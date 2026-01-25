Митов за присъединяването ни към Съвета за мир: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

САЩ са наш основен геополитически съюзник и не можем да бягаме от инициативи, които те са предприели, каза министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов в предаването „Неделя 150“ по БНР относно присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати (САЩ).
Митов коментира, че решението да бъде подписан документът е взето легитимно с мандат на Министерски съвет, като подлежи на ратификация от парламента.
„Когато се формира подобна сериозна геополитическа инициатива под американско лидерство по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов.
Според него да не се включиш в такъв момент е по скоро самоизключване, отколкото заемане на неутрална позиция. Той добави, че България сега е част от нещо, което ще се развива в бъдеще.
Рано е, като политици, да коментираме нещо, което не съществува, каза Даниел Митов за политическия проект на Румен Радев.
Той отбеляза, че към момента единствено се знае, че Румен Радев вече не е президент и няма как да знаем дали той ще прави партия или ще оглави коалиция, каква програма и дневен ред за обществото ще има.
Относно закриването на Комисията за противодействие на корупцията, прието засега на първо четене в парламента, Митов посочи, че МВР и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ имат готовност за структуриране на подобен отдел. Той обаче отбеляза, че има проблем с физическото настаняване на служителите на комисията, чиято дейност се предвижда да премине към ГДБОП.
За работата на МВР през 2025 г. Даниел Митов отчете в пъти повече задържан кокаин, канабис и фентанил в сравнение с предходни години, както и 70% по-малко миграционен натиск.
Той акцентира и на пътната безопасност като каза, че мерките вече дават резултат, но е необходимо време. Митов каза, че през м.г. има 20% увеличение на трафика през България, както и 40% ръст на тежкотоварния трафик, а загиналите са 22 по-малко в сравнение с 2024 г.
1 Дориана
Коментиран от #10, #15
16:13 25.01.2026
2 хехе
16:13 25.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
16:14 25.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:14 25.01.2026
6 Евгени от Алфапласт
16:16 25.01.2026
7 И те
16:17 25.01.2026
8 ТИГО
16:18 25.01.2026
9 Как може
16:18 25.01.2026
10 Колко
До коментар #1 от "Дориана":Слабоумнно внушение! Къде беше изказаното възмущение от твоите Пепетници от действията на Роско? Продадоха ни заедно с Тиквата и Пеевски. Единственото от което твоите Пепетници се възмутиха беше да не допуснат данък за бизнеса, и да не допуснат пари за народа. Марш!
16:20 25.01.2026
11 Арни
16:20 25.01.2026
12 Това е истина въпреки
На вас може да ви е смешно но е абсолютна истина
16:20 25.01.2026
13 ЙЕСМЕН
16:21 25.01.2026
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #27, #31
16:22 25.01.2026
15 Тодор
До коментар #1 от "Дориана":Права си каквото си написала, но и целия български народ знае също /освен написаното за Желязков и ДПС/ че ППДБ са абсолютно същите подмазвачи и падат по очи само че на Кая и Урсула.
За мекотели в българския парламент и да управляват държавата няма място, а такива са и ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП, ППДБ
16:22 25.01.2026
16 Ти не можеш
16:23 25.01.2026
17 АГАТ а Кристи
16:23 25.01.2026
18 Не стига
16:23 25.01.2026
19 Пешо
16:26 25.01.2026
20 Зло под слънцето
16:26 25.01.2026
21 Ха такаа
16:28 25.01.2026
22 Вие направо прввдихъв целия бюджет
.
Izrodi maloumni
16:28 25.01.2026
23 Боклук
16:29 25.01.2026
24 Гост
16:30 25.01.2026
25 Тоя боклук не е министър вече
16:31 25.01.2026
26 Гущер на американски
16:31 25.01.2026
27 С молба -
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":хвани един три пер, или буби и за мен, че аз бачкам и нямам време... 🤣
16:31 25.01.2026
28 Гарга Сарис
16:32 25.01.2026
29 Слава Богу!
16:32 25.01.2026
30 АБЕ ОТ ПАДЪК .............
Коментиран от #37
16:32 25.01.2026
31 Гост
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":И ако чуеш нещо хубаво за бою мошенгията, вече направо и ще свършиш...
Коментиран от #49
16:33 25.01.2026
32 Дано на
16:33 25.01.2026
33 Аре изчезни подлого
16:33 25.01.2026
34 Петрич
16:34 25.01.2026
35 Не можете,
16:34 25.01.2026
36 правилно
Само подмиване.
16:36 25.01.2026
37 Меню
До коментар #30 от "АБЕ ОТ ПАДЪК .............":България изпадна до меню, ама такова дето е ядено няколко пъти вече.
16:36 25.01.2026
38 Последния Софиянец
Да живее !!!
16:37 25.01.2026
39 Митов и ГЕРБ са НЕАДЕКВАТНИ!!
16:37 25.01.2026
40 Лена
Коментиран от #47
16:38 25.01.2026
41 Отечествен фронт на Радев за спасяване
Партията се казва “Видов ден”
16:38 25.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Горски
16:40 25.01.2026
45 Отвратително!
16:40 25.01.2026
46 оня с коня
Коментиран от #52
16:40 25.01.2026
47 Кирчо
До коментар #40 от "Лена":Не е глупак,ние сме такива допускайки това недоразумение да изплува като гвно в политическата сцена залепен като пиявица за мдете на Бойко Методиев
16:41 25.01.2026
48 С мандат на Министерски съвет
Точно колкото искаме 1 милиард долара рекет или там членски внос на САЩ да плащаме ама точно толкова и 1 % от 230 милиарда евро за хунтата на Зеленски искаме да плащаме! Вие на какви се правите бре подли твари? А? ...Или си мислите че ще ви делим атлантенцата на добри и лоши? Всички атлантици сте смет! Токсична смет!
16:42 25.01.2026
49 Руски,
До коментар #31 от "Гост":Ти отдавна си "свършил", затънал в блатата на матушката ти, броейки копейки
Коментиран от #56
16:43 25.01.2026
50 Не можем да бягаме от инициативи на САЩ
И за какво? За да се наредим в клуба на престъпниците извършили военни престъпления и геноцид? Престъплението на столетието вероятно? Вината наша ли е? Членски внос ли? А защо пък не и една набирателна сметка за да платим от атлантическата полудяла сган да ни изчисти някой а? 1 милиард за чужди грехове и шепа олигофрени да се гаврят с нас ...хм... водопади а?
16:45 25.01.2026
51 Българин
16:45 25.01.2026
52 Гост
До коментар #46 от "оня с коня":Само баце "мисли" за народа. Никой друг!
16:45 25.01.2026
53 Мевере
16:46 25.01.2026
54 Атлантизма е еманацията на нацизма...
16:47 25.01.2026
55 павела митова
16:48 25.01.2026
56 Гост
До коментар #49 от "Руски,":Хахахахаххахаххахахаха! Надявам се вече ти олекнало! Хахахахаха!
16:49 25.01.2026
57 Ядосан
16:49 25.01.2026
58 46 - и банкьнски неграмотник
16:50 25.01.2026
59 Интересно
16:50 25.01.2026
60 Магнитски
16:51 25.01.2026
61 Тоя е единственият
16:51 25.01.2026
62 не е съвсем вярно
За бягането - можем.
Въпросът е дали искаме.
Кабинетът направи важен и ясен избор. Присъедини се към клуба на Тръмп.
Честна игра е това. А дали е успешна, ще видим.
16:52 25.01.2026
63 Ясно
16:52 25.01.2026
64 Уса
16:54 25.01.2026
65 България е НАТО.
Няма да плащаме нищо три години...
След това може да да откажем....
Шеф в съюза е българин.....
Парламента окончателно ще реши.....
16:55 25.01.2026