига много важно е каква позиция ще заеме Румен Радев. Според някои в БСП той категоримно ще подкрепи Йотова и това даже било обявено в някои от червените среди. Според други обаче, Радев и до този момент не е обявил своята позиция по президентската надпревара. От негови източници изтече името на конституционалиста проф. Атанас Семов като вариант на Радев да играе с тази кандидатура на президентския вот.


България
  • 1 Факт

    22 0 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    Коментиран от #21

    10:05 25.01.2026

  • 2 Любопитен

    14 9 Отговор
    Де е оня балък софиянеца да каже че са му звъняли да влезе в партията на Президента?

    Коментиран от #8

    10:05 25.01.2026

  • 3 Бай Иван

    37 0 Отговор
    Боко се е качил на потъващият кораб Магнитски!

    10:05 25.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    ПП и ДБ ще използват схемата на Никушор Дан с ДС Терзиев.Шиши и Копейкин също са кандидати.И Луна

    10:05 25.01.2026

  • 5 Фройд

    11 12 Отговор
    Ами жена ще е , след като се издъни с един "мъж" ...

    Никакви шансове.

    10:05 25.01.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    39 3 Отговор
    Кристалина ако стане президент, това ще е и окончателния край на България!

    10:06 25.01.2026

  • 7 Пич

    33 1 Отговор
    Едва ли! Борисов трябва да е изключително тъп за да го направи! А Сталинка трябва да е по тъпа и от това, за да приеме. Е, подценявате ги! Може би не са умни, но са хитри!!!

    Коментиран от #16

    10:06 25.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Вчера минах през централата на партията на Радев.Ремонтът напредва бързо.Скоро ще е готова.

    10:06 25.01.2026

  • 9 Ах Ох

    24 0 Отговор
    Евроатлантиците ще гласуват за Сталинка, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:07 25.01.2026

  • 10 Е, смЕх

    28 0 Отговор
    Сталинка Президент !
    Баце изпревари и Тръмп ! Новия носител на жълтата фланелка е Баце ! Ура ! 😀

    10:07 25.01.2026

  • 11 Дедо

    26 0 Отговор
    Кой ще гласува за Сталинка ? Бита карта.

    10:07 25.01.2026

  • 12 хехе

    24 0 Отговор
    Сталинка президент няма по-голям т.ш.к

    10:08 25.01.2026

  • 13 АПС Ахмед Президент на Санджака

    6 1 Отговор
    ДПС Доган Президент в София

    10:08 25.01.2026

  • 14 дуда

    14 1 Отговор
    СТАЛИНКА =президент, КОМУНИСТ ИЗДИГА КОМУНИСТ. Майтап бе, Уили

    10:08 25.01.2026

  • 15 си пън

    12 0 Отговор
    ха ха тулупий,сталинка утече,от много дялане се издяла буцата сирене,и не става вече,най мразена е у нас,та дялания камъ както тя се назова меже вече си легне 1.20 под земята

    10:09 25.01.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Е Борисов все пак изправи леля Цацка за президент.

    10:09 25.01.2026

  • 17 Неприета от българите

    18 0 Отговор
    О, нееее. Не и тази лицемерна, омръзна баба Сталина , която цял живот се препобоядисва от пост на пост и ни натика във финансови кризи , евро и т.н.

    10:09 25.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фанфан Лалето

    20 0 Отговор
    Това ще е твърде неравностоен сблъсък. Кой идиот, освен доказаните такива от ГЕРБ, би гласувал за Сталинка?

    Коментиран от #25

    10:10 25.01.2026

  • 20 Точен

    2 1 Отговор
    Костадинов ще ги занули и двете, а и Гнома от ПП/ДБ...

    10:11 25.01.2026

  • 21 Съжалявам

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Да те разочаровам, но тук партиите са като метеорити. Блясват за момент, и умират. Така умря царя, така умря Борисов, така ще умре и Радев политически. А канадските глупаци умряха преди да бляснат. Запомни добре - тук никога няма да има силни политически партии, защото никога не са били български проекти! Първо бяха германски, после руски, а сега говедаро- англичански.

    10:12 25.01.2026

  • 22 Тагарев

    8 1 Отговор
    Сталинка отново в играта?

    10:12 25.01.2026

  • 23 Анонимен

    6 0 Отговор
    Намаля му влиянието

    10:13 25.01.2026

  • 24 Аква

    20 0 Отговор
    Успех на ГЕРБ със Сталинка Георгиева! Мед ми капе на душата, като гледам отново и отново кадровите грешки на Корумпирания! Провалът е предизвестен. Ние ще застанем зад Йотова. Герб и без това се издави в блатото.

    10:13 25.01.2026

  • 25 Доста идиоти има в България

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фанфан Лалето":

    След като 12 години ни управлява мафиот, явно не сме силни в главата.

    10:13 25.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АЙДЕ ГЪЧ

    12 0 Отговор
    ТИ КВАТА БАЯ СЕ ИЗЧЕРПА ОТ КЪМ СТАРИ БАБИ

    10:15 25.01.2026

  • 28 Цъцъцъ

    13 0 Отговор
    До кога ше ни натрапвате тази родоотстъпничка и мазна кариеристка?
    Сталинка- така и е името!!
    Не я искаме борисоватикво!!!

    10:15 25.01.2026

  • 29 Георгиев

    6 0 Отговор
    Кристалина (Сталинка) няма шанс. А и тя е оръдие, не решава тя. Младенов няма шанс. Непознат, ултрадесен антикомунист, с настояща реализация. Също и за Радев.
    Да ви кажа аз какво чух: оглеждат се като кандидати двамата кметове на ГЕРБ - на Бургас и на Стара Загора. Успешни, с политика за всички като лица и партийни предпочитания, възприемани дълго време от по голямата част от населението в тия градове и региони. Успешни, млади хора на средна възраст. И те са управлявали финансови потоци за хора на ГЕРБ, но не открито и така грубо. Умерени. Тя скритата пропаганда вече започна. Та да видим.

    10:15 25.01.2026

  • 30 Странното е обаче че

    10 0 Отговор
    И Кристалина Георгиева, и Николай Младенов, и Димитър Радев се водят на ведомост към чужди стужби и организации. А че нито един от тях няма да е "кандитата" е ясно. Впрочем и тримата посочени са с чуждо гражданство и имоти и семейства в чужбина.

    10:16 25.01.2026

  • 31 12340

    3 0 Отговор
    Не се е сетил за мумията на Рамзес ll
    Боко..!

    10:19 25.01.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    А защо Бойко се крие зад други пак. Нали имаше голям мерак да стане президент. Страх го е да излезе на преки избори, да види колко струва.

    10:20 25.01.2026

  • 33 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Кристалина да падне толкова ниско, едва ли

    10:20 25.01.2026

  • 34 оня с коня

    3 0 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    10:20 25.01.2026

  • 35 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    3 0 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смааахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм, нацизъм и ционизъм

    10:21 25.01.2026

  • 36 Тракиец 🇺🇦

    4 4 Отговор
    Избора е между Сталинка на Сталин и Йотова на Ленин ....пак избираме между две комунистки два комуниста...До кога с Тея комунисти

    Коментиран от #47

    10:22 25.01.2026

  • 37 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Както се казва: Я у лево,с тази Сталинка! Да и подсигурим още една ясла,защото голямата ,тлъста баница в МВФ е на привършване.

    10:23 25.01.2026

  • 38 Ще станат президенти

    1 0 Отговор
    И ще си дадат под наем къщите във Мериленд диси нали?

    10:24 25.01.2026

  • 39 Факти

    1 1 Отговор
    Помните ли лъжата за "Сталинка", разпространена от Таско Ерменков от БСП - бившият агент "Радулов" от ДС? Кристалина му затвори устата, като му показа акта си за раждане. Кръстена е на баба си Кръстина.

    10:24 25.01.2026

  • 40 Нах

    2 0 Отговор
    Тази продажна бабишкера от кой гардероб я докараха.Една от най-големите продажници !!Президент щели да я правят.

    10:24 25.01.2026

  • 41 Гюбюрлък

    3 0 Отговор
    И утвърдените му личности като самият Бою, противни измекяри!

    10:26 25.01.2026

  • 42 К.К

    2 0 Отговор
    Хвани едната, удари другата! На хората им писна от изтъркани стари чанти, цял живот на държавна хранилка!

    10:26 25.01.2026

  • 43 Борисов е подлога

    2 0 Отговор
    Ще номинира който му кажат. Винаги така е било. И с евродепутатите и с еврокомисарите. Що народ в годините номинира без дори в живота си да ги е виждал

    10:27 25.01.2026

  • 44 Никой

    1 0 Отговор
    Те са равностойни - ще ни карат пак да търчим по Секции.

    И Холни Гарнитури.

    Какво става с тези избори - те едно и също правят - взимат си заплатките - и бегат.

    То това да не е - "баница".

    10:30 25.01.2026

  • 45 И кво ще правят

    3 0 Отговор
    без НСО и коли? По цял ден домовата книга ли ще четат или на две куки чорапи ще плетат? Че тя Кристалинка и шофъорска книжка няма впрочем

    10:31 25.01.2026

  • 46 Хмм

    2 2 Отговор
    следващият президент ще е софийският кмет

    Коментиран от #48

    10:32 25.01.2026

  • 47 Марикон

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":

    Изчезвай бе Филиповци.

    10:33 25.01.2026

  • 48 Луна президент

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    Ако махнат Гонзо от БФС, и той ще се кандидатира. Бистришките тикви вече не са фактор, въпреки че се опитват да го играят тежко и грубо.

    10:35 25.01.2026

  • 49 Олееее.....

    2 0 Отговор
    Кристалина Георгиев била най-вероятният кандидат на ГЕРБ, защото вече нямала международни ангажименти.... Тоя Бою направо като Бюро по труда бре. Как само ги трудоустроява а?

    10:36 25.01.2026

  • 50 Тоя продължава

    1 0 Отговор
    Да ги събира по светофарите обаче

    10:38 25.01.2026

  • 51 То и още много скоро

    0 0 Отговор
    Ще останат без "ангажименти" ... Впрочем Кристалина Георгиева е и американски федерален пенсионер !

    10:41 25.01.2026

  • 52 Какво да очакваме от човек...

    0 0 Отговор
    ...избиващ комплекси от родното си име-,,Сталинка" и променяйки го на...,,Кристалина"...?!?!

    10:43 25.01.2026

  • 53 И от тея

    0 0 Отговор
    Кой пшаща данъци в България? А?

    10:43 25.01.2026

