Вдигнаха блокадата на границата между България и РСМ при ГКПП „Гюешево"

Вдигнаха блокадата на границата между България и РСМ при ГКПП „Гюешево"

30 Януари, 2026 03:23, обновена 30 Януари, 2026 03:52 472 1

  • гкпп гюешево-
  • северна македония-
  • блокада-
  • камиони

Създадена е организация за поетапното преминаване на изчакващите товарните автомобили

Вдигнаха блокадата на границата между България и РСМ при ГКПП „Гюешево" - 1
Снимка: Фейсбук/ИНФОМРЕЖА
БТА БТА

Вдигната е блокадата на границата между България и Република Северна Македония при Граничния контролно- пропускателен пункт „Гюешево ", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Създадена е организация от гранични полицаи и полицаи от ОДМВР да започне поетапното преминаване на товарните автомобили, които са на места за изчакване на територията на общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Дупница, посочиха още от полицията.

Протестните действия на превозвачите от Република Северна Македония са преустановени за всички гранични пунктове по границата с България. Във вътрешността на страната ни има полицейски екипи, които контролират трафика както за напускащите страната, така и на влизащите, казаха още от полицията.

Протестните действия започнаха в понеделник и са свързани с пълното прилагане на системата „вход-изход", приета с Европейски регламент от 2017 година и съответните дерогации към него от 2025 година за поетапното въвеждане на системата, която ще отброява престоя на гражданите на трети страни на територията на държавите членки. В протеста се включиха превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, и Република Северна Македония.

Превозвачите от Република Северна Македония прекратиха блокадата на товарните превози на границите на страната от 21.00 ч. тази вечер. Решението на Асоциацията „Макам-транс“ дойде, след като по-рано днес министърът на транспорта на Александър Николоски обяви във Фейсбук профила си, че Брюксел ще приеме визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори.

След като превозвачите от Република Северна Макенодия прекратиха блокадата на пътния трафик, черногорските превозвачи също последваха примера им, предаде Франс прес. Това стана след представяне на новата европейска миграционна стратегия, която предвижда възможност за увеличаване на броя на дните, през които те могат да бъдат в Шенгенската зона по работа, допълва агенцията.

Но засега сръбските и босненските шофьори на камиони не са се отказали от блокадата. Шофьорите от четирите балкански страни обявиха блокадата си в понеделник. Протестът беше заради това, че имаше ограничение на престоя им в ЕС по работа, възлизащо на 90 дни за шест месеца.

Правилото за 90 дни престой за 6 месеца не е ново, но проверките се увеличиха от влизането в сила през октомври миналата година на новата автоматизирана система за регистриране и контрол на личните данни на външните граници на Шенгенската зона.

Акцията на превозвачите от четирите балкански страни беше организирана по повод пълното влизане в действие на тази система, предвидено за 10 април. Шофьорите на няколко пъти поискаха от Брюксел да получат изключение от правилото, но така и не го постигнаха.

Днес ЕК представи миграционната си стратегия, в която се ангажира да проучи нови правила за удължен краткосрочен престой за някои категории професионалист от трети страни, сред които и шофьорите на камиони. Заседание за дискутиране на намирането на решения в тази насока е предвидено за вторник, като в него ще участват министрите на транспорта на страните от региона и представители на ЕК, обяви Боряна Крищо, премиерката на Босна и Херцеговина.

ЕС е основен търговски партньор на Балканите и представлява над 60 процента от общата търговия в региона, като повечето от стоките между двата търговски партньора са транспортирани по суша, според данни Брюксел. Стокообменът между ЕС и Балканите превиши 83 милиарда евро през 2024 г.


Кюстендил / България
  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    Чудни хора - хем недоволстват от Законите в ЕС,хем пък не влизат в БРИКС

    04:14 30.01.2026

Новини по градове:
