Епицентър: Борисов изправя Кристалина Георгиева срещу Йотова в президентска битка

Кристалина Георгиева, Николай Младенов, Димитър Радев - тези утвърдени личности са били обсъждани в тесния кръг около лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като евентуални кандидати за бъдещ президент, научи Епицентър. бг.
Изборът на Борисов паднал върху Кристалина Георгиева по една важна причина - да изправи жена срещу жена, като се има предвид, че почти сигурно е, че Илияна Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори за държавен глава през октомври т.г.
Кристалина Георгиев била най-вероятният кандидат на ГЕРБ, защото вече няма международни ангажименти - изтича последният ѝ мандат като шеф на МВФ.
Николай Младенов е сигурно, че ще откаже офертата на Борисов, защото в момента заема една от най-високопоставените международни позиции като върховен представител за Газа на президента Тръмп в неговия Съвет за мир.
А пък топбанкерът Димитър Радев едва ли ще напусне уважавания пост на управител на БНБ в една политическа битка, за която не е ясно, че ще има успех.
Илияна Йотова има всички шансове да спечели президентската битка, като предстоящата година ще даде възжвожност на хората да се убедят в нейните качества като държавен глава.
Шансовете на Кристалина Георгиева са далеч по-скромни, защото не е така разпознаваема в страната, освен ако Борисов не убеди и десния спектър от ПП-ДБ да я подкрепи. Тогава бихме наблюдавали истинско състезание на две високопоставени дами, с огромно влияние у нас и в чужбина за най-високия пост в държавата.
В тази интрига много важно е каква позиция ще заеме Румен Радев. Според някои в БСП той категоримно ще подкрепи Йотова и това даже било обявено в някои от червените среди. Според други обаче, Радев и до този момент не е обявил своята позиция по президентската надпревара. От негови източници изтече името на конституционалиста проф. Атанас Семов като вариант на Радев да играе с тази кандидатура на президентския вот.
Никакви шансове.
8 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Любопитен":Вчера минах през централата на партията на Радев.Ремонтът напредва бързо.Скоро ще е готова.
Баце изпревари и Тръмп ! Новия носител на жълтата фланелка е Баце ! Ура ! 😀
16 007 лиценз ту кил
До коментар #7 от "Пич":Е Борисов все пак изправи леля Цацка за президент.
10:09 25.01.2026
17 Неприета от българите
10:09 25.01.2026
21 Съжалявам
До коментар #1 от "Факт":Да те разочаровам, но тук партиите са като метеорити. Блясват за момент, и умират. Така умря царя, така умря Борисов, така ще умре и Радев политически. А канадските глупаци умряха преди да бляснат. Запомни добре - тук никога няма да има силни политически партии, защото никога не са били български проекти! Първо бяха германски, после руски, а сега говедаро- англичански.
25 Доста идиоти има в България
До коментар #19 от "Фанфан Лалето":След като 12 години ни управлява мафиот, явно не сме силни в главата.
28 Цъцъцъ
Сталинка- така и е името!!
Не я искаме борисоватикво!!!
29 Георгиев
Да ви кажа аз какво чух: оглеждат се като кандидати двамата кметове на ГЕРБ - на Бургас и на Стара Загора. Успешни, с политика за всички като лица и партийни предпочитания, възприемани дълго време от по голямата част от населението в тия градове и региони. Успешни, млади хора на средна възраст. И те са управлявали финансови потоци за хора на ГЕРБ, но не открито и така грубо. Умерени. Тя скритата пропаганда вече започна. Та да видим.
Боко..!
44 Никой
И Холни Гарнитури.
Какво става с тези избори - те едно и също правят - взимат си заплатките - и бегат.
То това да не е - "баница".
47 Марикон
До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":Изчезвай бе Филиповци.
48 Луна президент
До коментар #46 от "Хмм":Ако махнат Гонзо от БФС, и той ще се кандидатира. Бистришките тикви вече не са фактор, въпреки че се опитват да го играят тежко и грубо.
