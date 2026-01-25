Новини
Митов за присъединяването ни към Съвета за мир: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

Митов за присъединяването ни към Съвета за мир: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

25 Януари, 2026 16:11

  • даниел митов-
  • съвет за мир-
  • сащ

Когато се формира подобна сериозна геополитическа инициатива под американско лидерство по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто

Митов за присъединяването ни към Съвета за мир: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ са наш основен геополитически съюзник и не можем да бягаме от инициативи, които те са предприели, каза министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов в предаването „Неделя 150“ по БНР относно присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати (САЩ).

Митов коментира, че решението да бъде подписан документът е взето легитимно с мандат на Министерски съвет, като подлежи на ратификация от парламента.

„Когато се формира подобна сериозна геополитическа инициатива под американско лидерство по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов.

Според него да не се включиш в такъв момент е по скоро самоизключване, отколкото заемане на неутрална позиция. Той добави, че България сега е част от нещо, което ще се развива в бъдеще.

Рано е, като политици, да коментираме нещо, което не съществува, каза Даниел Митов за политическия проект на Румен Радев.

Той отбеляза, че към момента единствено се знае, че Румен Радев вече не е президент и няма как да знаем дали той ще прави партия или ще оглави коалиция, каква програма и дневен ред за обществото ще има.

Относно закриването на Комисията за противодействие на корупцията, прието засега на първо четене в парламента, Митов посочи, че МВР и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ имат готовност за структуриране на подобен отдел. Той обаче отбеляза, че има проблем с физическото настаняване на служителите на комисията, чиято дейност се предвижда да премине към ГДБОП.

За работата на МВР през 2025 г. Даниел Митов отчете в пъти повече задържан кокаин, канабис и фентанил в сравнение с предходни години, както и 70% по-малко миграционен натиск.

Той акцентира и на пътната безопасност като каза, че мерките вече дават резултат, но е необходимо време. Митов каза, че през м.г. има 20% увеличение на трафика през България, както и 40% ръст на тежкотоварния трафик, а загиналите са 22 по-малко в сравнение с 2024 г.


  • 1 Дориана

    28 1 Отговор
    Това е очаквано . Целия народ знае , че Росен Желязков е подставено лице на Борисов и Пеевски и е маша в техните ръце и политически амбиции. Да не говорим, че от подмазване и рабополепие е паднал по очи на Земята пред Тръмп и Европейските политици и не отстоява българските интереси Това го прави вреден за България наравно с Пеевски и Борисов. От подмазване и рабополепие пред Тръмп за да купят неговото благоволение да изкара Пеевски от списъка Магнитски са готови да сключат сделка не само с Тръмп , но и Дявола. По трудния начин ще разберат, че са провал и са нежелани от по- голямата част от българския народ, който излезе с плакати и карикатури на Борисов и Пеевски на революция. Свършено е с коалиция Магнитски и техните пишман патерици ИТН и БСП ОЛ.

    Коментиран от #10, #15

    16:13 25.01.2026

  • 2 хехе

    26 0 Отговор
    така е магнита здраво е стинал голямото Д и е готов за стисне и тиквата.

    16:13 25.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    18 1 Отговор
    А защо Израелска държава не е там?Във вестниците на запад вече има снимки на идейния проект за застрояване на Га—за ,който ще надмине Дубай с две обиколки.Затова беше тая жега с палестинците.Освобождаване на терена.

    16:14 25.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    НА масата е именно менюто❗Гостите са КРАЙ масата❗

    16:14 25.01.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    18 0 Отговор
    Даниела, разкарай се, ако обичаш!!!

    16:16 25.01.2026

  • 7 И те

    13 0 Отговор
    ако пускат газове , ти Данке ще се отаковаш , а ?

    16:17 25.01.2026

  • 8 ТИГО

    19 0 Отговор
    Този смешник се обясняваше само с общи приказки 40 мин егати "управленеца" сложен на всечки дето покажат морков ! Тоя иска да ни управлява и оня с водопада срам и резил подлоги!

    16:18 25.01.2026

  • 9 Как може

    19 0 Отговор
    едно такова нещо да е в политиката и на такива постове в държавата ни , като това сипаничевото ?

    16:18 25.01.2026

  • 10 Колко

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Слабоумнно внушение! Къде беше изказаното възмущение от твоите Пепетници от действията на Роско? Продадоха ни заедно с Тиквата и Пеевски. Единственото от което твоите Пепетници се възмутиха беше да не допуснат данък за бизнеса, и да не допуснат пари за народа. Марш!

    16:20 25.01.2026

  • 11 Арни

    20 0 Отговор
    Тоя нещо не е в час! Това не е американска инициатива, а е лично на Тръмп. Той сам се назначи за пожизнен председател, той еднолично решава, кого да покани и кого не, той лично ще решава какво ще се прави и срещу кого. Това е един частен проект на оранжевия, за да има влияние и след като сдаде президентския пост. И Водопада плонжира пред него по нареждане на Шиши, нещо неясно?

    16:20 25.01.2026

  • 12 Това е истина въпреки

    3 6 Отговор
    че не съм ви фен но розовите понита от пеперастите за да съвсем друго мнение защото САЩ спряха смяната на пола и не правят трето полови тоалетна.
    На вас може да ви е смешно но е абсолютна истина

    16:20 25.01.2026

  • 13 ЙЕСМЕН

    6 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ И НЕ БИВА.ЩОМ КАЖЕ НАЧАЛНИКА И ТИЧАМЕ ДА МУ СЕ СЛОЖИМ.ЕЙ ТЪЙ Я КАРАМЕ 1400 ГОДИНИ ВЕЧЕ

    16:21 25.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тук в една механа, близо до началната станция на кабината, на ока винце и порция подлютени черавца на скара, се чувствам добре. След малко ще се отдам на разгул и морален упадък с компаньонки.

    Коментиран от #27, #31

    16:22 25.01.2026

  • 15 Тодор

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Права си каквото си написала, но и целия български народ знае също /освен написаното за Желязков и ДПС/ че ППДБ са абсолютно същите подмазвачи и падат по очи само че на Кая и Урсула.
    За мекотели в българския парламент и да управляват държавата няма място, а такива са и ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП, ППДБ

    16:22 25.01.2026

  • 16 Ти не можеш

    9 0 Отговор
    и да бягаш , бе , освен да лазиш !

    16:23 25.01.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор
    Да те питам - ако след преяждане САЩ отидат до vc, а ти с празен корем също ли ще клекнеш до тях, та да се омешаш в миризмата им ?

    16:23 25.01.2026

  • 18 Не стига

    10 0 Отговор
    че са некадърни,ами и про сти!

    16:23 25.01.2026

  • 19 Пешо

    9 0 Отговор
    Не знаех ,че сме станали част от САЩ.Сигурно са се разместили текстилните плочи и България вече не е в Европа.

    16:26 25.01.2026

  • 20 Зло под слънцето

    8 0 Отговор
    Митов е лакей на Пеевски, няма какво да ни обяснява - наясно сме!

    16:26 25.01.2026

  • 21 Ха такаа

    8 0 Отговор
    И тоя е научил световноизвестният лаф. Пак сме в менюто с такива нгждачи.

    16:28 25.01.2026

  • 22 Вие направо прввдихъв целия бюджет

    7 0 Отговор
    ..на бедна България на краварите.
    .
    Izrodi maloumni

    16:28 25.01.2026

  • 23 Боклук

    4 0 Отговор
    💩💩💩💩💩

    16:29 25.01.2026

  • 24 Гост

    6 0 Отговор
    Изчезвай мизерна, пеефска слугиньо

    16:30 25.01.2026

  • 25 Тоя боклук не е министър вече

    4 0 Отговор
    Дали tapata му празна глава го е схванала ..породен нищожен idiitt

    16:31 25.01.2026

  • 26 Гущер на американски

    4 0 Отговор
    Сложил съм си тампони в носа и сега като лижа отзад не се усеща аромата.

    16:31 25.01.2026

  • 27 С молба -

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    хвани един три пер, или буби и за мен, че аз бачкам и нямам време... 🤣

    16:31 25.01.2026

  • 28 Гарга Сарис

    1 0 Отговор
    Е сега ще падне ли Магнитски на Пеевски,а? Кажи, бе Сю? Оти не моем да спим!

    16:32 25.01.2026

  • 29 Слава Богу!

    2 0 Отговор
    Слава Богу, че само седмица още ще търпим това омразно на цял народ двукопитно ниощжество, политически номад, който преминава от партия в партия както магистралните жрици преминават от един турски тир в друг! Нагъл, двуличен продажник и предател! Беше зам. на Иван Костов в ДСБ, а сега е зам. на мутрата от СИК Боко Тиквата! Нещо да кажете за политическото "израстване" на Къдравия Митов Даниел?! Потрес и отврат, нали?! "Не можем да бягаме от инициатива на САЩ"! Наглец и мерзавец! Първо, Къдравата!?Инициативата не е на САЩ , а лично на Тръмп, за да се парви на интересен! И второ, всички европейски държави, всички, избягаха от тази инициатива и не се подчиниха на поредната прищявка на американския президент! Само Орбан, путиновият лакей, Лукашенко и неколцина нищожества като тях, мразени и ненавиждани от собствените си народи, се наредиха до Тръмп! За най-голям срам и позор на великата ни някога държава, между тях беше и нашият Джелязков Хаячито, с което напарви България за посмешище по света! Виж какво, Къдравата! Вие, ГЕРБерастките слуги и лакеи на уродливоот 190 - килограмово туловище никога няма да измиете този позор, затова ще направиш много добре ако си затвориш устата! Същото да направи и дежурната по медиите ГЕРБачева, пардон - Сачева, чиято физиономия прилича на тепсия! Станахте не само банални, станахте жалки и смешни! Чиста проба нищожества! Е, да, нямало е как да откажете на началника ви Пеевски, ама поне да бяхте се скрили от него, че да н

    16:32 25.01.2026

  • 30 АБЕ ОТ ПАДЪК .............

    1 0 Отговор
    НИЕ НЕ СМЕ И МЕНЮ , ЩОТО МНОГОКРАТНО НИ СЕРВИРАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ

    Коментиран от #37

    16:32 25.01.2026

  • 31 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    И ако чуеш нещо хубаво за бою мошенгията, вече направо и ще свършиш...

    Коментиран от #49

    16:33 25.01.2026

  • 32 Дано на

    2 0 Отговор
    Идващите избори народа се сети за всички ваши ,, геройства и работа за народа’ и ви възнагради както подобава

    16:33 25.01.2026

  • 33 Аре изчезни подлого

    4 0 Отговор
    Че вече и гнусни ставате. След подобно изказване въобще нямаш работа на каквато и да била длъжност в държавната администрация. Просто не е истина колко пропаднала долна сган сте

    16:33 25.01.2026

  • 34 Петрич

    2 0 Отговор
    Не бе плужек, защо бягате от интереса на народа, ЗАЩО?

    16:34 25.01.2026

  • 35 Не можете,

    3 0 Отговор
    защото сте куролапачи.Начело с двамата дебели.

    16:34 25.01.2026

  • 36 правилно

    0 0 Отговор
    Никакво бягане.
    Само подмиване.

    16:36 25.01.2026

  • 37 Меню

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "АБЕ ОТ ПАДЪК .............":

    България изпадна до меню, ама такова дето е ядено няколко пъти вече.

    16:36 25.01.2026

  • 38 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ето го служебния министър на вътрешните работи !
    Да живее !!!

    16:37 25.01.2026

  • 39 Митов и ГЕРБ са НЕАДЕКВАТНИ!!

    1 0 Отговор
    Митов пренебрегва, че инициативата не е координирана с ЕС. В резултат почти всички страни от ЕС се дистанцираха. Това е голям дипломатически проблем, защото България като член на ЕС не може официално да участва в „самостоятелни“ европейски външнополитически проекти без координация.

    16:37 25.01.2026

  • 40 Лена

    2 0 Отговор
    Този е класически глупак! И като министър и като кукла на хонци! Дани Мите с пол пола!

    Коментиран от #47

    16:38 25.01.2026

  • 41 Отечествен фронт на Радев за спасяване

    1 0 Отговор
    На България.

    Партията се казва “Видов ден”

    16:38 25.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Горски

    1 0 Отговор
    Този да не е объркал министерствата? Некой рита срещу ООН? Ако няма резолюция на ООН си е направо разбойничество, последното за сведение на Сю. България в „Съвета за мир на Доналд Тръмп“ - БАРАБАР ПЕТКО С МЪЖЕТЕ! Тоя Митов същия ли е дето защитаваше русенския шеф на полицията и заплашваше, че ще смачка младежите побойници. Пък то после излезе, че русчуклията началник бил порядъчно почерпен и с колега бабаит раздавали шамари наред. И сега ще излезе същата работа, само ошамарените ще са други. Да бе да, ако имаше начин щях да ви изпратя наколенки на всички вас дето обожествяват един 80 годишен дядо,за да не ви се протъркат костюмите в областта на коленете. Жал ми е за вас слънчогледи. Ето това е водещият мотив на бг тъпите политици- да са на масата, да лапат и да намажат от келепира !! Никакув друг рационален аргумент не изтъкват- само плюскане (пълнене на джобовете) и "мисъл" със стомаха. Къде ги намерихте тия в Бг-то ? Правите всичко заради намагнитизирания - отвращавате, но това единствено го можете.

    16:40 25.01.2026

  • 45 Отвратително!

    1 0 Отговор
    Това е силно едностранен подход: приоритет се дава на геополитическата близост със САЩ, а не на интересите на България, ЕС или съседите. ГЕРБ подписаха договор, с който заробиха българското население да плаща милиарди долари, за да може политическия екскурзиант Росен Желязков да си направи снимчица за спомен с Тръмп и ГЕРБ да се подмажат на Тръмп!!!

    16:40 25.01.2026

  • 46 оня с коня

    0 0 Отговор
    Значи можете тука да крещите като изоглавени че на БГ й трябва един Орбан за Началник,че Орбан за разлика от наще политици мисли за народа си и т.н. но когато България СЕ НАРЕДИ до Унгария с решението си за влизане в "Съвета за мир" иницииран от САЩ - "Що така" и "Отде накъде","Търгуват Държавата ни за падане на санкции "Магнитски" и т.н.?Ееей Русофилски Гниди зето сте против Всичко що мърда в БГ само и само да се Парализира Държавата ни ,та да има "причина" да влезе дядо Иван и да ни "освобождава" за пореден път - ще ви го кажа на чужд език та да не го разбере Гумаджията тука и да го изтрие:ПИИ4КА ВИ МАТЕРНА!

    Коментиран от #52

    16:40 25.01.2026

  • 47 Кирчо

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Лена":

    Не е глупак,ние сме такива допускайки това недоразумение да изплува като гвно в политическата сцена залепен като пиявица за мдете на Бойко Методиев

    16:41 25.01.2026

  • 48 С мандат на Министерски съвет

    2 0 Отговор
    Ама първо покажи стенограмата от заседанието на МС боооклук смотан щом го твърдиш ! Дебати, разисквания, решение..а не да дрънкаш глупости...и алооо къдравото Сю мъжленцето на чуждата шпионка, ... ту-тууу !
    Точно колкото искаме 1 милиард долара рекет или там членски внос на САЩ да плащаме ама точно толкова и 1 % от 230 милиарда евро за хунтата на Зеленски искаме да плащаме! Вие на какви се правите бре подли твари? А? ...Или си мислите че ще ви делим атлантенцата на добри и лоши? Всички атлантици сте смет! Токсична смет!

    16:42 25.01.2026

  • 49 Руски,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Ти отдавна си "свършил", затънал в блатата на матушката ти, броейки копейки

    Коментиран от #56

    16:43 25.01.2026

  • 50 Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

    1 0 Отговор
    "членски внос" ли а? Бооооклук....
    И за какво? За да се наредим в клуба на престъпниците извършили военни престъпления и геноцид? Престъплението на столетието вероятно? Вината наша ли е? Членски внос ли? А защо пък не и една набирателна сметка за да платим от атлантическата полудяла сган да ни изчисти някой а? 1 милиард за чужди грехове и шепа олигофрени да се гаврят с нас ...хм... водопади а?

    16:45 25.01.2026

  • 51 Българин

    2 0 Отговор
    За тези имам само една дума ГЪЗОБЛИЗЦИ .

    16:45 25.01.2026

  • 52 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Само баце "мисли" за народа. Никой друг!

    16:45 25.01.2026

  • 53 Мевере

    0 0 Отговор
    Розовият шериф пак се изходи.

    16:46 25.01.2026

  • 54 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 0 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей

    16:47 25.01.2026

  • 55 павела митова

    0 0 Отговор
    ТАЗИ ЖЕНИЧКА КЪДЕ И ТЯ БАРАБАР С МЪЖЕТЕ ,ХАХАХА ПАЛЯЧО

    16:48 25.01.2026

  • 56 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Руски,":

    Хахахахаххахаххахахаха! Надявам се вече ти олекнало! Хахахахаха!

    16:49 25.01.2026

  • 57 Ядосан

    0 0 Отговор
    Гьот Ве Рен!

    16:49 25.01.2026

  • 58 46 - и банкьнски неграмотник

    0 0 Отговор
    Абе, брато! Ама вие, ГЕРБерастите, сте потресаващо неграмотни бе, брато! Че как си могъл да напишеш "наЩте бе, неграмоатнико! Пише ес "Нашите" бе баянкянски чистач на зайчарника! Но по-страшното е, че май мозъкат ти е увреден, и то доста сериозно! "Орбан мислел за народа си"! Иди на психиатър бе, нищожество и банкянски адвокатино! УНгарският народ мрази и презира Орбан, а прогнозите за изборите тази година са, че изостава с цели 25%! Грешиш, банкянски чистач на зайчарника, много грешиш! Орбан е и ще си остане долен лакей и подлога на злодея в Кремъл! Той вече е прокълнат от всички демократични държави и от цивилизования свят! " Русофилска" гнида си ти, нищожество неграмотно, ти!

    16:50 25.01.2026

  • 59 Интересно

    0 0 Отговор
    А вие за какво сте ни ?

    16:50 25.01.2026

  • 60 Магнитски

    1 0 Отговор
    Ду.педавци.

    16:51 25.01.2026

  • 61 Тоя е единственият

    1 0 Отговор
    С по малко мозък от Кая Калас

    16:51 25.01.2026

  • 62 не е съвсем вярно

    0 0 Отговор
    Можем да бягаме и дори сега е възможно най-удобно. Защото инициативите на САЩ са недолюбвани в Европа.
    За бягането - можем.
    Въпросът е дали искаме.
    Кабинетът направи важен и ясен избор. Присъедини се към клуба на Тръмп.
    Честна игра е това. А дали е успешна, ще видим.

    16:52 25.01.2026

  • 63 Ясно

    1 0 Отговор
    Евреин!

    16:52 25.01.2026

  • 64 Уса

    0 0 Отговор
    Можете,но сте най-евтините прсттки на тоя свят.САЩ не са фашистка Европа и поканата не е задължение.Това,че искате да изперете Магнитски е друг въпрос,но няма да стане

    16:54 25.01.2026

  • 65 България е НАТО.

    0 0 Отговор
    И нищо не губи...
    Няма да плащаме нищо три години...
    След това може да да откажем....
    Шеф в съюза е българин.....
    Парламента окончателно ще реши.....

    16:55 25.01.2026

