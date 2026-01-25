Епицентър: Борисов изправя Кристалина Георгиева срещу Йотова в президентска битка

Кристалина Георгиева, Николай Младенов, Димитър Радев - тези утвърдени личности са били обсъждани в тесния кръг около лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като евентуални кандидати за бъдещ президент, научи Епицентър. бг.

Изборът на Борисов паднал върху Кристалина Георгиева по една важна причина - да изправи жена срещу жена, като се има предвид, че почти сигурно е, че Илияна Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори за държавен глава през октомври т.г.

Кристалина Георгиев била най-вероятният кандидат на ГЕРБ, защото вече няма международни ангажименти - изтича последният ѝ мандат като шеф на МВФ.

Николай Младенов е сигурно, че ще откаже офертата на Борисов, защото в момента заема една от най-високопоставените международни позиции като върховен представител за Газа на президента Тръмп в неговия Съвет за мир.

А пък топбанкерът Димитър Радев едва ли ще напусне уважавания пост на управител на БНБ в една политическа битка, за която не е ясно, че ще има успех.

Илияна Йотова има всички шансове да спечели президентската битка, като предстоящата година ще даде възжвожност на хората да се убедят в нейните качества като държавен глава.

Шансовете на Кристалина Георгиева са далеч по-скромни, защото не е така разпознаваема в страната, освен ако Борисов не убеди и десния спектър от ПП-ДБ да я подкрепи. Тогава бихме наблюдавали истинско състезание на две високопоставени дами, с огромно влияние у нас и в чужбина за най-високия пост в държавата.

В тази интрига много важно е каква позиция ще заеме Румен Радев. Според някои в БСП той категоримно ще подкрепи Йотова и това даже било обявено в някои от червените среди. Според други обаче, Радев и до този момент не е обявил своята позиция по президентската надпревара. От негови източници изтече името на конституционалиста проф. Атанас Семов като вариант на Радев да играе с тази кандидатура на президентския вот.