Сръбски превозвачи блокират западната ни граница за 8 дни

25 Януари, 2026 17:42 1 140 22

  • блокада-
  • сръбска граница

Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ - професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни

Сръбски превозвачи блокират западната ни граница за 8 дни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от утре блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство, която ще засегне и българската граница. Това съобщи БНТ.

Каква е причината за недоволството и как ще се отрази на българските превозвачи, които вече претърпяха сериозни загуби заради блокадите на гръцките фермери?

Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ - професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни. Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.

Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна. Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че утрешният протест ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари.

Превозвачите съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.

"Защо се случва това нещо - случва се заради въвеждането на европейската система, която касае всички граждани от трети страни, които в рамките на 180 дни имат правото на престой само на 90 дни, което като лимит за транспортните работници, водачите на товарни автомобили от трети страни е много кратък период и те няма как да го спазват", заяви Емил Николов от Съюза на международните превозвачи:

"Идеята е да бъдат приети като трансгранични работници, а не като общо основание туристи. Заради заобикалянето ще има и загуби", допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    15 2 Отговор
    Превозвачите да ползват български шофьори, а не такива от трети страни.

    Коментиран от #17

    17:46 25.01.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 4 Отговор
    Братя Сърби и Черногорци Ово е демокрация Юриии

    Коментиран от #19

    17:47 25.01.2026

  • 3 А Така

    7 8 Отговор
    И Турция да ни затвори, и Путин морето-ще цъфнем и вържем

    17:51 25.01.2026

  • 4 Айде 6 на 35

    3 0 Отговор
    По-добре

    17:52 25.01.2026

  • 5 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Преди да ни пуснат в Шенген и БГ шофьорите ревяха по същата причина,че не могат да въртят вътрешни курсове в ЕС и да подбиват цените на оревоза.90 дена са достатъчни + това ТИРа трябва да мине ГТП на 6 месеца.

    17:55 25.01.2026

  • 6 Цвете

    7 3 Отговор
    КОЙТО НЕ Е В ЕВРОЗОНАТА ДА СПАЗВА ПРАВИЛАТА.👍🇧🇬👍

    18:00 25.01.2026

  • 7 Хммм,

    6 2 Отговор
    В такива слчай всички са на загуба, но в конкретния случай най много ще загубят държавите на блокиращите. Те и без друго не са много предпочитани заради граничния контрол и от там забавянето по границите, а от Гърциките пристанища през България, Румъния, Унгария, та чак до Виена тези проблеми отпадат заради това, че са членки на Шенген. Когато с наши и европейски средства Автомагистрала “Струма” стигне чак до Видин съвсем ще увяхнат като мушкато.

    18:00 25.01.2026

  • 8 Двойно гражданство

    4 1 Отговор
    Тсиган роден в Германия

    18:01 25.01.2026

  • 10 И сега

    6 3 Отговор
    Какво да жалим сръбите ли

    Коментиран от #18

    18:04 25.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Я КОЛКО СА НЕРАЗУМНИ СЪРБИТЕ!

    1 4 Отговор
    ВМесто да ни разкажат играта като спрат да возят за ЕС и да се захванат с грамадния руски транспортен пазар, те са се хванали да протестират!

    Коментиран от #21

    18:10 25.01.2026

  • 15 Голда

    1 0 Отговор
    Гобара 9

    18:10 25.01.2026

  • 16 Анджо

    1 1 Отговор
    Сърбите като блокират ще пътуват през Румъния. Така и не разбрах някой неща.

    18:15 25.01.2026

  • 17 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Те българските превозвачи имат по един шофьор на три камиона , та на сръбските ще дават , хахаха !!

    18:16 25.01.2026

  • 18 Мислималко!

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "И сега":

    Не става въпрос за сърбите,но ако затворят границите,нашите превозвачи от къде ще минат?!Осем дена са твърде много!

    Коментиран от #20

    18:16 25.01.2026

  • 19 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Имаха 30 години да изметат сръбските копейки и да влязат в ЕС !!! Който си мисли като глупака Вучич да седи на два стола ще седи на средния !! Да се сърдят на него !

    18:19 25.01.2026

  • 20 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мислималко!":

    Примерно през Румъния и Гърция , около 4-5 часа повече , и в момента над 2/3 правят точно това ! Гръцките фермери вече се настачкуваха и опашки няма !

    18:22 25.01.2026

  • 21 Русия е икономическо джудже

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я КОЛКО СА НЕРАЗУМНИ СЪРБИТЕ!":

    Да правиш бизнес в Европа е много по-рентабилно. Изходът за сърбете е да влезат в Европейския съюз. Тогава шофьорите им ще работят в страната си - от пристанище Пирея до най-северното шведско пристанище.

    18:26 25.01.2026

  • 22 🎃🐷🎃

    0 0 Отговор
    Да им турнат такса 1000 евро вход и изход на турци, сърби и македонци 🖕

    18:27 25.01.2026

