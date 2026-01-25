Сръбски превозвачи блокират западната ни граница за 8 дни

Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от утре блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство, която ще засегне и българската граница. Това съобщи БНТ.
Каква е причината за недоволството и как ще се отрази на българските превозвачи, които вече претърпяха сериозни загуби заради блокадите на гръцките фермери?
Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ - професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни. Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.
Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна. Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че утрешният протест ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари.
Превозвачите съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.
"Защо се случва това нещо - случва се заради въвеждането на европейската система, която касае всички граждани от трети страни, които в рамките на 180 дни имат правото на престой само на 90 дни, което като лимит за транспортните работници, водачите на товарни автомобили от трети страни е много кратък период и те няма как да го спазват", заяви Емил Николов от Съюза на международните превозвачи:
"Идеята е да бъдат приети като трансгранични работници, а не като общо основание туристи. Заради заобикалянето ще има и загуби", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иво
Коментиран от #17
17:46 25.01.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #19
17:47 25.01.2026
3 А Така
17:51 25.01.2026
4 Айде 6 на 35
17:52 25.01.2026
5 Сатана Z
17:55 25.01.2026
6 Цвете
18:00 25.01.2026
7 Хммм,
18:00 25.01.2026
8 Двойно гражданство
18:01 25.01.2026
9 Цвете
Коментиран от #11, #12, #13
18:01 25.01.2026
10 И сега
Коментиран от #18
18:04 25.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Я КОЛКО СА НЕРАЗУМНИ СЪРБИТЕ!
Коментиран от #21
18:10 25.01.2026
15 Голда
18:10 25.01.2026
16 Анджо
18:15 25.01.2026
17 гост
До коментар #1 от "Иво":Те българските превозвачи имат по един шофьор на три камиона , та на сръбските ще дават , хахаха !!
18:16 25.01.2026
18 Мислималко!
До коментар #10 от "И сега":Не става въпрос за сърбите,но ако затворят границите,нашите превозвачи от къде ще минат?!Осем дена са твърде много!
Коментиран от #20
18:16 25.01.2026
19 гост
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Имаха 30 години да изметат сръбските копейки и да влязат в ЕС !!! Който си мисли като глупака Вучич да седи на два стола ще седи на средния !! Да се сърдят на него !
18:19 25.01.2026
20 гост
До коментар #18 от "Мислималко!":Примерно през Румъния и Гърция , около 4-5 часа повече , и в момента над 2/3 правят точно това ! Гръцките фермери вече се настачкуваха и опашки няма !
18:22 25.01.2026
21 Русия е икономическо джудже
До коментар #14 от "Я КОЛКО СА НЕРАЗУМНИ СЪРБИТЕ!":Да правиш бизнес в Европа е много по-рентабилно. Изходът за сърбете е да влезат в Европейския съюз. Тогава шофьорите им ще работят в страната си - от пристанище Пирея до най-северното шведско пристанище.
18:26 25.01.2026
22 🎃🐷🎃
18:27 25.01.2026